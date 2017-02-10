Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жеребьёвка матча Кубка Федерации-2017 по теннису Россия – Тайвань
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Даниил Сальников

Кубок Федерации. Макарова поведёт за собой новобранцев в бой

Итоги жеребьёвки: Россия нацелена на возвращение в элиту, Макарова и Блинкова заявлены на одиночку, Вихлянцева и Калинская – на пару.
10 февраля 2017, пятница. 16:15. Теннис
>>> Жеребьёвка матча Россия – Китайский Тайбэй. Фоторепортаж

В грядущие выходные во многих странах мира стартует 55-й по счёту розыгрыш Кубка Федерации – командный чемпионат мира по теннису среди женских сборных. В этом году на матчи заявлены 107 стран. Сборная России впервые сыграет не в Мировой группе (или Мировой группе I, как она раньше называлась), в которой она неизменно выступала с 1999 года. Последний матч в Мировой группе II прошёл в апреле 98-го в Австралии.
Тогда в Перте отнюдь не звёздный на тот момент состав гостей – Татьяна Панова, Екатерина Сысоева и дебютантка соревнований Анастасия Мыскина во главе с капитаном Константином Богородецким шокировал хозяек травяных кортов, досрочно обеспечив победу после трёх одиночек – 3-0 (итоговый счёт 3-2). С тех пор Россия играла только в элите.

В этом году отечественным теннисисткам предстоит снова начинать борьбу с Мировой группы II. Нынешний капитан сборной Анастасия Мыскина вызвала на матч первого круга против сборной Китайского Тайбэя (Тайваня) сразу трёх дебютанток – Наталью Вихлянцеву, Анну Блинкову и Анну Калинскую. В роли первого номера выступает 39-я ракетка мира Екатерина Макарова.

>>> Макарова и Ли Ясюань откроют матч Россия — Китайский Тайбэй в Кубке Федерации

В пятницу прошла жеребьёвка матча на центральном корте УСЗ «Дружба», определившая порядок поединков на весь уик-энд. Жребий открывать выпал Екатерине Макаровой, которая и поведёт за собой дебютанток в бой. После жеребьёвки команды вместе со своими капитанами Мыскиной и Ван Шитин пообщались с представителями прессы, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».
Кубок Федерации. Мировая группа II
Россия — Китайский Тайбэй – 0:0
Москва, УСЗ «Дружба». Хард, помещение
11.2, сб. 14:30. Екатерина Макарова — Ли Ясюань
затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь
12.2, вс. 14:30. Макарова — Чан Кайчэнь
затем Блинкова — Ли Ясюань
затем Анна Калинская / Наталья Вихлянцева — Чань Чиньвэй / Ли Ясюань


Первой на пресс-конференцию пришла команда гостей.

— Успели ли адаптироваться к кортам? Смотрели ли за выступлениями второго номера россиянок Анны Блинковой?
Ван Шитин: Да, мы потихонечку приспосабливаемся к кортам и готовы сыграть с российской командой. По второму вопросу – мы не видели видеозаписей игры, но мы видели ваших молодых игроков в деле, здесь на тренировках. Мне кажется, что они молодые и поэтому полны амбиций, полны энергии, поэтому нас ждёт очень упорный матч.

— Как расцениваете уровень подготовки вашей команды и какова ваша цель на этот турнир?
Ван Шитин: Могу сказать, что до приезда сюда каждая из наших теннисисток тренировалась отдельно, но когда мы здесь собрались, то уже объединились в команду, тренируемся все сообща, и я бы отметила хороший командный дух, атмосферу в нашей сборной. Что касается целей, то мы постараемся показать лучшее, на что способны. Россия – очень сильная команда, но мне кажется, что у нас есть шанс.
Мыскина: Катя Макарова – лидер команды. Что касается Ани Блинковой, то был сложный выбор, честно скажу. Решение было принято буквально недавно.

— Вопрос к Ли Ясюань. Насколько для вас важен факт, что вы сыграете с Екатериной Макаровой? Какую угрозу она для вас представляет?
Чань Чиньвэй: (переводя слова подруги по парной комбинации с китайского на английский. – Прим.«Чемпионата») Я думаю, что она хорошо готова. Я с нетерпением жду этого матча и постараюсь показать лучшее, на что способна.

— Понятно, что вся неделя была посвящена подготовке к матчу. Но, может быть, девушки что-то успели посмотреть в Москве? И если нет, то что бы хотели?
Ван Шитин: Пока у нас не было времени посмотреть достопримечательности Москвы, но когда время появится, то мы планируем побывать на Красной площади, посмотреть Кремль, собор Василия Блаженного. Хочу сказать, что Москва – очень красивый город. Жаль, что у нас не так много времени.

>>> «Дружба» крепкая не сломается. Сборная России примет Тайбэй
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Следом на пресс-конференцию пришла сборная России.

— Просьба к капитану сборной России Анастасии Мыскиной прокомментировать свой выбор на одиночные матчи.
Мыскина: Катя Макарова – лидер команды. Тут, наверное, вопросов не возникает, почему она играет завтра. Что касается Ани Блинковой, то был сложный выбор, честно скажу. Потому что все девчонки играли очень хорошо – тренировочная неделя прошла в хорошей, рабочей обстановке. Решение было принято буквально недавно. Нам показалось, что Аня более опытный игрок именно в командных встречах – она провела очень много матчей за сборную России в юниорском теннисе, и в итоге по поводу субботы мы решили, что будет играть Анна Блинкова.
Макарова: Я первый раз в команде самая старшая. Вроде бы, я играла очень много за сборную, но всегда была одной из самых младших.

— По некоторым отзывам сборная гостей отметила, что корт здесь неровный, отскок для них медленный. Что вы на это скажете?
Макарова: Для меня корт здесь идеально ровный, даже если сравнивать с Кубком Кремля. Очень хорошо положили корт, хороший отскок. Действительно, на протяжении нескольких дней мы тут тренировались, и он стал ещё удобнее.

— Вопрос к Анне Блинковой. Каковы ваши ожидания от дебюта в главной сборной страны?
Блинкова: Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, то испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность. Я играла за нашу команду и до 16 лет, и до 18 лет, но понимаю, что сейчас это совсем другой уровень. Конечно, я подойду на 100% готовой к завтрашнему матчу. Сделаю всё, что смогу.


>>> Блинкова: стало не по себе от числа людей, смотревших на меня

— Ответственность, бывает, окрыляет, а бывает, придавливает. Какую психологическую работу вы проводите, особенно с молодыми нашими игроками?
Мыскина: Мы постоянно в контакте с девочками, постоянно общаемся. Мы не пользуемся услугами психолога в нашей команде. Я знаю, что в Кубке Дэвиса он присутствует. Мы стараемся с девчонками найти свой язык. Можете назвать его женским.

— Девичьим.
Мыскина: Да, девичьим. Я надеюсь, что это помогает.
Блинкова: Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, то испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность.

— Вопрос к Екатерина Макаровой: как вы себя ощущаете в роли ветерана?
Макарова: Спасибо большое (смеётся.). Действительно, я первый раз в команде самая старшая. Вроде бы, я играла очень много за сборную, но всегда была одной из самых младших. Только Настя Павлюченкова, наверное, помладше меня. Поэтому тут действительно я лидер, но девчонки очень хорошие, и мне очень приятно находиться с ними в команде. У нас отличная атмосфера.
Мыскина: Она всё контролирует.
Макарова: Да, я люблю это делать (смеётся.).

— Играли ли когда-нибудь Анна Калинская и Наталья Вихлянцева вместе в паре? Возможны ли ещё варианты с парной комбинацией в зависимости от хода матча?
Мыскина: Если я не ошибаюсь, девочки не играли пару вместе. Но мы тренировали её на этой неделе. У нас есть несколько вариантов парной комбинации, поэтому заявили так, как заявили.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анастасия Мыскина Анна Блинкова Анна Калинская Екатерина Макарова Наталья Вихлянцева Кубок Федерации
Новости. Теннис
10 февраля 2017, пятница
18:29 Кузнецов и Елгин стали первыми финалистами Софии в парном разряде
16:39 Гоффен победил Дарси и вышел в полуфинал турнира в Софии
16:08 Мыскина, Макарова, Калинская, Блинкова, Вихлянцева – в фотообзоре жеребьёвки КФ
15:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Цонга в Монпелье
15:17 Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом турнира в Софии
14:54 Ван Шитин: Россия – очень сильная команда, но мне кажется, у нас есть шанс
14:32 Макарова: я первый раз в команде самая старшая
14:21 Блинкова: я играла за сборную России U16, U18, но сейчас совсем другой уровень
14:13 Мыскина: нам показалось, что Блинкова более опытный игрок в командных встречах
13:33 Макарова и Ли Ясюань откроют матч Россия — Китайский Тайбэй в Кубке Федерации
12:29 Вавринка: я не могу стабильно провести весь год
12:16 Кэхилл: Кирьос может добиваться успеха и без тренера
11:27 Рам: на турнире в Кито всё решают подача и приём
10:47 Саснович и Крайчек откроют четвертьфинал Кубка Федерации Беларусь — Нидерланды
10:26 Басилашвили: победа над Тимом — одна из лучших в моей карьере, если не лучшая
09:41 Димитров: матч с Яновичем выиграли зрители
09:07 Лоренци вышел в четвертьфинал турнира в Кито
04:51 Карлович на трёх тай-брейках проиграл Эстрелье-Бургосу на турнире в Кито
01:55 Г. Мельцер уступил Гайо во втором круге турнира в Кито
01:11 Подозреваемый в договорном матче чемпион юниорского АО временно отстранён от игр
9 февраля 2017, четверг
23:27 Медведев уверенно победил Вердаско и встретится с Цонгой в Монпелье
23:23 Суарес-Наварро не сможет защитить титул в Дохе из-за травмы
22:51 Цонга вышел в 1/4 финала Монпелье и может сыграть с Медведевым
22:11 Светлана Кузнецова снялась с турнира в Дохе
21:26 Димитров одержал волевую победу над Яновичем на старте турнира в Софии
20:37 Надаль: мне очень жаль, что я вынужден сняться с Роттердама
20:23 Пэр победил Лопеса во втором круге Монпелье
19:12 Надаль по совету врачей снялся с турнира в Роттердаме
18:58 Тим сенсационно проиграл Басилашвили в Софии
18:17 Гаске вышел в четвертьфинал Монпелье, обыграв Жазири
18:02 Маррей проведёт выставочный матч с Федерером в Глазго 7 ноября
16:49 17 эйсов помогли Троицки обыграть Хасе во втором круге турнира в Софии
16:26 Елгин и Кузнецов вышли в полуфинал турнира в Софии в парном разряде
16:23 А. Зверев одолел Бедене и сыграет с Шарди на турнире в Монпелье
15:20 Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера в Будапеште
14:52 Клижан победил Брандса и может сыграть с Тимом на турнире в Софии
14:45 Южный проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Софии
14:26 Халеп: я решила взять паузу в выступлениях. Вернусь на турнире в Индиан-Уэллсе
13:24 Т. Надаль: на Australian Open Рафа был близок к своему лучшему уровню
12:19 Джованни Лапентти завершил карьеру
11:18 Кирьос: никакой дисквалификации для Шаповалова? Это слишком хорошо
10:45 Янович: приятно наконец вернуться в тур
10:21 Баутиста-Агут: я провёл отличный матч со Штебе, он прекрасный соперник
09:59 Гоффен: в матче с Алботом мне было непросто контролировать полёт мяча
09:14 Текстовая онлайн-трансляция матча Мюллер — Южный в Софии
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+