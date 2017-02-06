Младенович: выучу русский к следующему приезду в Россию

— У вас достаточно много титулов в паре, в том числе и на турнирах «Большого шлема». Сейчас вы завоевали свой первый титул в одиночке. Можете сравнить впечатления от этих побед?
— Могу сказать, что выиграть ТБШ, конечно, потрясающее достижение, но я уже говорила, что мой приоритет – одиночный разряд. Я всё-таки считаю себя одиночным игроком. И особенно приятно было победить здесь, учитывая, что это турнир категории «Премьер». У меня уже было три финала, я все три проиграла и вот наконец-то выиграла там, где хотела выиграть. Потому что я влюбилась в этот турнир — считаю его лучшим в WTA-туре, и я говорю так не потому, что выиграла здесь, а потому что это действительно так.
— Как складывалась для вас финальным битва, как долго будете её помнить?
— У нас обеих была тяжёлая неделя, сложные матчи, но самым напряжённым, конечно, получился сегодняшний. Это была тяжёлая битва, эмоционально и физически, мы обе отдали всё, что у нас было. Игра проходила словно на качелях. Временами я играла очень качественно, но скрыть эмоции невозможно, они били через край. Для меня было особенно важно победить, потому что до этого я трижды проигрывала в финалах. Отдельно хочу отметить Юлию, она продолжала бороться до самого конца, не отдала мне ни одного очка просто так, мне приходилось выигрывать всё самой. Психологически было очень тяжело. Я вела во втором сете, но не смогла его «закрыть», она вернулась в игру. Но я очень горда тем, что смогла удержать нервы под контролем и продолжила бороться. Выиграть этот матч в трёх сетах – это очень здорово, это должно помочь мне и в рамках всей моей карьеры.
— Винус Уильямс, которую вы обыграли здесь, увезёт из Петербурга три шубы. А что увезёте с собой вы? В прошлом году чемпионкам дарили, например, якутские бриллианты.
— А зачем ей шубы, в Штатах же тепло (смеётся)? Или она, видимо, сказала, что вернётся сюда? Хотите узнать забавную историю? Я приехала сюда сразу из Мельбурна, и у меня не было с собой ни одной тёплой вещи, чтобы выйти на улицу. Так что в следующем году я собираюсь избежать этой ошибки и сейчас куплю себе что-то тёплое. Вне зависимости от погоды, снега или холода, я смогу выходить и любоваться этим прекрасным городом. На этой неделе я много играла и выигрывала, поэтому не успела посмотреть музеи и город. Может быть, даже уже завтра я куплю себе что-то тёплое, потому что самолёт у меня только вечером.
Могу сказать, что выиграть ТБШ, конечно, потрясающее достижение, но я уже говорила ранее, что мой приоритет – это одиночный разряд. Я всё-таки считаю себя одиночным игроком. И особенно приятно было победить здесь, учитывая, что это турнир категории Премьер.
— На церемонии награждения вы пообещали, что к следующему турниру выучите русский язык. Кто будет помогать вам учить язык? Дарья Гаврилова, может быть?
— Я люблю много говорить и ставить себя своими словами в неловкое положение. Потому что теперь мне действительно придётся выучить русский к следующему моему приезду сюда. По поводу моих учителей особых беспокойств нет – я хорошо общаюсь со многими русскоговорящими игроками. Это и Дарья Гаврилова, Даша Касаткина, Веснина, Макарова, Павлюченкова, Путинцева, Александр Зверев, Александр Бублик сюда приезжал на этой неделе. Год пролетит быстро.
— Все отмечают бойцовский характер Юлии Путинцевой, но и у вас он очень боевой. За счёт чего вам удалось сегодня не сдаваться, когда вы упустили столько матчболов, и вытащить победу?
— Я скажу вам честно: не знаю. Поверьте, это было невероятно сложно. Я даже не скажу сейчас, сколько у меня было матчболов, вы знаете лучше меня, я уже не помню их все. Но я не чувствовала, будто делаю что-то не так. Просто Юлия играла очень здорово. Она обвела меня после моего смэша, кучу раз здорово приняла слева по линии, дважды пробила виннеры по линиям. Я никогда и не сомневалась, что она большой боец. Но я также знаю и себя: я умру на корте, но просто так не сдамся. Счастлива, что всё сегодня получилось, что я справилась с нервами и показала свою стойкость.
— Все мы прекрасно понимаем, что первый титул невероятно важен для любого спортсмена, для любого теннисиста. Можно ли сказать, что теперь в понедельник вы проснётесь другим человеком, более мотивированным спортсменам, и теперь вам открыта дорога к победам более высокого уровня?
— Я очень на это надеюсь. Это потрясающее достижение, очень приятное чувство — наконец-то добиться этого. Но ничего не может измениться просто оттого, что я здесь победила. Завтра я проснусь, и мне снова нужно тяжело работать, трудиться со своей командой, становиться лучше и лучше с каждым днём, постараться стать настолько хорошим игроком, насколько я могу быть. Я мечтаю о многих вещах, я очень амбициозная, но сейчас я полностью счастлива этим трофеем, этот момент для меня продлится бесконечно, очень памятный день. Но это должно дать мне только больше мотивации становиться лучше.
— Мы заметили, что во время церемонии закрытия турнира вы подпевали британскому певцу Джону Ньюману. Это ваш любимый певец или у вас есть какие-то другие любимые исполнители?
— Не буду врать, что он мой любимый певец, но мне нравится его музыка. Но я наслаждалась моментом, ведь я победила, а на корте настоящий концерт. Какой ещё турнир проводит концерт прямо на корте? Я много выступаю в туре, но такое увидела впервые и запомню очень надолго.
Я люблю много говорить и ставить себя своими словами в неловкое положение. Потому что теперь мне действительно придётся выучить русский к следующему приезду сюда.
— Сложилось впечатление, что зрители практически на равных поддерживали вас с Юлией в финальном матче. Чувствовали ли вы поддержку питерских зрителей, насколько она вам помогала и есть ли у вас свой фан-клуб, который, может быть, ездит вместе с вами по турнирам?
— Да, публика была невероятной всю неделю, и это тоже то, что я не забуду об этой неделе и о Санкт-Петербурге. С первого дня я ощущала эту поддержку, со многими я здесь подружилась. Ко мне подходили маленькие детки, это тронуло меня. На корте я всегда стараюсь подавать пример, давать сигнал молодёжи, чтобы они осуществляли свои мечты, потому что я понимаю, как мне повезло, какая это привилегия – путешествовать по всему миру и заниматься любимым делом. Был момент в финале, когда мне было невероятно тяжело, но я увидела на большом экране маленькую девочку Ану, с который мы потом познакомились, с плакатом с моим изображением и надписью «Вперёд, Кристина!» И это дало мне огромную мотивацию продолжить бороться.