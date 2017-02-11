Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анастасия Мыскина
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Шахов

Мыскина: ощущение, что есть судейский заговор против меня

О родном зале Макаровой, дебюте Блинковой и заговоре против Мыскиной — в рассказе о первом дне матча России в Кубке Федерации.
11 февраля 2017, суббота. 22:00. Теннис
11 февраля в УСЗ «Дружба» начался матч второй мировой группы Кубка Федерации, в котором Россия принимала гостей из Китайского Тайбэя. Первыми на корт вышли Екатерина Макарова и Ли Ясюань. Встреча получилась непростой, но завершилась в пользу лидера сборной России. После матча россиянка рассказала о прошедшей встрече, в том числе ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата».

«В третьем сете я просто разозлилась»


— Екатерина, как сложилась для вас эта встреча, какие остались эмоции?
— Матч был непростой, потому что девочка молодая, ей совсем нечего терять. Она играет в очень хороший, активный теннис. В первом сете я сразу взяла инициативу и смогла завершить его в свою пользу. Во втором сете я тоже переломила, повела — 1:0 и больше на своей подаче. Но тут получилась абсолютно дурацкая двойная. Откуда она появилась — неизвестно. После этого я немного задёргалась, где-то перестала играть в свой активный теннис, где-то дала ей немножко заиграть более активно, поймать кураж. Хотя были в концовке шансы завершить матч, но я ими не воспользовалась. А потом в третьем сете я просто разозлилась. Подумала, что это мой родной стадион, что должно тут всё завершиться удачно, и со злостью заиграла активно. Я очень рада сегодняшней победе.
Кубок Федерации. Мировая группа 2017 . Первый раунд
11 февраля 2017 года, суббота. 14:35 МСК
Екатерина
Макарова
Ли
Ясюань
6:3 5:7 6:1
— В третьем сете был нетбол. Показалось, что в тот момент уже немного подсевшая физически китаянка после этого уже не вернётся в матч.
— Я, честно говоря, не помню, при каком счёте был этот нетбол. Она атаковала, я играла ей кроссом. Тут родные стены, поэтому сетка была на нашей стороне (улыбается). Действительно, сегодня было очень тяжело. Тяжело начинать первой, хотя нам и хотелось, чтобы я начинала матч, и жребий так и выпал. Впервые я лидер команды, это тоже всё-таки волнительно. Я понимала, что не имею права на ошибку. И я рада, что справилась со своим волнением.

— На этом результате могло сказаться, что у соперницы меньше опыта, чем у вас?
— Думаю, могло. Потому что она совсем молодая, не так высоко стоит в рейтинге, не так много играла на таких больших кортах, поэтому однозначно мой опыт тут сыграл свою роль.

— Как вас поддерживала на скамейке капитан Анастасия Мыскина?
— Настя – великий стратег, поэтому она всегда очень хорошо подсказывает, именно тактически. И как раз в третьем сете я стала использовать – где-то больше «откручивать» подлиннее, повыше. Меняла темп, и соперница, наверное, за счёт этого стала «разваливаться», чаще ошибаться с простых мячей.

— На её подаче у вас был тройной матчбол, потом ещё один. Не возникло мысли, что она вот-вот переломит игру?
— Да, её настолько «отпустило», что она трижды пробила навылет. В дальнейшем у неё было и «больше», и снова матчбол у меня, а она тут же опять супер сыграла – навылет. Я уже думаю: «Господи! Ну, всё уже. Ты и так 1-5 проигрываешь. Ну что ты? Всё там борешься, тебя так отпускает». Конечно, невероятные мячи она тогда сыграла. Я не ожидала, что тот гейм таким будет.

— Несколько раз были проблемные эпизоды с линейными судьями, причём не вашу сторону. Что там было?
— Вы знаете, это бесконечная борьба с нашими судьями (смеётся.), потому что уже который Кубок Федерации они почему-то всё время молчат и допускают ошибки, что нам приходится брать «челленджи». Я не знаю, от чего это зависит. Но я просто старалась действительно как-то на это не обращать внимание, но пару раз я взглянула на них таким взглядом, что они, я думаю, всё поняли.

— Испепеляющим взглядом?
— Да (смеётся.).
— Матч был очень энергозатратным и довольно продолжительным – более двух часов. Хватит ли у вас сил на воскресные поединки – одиночку и, возможно, пару?
— Я думаю, мы привыкли постоянно играть, каждый день, порой по два матча, поскольку на больших турнирах мы с Леной [Весниной] играем ещё и пару. Однозначно, сейчас я займусь восстановлением, но к завтрашнему дню буду готова. Это покрытие как-то способствует тому, чтобы играть долгие матчи, потому что оно очень вязкое, очень «цепкое». Действительно всегда нужно настраиваться на длинные розыгрыши.
Мыскина: Счёт очень волнительный, понятное дело, борьба, хорошая команда соперниц. Я думаю, что завтра начнёт играть Катя, конечно же, это 100 процентов.
— Как вам поддержка зрителей? У этого стадиона нет дверей и из-за открытых коридоров за трибунами стоял постоянный гул. Казалось, что не хватало тишины.
— Нет. Мне это никогда не мешает. Наоборот, хорошо, поддержка болельщиков подбадривает и мотивирует. Ты понимаешь, что играешь за свою страну. В этот раз, действительно, я обратила внимание, что с самого начала люди очень хорошо болели. Даже сравнивать с моим прошлым матчем против Голландии, в прошлом году, люди как будто спали, хотя там были такие сражения! А сегодня очень хорошо народ заряжен, он вместе с нами. Я надеюсь, что они помогут сейчас Ане.

— Каковы у вас в целом ощущения от арены, как вам в ней игралось, комфортно ли всё?
— Мне тут очень комфортно. Я получаю огромное удовольствие. У меня великолепные воспоминания о детстве. С пяти лет до 18 я тут тренировалась. Всегда мечтала сыграть на этом корте, потому что никогда не проводилось тут никаких соревнований. Мы всё время в нижних залах тренировались, а сюда бегали кроссы. Я вспоминала об этом во время матча, и мне действительно очень хотелось тут победить.

— Кто-то был здесь сегодня из тех тренеров, из детства.
— Да. Сёстры Гранатуровы присутствовали на матче, их нынешние подопечные, мои родители, мой молодой человек, все родные были сегодня тут.
Екатерина Макарова и Анастасия Мыскина

Екатерина Макарова и Анастасия Мыскина

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

«Жалко ребёнка, который пыхтит на корте»


Но помощь болельщиков Анне не помогла. Она проиграла в своём дебютном матче за сборную. Её соперница Кайчэнь Чан восемь раз взяла её подачу за две партии. После своей победы Чан Кайчэнь ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата».

— Расстроились ли вы, когда ваша подруга по сборной проиграла первый матч, и вы вышли играть, проигрывая 0-1. За счёт чего сегодня победили?
— Нет, я не расстроилась. Наоборот, я скорее довольна, мы все были довольны её выступлением, потому что она играла против Екатерины Макаровой — игрока первой мировой тридцатки в одиночке и десятки в паре. Так что она показала отличное выступление, я отнюдь не огорчалась. Я просто решила хорошенько подготовиться к своему матчу, выступить как можно лучше. Я рада, что мне это удалось сегодня.
Макарова: А потом в третьем сете я просто разозлилась. Подумала, что это мой родной стадион, что должно тут всё завершиться удачно
— Как изучали игру вашей соперницы Блинковой? За счёт чего её обыграли?
— На самом деле знала, кто она такая, она недавно выступала на Australian Open, играла в финале юниорского «шлема». В любом случае, с моей стороны, никакой недооценки соперницы не было. Я хорошо готовилась, причём к равному матчу. Собственно, он и был равный. Просто я сегодня сыграла чуть лучше, чем она.

— От вашего завтрашнего матча с Макаровой будет многое зависеть. Как будете настраиваться на него?
— Я уже пару раз играла с Макаровой, я уступала ей. Тем более, сейчас она играет в России, публика будет на её стороне. Я просто постараюсь показать свой лучший теннис и посмотрим, как пойдёт.

Анна Блинкова пришла с заплаканными глазами в сопровождении капитана Анастасии Мыскиной. Видно было, как 18-летняя дебютантка сборной корит себя за поражение, хотя всем остальным присутствующим её не хотелось ни в чём обвинять.

— Анна, ваши впечатления от дебюта в сборной?
Блинкова: Впечатления очень тяжёлые, считаю, что я могла сделать больше, чем сделала. Мне очень жаль.
Кубок Федерации. Мировая группа 2017 . Первый раунд
11 февраля 2017 года, суббота. 17:15 МСК
Анна
Блинкова
Чан
Кайчэнь
3:6 5:7
— Анастасия, что вы пытались подсказывать Анне на переходах? Всё ли получалось у неё из задуманного?

Мыскина: Во-первых, я считаю, что Аня – большая молодец, и сделала всё возможное в сегодняшнем матче. Это 100 процентов. Конечно, были какие-то ошибки. Понятно, что первый матч за сборную всегда очень сложный. Эмоционально она не справилась, скорее всего, с волнением, в начале матча особенно, было сложновато на подаче. Но я хочу ещё раз сказать, что поздравляю её с дебютом в сборной, с хорошим матчем. Соперница была непростая – она и в рейтинге выше стоит, и опыта у неё чуть больше. Но мы узнали зато, как соперницы играют, по крайней мере, сегодня прошла хорошая проверка боем.

— Объясните, пожалуйста, ситуацию с отсутствием в составе Дарьи Касаткиной. Всё-таки она есть в официальном буклете. Да и в Санкт-Петербурге первоначально говорила, что собирается ехать в сборную.
Мыскина: Я думаю, что так, наверное, сложились Дашины обстоятельства. Даша была приглашена в сборную, была договорённость с ней, с её братом, который ведёт её дела. Но это было Дашино решение. Мне кажется, вам лучше всё-таки этот вопрос задать ей напрямую. Но Даша будет играть в дальнейшем, естественно.

— Счёт в матче после первого дня 1-1. Как прокомментируете это результат.
Мыскина: Счёт очень волнительный, понятное дело, борьба, хорошая команда соперниц. Я думаю, что завтра начнёт играть Катя, конечно же, это 100 процентов. Не думаю, что это какой-то секрет. Дальше будем смотреть по ситуации, по обстоятельствам. Хорошая девочка, она готовилась к этому матчу. «Спасибо» судьям, что они нам не помогают. Всё, в принципе, как всегда.

— Хотелось бы уточнить про судейство. Сегодня и Катя Макарова заметила, что который домашний матч уже линейные судьи не то что не подсуживают, а даже судят против. В обоих матчах было несколько эпизодов.
Мыскина: То есть это не только я одна так говорю? А то получается, что меня пытаются обвинить в том, что я предвзято отношусь к судьям. Спасибо!
— Нет. Это видно и журналистам, и болельщикам, и игрокам. Какая-то работа проводится в этом отношении?
Мыскина: Вы знаете, у меня такое ощущение, что это судейский заговор лично против меня. Но это ладно. Мне просто жалко ребёнка, который пыхтит на корте, выигрывает очко, а потом судья его отменяет. Между прочим, этот судья с большим стажем, я этого человека знаю очень хорошо и очень давно, ещё с моих детских турниров. И тут он делает такую ошибку. Не хочу, чтобы это выглядело каким-то оправданием. Но на самом деле просто хочется, когда мы играем дома, а это не первый раз… Мы не просим никого нам подсуживать. Это было бы смешно. Но чтобы хотя бы такие мячи, очевидные, Ане бы засчитывали, а не наоборот. Вот и всё.

— Но можно эту информацию как-то донести до судей? Хотя бы перед вторым игровым днём?
Мыскина: Наверное, благодаря вам, прессе, и можно как раз это сделать. Они же всё читают.
Мыскина: Мне просто жалко ребёнка, который пыхтит на корте, выигрывает очко, а потом судья его отменяет.
— Анна, насколько вы физически выложились в сегодняшнем матче? Есть ли отличия от личных турниров?
Блинкова: Эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе. Ты не можешь спокойно играть. Ты бесишься, когда проигрываешь, и бесишься, когда выигрываешь. Это очень странно. Поэтому этот матч очень сильно отличался от матча на обычном турнире.

Мыскина: Я думаю, что всё-таки в таком возрасте очень сильны эмоции, они зашкаливают. Хочется, чтобы Аню все поддержали, все болельщики. Она большая молодец.

— Но силы то на завтра остались?
Блинкова: Да-да! Конечно!

— Аня, кто вас здесь поддерживает? Вы в гостинице остановились, или дома?
Блинкова: Меня поддерживает моя семья, мои родители. Моя мама всегда со мной, она поддерживает меня во всём. Живу я в гостинице, потому что ездить до стадиона очень далеко от дома. С учётом пробок, два часа не очень хочется тратить.

Мыскина: Большая часть команды живёт в гостинице, основная часть.

— Кроме Кати Макаровой?
Мыскина: Кроме Кати Макаровой.

— Вряд ли кто-то сегодня бросит камень в огород Анны. Но показалось, что сегодня в какие-то моменты не помогала подача, особенно когда во втором сете «подсела» соперница. Что в этом плане можно ещё сделать?
Блинкова: (Вздыхает. – Прим. «Чемпионат») Да, в особо важных матчах подача меня подводит. Были у меня такие моменты, такие матчи в карьере, когда действительно именно из-за этого я проигрывала. Я буду работать над этим. Я думаю, что это тот элемент, над которым мне обязательно надо работать.
Анастасия Мыскина и Анна Блинкова

Анастасия Мыскина и Анна Блинкова

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анастасия Мыскина Анна Блинкова Екатерина Макарова Кубок Федерации
Новости. Теннис
11 февраля 2017, суббота
21:52 А. Зверев обыграл Цонгу в полуфинале турнира в Монпелье и сыграет с Гаске
20:30 Блинкова: эмоции зашкаливали, всё время хотелось кричать
20:12 Поцелуй Мыскиной, почётные гости и победа Макаровой. Фотообзор Кубка Федерации
20:08 Мыскина: Блинкова — молодец, прошла хорошую проверку боем
19:44 Гаске обыграл Пэра и вышел в финал турнира в Монпелье
19:39 Чан Кайчэнь: матч с Блинковой был равным, просто я сыграла чуть лучше
19:10 Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка Федерации
18:54 Гоффен стал первым финалистом турнира в Софии
18:04 Тарпищев: Макарова могла выиграть у Ли Ясюань и попроще
17:41 Макарова: в третьем сете встречи с Ли Ясюань я просто разозлилась
17:00 Макарова в трёх сетах победила Ли Ясюань в матче Кубка Федерации
16:39 Александрова победила Козлову в квалификации турнира в Дохе, Пивоварова уступила
16:01 Флипкенс вывела Бельгию вперёд в матче с Румынией во второй Мировой группе КФ
15:55 Цуренко победила Гаврилову и вывела Украину вперёд в матче с Австралией
15:40 Текстовая онлайн-трансляция матча Блинкова — Чан Кайчэнь в Кубке Федерации
14:45 Родина победила Доден на старте квалификации турнира в Дохе
14:38 Саснович принесла сборной Беларуси первое очков в 1/4 финала КФ с голландками
14:15 Донской на отказе Южного вышел в финал квалификации турнира в Роттердаме
13:54 Кузнецов сыграет с Гоффеном, а Хачанов — с Чоричем на турнире в Роттердаме
12:47 Стивенс перенесла операцию на ноге и вернётся на корт летом
12:09 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Ясюань в Кубке Федерации
10:52 Цонга: просмотр матча Медведева с Вердаско помог мне обыграть Даниила
10:46 Льодра: теннис стал скучным и незрелищным, все играют одинаково
09:43 Кравчук сыграет с Харрисоном в первом круге турнира в Мемфисе
09:34 Гоффен: после победы в сете со счётом 6:1 всегда ждёшь реакции соперника
09:28 Димитров: я впервые дошёл до полуфинала в Софии, поэтому волнуюсь
04:08 Эстрелья-Бургос поспорит с Беллуччи за выход в финал турнира в Кито
01:59 Беллуччи отдал всего 3 гейма Оливо в четвертьфинале турнира в Кито
00:53 А. Зверев победил Шарди и встретится с Цонгой в Монпелье
00:23 Ноа: зная, что Моресмо уйдёт, французские теннисистки позвонили мне
00:01 Муратоглу: в начале каждого года ставлю перед Сереной цель — сделать «Шлем»
10 февраля 2017, пятница
23:05 Басилашвили победил Клижана, проиграв первый сет под ноль за 23 минуты
22:31 Цонга победил Медведева в четвертьфинале Монпелье
22:29 Янкович впервые с 2004 года сыграет в квалификации турнира WTA
21:50 Свитолина сыграла с 92-летним теннисистом-любителем
20:52 Димитров обыграл Троицки в четвертьфинале Софии
20:10 Браун снялся с матча с Пэром после одного гейма из-за травмы спины
18:55 Гаске одолел де Шеппера в четвертьфинале Монпелье
18:29 Кузнецов и Елгин стали первыми финалистами Софии в парном разряде
16:39 Гоффен победил Дарси и вышел в полуфинал турнира в Софии
16:08 Мыскина, Макарова, Калинская, Блинкова, Вихлянцева – в фотообзоре жеребьёвки КФ
15:59 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Цонга в Монпелье
15:17 Баутиста-Агут стал первым полуфиналистом турнира в Софии
14:54 Ван Шитин: Россия – очень сильная команда, но мне кажется, у нас есть шанс
14:32 Макарова: я первый раз в команде самая старшая
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+