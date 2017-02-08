«Дружба» крепкая не сломается. Сборная России примет Тайбэй

В прошлом сезоне российская сборная сенсационно, впервые с 1999 года, покинула Мировую группу Кубка Федерации, сначала проиграв в четвертьфинале голландкам, а в плей-офф не совладав с белорусками. В соперницы нашей команде, которая попытается уже в этом году вернуться в элиту, попались представительницы Китайского Тайбэя, которые, напротив, впервые забрались по сетке турнира так далеко. На пресс-конференцию, состоявшуюся в среду на стадионе «Дружба», первыми пришли россиянки – капитан команды, а с нейи дуэт дебютанток:: Хотела бы поздравить девушек, которые в первый раз оказались в команде. Это отличный шанс почувствовать командную атмосферу. Хотела бы сказать огромное спасибо Катеза то, что она приняла решение сыграть в этом матче.Если мы говорим о наших топовых игроках, то с ними в прошлом году была договорённость, что в начале этого сезона они составят свой индивидуальный график без Кубка Федерации. Также у нас было желание пригласить молодых наших, перспективных девушек. Результаты их очень радуют — в прошлом году у них были потрясающие победы, в начале уже этого сезона они продолжают расти. Поэтому я думаю, что всё закономерно и логично.Прошлый год нас многому научил. Не могу сказать, что мы плохо играли, считаю, что наша команда боролась и сделала всё возможное. Но увы, мы вылетели из Мировой группы. Поэтому сейчас мы настраиваемся на серьёзную борьбу, у нас нет по этому поводу никакого юмора и шуток, мы очень хотим выиграть и хорошо сыграть, поэтому настроены очень серьёзно.: Да, это мой дебют в сборной, я очень рада тому, что вызвана в команду. Надеюсь, что смогу продолжить отлично играть в эти выходные и помочь сборной.: Ощущения от нахождения в команде просто потрясающие, для меня это очень большая честь. Я ещё никогда здесь не играла, и сегодня будет первый раз, когда я попробую корт.: Мы, скажем так, не очень хорошо знаем эту команду. Но относимся к ней очень серьёзно, потому что, мы сегодня как раз это обсуждали, Катя играла с первым номером этой команды несколько раз, правда много лет назад. Так что девушка нам знакома. Сегодня мы уже немножечко посмотрели тренировку. Как всегда, когда не знаешь игроков, сложнее что-то заранее предсказать. Будем наблюдать, будем смотреть, начали изучать, как они сыграли предыдущие турниры — ближе к выходным будет складываться какая-то картина.: С лидером Тайбэя Чан Кайчэнь я веду по личным встречам 2-1, мы играли в 2010 году, довольно давно. Как и все азиатки, она играет быстро и плоско. Посмотрим сейчас её тренировки получше, но уже имеем примерное представление об её игре.: Мне очень удобен этот стадион, потому что я тут выросла, с самого детства, с 12 лет тренировалась тут, знаю здесь каждую комнату. Поэтому получаю огромное удовольствие от нахождения на «Дружбе». Всегда мечтала сыграть на этом стадионе. Сейчас покрытие для меня уходит на второй план. Многие знают, что это не самое любимое моё покрытие, но очень много других плюсов здесь присутствует, поэтому мне всё нравится.: У нас все девочки играют в паре, у нас есть очень крутой парный игрок — олимпийская чемпионка, которая может вести за собой любого молодого игрока. Катя — однозначный лидер команды, и я думаю, что вокруг лидера мы и будем строить пару.: Когда я приехала после Австралии, на третий день простудилась, но сейчас всё прошло. Сейчас я в полной боевой готовности, чувствую себя хорошо.: После простуды в Питере сейчас постепенно мне становится лучше. Надеюсь, что к выходным уже совсем всё будет хорошо.После этого в пресс-зале появились представительницы Китайского Тайбэя, и журналисты задали несколько вопросов капитану команды— Что касается корта, то он не совсем ровный, и отскок очень медленный. А погода действительно морозная, но мы играем в помещении, поэтому это нам никак не мешает.— Во-первых, надо сказать, что российская команда очень сильна, очень непросто будет её победить. Мы провели очень хороший прошлый сезон, обыграли сборную Польши, благодаря чему и оказались здесь. Мы счастливы быть в Москве. Постараемся показать лучшую игру и посмотрим, что из этого получится.— Есть несколько игроков, которых нет здесь, но три из присутствующих в Москве теннисисток помогли нам обыграть Польшу, так что я думаю, что это сильнейший наш состав.