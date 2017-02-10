Кубок Федерации. Макарова поведёт за собой новобранцев в бой

В грядущие выходные во многих странах мира стартует 55-й по счёту розыгрыш Кубка Федерации – командный чемпионат мира по теннису среди женских сборных. В этом году на матчи заявлены 107 стран. Сборная России впервые сыграет не в Мировой группе (или Мировой группе I, как она раньше называлась), в которой она неизменно выступала с 1999 года. Последний матч в Мировой группе II прошёл в апреле 98-го в Австралии. Тогда в Перте отнюдь не звёздный на тот момент состав гостей – Татьяна Панова, Екатерина Сысоева и дебютантка соревнований Анастасия Мыскина во главе с капитаном Константином Богородецким шокировал хозяек травяных кортов, досрочно обеспечив победу после трёх одиночек – 3-0 (итоговый счёт 3-2). С тех пор Россия играла только в элите.
В этом году отечественным теннисисткам предстоит снова начинать борьбу с Мировой группы II. Нынешний капитан сборной Анастасия Мыскина вызвала на матч первого круга против сборной Китайского Тайбэя (Тайваня) сразу трёх дебютанток – Наталью Вихлянцеву, Анну Блинкову и Анну Калинскую. В роли первого номера выступает 39-я ракетка мира Екатерина Макарова.
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В пятницу прошла жеребьёвка матча на центральном корте УСЗ «Дружба», определившая порядок поединков на весь уик-энд. Жребий открывать выпал Екатерине Макаровой, которая и поведёт за собой дебютанток в бой. После жеребьёвки команды вместе со своими капитанами Мыскиной и Ван Шитин пообщались с представителями прессы, среди которых был и корреспондент «Чемпионата».
Кубок Федерации. Мировая группа II
Россия — Китайский Тайбэй – 0:0
Москва, УСЗ «Дружба». Хард, помещение
11.2, сб. 14:30. Екатерина Макарова — Ли Ясюань
затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь
12.2, вс. 14:30. Макарова — Чан Кайчэнь
затем Блинкова — Ли Ясюань
затем Анна Калинская / Наталья Вихлянцева — Чань Чиньвэй / Ли Ясюань
Россия — Китайский Тайбэй – 0:0
Москва, УСЗ «Дружба». Хард, помещение
11.2, сб. 14:30. Екатерина Макарова — Ли Ясюань
затем Анна Блинкова — Чан Кайчэнь
12.2, вс. 14:30. Макарова — Чан Кайчэнь
затем Блинкова — Ли Ясюань
затем Анна Калинская / Наталья Вихлянцева — Чань Чиньвэй / Ли Ясюань
Первой на пресс-конференцию пришла команда гостей.
— Успели ли адаптироваться к кортам? Смотрели ли за выступлениями второго номера россиянок Анны Блинковой?
Ван Шитин: Да, мы потихонечку приспосабливаемся к кортам и готовы сыграть с российской командой. По второму вопросу – мы не видели видеозаписей игры, но мы видели ваших молодых игроков в деле, здесь на тренировках. Мне кажется, что они молодые и поэтому полны амбиций, полны энергии, поэтому нас ждёт очень упорный матч.
— Как расцениваете уровень подготовки вашей команды и какова ваша цель на этот турнир?
Ван Шитин: Могу сказать, что до приезда сюда каждая из наших теннисисток тренировалась отдельно, но когда мы здесь собрались, то уже объединились в команду, тренируемся все сообща, и я бы отметила хороший командный дух, атмосферу в нашей сборной. Что касается целей, то мы постараемся показать лучшее, на что способны. Россия – очень сильная команда, но мне кажется, что у нас есть шанс.
Мыскина: Катя Макарова – лидер команды. Что касается Ани Блинковой, то был сложный выбор, честно скажу. Решение было принято буквально недавно.
— Вопрос к Ли Ясюань. Насколько для вас важен факт, что вы сыграете с Екатериной Макаровой? Какую угрозу она для вас представляет?
Чань Чиньвэй: (переводя слова подруги по парной комбинации с китайского на английский. – Прим.«Чемпионата») Я думаю, что она хорошо готова. Я с нетерпением жду этого матча и постараюсь показать лучшее, на что способна.
— Понятно, что вся неделя была посвящена подготовке к матчу. Но, может быть, девушки что-то успели посмотреть в Москве? И если нет, то что бы хотели?
Ван Шитин: Пока у нас не было времени посмотреть достопримечательности Москвы, но когда время появится, то мы планируем побывать на Красной площади, посмотреть Кремль, собор Василия Блаженного. Хочу сказать, что Москва – очень красивый город. Жаль, что у нас не так много времени.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Следом на пресс-конференцию пришла сборная России.
— Просьба к капитану сборной России Анастасии Мыскиной прокомментировать свой выбор на одиночные матчи.
Мыскина: Катя Макарова – лидер команды. Тут, наверное, вопросов не возникает, почему она играет завтра. Что касается Ани Блинковой, то был сложный выбор, честно скажу. Потому что все девчонки играли очень хорошо – тренировочная неделя прошла в хорошей, рабочей обстановке. Решение было принято буквально недавно. Нам показалось, что Аня более опытный игрок именно в командных встречах – она провела очень много матчей за сборную России в юниорском теннисе, и в итоге по поводу субботы мы решили, что будет играть Анна Блинкова.
Макарова: Я первый раз в команде самая старшая. Вроде бы, я играла очень много за сборную, но всегда была одной из самых младших.
— По некоторым отзывам сборная гостей отметила, что корт здесь неровный, отскок для них медленный. Что вы на это скажете?
Макарова: Для меня корт здесь идеально ровный, даже если сравнивать с Кубком Кремля. Очень хорошо положили корт, хороший отскок. Действительно, на протяжении нескольких дней мы тут тренировались, и он стал ещё удобнее.
— Вопрос к Анне Блинковой. Каковы ваши ожидания от дебюта в главной сборной страны?
Блинкова: Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, то испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность. Я играла за нашу команду и до 16 лет, и до 18 лет, но понимаю, что сейчас это совсем другой уровень. Конечно, я подойду на 100% готовой к завтрашнему матчу. Сделаю всё, что смогу.
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— Ответственность, бывает, окрыляет, а бывает, придавливает. Какую психологическую работу вы проводите, особенно с молодыми нашими игроками?
Мыскина: Мы постоянно в контакте с девочками, постоянно общаемся. Мы не пользуемся услугами психолога в нашей команде. Я знаю, что в Кубке Дэвиса он присутствует. Мы стараемся с девчонками найти свой язык. Можете назвать его женским.
— Девичьим.
Мыскина: Да, девичьим. Я надеюсь, что это помогает.
Блинкова: Конечно, когда мне сообщили, что я буду играть, то испытала безумную радость за оказанное мне доверие. Я понимаю, какая это ответственность.
— Вопрос к Екатерина Макаровой: как вы себя ощущаете в роли ветерана?
Макарова: Спасибо большое (смеётся.). Действительно, я первый раз в команде самая старшая. Вроде бы, я играла очень много за сборную, но всегда была одной из самых младших. Только Настя Павлюченкова, наверное, помладше меня. Поэтому тут действительно я лидер, но девчонки очень хорошие, и мне очень приятно находиться с ними в команде. У нас отличная атмосфера.
Мыскина: Она всё контролирует.
Макарова: Да, я люблю это делать (смеётся.).
— Играли ли когда-нибудь Анна Калинская и Наталья Вихлянцева вместе в паре? Возможны ли ещё варианты с парной комбинацией в зависимости от хода матча?
Мыскина: Если я не ошибаюсь, девочки не играли пару вместе. Но мы тренировали её на этой неделе. У нас есть несколько вариантов парной комбинации, поэтому заявили так, как заявили.