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175 лет назад 2016
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Кристина Младенович
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Кристина Младенович: мне всё до лампочки

Победительница St. Petersburg Ladies Trophy-2017 француженка Кристина Младенович говорит на пяти языках и уже знает русские поговорки.
6 февраля 2017, понедельник. 15:45. Теннис
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Кристина Младенович – удивительная девушка. Первый сюрприз теннисистка преподнесла, когда во втором круге турнира в Санкт-Петербурге выбила из сетки главную звезду соревнований Винус Уильямс. Второй – когда рассказала, что знает пять языков и мечтает говорить по-русски. На пресс-конференциях Кристина практически без помощи переводчика понимала вопросы от российских журналистов, осталось теперь заговорить.

После победы в финале St. Petersburg Ladies Trophy Младенович согласилась ответить на вопросы корреспондента «Чемпионата» и попыталась выучить несколько русских пословиц и поговорок.

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— Кристина, вы всегда улыбаетесь. Как вам удаётся постоянно быть в хорошем настроении?
— Я далеко не всегда улыбаюсь. Когда у меня возникают трудности, мне не до улыбок. Сейчас я очень счастлива и наслаждаюсь этим моментом. Я много работала для того, чтобы достичь такого успеха.

Александр Бублик рассказал, что вы пригласили его на сегодняшний матч. Что Александр вам сказал перед финалом?
— Он мой хороший друг, мы общались в Мельбурне. Александр из Санкт-Петербурга, я знала, что он будет дома в эти дни. Перед началом турнира мы с ними поспорили. Он говорил, что я не смогу выиграть здесь матч. Я ему сказала, что если пробьюсь в финал, то он обязан придти посмотреть на мою игру. В субботу я победила в полуфинале, так что он вынужден был придти. Это было весело. Александр — очень хороший парень. Сегодня с ним и другими моими друзьями будем праздновать мою победу.

— Знаю, что вы учите русский язык. Какие сложные слова уже знаете?
— Вообще, я пока не могу поддерживать беседу. Я ещё не очень хорошо говорю, но могу читать и писать по-русски. Но мне ещё нужно взять уроки русского языка у моих друзей. Надеюсь, в следующем году я приеду сюда и смогу говорить. Вообще, я очень люблю изучать языки — говорю на пяти. Надеюсь, русский станет шестым языком.

— Теперь я буду вам читать популярные русские поговорки и повторять их по-английски. А вы попробуете их объяснить. Хорошо?
— О, господи! Вы будете мне говорить по-русски?

— А потом по-английски. И вы попробуете объяснить. Первая — «мне всё до лампочки».
— Что? — испуганно переспрашивает Кристина.

— Это значит по-русски: мне всё равно.
— Хорошо. Как ещё раз?


— Мне всё до лампочки. Скажите это Александру Бублику сегодня.
— Хорошо, я сделаю это.

— Семь пятниц на неделе. Это значит по-английски: часто, быстро у человека меняется мнение или планы.
— А можем мы ограничиться «Спасибо, меня зовут Кристина»? Что-нибудь попроще (смеётся).

— Хорошо, последнее. Яблоко от яблони недалеко падает.
— Отличная работа. Держите (Кристина Младенович протягивает трофей).

— Это значит: каков отец, таков и сын.
— Ох, теперь я думаю, что учить русский – не слишком хорошая идея, – посетовала напоследок Кристина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Александр Бублик Кристина Младенович St. Petersburg Ladies Trophy
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