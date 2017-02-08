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175 лет назад 2016
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Анна Блинкова
Фото: РИА Новости
Текст: Даниэль Виленчук

Блинкова: стало не по себе от числа людей, смотревших на меня

Дебютантка сборной России Анна Блинкова рассказала об эмоциях от вызова в команду, первой победе на ТБШ и о матче с Каролиной Плишковой.
8 февраля 2017, среда. 18:15. Теннис
В среду сборные России и Китайского Тайбэя провели свои первые тренировки на стадионе «Дружба» в Москве. Матч второй региональной группы Кубка Федерации начнётся уже в субботу, а участие в нём готовится принять трио дебютанток российской команды – Анна Блинкова, Анна Калинская и Наталья Вихлянцева.

Финалистка юниорского Уимблдона-2015 Анна Блинкова только начинает свой путь во взрослом теннисе. Прошлой осенью она прошла сквозь сито квалификации на Кубке Кремля и в первом круге обыграла Анастасию Севастову, находившуюся в тот момент в топ-35 рейтинга WTA. Уже в январе Блинкова попала в квалификацию Australian Open и снова справилась с главной задачей – пробилась в основную сетку мэйджора. Но и на этом 18-летняя теннисистка не остановилась — в первом круге одержала победу над Моникой Никулеску. В эксклюзивном интервью Анна рассказала «Чемпионату» о своих целях на первый полноценный взрослый сезон, ощущениях от игры с теннисистками топ-10 и об отличиях юниорского и взрослого тенниса.

— В первую очередь поздравляю вас с вызовом в сборную России. Когда вы узнали об этом, поверили вообще в то, что произошло?
— Мне написала Настя Мыскина, капитан нашей сборной. Написала сообщение, что хочет видеть меня в составе нашей команды. Разумеется, меня сразу охватила радость. Я даже не знаю, что сказать, потому что это большая честь для меня, и я понимаю, какая это ответственность перед страной. Я безумно счастлива.

— Екатерина Макарова, Анастасия Мыскина уже успели дать вам какие-то житейские советы по игре в команде?
— Пока нет, мы будем об этом разговаривать, но дали такое наставление, что надо психологически готовиться к матчу, что это большая ответственность.
C октября я тренируюсь во Франции, возле Парижа. Я в восторге, очень люблю это место.

— А знаете уже, сыграете точно в каких-то матчах?
— Нет, мне пока ничего не говорили.

«В первый раз играла на Маргарет Корт Арене и страшно волновалась»


— Вы очень быстро прогрессируете — вслед за первой победой в основах турниров WTA в Москве не так давно прорвались сквозь квалификацию АО и дошли до второго круга. Расскажите вообще о впечатлениях от взрослого ТБШ.
— Впечатления потрясающие (улыбается). Я очень хотела пройти квалификацию и всё сделала для того, чтобы это случилось. Я боролась в каждом матче, выкладывалась на сто процентов, и это принесло результат.


— Осенью вы говорили, что взрослый теннис отличается в первую очередь тем, что девушки играют намного стабильнее, чем юниоры, меньше ошибаются. С каждым новым матчем начинаете ощущать, как и в вашей игре прибавляется стабильность?
— Да, немного (смеётся). Взрослый теннис отличается не только стабильностью. Взрослые игроки более опытные, они знают, в какой момент как поступать, как играть. В ключевые моменты они по-особому настраиваются, в сложных – прибавляют. Я надеюсь, что у меня такое качество тоже появится, что я смогу в решающие моменты при близком счёте прибавлять и уходить в отрыв.

— Матч с Моникой Никулеску на Australian Open вам пришлось проводить при 35-градусной жаре. В каких погодных условиях вам играть комфортнее – может быть, как раз жару и любите?
— При 35 градусах играть было очень сложно, очень некомфортно, очень плохо себя чувствуешь. Этот матч с Никулеску мы играли, по-моему, 2 часа 15 минут, три сета. Было очень тяжело. Но на самом деле, мне всё равно, в каких условиях играть. В помещениях я тоже очень люблю.

Australian Open 2017 . 1-й круг
17 января 2017 года, вторник. 03:10 МСК
Анна
Блинкова
Моника
Никулеску
6:2 4:6 6:4


— Наверное, игра с теннисисткой топ-10 – это совершенно другой уровень? Какие уроки вам удалось вынести из встречи с Каролиной Плишковой в Мельбурне?
— Когда я играла с Плишковой, очень волновалась. Я вышла в первый раз играть на Маргарет Корт Арену, и когда я понимала, сколько людей на меня смотрит, мне становилось не по себе, и, если честно, из-за этого матч у меня не сложился. Я себя морально очень плохо чувствовала в этот момент.

— То есть из-за нервов вы даже особо не успели подумать, за счёт чего можно обыгрывать таких игроков?
— Нет, не успела, больше боролась с собой. Только к концу матча немножко расслабилась, выиграла два гейма, но на большее меня не хватило.

«Мечтаю побеждать сильных игроков»


— Вы в декабре выиграли с Лидией Морозовой турнир ITF в Анкаре. Игра в паре помогает вам добрать игровой практики? Будете продолжать играть в дуэтах?
— Да, я люблю играть пару, мне нравится тренировать элементы парной игры – подачу, приём, игру у сетки. Это для меня и хорошая тренировка, и возможность поиграть побольше матчей. Я буду стараться улучшать свою парную игру и продолжать работать.

— Это не мешает вам в одиночке, не отнимает сил?
— Отнимает, конечно. Но я играю пару не на каждом турнире, так что не очень много, это не проблема.



— Вы продолжаете тренироваться в академии Empire Tennis, где Дарья Касаткина работает с Владимиром Платеником?
— Я больше не тренируюсь в словацкой академии, я тренируюсь во Франции, возле Парижа. Уже с октября. Я в восторге, очень люблю это место (улыбается).
Играть за сборную — это большая честь для меня, я понимаю, какая это ответственность перед страной.

— Какие цели перед собой ставите на сезон? Или не любите загадывать?
— В этом сезоне хотела бы попасть в топ-100 и улучшать свою игру. Я мечтаю побеждать сильных игроков, улучшить умение выигрывать сложные, упорные матчи. Пока я не попадаю по рейтингу на крупные турниры, но начинаю играть турниры WTA. Моя цель – проходить квалификацию, выходить в основу и выигрывать несколько кругов уже там. В прошлом году я больше играла на турнирах ITF, в этом же начинаю сосредотачиваться на WTA.

— Кто ваши кумиры в теннисе, кто вдохновляет своей игрой, на кого вы, может быть, пытаетесь равняться?
— На самом деле, меня вдохновляют все самые великие игроки, потому что каждый из них индивидуален, каждый из них велик по-своему. Так что я стараюсь от каждого из них брать что-то своё.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анна Блинкова Australian Open Кубок Федерации
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