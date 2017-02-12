Дома и стены помогают. Димитров стремится в десятку

Хард и старт грунтового сезона
После матчей Кубка Дэвиса теннисисты вернулись к личным турнирам. В Монпелье, Софии и Кито прошли соревнования категории «250». Больших звёзд на них не было, но каждый старт оказался по-своему интересен. Так, в Болгарии собрался неплохой состав участников — Доминик Тим, Давид Гоффен и Григор Димитров. Во Франции мы с интересом следили за Даниилом Медведевым, а эквадорский турнир привлёк внимание просто по той причине, что это первое соревнование на грунте в этом сезоне.
Было и то, что объединило все три турнира: во всех первый сеяный получал пропуск первого круга и проигрывал во втором. В Монпелье не сумел оправдать свой статус фаворита Марин Чилич. В этом сезоне хорват выиграл всего матч. Он уступил на старте в Ченнае, а затем проиграл во втором круге Australian Open. Вот и в Монпелье он зачехлил ракетку уже после встречи с Дастином Брауном — 4:6, 4:6. Хорват сейчас находится в явном спаде, но до крупных турниров в марте ещё есть несколько недель. А в отчётном турнире главным претендентом на титул стал Жо-Вильфрид Цонга, второй номер посева. Он уверенно обыграл первого соперника, а в четвертьфинале встречался с Даниилом Медведевым.
Медведев дошёл до полуфинала
Россиянин, который на прошлой неделе едва не обыграл Новака Джоковича (он вёл 6:3, 3:0), провёл весьма успешный турнир. Сначала он обыграл Тобиаса Камке, а затем ещё легче победил Фернандо Вердаско. Испанец вёл с брейком 3:2, 40:0 во втором сете, но выиграл до окончания матча всего одно очко. Даниил наносил плоские глубокие удары, и Вердаско никак не мог поменять рисунок матча. Своей тактики Медведев пытался придерживаться и в четвертьфинале с Цонгой, но француз играл быстрее и заставлял Даниила много бегать и наносить удары в движении, а россиянин это не очень любит. На своей подаче Цонга играл безупречно и добился победы со счётом 6:2, 7:5.
В полуфинале Жо-Вильфрид встречался с молодой звёздочкой Александром Зверевым, который уже успел о себе заявить. Цонга взял первый сет на тай-брейке, но две следующие партии достались Александру. В финале он боролся с Ришаром Гаске — трёхкратным чемпионом этого соревнования. В том числе Ришар побеждал в 2015 и 2016 годах. Но завоевать четвёртый титул Гаске не сумел. Зверев прекрасно подавал, выполнил восемь эйсов и завоевал второй титул в карьере — 7:6 (7:4), 6:3.
ATP-250. Монпелье, Франция. Хард… Финал
Александр Зверев (Германия, 4/WC) — Ришар Гаске (Франция, 3) — 7:6 (7:4), 6:3.
ATP-250. София, Болгария. Хард. Финал
Григор Димитров (Болгария, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 7:5, 6:4.
Парный финал.
Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) — Михаил Елгин / Андрей Кузнецов (Россия) — 6:4, 6:4.
ATP-250. Кито, Эквадор. Грунт. Финал
Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — Паоло Лоренци (Италия, 3).
Александр Зверев (Германия, 4/WC) — Ришар Гаске (Франция, 3) — 7:6 (7:4), 6:3.
ATP-250. София, Болгария. Хард. Финал
Григор Димитров (Болгария, 3) — Давид Гоффен (Бельгия, 2) — 7:5, 6:4.
Парный финал.
Виктор Троицки / Ненад Зимонич (Сербия) — Михаил Елгин / Андрей Кузнецов (Россия) — 6:4, 6:4.
ATP-250. Кито, Эквадор. Грунт. Финал
Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — Паоло Лоренци (Италия, 3).
Басилашвили одержал главную победу в карьере
В Софии выступали сразу три россиянина, но на троих они выиграли всего один матч. Михаил Южный обыграл лаки-лузера Марко Тепаваца, но затем уступил Жилю Мюллеру. Позднее на этой неделе Михаил выступал в квалификации турнира в Роттердаме, но снялся в середине второго сета в игре с Евгением Донским. Теймураз Габашвили и Андрей Кузнецов не смогли выиграть в Софии ни матча. Теймураз попал в основу как лаки-лузер, но уступил Седрику-Марселю Штебе, а Андрей Кузнецов не справился с Мартином Клижаном.
Главная сенсация произошла во втором круге, когда Доминик Тим проиграл Николозу Басилашвили 4:6, 4:6. Грузин дошёл до полуфинала, но там попал на Григора Димитрова, который находится в отличной форме. Болгарин на своём домашнем турнире не без труда прошёл Ежи Яновича в первом матче, но затем уверенно обыграл Виктора Троицки и Басилашвили, а в финале оказался сильнее Давида Гоффена. Первый сет получился равным, а в его концовке Григор прибавил. Во втором местный теннисист заиграл на невероятном уровне и повёл 5:0. При 5:1 у него был тройной матчбол, но Гоффену удалось совершить потрясающий камбэк. Он взял четыре гейма, но при 4:5 уступил свою подачу — 7:5, 6:4 в пользу болгарина.
Все одиночные титулы Александра Зверева (2): 2017 — Монпелье; 2016 — Санкт-Петербург.
Все одиночные титулы Григора Димитрова (6): 2017 — София, Брисбен; 2014 — Лондон, Бухарест, Акапулько; 2013 — Стокгольм.
Все одиночные титулы Григора Димитрова (6): 2017 — София, Брисбен; 2014 — Лондон, Бухарест, Акапулько; 2013 — Стокгольм.
Преображение Димитрова
Димитров в этом сезоне выиграл 14 матчей из 15. Он завоевал два титула, а также дошёл до полуфинала в Мельбурне. Сейчас Григор играет в свой лучший теннис в карьере. Эти же слова можно адресовать и Виктору Эстрелья-Бургосу. Представитель Доминиканы на турнире в Кито преображается и показывает феноменальный теннис. В этом эквадорском городе он завоевал уже два титула, тогда как на всех остальных соревнованиях у него нет ни одной победы.
Во втором круге 36-летний Виктор одолел Иво Карловича на трёх тай-брейках и отыграл три матчбола! Хорват выполнил 39 эйсов, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти Эстрелью-Бургоса. Затем Федерико одержал ещё две победы, а в финале ему предстоит матч с другим ветераном — Паоло Лоренци. Суммарный возраст этих игроков — 71 год. Таким образом, это второй самый возрастной финал в истории ATP с 1977 года. Итальянец на пути к решающему матчу не отдал ни одного сета.
Первый финал Кузнецова в паре
Отметим, что до финала в Болгарии в парном разряде дошли Андрей Кузнецов и Михаил Елгин. Андрей пять раз играл в полуфиналах, но всё время проигрывал. На сей раз два россиянина дошли до решающей встречи, но там проиграли Троицки и Ненаду Зимоничу. Напомним, что Андрей уже встречался с сербами неделю назад в матче Кубка Дэвиса, и тогда Виктор и Ненад тоже оказались сильнее. В любом случае поздравим российскую пару с успешным выступлением.
На следующей неделе у мужчин пройдёт ещё три турнира, только теперь один в Европе — в Роттердаме, один в Северной Америке — в Мемфисе и ещё один в Южной — в Буэнос-Айресе.