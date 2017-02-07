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175 лет назад 2016
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Анастасия Мыскина и Екатерина Макарова
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Даниил Сальников

Экспериментальный состав Мыскиной начинает возвращение в элиту

После Кубка Дэвиса мужчины разыграют три турнира категории 250 в Монпелье, Софии и Кито, а у женщин стартует Кубок Федерации — 2017.
7 февраля 2017, вторник. 16:15. Теннис
Кубок Федерации. Мировая группа. 1/4 финала.
Дата проведения: 11-12 февраля

Чехия – Испания. Острава. Ostravar Arena. Хард, помещение
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Каролина Плишкова (3-я ракетка мира в одиночном разряде/15-я в парном), Барбора Стрыцова (17/14), Катержина Синякова (41/30), Люси Шафаржова (27/2) – Гарбинье Мугуруса (7/385), Лара Арруабаррена (70/63), Сара Соррибес-Тормо (110/258), Мария-Хосе Мартинес-Санчес (832/36).
Отказались от участия: Петра Квитова (12, травма) – Карла Суарес-Наварро (14).

США – Германия. Мауи (Гавайи). Royal Lahaina Resort. Хард, открытые корты
Разница во времени с Москвой: -13 часов.
Участники: Коко Вандевеге (20/21), Элисон Риске (40/226), Шелби Роджерс (53/121), Бетани Маттек-Сэндс (159/1) – Лаура Зигемунд (38/72), Андреа Петкович (51/87), Юлия Гёргес (57/16), Карина Виттёфт (77/709).
Отказались от участия: Серена Уильямс (1), Мэдисон Кис (9), Винус Уильямс (11), Кристина Макхэйл (44), Слоан Стивенс (52) – Анжелика Кербер (2), Анника Бек (65).

Беларусь – Нидерланды. Минск. Chizhovka-Arena. Хард, помещение
Разница во времени с Москвой: нет.
Участники: Александра Саснович (128/нет), Арина Соболенко (142/931), Ольга Говорцова (174/203), Вера Лапко (302/239) – Кики Бертенс (24/28), Синди Бургер (137/171), Аранта Рус (176/189), Михаэлла Крайчек (253/68).
Отказались от участия: Виктория Азаренко (19, в декрете) – Рихел Хогенкамп (140).

Швейцария – Франция. Женева. Palexpo. Хард, помещение
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Тимя Бачински (16/206), Виктория Голубич (63/99), Белинда Бенчич (81/466), Мартина Хингис (нет/8) – Кристина Младенович (31/3), Ализе Корне (43/155), Полин Пармантье (64/223).
Отказались от участия: Каролин Гарсия (25), Осеан Доден (67).

Мировая группа II. 1-й круг.

Россия – Тайвань. Москва. СК «Дружба». Хард, помещение
Участники: Екатерина Макарова (39/6), Наталья Вихлянцева (89/786), Анна Блинкова (160/325), Анна Калинская (183/128) – Чан Кайчень (121/231), Ли Ясюань (258/138), Сю Чинвень (389/177), Чань Чиньвей (нет/146).
Не участвуют: Светлана Кузнецова (8), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (23), Дарья Касаткина (28), Евгения Родина (87), Ирина Хромачёва (97), Екатерина Александрова (112).

Румыния – Бельгия. Бухарест. Sala Polivalenta. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Симона Халеп (4/131), Ирина-Камелия Бегу (29/125), Моника Никулеску (36/19), Сорана Кырстя (62/1113) – Янина Викмайер (60/147), Кирстен Флипкенс (74/85), Элисе Мертенс (83/91), Марина Заневская (123/151).

Украина – Австралия. Харьков. ДС «Локомотив». Хард, помещение
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Элина Свитолина (13/232), Леся Цуренко (54/1113), Ольга Савчук (328/52), Надежда Киченок (588/81) – Дарья Гаврилова (26/73), Эшли Барти (156/112), Арина Родионова (168/107), Кейси Деллакуа (нет/115).
Отказались от участия: Катерина Бондаренко (82), Катерина Козлова (99) – Саманта Стосур (22).

Италия – Словакия. Форли. PalaGalassi. Грунт, помещение
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Сара Эррани (49/44), Франческа Скьявоне (100/423), Жасмин Паолини (215/955), Мартина Тревизан (230/нет) – Яна Чепелова (101/428), Ребекка Шрамкова (119/403), Даниэла Гантухова (248/537), Анна-Каролина Шмидлова (252/600).
Отказались от участия: Роберта Винчи (21), Камила Джорджи (75, дисквалификация FIT), Карин Кнапп (144) – Доминика Цибулкова (5), Кристина Кучова (76), Магдалена Рыбарикова (203).

Действующий победитель: Чехия.


На этой неделе стартует 55-й розыгрыш Кубка Федерации. Сборная России начинает борьбу не в элитном дивизионе впервые с 1998 года. Для возвращения в Мировую группу дружине Анастасии Мыскиной нужно сначала справиться у себя дома, на московской арене «Дружба», со сборной Тайваня, а затем, в случае успеха, в апреле удачно сыграть матч плей-офф. На первый этап российский капитан собрала экспериментальный состав. В компанию к опытной Екатерине Макаровой вызваны три новичка – Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская.

В восьмёрке сильнейших действующие чемпионки последних трёх лет, теннисистки Чехии, начинают поход за очередным кубком домашним матчем в Остраве против сборной Испании. Прошлогодние обидчицы сборной России – команды Нидерландов и Белоруссии сыграют между собой в Минске. На экзотических Гавайях сборная США далеко не первым составом встретятся с немками. Ещё одна интересная пара сыграет в Женеве: Швейцария – Франция.

Турнир ATP World Tour 250. Монпелье (Франция). Open Sud de France

Призовой фонд: € 482 060.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 6-12 февраля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Марин Чилич (6), Жо-Вильфрид Цонга (12), Ришар Гаске (18), Александр Зверев (WC), Фелисьяно Лопес (WC), Марсель Гранольерс (37), Фернандо Вердаско (42), Бенуа Пэр (47), Борна Чорич (48), Миша Зверев (51), Карен Хачанов (53), Даниил Медведев (99).
Полный список участников.
Отказались от участия: Жиль Симон (25), Флориан Майер (50), Адам Павлашек (75).
Снялись с турнира: Ян-Леннард Штруфф (63), Даниэль Эванс (66).
Действующий победитель: Ришар Гаске.


Открытый чемпионат Южной Франции проводится с 1987 года. Сначала он проводился в Лионе, а с 2010-го перебрался в Монпелье. Чемпионами в разные годы становились такие известные теннисисты, как Джон Макинрой (1989), Пит Сампрас (1991-1993), Евгений Кафельников (1996), Иван Любичич (2001, 2009), Робин Сёдерлинг (2004, 2008) и Энди Роддик (2005). Рекордсменом по количеству титулов является местный любимец Ришар Гаске – четыре (2006, 2013, 2015, 2016). В этом году действующий чемпион посеян под третьим номером. А два первых номера посева получили Марин Чилич и Жо-Вильфрид Цонга. В турнире участвуют и два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев, игравшие за сборную России в Сербии в рамках матча Кубка Федерации.


Турнир ATP World Tour 250. Кито (Эквадор). Ecuador Open

Призовой фонд: $ 482 060.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 6-12 февраля.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Иво Карлович (20), Альберт Рамос (27), Паоло Лоренци (40), Томас Беллуччи (61), Александр Долгополов (62), Геральд Мельцер (68), Орасио Себальос (71), Тьяго Монтейро (82).
Полный список участников.
Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (30), Жоау Соуза (43), Гидо Пелья (80), Иньиго Сервантес (106).
Действующий победитель: Виктор Эстрелья-Бургос.

Турнир в Кито проводился довольно давно – с 1979 по 1982 года, после чего надолго исчез из теннисного календаря. В 2015-м он снова появился в эквадорской столице, унаследовав эту лицензию от чилийского Винья-дель-Мара. Оба розыгрыша выиграл Виктор Эстрелья-Бургос из Доминиканской Республики. Любопытно, что и у самого теннисиста это единственные титулы в карьере. В этом году Виктор снова играет в турнире и в случае победы в первом круге во втором сыграет с первой ракеткой соревнований Иво Карловичем.


Турнир ATP World Tour 250. София (Болгария). Garanti Koza Sofia Open

Призовой фонд: € 482 060.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 6-12 февраля.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Доминик Тим (8), Давид Гоффен (11), Роберто Баутиста-Агут (14), Григор Димитров (17), Виктор Троицки (29), Жиль Мюллер (34), Мартин Клижан (35), Андрей Кузнецов (46), Михаил Южный (57), Теймураз Габашвили (LL).
Полный список участников.
Отказались от участия: Николас Альмагро (44), Джон Миллман (84).
Снялись с турнира: Филипп Кольшрайбер (32), Маркос Багдатис (36).
Действующий победитель: Роберто Баутиста-Агут.

Турнир в столице Болгарии появился в ATP-туре в 2016-м, заняв место привычного для первой недели турнира в Загребе. Первым чемпионом стал испанец Роберто Баутиста-Агут. Он сыграет и в этом году под 4-м номером. А три первых номера посева получили Доминик Тим, Давид Гоффен и главная звезда Болгарии – Григор Димитров. В сетке значатся и три россиянина – Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Теймураз Габашвили (LL).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Мыскина Андрей Кузнецов Григор Димитров Даниил Медведев Екатерина Макарова Карен Хачанов Марин Чилич Михаил Южный Теймураз Габашвили Кубок Федерации
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