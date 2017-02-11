Мыскина: ощущение, что есть судейский заговор против меня

«В третьем сете я просто разозлилась»
— Екатерина, как сложилась для вас эта встреча, какие остались эмоции?
— Матч был непростой, потому что девочка молодая, ей совсем нечего терять. Она играет в очень хороший, активный теннис. В первом сете я сразу взяла инициативу и смогла завершить его в свою пользу. Во втором сете я тоже переломила, повела — 1:0 и больше на своей подаче. Но тут получилась абсолютно дурацкая двойная. Откуда она появилась — неизвестно. После этого я немного задёргалась, где-то перестала играть в свой активный теннис, где-то дала ей немножко заиграть более активно, поймать кураж. Хотя были в концовке шансы завершить матч, но я ими не воспользовалась. А потом в третьем сете я просто разозлилась. Подумала, что это мой родной стадион, что должно тут всё завершиться удачно, и со злостью заиграла активно. Я очень рада сегодняшней победе. — В третьем сете был нетбол. Показалось, что в тот момент уже немного подсевшая физически китаянка после этого уже не вернётся в матч.
— Я, честно говоря, не помню, при каком счёте был этот нетбол. Она атаковала, я играла ей кроссом. Тут родные стены, поэтому сетка была на нашей стороне (улыбается). Действительно, сегодня было очень тяжело. Тяжело начинать первой, хотя нам и хотелось, чтобы я начинала матч, и жребий так и выпал. Впервые я лидер команды, это тоже всё-таки волнительно. Я понимала, что не имею права на ошибку. И я рада, что справилась со своим волнением.
— На этом результате могло сказаться, что у соперницы меньше опыта, чем у вас?
— Думаю, могло. Потому что она совсем молодая, не так высоко стоит в рейтинге, не так много играла на таких больших кортах, поэтому однозначно мой опыт тут сыграл свою роль.
— Как вас поддерживала на скамейке капитан Анастасия Мыскина?
— Настя – великий стратег, поэтому она всегда очень хорошо подсказывает, именно тактически. И как раз в третьем сете я стала использовать – где-то больше «откручивать» подлиннее, повыше. Меняла темп, и соперница, наверное, за счёт этого стала «разваливаться», чаще ошибаться с простых мячей.
— На её подаче у вас был тройной матчбол, потом ещё один. Не возникло мысли, что она вот-вот переломит игру?
— Да, её настолько «отпустило», что она трижды пробила навылет. В дальнейшем у неё было и «больше», и снова матчбол у меня, а она тут же опять супер сыграла – навылет. Я уже думаю: «Господи! Ну, всё уже. Ты и так 1-5 проигрываешь. Ну что ты? Всё там борешься, тебя так отпускает». Конечно, невероятные мячи она тогда сыграла. Я не ожидала, что тот гейм таким будет.
— Несколько раз были проблемные эпизоды с линейными судьями, причём не вашу сторону. Что там было?
— Вы знаете, это бесконечная борьба с нашими судьями (смеётся.), потому что уже который Кубок Федерации они почему-то всё время молчат и допускают ошибки, что нам приходится брать «челленджи». Я не знаю, от чего это зависит. Но я просто старалась действительно как-то на это не обращать внимание, но пару раз я взглянула на них таким взглядом, что они, я думаю, всё поняли.
— Испепеляющим взглядом?
— Да (смеётся.).
— Матч был очень энергозатратным и довольно продолжительным – более двух часов. Хватит ли у вас сил на воскресные поединки – одиночку и, возможно, пару?
— Я думаю, мы привыкли постоянно играть, каждый день, порой по два матча, поскольку на больших турнирах мы с Леной [Весниной] играем ещё и пару. Однозначно, сейчас я займусь восстановлением, но к завтрашнему дню буду готова. Это покрытие как-то способствует тому, чтобы играть долгие матчи, потому что оно очень вязкое, очень «цепкое». Действительно всегда нужно настраиваться на длинные розыгрыши.
Мыскина: Счёт очень волнительный, понятное дело, борьба, хорошая команда соперниц. Я думаю, что завтра начнёт играть Катя, конечно же, это 100 процентов.— Как вам поддержка зрителей? У этого стадиона нет дверей и из-за открытых коридоров за трибунами стоял постоянный гул. Казалось, что не хватало тишины.
— Нет. Мне это никогда не мешает. Наоборот, хорошо, поддержка болельщиков подбадривает и мотивирует. Ты понимаешь, что играешь за свою страну. В этот раз, действительно, я обратила внимание, что с самого начала люди очень хорошо болели. Даже сравнивать с моим прошлым матчем против Голландии, в прошлом году, люди как будто спали, хотя там были такие сражения! А сегодня очень хорошо народ заряжен, он вместе с нами. Я надеюсь, что они помогут сейчас Ане.
— Каковы у вас в целом ощущения от арены, как вам в ней игралось, комфортно ли всё?
— Мне тут очень комфортно. Я получаю огромное удовольствие. У меня великолепные воспоминания о детстве. С пяти лет до 18 я тут тренировалась. Всегда мечтала сыграть на этом корте, потому что никогда не проводилось тут никаких соревнований. Мы всё время в нижних залах тренировались, а сюда бегали кроссы. Я вспоминала об этом во время матча, и мне действительно очень хотелось тут победить.
— Кто-то был здесь сегодня из тех тренеров, из детства.
— Да. Сёстры Гранатуровы присутствовали на матче, их нынешние подопечные, мои родители, мой молодой человек, все родные были сегодня тут.
Екатерина Макарова и Анастасия Мыскина
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
«Жалко ребёнка, который пыхтит на корте»
Но помощь болельщиков Анне не помогла. Она проиграла в своём дебютном матче за сборную. Её соперница Кайчэнь Чан восемь раз взяла её подачу за две партии. После своей победы Чан Кайчэнь ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата».
— Расстроились ли вы, когда ваша подруга по сборной проиграла первый матч, и вы вышли играть, проигрывая 0-1. За счёт чего сегодня победили?
— Нет, я не расстроилась. Наоборот, я скорее довольна, мы все были довольны её выступлением, потому что она играла против Екатерины Макаровой — игрока первой мировой тридцатки в одиночке и десятки в паре. Так что она показала отличное выступление, я отнюдь не огорчалась. Я просто решила хорошенько подготовиться к своему матчу, выступить как можно лучше. Я рада, что мне это удалось сегодня.
Макарова: А потом в третьем сете я просто разозлилась. Подумала, что это мой родной стадион, что должно тут всё завершиться удачно— Как изучали игру вашей соперницы Блинковой? За счёт чего её обыграли?
— На самом деле знала, кто она такая, она недавно выступала на Australian Open, играла в финале юниорского «шлема». В любом случае, с моей стороны, никакой недооценки соперницы не было. Я хорошо готовилась, причём к равному матчу. Собственно, он и был равный. Просто я сегодня сыграла чуть лучше, чем она.
— От вашего завтрашнего матча с Макаровой будет многое зависеть. Как будете настраиваться на него?
— Я уже пару раз играла с Макаровой, я уступала ей. Тем более, сейчас она играет в России, публика будет на её стороне. Я просто постараюсь показать свой лучший теннис и посмотрим, как пойдёт.
Анна Блинкова пришла с заплаканными глазами в сопровождении капитана Анастасии Мыскиной. Видно было, как 18-летняя дебютантка сборной корит себя за поражение, хотя всем остальным присутствующим её не хотелось ни в чём обвинять.
— Анна, ваши впечатления от дебюта в сборной?
Блинкова: Впечатления очень тяжёлые, считаю, что я могла сделать больше, чем сделала. Мне очень жаль. — Анастасия, что вы пытались подсказывать Анне на переходах? Всё ли получалось у неё из задуманного?
Мыскина: Во-первых, я считаю, что Аня – большая молодец, и сделала всё возможное в сегодняшнем матче. Это 100 процентов. Конечно, были какие-то ошибки. Понятно, что первый матч за сборную всегда очень сложный. Эмоционально она не справилась, скорее всего, с волнением, в начале матча особенно, было сложновато на подаче. Но я хочу ещё раз сказать, что поздравляю её с дебютом в сборной, с хорошим матчем. Соперница была непростая – она и в рейтинге выше стоит, и опыта у неё чуть больше. Но мы узнали зато, как соперницы играют, по крайней мере, сегодня прошла хорошая проверка боем.
— Объясните, пожалуйста, ситуацию с отсутствием в составе Дарьи Касаткиной. Всё-таки она есть в официальном буклете. Да и в Санкт-Петербурге первоначально говорила, что собирается ехать в сборную.
Мыскина: Я думаю, что так, наверное, сложились Дашины обстоятельства. Даша была приглашена в сборную, была договорённость с ней, с её братом, который ведёт её дела. Но это было Дашино решение. Мне кажется, вам лучше всё-таки этот вопрос задать ей напрямую. Но Даша будет играть в дальнейшем, естественно.
— Счёт в матче после первого дня 1-1. Как прокомментируете это результат.
Мыскина: Счёт очень волнительный, понятное дело, борьба, хорошая команда соперниц. Я думаю, что завтра начнёт играть Катя, конечно же, это 100 процентов. Не думаю, что это какой-то секрет. Дальше будем смотреть по ситуации, по обстоятельствам. Хорошая девочка, она готовилась к этому матчу. «Спасибо» судьям, что они нам не помогают. Всё, в принципе, как всегда.
— Хотелось бы уточнить про судейство. Сегодня и Катя Макарова заметила, что который домашний матч уже линейные судьи не то что не подсуживают, а даже судят против. В обоих матчах было несколько эпизодов.
Мыскина: То есть это не только я одна так говорю? А то получается, что меня пытаются обвинить в том, что я предвзято отношусь к судьям. Спасибо!
— Нет. Это видно и журналистам, и болельщикам, и игрокам. Какая-то работа проводится в этом отношении?
Мыскина: Вы знаете, у меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня. Но это ладно. Мне просто жалко ребёнка, который пыхтит на корте, выигрывает очко, а потом судья его отменяет. Между прочим, этот судья с большим стажем, я этого человека знаю очень хорошо и очень давно, ещё с моих детских турниров. И тут он делает такую ошибку. Не хочу, чтобы это выглядело каким-то оправданием. Но на самом деле просто хочется, когда мы играем дома, а это не первый раз… Мы не просим никого нам подсуживать. Это было бы смешно. Но чтобы хотя бы такие мячи, очевидные, Ане бы засчитывали, а не наоборот. Вот и всё.
— Но можно эту информацию как-то донести до судей? Хотя бы перед вторым игровым днём?
Мыскина: Наверное, благодаря вам, прессе, и можно как раз это сделать. Они же всё читают.
Мыскина: Мне просто жалко ребёнка, который пыхтит на корте, выигрывает очко, а потом судья его отменяет.— Анна, насколько вы физически выложились в сегодняшнем матче? Есть ли отличия от личных турниров?
Блинкова: Эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе. Ты не можешь спокойно играть. Ты бесишься, когда проигрываешь, и бесишься, когда выигрываешь. Это очень странно. Поэтому этот матч очень сильно отличался от матча на обычном турнире.
Мыскина: Я думаю, что всё-таки в таком возрасте очень сильны эмоции, они зашкаливают. Хочется, чтобы Аню все поддержали, все болельщики. Она большая молодец.
— Но силы то на завтра остались?
Блинкова: Да-да! Конечно!
— Аня, кто вас здесь поддерживает? Вы в гостинице остановились, или дома?
Блинкова: Меня поддерживает моя семья, мои родители. Моя мама всегда со мной, она поддерживает меня во всём. Живу я в гостинице, потому что ездить до стадиона очень далеко от дома. С учётом пробок, два часа не очень хочется тратить.
Мыскина: Большая часть команды живёт в гостинице, основная часть.
— Кроме Кати Макаровой?
Мыскина: Кроме Кати Макаровой.
— Вряд ли кто-то сегодня бросит камень в огород Анны. Но показалось, что сегодня в какие-то моменты не помогала подача, особенно когда во втором сете «подсела» соперница. Что в этом плане можно ещё сделать?
Блинкова: (Вздыхает. – Прим. «Чемпионат») Да, в особо важных матчах подача меня подводит. Были у меня такие моменты, такие матчи в карьере, когда действительно именно из-за этого я проигрывала. Я буду работать над этим. Я думаю, что это тот элемент, над которым мне обязательно надо работать.
Анастасия Мыскина и Анна Блинкова