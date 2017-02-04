Пока не готовы. Сборная России проиграла Сербии

Ниш принимает большой теннис
Ниш является третьим по величине городом Сербии после Белграда и Нови-Сада. Именно здесь проходит матч первого раунда Кубка Дэвиса Сербия — Россия. Теннисисты выясняют отношения в спортивном центре «Чаир», вмещающем 6 тысяч зрителей во время спортивных мероприятий. Здесь проводят домашние матчи баскетбольная, гандбольная и волейбольная команды, а иногда проходят и теннисные матчи. Так, в 2012 году здесь состоялась встреча между хозяевами и шведами в Кубке Дэвиса, а в следующем сезоне в Ниш приехали словацкие теннисистки. Теперь познакомиться с этим городом довелось российским теннисистам.
В первый день подопечные Шамиля Тарпищева были близки хотя бы к одному очку, но Карен Хачанов не реализовал матчбол в пятисетовом триллере с Виктором Троицки, а Даниил Медведев вёл — 6:3, 3:0 с Новаком Джоковичем, но затем серб сократил количество ошибок, а у россиянина начались судороги. Тарпищев объяснил, что Даниил «перегорел» ещё во время встречи с Хачановым, но, если бы не судороги, он смог бы победить вторую ракетку мира. Как бы то ни было, сербы выиграли оба матча и повели — 2-0. Таким образом, в субботней паре Константин Кравчук и Андрей Кузнецов должны были побеждать Ненада Зимонича и Виктора Троицки, чтобы сохранить шанс на выход в четвертьфинал.
Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1-й круг
Сербия — Россия — 3-0
Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) — Константин Кравчук / Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4.
Германия — Бельгия — 1-2
Александр Зверев / Миша Зверев (Германия) — Рубен Бемельманс / Йорис де Лор (Бельгия) — 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6.
Сербия — Россия — 3-0
Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) — Константин Кравчук / Андрей Кузнецов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4.
Германия — Бельгия — 1-2
Александр Зверев / Миша Зверев (Германия) — Рубен Бемельманс / Йорис де Лор (Бельгия) — 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 3:6.
Россияне упустили тройной сетбол
Правда, дебют матча остался за хозяевами, которые сразу взяли чужую подачу. Россиянам удалось тут же отыграться, а при 3:2 они имели брейк-пойнт, чтобы получить перевес, но Кравчук немного растерялся, и сербы удержали гейм. Инициатива в этот момент полностью перешла к хозяевам, и они выиграли ещё шесть геймов подряд. И Андрей, и Константин действовали довольно пассивно и много ошибались, а их соперники играли быстро, ходили вперёд и набирали очко за очком. Было полное ощущение, что как минимум второй сет сербы возьмут уверенно, а россиянам надо настраиваться уже на третий, однако у хозяев неожиданно наступил спад.
Кравчук и Кузнецов наладили подачу, стали активно действовать на приёме и выиграли пять геймов подряд. Сербы отвечали грубыми ошибками, отметим несколько неточностей с лёта в исполнении Виктора. При 5:3 у россиян возник тройной сетбол, но Троицки вовремя включил подачу, а наши ребята помогли своими ошибками. В результате сербы отыграли четыре сетбола, а в следующем гейме заволновался Андрей, допустил двойную, а ещё в одном случае пропустил мяч, который залетел в корт. Сербы сделали брейк, вышли вперёд, но россияне всё же добрались до тай-брейка. Там хозяева сразу завладели перевесом, а хорошие подачи Троицки не позволили Кузнецову и Кравчуку выровнять положение. Очень странный сет остался за сербами — 7:6 (7:3).
Сербия вышла в четвертьфинал
После такой необычной партии теннисисты сосредоточились на своих геймах в третьем отрезке. В первых восьми геймах дело ни разу не дошло даже до счёта «ровно». Однако при счёте 4:4 сербы зацепились, а Кузнецов помог соперникам, выполнив неточный смэш. На брейк-пойнте Зимоничу удался хороший приём по линии, который позволил сделать брейк. Правда, в тот момент сербы поторопились и допустили пару ошибок. Россияне выиграли восемь очков из девяти и добились тай-брейка. В этот момент наши ребята прибавили и перестали ошибаться, а хозяева заволновались и не смогли доказать свой перевес до тай-брейка. Тай-брейк же оказался похожим на тот, что был сыгран во втором сете. С той лишь разницей, что на сей раз россияне сумели сразу получить перевес и удержали его.
После равного начала в четвёртой партии подопечные Шамиля Тарпищева снова прибавили и повели с брейком уже в этом сете. Шёл абсолютно равный теннис, с обоюдными шансами, но наши теннисисты стали лучше держать свою подачу и более внимательно подходить к шансам на приёме. Россияне выглядели посвежее, но перевести матч в пятый сет не сумели. Сербы тут же отыграли подачу, а при 4:5 неудачно сыграл Кравчук, допустив несколько ошибок. Со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4 сборная Сербии выиграла в паре и победила в общей встрече — 3-0. Отметим, что Кузнецов был сильнее во всех восьми предыдущих матчах Кубка Дэвиса (правда, в паре он сыграл только один раз), но теперь он потерпел первое поражение. В любом случае сборная России оставила хорошее впечатление и достойно сыграла во всех трёх матчах. Теперь подопечные Шамиля Тарпищева в сентябре проведут матч в плей-офф за право остаться в Мировой группе.
В других встречах 1/8 финала Бельгия сделала второй шаг к четвертьфиналу. Рубен Бемельманс и Йорис де Лор в пяти сетах оказались сильнее братьев Зверевых. Миша и Саша уступали — 0-2, но смогли выиграть две следующие партии. Тем не менее решающий сет достался бельгийцам — 6:3. Общий счёт во встрече Германия — Бельгия стал 1-2.
Выступления сборной России в Мировой группе в XXI веке.
2001 — четвертьфинал.
2002 — победа.
2003 — четвертьфинал.
2004 — первый круг.
2005 — полуфинал.
2006 — победа.
2007 — финал.
2008 — полуфинал.
2009, 2010 — четвертьфинал.
2011, 2012 — первый круг.
2013-2016 — первая группа.
2017 — первый круг.
2001 — четвертьфинал.
2002 — победа.
2003 — четвертьфинал.
2004 — первый круг.
2005 — полуфинал.
2006 — победа.
2007 — финал.
2008 — полуфинал.
2009, 2010 — четвертьфинал.
2011, 2012 — первый круг.
2013-2016 — первая группа.
2017 — первый круг.