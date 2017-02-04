Ногу свело! Судороги помешали Хачанову и Медведеву

Звёзды проигнорировали Кубок Дэвиса
После пяти лет отсутствия сборная России вернулась в Мировую группу. Это был не простой путь, но в итоге россияне в 2017-м снова оказались в элитном дивизионе. В прошлом году, когда прошла жеребьёвка, было ощущение, что сборная Сербии — это неплохой вариант.
Но, как оказалось, россиянам весьма не повезло. Изначально шли разговоры о том, что Новак Джокович в матче не сыграет. Однако затем серб неожиданно уже во втором круге вылетел из Открытого чемпионата Австралии. Получив больше свободного времени, Новак пришёл на помощь своей команде. Серб стал единственным теннисистом из топ-10, кто решил сыграть за свою сборную в этом раунде.
Год назад первый раунд прошёл в конце февраля, а перенос сроков вплотную к первому турниру «Большого шлема» явно не пошёл на пользу турниру. В итоге Кубок Дэвиса остался без звёзд. Вавринка и Федерер уже давно нерегулярно играют за команду, Маррей, как и многие другие, решил, что ему нужен отдых. Только Монфис и Тим — исключение, так как у Доминика команда не играет в эти сроки, а Гаэля решили не звать.
Конечно, наличие Джоковича серьёзно поменяло расклады встречи и сделало россиян явными аутсайдерами. Зато это подняло интерес к матчу, и билеты в Нише разлетелись как горячие пирожки. Да и для молодой российской команды тоже был свой плюс – полезный опыт игры с подобным соперником.
Сплав опыта и молодости
В российской команде сохранилось привычное соотношение «50 на 50» в плане опытных игроков и молодых. Андрея Кузнецова уже можно относить к опытным бойцам Кубка Дэвиса. Немало выступал уже и Константин Кравчук. А молодёжь представили Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1-й круг
Сербия – Россия – 2-0
Виктор Троицки (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 – отказ Медведева.
Сербия – Россия – 2-0
Виктор Троицки (Сербия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 – отказ Медведева.
Последний достаточно шустро поднялся в рейтинге и заслужил своё место в команде. Даниил живёт и тренируется во Франции. Именно там он пересёкся с Джоковичем ещё до прибытия в Сербию. Новак был любезен и взял Даниила на личный самолёт по пути в Сербию. Вообще, тема дружественности встречи и хороших отношений между русскими и сербами постоянно встречалась в словах теннисистов по ходу недели.
Любопытно, что именно в матче с Джоковичем выпало дебютировать в Кубке Дэвиса Медведеву. Шамиль Тарпищев предпочёл выставить на одиночные встречи двух молодых игроков, а вот Кузнецова и Кравчука готовить к паре.
У сербов в роли играющего капитана выступил Ненад Зимонич, хотя он обещал, что скоро сосредоточится только на роли капитана. У него выбор был весьма прост. Тем более Янко Типсаревич, начавший сезон с двух титулов на челленджерах, на встречу не приехал, так что в одиночке Зимонич выставил Джоковича и Троицки.
Первый пятисетовик Хачанова
В 2016-м Хачанов на пути к своему первому титулу в Чэнгду обыграл Троицки. Здесь, конечно, была совсем другая атмосфера – выездной матч Кубка Дэвиса, да ещё и очень ответственный. А у Карена пока ещё не так много опыта командных выступлений. В прошлом году он вообще в сборной не выступал, так что эта встреча была настоящей проверкой.
На старте россиянин сильно нервничал, что помешало зацепиться в первом сете. Но постепенно Хачанов вошёл в игру. Второй сет вышел настоящим сражением. Было множество затяжных геймов, у обоих теннисистов было достаточно возможностей. За 80 минут Карен вырвал партию на тай-брейке, на котором Троицки не смог взять ни одного очка на своей подаче.
Россиянин так выложился во втором сете, что потерял концентрацию на старте третьего. Виктор быстро вырвался вперёд и спокойно удержал перевес. В четвёртом сете первым рванул уже Карен. Затем у обоих начались проблемы. Первым медицинский тайм-аут взял серб, а уже при счёте 5:1 у Хачанова стало сводить ноги. Тем не менее он смог завершить эту партию.
Карен впервые в своей карьере дошёл до пятого сета в официальном матче. А вот Троицки знатный любители таких сражений. Для него это был уже 32-й пятисетовик в карьере – перевес в опыте колоссальный.
По крайней мере в пятом сете Хачанов разбегался и стал играть бодрее. Россиянину много помогала подача, да и в принципе он старался играть остро. Любопытно, что в плане зрелищности именно пятый сет стал самым интересным. Троицки тоже заметно добавил, хотя встреча шла уже больше четырёх часов.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1-й круг
Австралия – Чехия – 3-0
Джордан Томпсон (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:4.
Ник Кирьос (Австралия) — Ян Сатрал (Чехия) — 6:2, 6:3, 6:2.
Самуэль Грот / Джон Пирс (Австралия) — Ян Сатрал / Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:2, 6:2.
Япония – Франция – 0-3
Таро Дэниэл (Япония) — Ришар Гаске (Франция) — 2:6, 3:6, 2:6.
Йосихито Нисиока (Япония) — Жиль Симон (Франция) — 3:6, 3:6, 4:6.
Юити Сугита / Ясутака Утияма (Япония) — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция) — 3:6, 4:6, 4:6.
Германия – Бельгия – 1-1
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).
Александр Зверев (Германия) — Артур де Греф (Бельгия) — 6:3, 6:3, 6:4.
Австралия – Чехия – 3-0
Джордан Томпсон (Австралия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:3, 6:4.
Ник Кирьос (Австралия) — Ян Сатрал (Чехия) — 6:2, 6:3, 6:2.
Самуэль Грот / Джон Пирс (Австралия) — Ян Сатрал / Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:2, 6:2.
Япония – Франция – 0-3
Таро Дэниэл (Япония) — Ришар Гаске (Франция) — 2:6, 3:6, 2:6.
Йосихито Нисиока (Япония) — Жиль Симон (Франция) — 3:6, 3:6, 4:6.
Юити Сугита / Ясутака Утияма (Япония) — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция) — 3:6, 4:6, 4:6.
Германия – Бельгия – 1-1
Филипп Кольшрайбер (Германия) — Стив Дарси (Бельгия) — 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).
Александр Зверев (Германия) — Артур де Греф (Бельгия) — 6:3, 6:3, 6:4.
Серб имел чуть больше шансов на приёме. У него было и три матчбола в 10-м гейме, но Хачанов смело действовал на тех мячах. В итоге дело дошло до счёта 6:6. Второй сезон в Кубке Дэвиса при этом счёте в пятом сете играется тай-брейк. Хотя Троицки в этом не был уверен и даже пошёл спрашивать у судьи.
На тай-брейке россиянин вырвался вперёд – 4:0. Но сыграть хладнокровно в тот момент не получилось. Виктор догнал его. Ему всё равно пришлось отыгрывать матчбол, но там помогла подача. А вот на своём четвёртом матчболе Троицки всё-таки сумел завершить встречу.
Опять судороги
Некоторое время назад «матч с Джоковичем» звучало бы как приговор. За последние полгода список покорителей Новака пополнился новыми именами: Куэрри, Баутиста-Агут, Истомин и другие. Серб стал чаще давать сбои, что позволяло верить в себя его оппонентам.
Вот и в этом матче Джокович не был похож на самого себя годичной давности. С самого старта у него начались проблемы. Он невнятно подавал и много ошибался. Медведев тоже не сразу наладил подачу, но зато брейки делал исправно. Новак уже после третьего гейма взял медицинский тайм-аут, так как его беспокоило плечо. В итоге за первый сет он отдал свою подачу четыре раза и уступил партию дебютанту Кубка Дэвиса.
Медведев продолжил удачно давить на Новака и во втором сете. Россиянин повёл – 3:0. Джокович всячески пытался использовать фактор домашнего поля и заводил болельщиков. Постепенно он улучшил свою игру, выправил положение в счёте и выиграл второй сет.
А уже в начале третий партии у Медведева начались судороги. Как потом рассказал Даниил, впервые в жизни у него были судороги по всему телу. После этого соперничать с сербом было уже тяжело. Медведев быстро проиграл третий сет, а на старте четвёртой партии решил не рисковать здоровьем и снялся.
«У Медведева это нервное. Он перегорел ещё во время первого матча, болея за Хачанова. У него пошли нехарактерные судороги, которые были связаны не с одной рукой или одной ногой, а с организмом в целом. Это показатель того, что нервная система не выдержала. Джокович не показывал свой лучший теннис, особенно вначале. У Медведева всегда хватало времени отвечать сербу. Конечно, если бы он остался в тех же кондициях, что в начале поединка, он бы обыграл его», — приводит слова Тарпищева «Спорт-экспресс».
В итоге в обоих встречах молодые россияне поборолись, но им не хватило психологической устойчивости. Теперь спасти этот матч будет очень тяжело, хотя сербы показали, что играть против них можно, поэтому выбрасывать белый флаг пока рано.
Хорватия – Испания – 1-1
Франко Шкугор (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (8:6).
Анте Павич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 2:6, 3:6.
Аргентина – Италия – 0-2
Гидо Пелья (Аргентина) — Паоло Лоренци (Италия) — 3:6, 3:6, 3:6.
Карлос Берлок (Аргентина) — Андреас Сеппи (Италия) – 1:6, 2:6, 6:1, 6:7 (6:8).
Канада – Великобритания – 1-1
Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 3:6, 3:6, 4:6.
Вашек Поспишил (Канада) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).
США – Швейцария – 2-0
Джек Сок (США) — Марко Кьюдинелли (Швейцария) — 6:4, 6:3, 6:1.
Джон Иснер (США) — Генри Лааксонен (Швейцария) — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1).
Франко Шкугор (Хорватия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 3:6, 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (8:6).
Анте Павич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 4:6, 2:6, 3:6.
Аргентина – Италия – 0-2
Гидо Пелья (Аргентина) — Паоло Лоренци (Италия) — 3:6, 3:6, 3:6.
Карлос Берлок (Аргентина) — Андреас Сеппи (Италия) – 1:6, 2:6, 6:1, 6:7 (6:8).
Канада – Великобритания – 1-1
Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 3:6, 3:6, 4:6.
Вашек Поспишил (Канада) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3).
США – Швейцария – 2-0
Джек Сок (США) — Марко Кьюдинелли (Швейцария) — 6:4, 6:3, 6:1.
Джон Иснер (США) — Генри Лааксонен (Швейцария) — 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7:1).
Без звёзд, но с драмой
Если звёздных игроков в этом раунде Кубка Дэвиса не было, то хватало драматичных матчей. Помимо Хачанова с Троицки, ещё в двух парах дошло до решающих тай-брейков. Прошлогодние финалисты хорваты принимали испанцев вторым составом, без Чилича, Карловича, Чорича и Додига. Но нашлись герои и у них — Франко Шкугор, который на решающем тай-брейке обыграл Карреньо-Бусту. Правда Павич не смог поддержать почин своего соотечественника и уступил Баутисте-Агуту, так что там пока равенство – 1-1.
Кольшрайбер вёл 4:1 в пятом сете у Дарси, но и тут дошло до 13-го гейма, где сильнее был бельгиец. Но, конечно, сборной Бельгии не хватает Давида Гоффена. Де Греф ничего не смог противопоставить Александру Звереву – 1-1.
Японцы без Нисикори не смогли обыграть французов – 0-3. Не поборолись без Томаша Бердыха и чехи на выезде в Австралии – 0-3.
Тяжело без Хуана-Мартина дель Потро действующим чемпионам аргентинцам, они дома уступили две первых одиночки итальянцам. Нет шансов без Федерера и Вавринки у Швейцарии на выезде в США – 0-2. А вот в матче Канада – Великобритания обе команды понесли потери: не играют ни Маррей, ни Раонич. В первый день сборные обменялись победами – 1-1.
4 февраля настанет время парных встреч. Чтобы перенести борьбу в третий день, россиянам необходимо сокращать отставание.