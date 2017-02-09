Три шубы Винус Уильямс и встреча Серены и Азаренко

На прошлой неделе состоялись кубковые матчи у мужчин, а на этой пройдут подобные встречи у женщин. Кроме того, в Эквадоре начался грунтовый сезон, а в Европе играют в залах. Посмотрим и почитаем, как ведущие игроки проводят своё свободное время.
Мария Шарапова побывала на дне рождения у актрисы и модели Сары Фостер, жены немецкого теннисиста Томми Хааса.
Серена Уильямс опубликовала фотографию с прекрасным видом на Лос-Анджелес.
Ещё одна фотография Серены, теперь с Викторией Азаренко.
Новак Джокович находится в прекрасных отношениях с Даниилом Медведевым. Они даже прилетели в Ниш на матч Кубка Дэвиса на личном самолёте Новака.
По окончании матча Сербия — Россия Джокович сходил на концерт сербского скрипача Неманьи Радуловича в Белграде.
Другая пара теннисист + знаменитость. Фабио Фоньини в рамках матча Кубка Дэвиса с Аргентиной встретился со знаменитым футболистом Диего Марадоной.
Светлана Кузнецова приняла участие в фотосессии для одного из журналов.
Светлана не сыграет в матче с Китайским Тайбэем в Кубке Федерации, а другие девушки готовятся к предстоящей встрече.
Жо-Вильфрид Цонга на турнире в Монпелье показал, что умеет играть не только в теннис, но и в гандбол.
Каролина Плишкова же продемонстрировала свои умения на катке.
Бывшие теннисисты Андрей Чесноков, Ива Майоли, Анастасия Мыскина, Горан Иванишевич и директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев приняли участие в выставочном матче на питерских кортах.
А Эжени Бушар весело проводит время в Пуэрто-Рико.
Ещё немного солнца. Элина Свитолина до победы на турнире на Тайване, судя по всему, отлично отдохнула в Австралии.
Каролина Возняцки приехала в Хьюстон на главный матч по американскому футболу — Супербоул. А за день до игры она посетила одну из вечеринок.
Совсем другая погода в Санкт-Петербурге. Винус Уильямс увезла домой сразу три шубы.