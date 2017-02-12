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175 лет назад 2016
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Кубок Федерации. Сборная России вышла в плей-офф Мировой группы
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Шахов

Образцовое лидерство Макаровой и успешный дебют Вихлянцевой

После непростого старта сборная России во второй день уверенно завершила матч против Тайваня. Победное очко принесла дебютантка Вихлянцева.
12 февраля 2017, воскресенье. 18:15. Теннис

Второй состав против молодёжного состава


Ещё недавно мужская сборная России на несколько лет отправилась в ссылку во второй дивизион, а в 2017-м непростые времена начались у женской команды. И это при том, что у мужчин спад коснулся и индивидуальных выступлений теннисистов, а у российских девушек на турнирах WTA вроде бы всё не так уж и плохо, даже с учётом отсутствия Шараповой. Но так сложилось в прошлом году, что у сборной не получилось выиграть ни у голландок, ни у белорусок.

Жребий во второй мировой группе был к России благосклонен – домашняя встреча с Тайванем. Лучше и придумать было нельзя. К тому же соперницы в итоге не привезли сильнейший состав. Не приехала разругавшаяся с федерацией Се Шувэй, а также вне сборной осталась одна из лучших парных комбинаций мира – сёстры Чан.

Не было сильнейшего состава и у россиянок, хотя логично было дать отдохнуть лидерам в такой встрече. Первоначальным планом было позвать двух уже игравших за команду теннисисток – Екатерину Макарову и Дарью Касаткину. Для Макаровой этот матч был особенным, ведь он проводился в УСК «Дружба», где россиянка тренировалась с 5 до 18 лет. Екатерина приехала в Москву, а вот Касаткина в последний момент поменяла планы. В итоге баланс был нарушен, и к одной опытной теннисистке вызвали трёх дебютанток – Анну Блинкову, Наталью Вихлянцеву и Анну Калинскую.

Макарова не обошлась без нервов


Разумеется, участие Макаровой в двух (а при необходимости в трёх) встречах даже не обсуждалось. Она впервые в карьере оказалась в роли лидера сборной. Екатерине было непривычно, но она призналась, что ей понравилось учить юных теннисисток. Её первой соперницей была скромная Ли Ясюань из третьей сотни рейтинга.

Тем не менее матч проходным не получился. Если в первом сете всё было ещё под контролем, то во втором Ли вцепилась и долго держалась на равных, а в концовке партии Макарова занервничала и отдала сет на двойной ошибке. Екатерина отметила, что она разозлилась в третьем сете, а ещё ей помогли тактические советы Мыскиной. В итоге в третьей партии Макарова уже уверенно завершила встречу в свою пользу, а после победы получила в вознаграждение поцелуй от капитана.


Нервный дебют Блинковой


На вторую одиночку Мыскина выбрала Блинкову. По рейтингу и последним результатам лучше смотрелась Вихлянцева, но Анастасия аргументировала свой выбор тем, что у Анны уже был опыт выступления за сборную. Речь, конечно, шла о матчах за Россию на юниорском уровне.

Матч Кубка Федерации по напряжению оказался тяжелее. Психологически Анна не сумела совладать с таким давлением. А вот Чан Кайчэнь, которая и в рейтинге повыше, и на восемь лет постарше, была спокойнее. В отдельные отрезки Блинкова переигрывала соперницу, но слишком много проблем было на своей подаче. Чан восемь раз за два сета взяла подачу Блинковой, чего оказалось достаточно для победы.
Кубок Федерации. Мировая группа II

Россия — Китайский Тайбэй – 3-1
Екатерина Макарова (Россия) — Ли Ясюань (Китайский Тайбэй) — 6:3, 5:7, 6:1.
Анна Блинкова (Россия) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй) — 3:6, 5:7.
Екатерина Макарова (Россия) — Чан Кайчэнь (Китайский Тайбэй) — 6:4, 7:5.
Наталья Вихлянцева (Россия) — Ли Ясюань (Китайский Тайбэй) – 6:1, 6:2.

Настоящий лидер


В том, что третий матч будет играть именно Макарова, сомнений не было. Даже Мыскина накануне отметила, что это 100%. При этом было видно, что Чан подошла к матчу в хорошей форме и намерена дать бой.

Представительница Тайваня временами играла просто блестяще. Оставалось только удивляться, почему она не может вернуться в топ-100. Хотя в концовках сетов она немного сбавляла. Да и Макарова в свою очередь добавляла, реже отдавала инициативу и лучше подавала и принимала. В первой партии россиянка отыгралась со счёта 2:4. Во втором сете задача была даже сложнее, но и с 2:5 ей удалось взять пять геймов кряду.

Это был непростой матч, но Макарова проявила себя с лучшей стороны и как настоящий лидер принесла команде два очка. «Очень хотелось сегодня победить. Неважно как – любым образом, красиво или нет. Поэтому, конечно, было волнение, потому что очень важный матч был. Но я рада, что смогла справиться. Судьи вначале опять были против нас, но я старалась не обращать на это внимания, играть в свою игру», — рассказала Макарова.

Вихлянцева принесла победу


Во втором матче воскресенья произошла ожидаемая замена – вместо Блинковой вышла Вихлянцева. Наталья великолепно начала сезон. Сначала она дебютировала на турнирах «Большого шлема» и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, а потом добралась до полуфинала в Санкт-Петербурге, что помогло ей впервые войти в топ-100.

Ситуация для дебюта у Натальи была прекрасная, ведь и предельного давления не было, так как команда вела, и соперница была заметно ниже в рейтинге. И в итоге Вихлянцева в этом матче смотрелась здорово. Она играла быстро, много атаковала, и это всё срабатывало. У Натальи было буквально пару небольших спадов, но в целом у Ли не было реальных шансов – 6:1, 6:2.

Не так всё просто было для россиянок, но в итоге сборная России одержала победу и заработала право сыграть в плей-офф Мировой группы. Все возможные соперники пока неизвестны, но сборная России наверняка будет посеяна. Жеребьёвка пройдёт 14 февраля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Мыскина Анна Блинкова Екатерина Макарова Наталья Вихлянцева
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