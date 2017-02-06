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175 лет назад 2016
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Александр Медведев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Даниил Сальников

Медведев: у Питера хорошие шансы на проведение Итогового турнира

Гендиректор турнира в Санкт-Петербурге рассказал о прошедшем соревновании, а также о планах проведения Итогового чемпионата в Питере.
6 февраля 2017, понедельник. 11:00. Теннис
Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Александр Медведев специально для «Чемпионата» подвёл итоги только что завершившегося турнира, рассказал о впечатлениях Винус Уильямс, возможности приглашения Серены, переговорах о проведении в городе на Неве Итогового чемпионата и многом другом.

— Александр Иванович, каковы первые итоги только что завершившегося турнира?
— Статистику мы получим чуть позже, но я считаю, что турнир прошёл успешно. У нас появляются новые, яркие звёзды. Каждый турнир отличается составом участников, и такое бывает очень часто, что победители бывают новыми, как получилось в этом году и в паре, и в одиночке. Я уверен, что такими звёздами станут и Путинцева, и Младенович. Они молодые, очень перспективные, играют очень здорово. И важно, что не им проиграли на пути к финалу, а они сами выиграли у грозных соперниц. Считаю, что Вихлянцева очень здорово сыграла. Жалко, что Светлана Кузнецова проиграла в четвертьфинале, но она боролась до последнего, в очень непростом противостоянии. Может быть, это позволит Путинцевой стать суперзвездой. Вообще, очень напряжённые были матчи всю неделю, большой интерес болельщиков, игроки все довольны. Жалоб ни от кого особых не было, значит всё идёт в правильном направлении.

— В этом году турнир приблизился по срокам к Australian Open. Были ли проблемы с участием теннисисток?
— Да, впервые такое расписание получилось, это вызвало некоторую неопределённость. Но все согласились, кого мы приглашали, за редким исключением. Самое главное, что все выполнили свои обязательства, помогли турниру, участвовали в пресс-конференциях. Очень приятно, когда встречаешь настоящих профессионалов.
Статистику мы получим чуть позже, но я считаю, что турнир прошёл успешно. У нас появляются новые, яркие звёзды.

— Довольны ли вы, каким получился в итоге приезд Винус Уильямс на этот турнир?
— С маркетинговой точки зрения всё получилось благополучно, ну а со спортивной… Да, к сожалению, у неё травмировано бедро. Она могла вообще не играть, но я её утром спросил, в состоянии ли она выйти на корт, она ответила мне: «Я буду играть!». Наверное, ей немного не повезло по сетке. Младенович сейчас на подъёме, очень мощно действует, с ней очень тяжело играть. Ясно, что в такой ситуации физического преимущества невозможно было Младенович противостоять. Не случайно она завоевала титул. А так почитайте, что Винус сказала про Петербург, как ей всё понравилось. По-моему, она существенным образом увеличила оборот ДЛТ (крупнейший универсальный магазин Санкт-Петербурга. – Прим. «Чемпионата».), купила много сувениров, каких-то вещей, которые ей понравились. У неё очень хорошие отклики. Она, я думаю, не шутила, когда сказала, что подумает, как ей сюда вместе с сестрой приехать.


— А у вас были непосредственные контакты с Сереной?
— У нас есть контакты с представителями Серены, я и сам с ней знаком, у нас хорошие отношения. Поэтому, естественно, будем обсуждать такую возможность, чтобы две сестры играли у нас.

— Объясните, пожалуйста, для кого вы держали две «уайлд-кард» для топ-20 и почему они в итоге никому не достались?
— Таковы правила у WTA: те, кто играет в Австралии и захочет их взять, должны это сделать в определённый срок. Если они этого не сделают, то на их место поднимается кто-то из игроков, которые не попали в основную сетку по рейтингу. То есть нельзя взять и передать кому-то. Там строгие правила. Кстати, в прошлом году такую «уайлд-кард» как раз использовала Каролина Возняцки. А в этом году уже было поздно. Турниры сблизились друг с другом в календаре. Ещё нужно было всем добраться сюда из Австралии.
У нас есть контакты с представителями Серены, я и сам с ней знаком, у нас хорошие отношения. Поэтому, естественно, будем обсуждать такую возможность, чтобы две сестры играли у нас.

— Объясните отсутствие в составе Анастасии Павлюченковой. Она была объявлена на самой первой пресс-конференции, но потом в заявочном списке её не оказалось. Также она есть на плакатах турнира как участница.
— Честно говоря, это недоразумение, которое было уже трудно исправить, потому что она пропустила дату заявки. Тут уже им надо самим со своим агентом разобраться, кто за кого должен был подавать. Мы с ней разговаривали, она говорит: «Ой, пропустила!». А ту «уайлд-кард», про которую вы говорили, ей давать было нельзя, ведь она же не входит в топ-20. Хотя мы были готовы дать ей одну из двух других наших «уайлд-кард».


— В паре на этом турнире не играли россиянки Касаткина, Веснина и Макарова. В том числе одна из причин – маловато кортов, из-за чего расписание на два матча – в одиночке и паре – растягивается.
— С расписанием у нас нет проблем. Корты на «Динамо» освободились довольно рано. Просто Макарова немного травмирована была, играть одновременно и пару, и одиночку тяжеловато. Но всё равно состав парного турнира у нас был довольно сильным.

>>> Медведев: с каждым годом в Питере будет всё больше звёзд

— Полтора года назад вы говорили, что лицензия IMG на аренду женского турнира у вас на три года, 2016-2018. Как ведётся работа над её продлением?
— У нас нет проблем с продлением. Главный вопрос сейчас другой – будет ли в Санкт-Петербурге Итоговая восьмёрка WTA. Если будет «восьмёрка», то, я думаю, мы сконцентрируемся на ней.
Предполагается существенное реформирование тура, в том числе новые требования по «восьмёрке», поэтому мы постоянно в контакте, идут переговоры с руководством WTA.

— То есть регулярный турнир на время остановите?
— Да. Посмотрим, как всё получится с «восьмёркой».

— У Сингапура как раз лицензия на Итоговый чемпионат WTA истекает после 2018 года.
— Да. Последний год у них 18-й. То есть в случае с Санкт-Петербургом речь идёт о 2019 годе, о завершающем турнире сезона WTA. Предполагается существенное реформирование тура, в том числе новые требования по «восьмёрке», поэтому мы постоянно в контакте, идут переговоры с руководством WTA. Всем очень нравится, самое главное, что нравится игрокам, официальным лицам WTA. Поэтому я думаю, что дело дойдёт до конкретики, и у нас очень хорошие шансы.

— В каком состоянии сейчас проект строительства теннисного комплекса в Лахте?
— Всё-таки площадка, которая сейчас занята под строительную технику, должна быть освобождена. После этого мы сможем вернуться к проекту.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Медведев Винус Уильямс Кристина Младенович Серена Уильямс St. Petersburg Ladies Trophy
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