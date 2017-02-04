Камельзон: Винус отсюда увезла пару самых дорогих шуб

К чести Вихлянцевой, она хорошо держит марку молодого игрока, она амбициозна, она уже попала по очкам в топ-100. И я очень рад, что у нас есть такая молодая теннисистка.

Винус признала, что всё здесь организовано на высшем уровне. Плюс с собой она увезла пару самых дорогих шуб, купила их. Она просто сама по себе счастлива.

, член директората турнира, в эксклюзивном интервью рассказал о выступлении звёзд в Санкт-Петербурге, положительных отзывах теннисисток, покупках, внимании к турниру и перспективах получить Итоговый чемпионат WTA. Беседа прошла во время первого полуфинала турнира в Санкт-Петербурге.— Я могу успокоить всех любителей тенниса, что это явление сейчас идёт во всём мире. На Australian Open очень рано вылетел Джокович, потом вылетел Маррей – и не было никакой трагедии. Australian Open был блестящий турнир, блестящие полуфиналы, блестящие финалы. Ничего в этом такого нет, потому что это спорт, это борьба. Конечно, если молодёжь не будет стремиться к звёздам, так и звёзд у нас никогда не будет. Поэтомуто, что случилось на этом турнире, это подтверждение того, что наш турнир является турниром уровня мировых соревнований. Это случается на всех турнирах «Большого шлема», на всех турнирах высокой категории. То, что Халеп снялась, — так она и плохо сыграла на Australian Open, у неё с коленями не всё в порядке. Она пробовала подремонтироваться, она очень хотела сыграть на этом турнире, она вышла на игру, один матч выиграла, но потом не захотела рисковать, здоровье дороже, потому что она ещё молодая, оставаться без ног тоже нельзя.К чести Вихлянцевой, она хорошо держит марку молодого игрока, она амбициозна, она уже попала по очкам в топ-100. И я очень рад, что у нас есть такая молодая теннисистка – она спортсменка из Волгограда, красавица, блестящая техника российской постановки, мотивация хорошая, очень скромный человек и очень красивая девушка, очень милая, очень работящая, родители без особых понтов. Даже сейчас она играет за выход в финал, а у неё в ложе для тренера сидит мама. Это говорит не о богатстве человека, не о том, что он уже обеспеченный и имеет эти все миллионы, которые имеют большие игроки.Сейчас она играет с Младенович, повела в счёте, игра идёт равная и очень интересная. Интересна сама Младенович, мы её знаем много лет, с детства. Наш директор турнира Наталия Рожкова (Камельзон) ездила вместе с юниорками, 17-18 лет, на первенство мира, и Младенович проигрывала нашей Гавриловой. Мы очень хорошо знакомы с этой компанией. Это тоже великолепная спортсменка, она показала хорошую игру, достойно сейчас играет в полуфинале.— Да, сенсация. Но мы ничего не потеряли. У нас ещё есть Цибулкова, она вторая ракетка турнира, играет с Путинцевой, которая вчера обыграла нашу Кузнецову. Такой интриги давно не было, даже на прошлогоднем турнире. Турнир очень интересный по интриге, поэтому я хочу успокоить тех любителей тенниса, которые придают большое значение поражениям. Всё-таки Кузнецовой не 18, и даже не 28 лет. Она также перелетела через океан, потом всем известно, что дома всегда играть труднее, за тебя все соседи, все друзья, все зрители, ты — лицо Санкт-Петербурга, и играть под таким давлением тоже не так просто. На мой взгляд, это на неё сильно повлияло. Потому что игра была абсолютно равная, она вышла из тяжёлого положения, проиграв сет, вернулась в игру, повела в счёте. Но организм уже тоже имеет пределы. Где-то чуть-чуть не хватило. У нас в теннисе если маленькая недоработка, какую-то слабинку дал, где-то что-то неподрассчитал – это тут же скажется на результате. Иногда идёт 3-4-часовой матч, а из-за одной ошибки, из-за одного розыгрыша очка можно проиграть весь матч.Поэтому, на мой взгляд, те, кто не придёт, кто разобиделся из-за поражения Кузнецовой – они многое потеряют, потому что на этом стадионе, кроме того что идут прекрасные профессиональные теннисные баталии мирового значения, всё-таки интерьер стадиона, атмосфера, готовится блестящее шоу закрытия турнира с участием знаменитого английского певца Джона Ньюмана. У нас на финал проданы все билеты, я не знаю, как люди сюда попадут. Мне, например, постоянно звонят.Так что в любом случае кто бы ни вышел в финал из сегодняшней четвёрки полуфиналисток, матч будет очень интересным. Это сугубо моё мнение, даже не организатора, а просто профессионального тренера по теннису.— Винус было ещё труднее, чем Халеп, которая помоложе. А этой девушке 36 лет. Две недели под жарой, пройти в финал. Уж как там они с сестрой договорились – это уже их вопросы, сам факт – пройти в финал Australian Open – это попасть на звёздное небо. И потом надо было перелететь через океан, адаптироваться. Она, как высоко сеяная, не играла первые дни, а Младенович за это время уже что-то сыграла, что-то выиграла, размялась. Это прибитие к мячам, к свету, к покрытию, к антуражу. Понимаете, это всё имеет большое значение.Конечно, мы не увидели ту Уильямс, которую видели на Australian Open, не видели ту, которую мы знаем со всеми её регалиями и победами. Но мы её всё же увидели живьём, она вышла на игру, она всем блестяще показала, что она есть. Ей понравилось, и она сказала: «На следующий год я обязательно к вам приеду». Она признала, что всё здесь организовано на высшем уровне. Плюс с собой она увезла пару самых дорогих шуб, купила их. Она просто сама по себе счастлива. Говорить, что для неё это трагедия, я бы не стал, она и раньше проигрывала не очень сильным игрокам. От этого никто не умирает. Поэтому я тоже здесь никакой трагедии не вижу. Конечно, пребывание Винус на таком турнире – это есть признание этого турнира как одного из лучших мировых турниров на теннисном Олимпе.— Никогда такого не было, сейчас приехали сюда 18 человек из WTA, из IMG, мы находимся в деловых переговорах. Речь идёт о том, что есть принципиальное согласие руководства страны о проведении уникального турнира – Итогового чемпионата WTA. Это величайшее событие. Это как Олимпийские игры. Это очень высокий уровень. И у нас есть такая возможность – хорошо это всё провести. Самое интересное, что к этому вопросу благожелательно отнеслись сами игроки. Они все в один голос говорят, что если здесь будет этот турнир, мы все будем очень рады. И я ни разу от них не слышал плохого мнения. Сами игроки говорят, что высота организации очень большая. И, конечно, тут важно само место – Санкт-Петербург. Это и сам город, и музеи, в которые они ходят. Это даёт нам уверенность, что мы завоюем право на проведение этого турнира.