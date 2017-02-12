«В перспективе хотим выиграть и Кубок Федерации, и Кубок Дэвиса»

— Что помогло вам сегодня победить – соперница, которая выходила вперёд и приводила вас в чувство, судьи, которые стали лучше смотреть на линии, зрители, или всё это вместе взятое?
— Очень хотелось сегодня победить. Неважно как – любым образом, красиво или нет. Поэтому, конечно, было волнение, потому что очень важный матч был. Но я рада, что смогла справиться. Судьи вначале опять были против нас, но я старалась не обращать на это внимания, играть в свою игру. Во втором сете как-то потеряла внимание, где-то играла недостаточно агрессивно, от этого, наверное можно даже так сказать, устала. Слава богу, что потом я это как-то отпустила, собралась со всеми силами и очень уверенно, свободно отыграла последующие пять геймов.
— Помогли ли вам сегодня те матчи, которые вы в 2010 году проводили против Чан Кайчэнь? Они ведь тоже были упорные, особенно два первых, которые завершились в трёх сетах.
— Конечно, однозначно. Я помню те наши матчи, они не были простыми. И даже двухсетовый, который я выиграла на траве, был тяжёлым, были длинные розыгрыше. Азиаты любят играть низко, плотно. Соответственно заставляют много бегать, и розыгрыши получаются довольно длинные.
— И первый, и второй сеты практически одинаково складывались – Чан вела с брейком, а затем вы брали верх.
— Мне кажется, когда я проигрывала, то начинала снова играть активнее, диктовать свою игру. А до этих моментов, наверное, надеялась где-то подержать, где-то постараться её развалить. Но потом просто я понимала, что активная игра приносит мне успех, поэтому надо подключать все свои резервы, все свои любимые удары. Очень рада, что мне и подача помогла в конце.
— Как вы думаете, кто из вас сегодня волновался больше?
— Я думаю, что давление было на нас обеих, потому что мы первые номера, и понятное дело, что и она, и я хотели принести это очко команде. Поэтому мы и волновались. Но Настя [Мыскина] сказала, что ничего страшного, за каждый мяч нужно бороться, играть в свою игру и мяч за мячом двигаться к победе.
— В начале первого сета вы брали челленджи, а во втором, видимо, судьи стали реже ошибаться?
— Да, во втором сете судьи были более внимательны, и даже совсем маленькие ауты они видели. Но поначалу… я не понимаю, от чего это зависит… Просто становится обидно, что ты играешь дома, и когда ты попадаешь в корт, такие делают ошибки. Не знаю, не укладывается в голове абсолютно.
— Если будет необходимость сыграть в паре, готовы?
— За страну я готова всегда. И как показывает практика, когда я играю в команде, это совсем другие результаты. Конечно, будет тяжело, конечно, чувствуется усталость, но я не хочу сейчас об этом думать – будем болеть за Наташу [Вихлянцеву] и будем держать кулачки.
Макарова: Судьи вначале опять были против нас, но я старалась не обращать на это внимания, играть в свою игру.Во второй игре дня на корт вышла Наталья Вихлянцева, которая проводила свой стартовый матч в Кубке Федерации. Она уверенно обыграла свою соперницу со счётом 6:1, 6:2 и вывела сборную России в плей-офф. В апреле наша команда сыграет за право вернуться в Мировую группу.
— Какое место займёт эта победа в ряду ваших последних успехов?
— Мне кажется, эта победа займёт очень важное место в моём сердце, потому что я помогла своей стране в Москве на Кубке Федерации, при счёте 2-1 в нашу пользу. То есть это очко могло принести нам досрочную победу. И мне удалось выйти, справиться с эмоциями и выиграть.
— Когда вы узнали, что сыграете сегодня? Вчера или прямо перед матчем?
— О том, что я буду играть сегодня, я узнала вчера.
— В последнем гейме вы подавали на матч, но смогли завершить его только с третьего матчбола. Это проявились нервы?
— Всё-таки было чуть-чуть тяжеловато удерживать эмоции. Они проявили себя чуть-чуть, но я собралась с мыслями, подумала, что, если я отпущу, будет намного тяжелее, а сейчас надо немного дожать и принести победу своей стране.
Пара принципиального значения не имела, но Анна Калинская и Анна Блинкова хотели порадовать зрителей. У них это получилось. Две Анны, а также Анастасия Мыскина и Шамиль Тарпищев поделились своими размышлениями относительно парной встречи и общих перспектив мужской и женской сборных.
— Вопрос Анне Калинской и Анне Блинковой: насколько вы были раскрепощены перед парой?
Калинская: У нас уже не было такой ответственности, поэтому я чувствовала себя раскрепощённой. Не знаю, как Аня, но в некоторые моменты я всё-таки нервничала.
Блинкова: Да, мы были более раскрепощены, потому что уже был счёт 3-1, нам не надо было обязательно выигрывать. Но, конечно, мы хотели это сделать, хотели выиграть, поэтому мы выложились на 100 процентов.
— Анастасия, какие ощущения были у вас и у команды после первого дня и счёта 1:1?
Мыскина: На самом деле, было не то чтобы тревожно, но волнительно. Я даже звонила Шамилю Анвяровичу [Тарпищеву]. Шамиль Анвярович, вы уехали (смеётся). Хотелось посоветоваться, просто поговорить.
Тарпищев: Я очень обрадовался (смеётся).
Мыскина: День предстоял не самый лёгкий. Но спасибо девочкам, Катя [Макарова] вообще супер, я очень горжусь. Молодые девчонки очень хорошо играли, продемонстрировали именно командный теннис. Мне кажется, мы очень старались, поэтому заслужили эту победу.
— У нас очень большая «скамейка» в женском теннисе, в отличие от, может быть, мужского. Вопрос к капитану и Шамилю Тарпищеву: был ли у вас разный взгляд на состав этого матча?
Мыскина: Да, мы держали Наташу свежей [смеётся]. Мы её берегли. А Аня с Катей вчера умотали своих соперниц. Сегодня было видно, что соперницы уставшие. Поэтому нам было, наверное, чуточку легче. Наташа продемонстрировала сегодня просто потрясающий теннис, и вообще девочки все очень дружные. Это играет команда – мы вместе выигрываем, вместе проигрываем, боремся. И очень важно чувствовать поддержку, когда ты там на корте и смотришь на скамейку – а там все вместе болеют.
Тарпищев: Стоит задача вырастить команды, которые в перспективе смогут выиграть и Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации. Чтобы выиграть такие соревнования, надо как минимум иметь двойной состав, чтобы не нарушать календарь спортсменок.Тарпищев: Во-первых, я тоже хочу поздравить с победой, потому что в Кубке Федерации, как и в Кубке Дэвиса, лёгких матчей не бывает. Рейтинг тут вообще ни при чём. В каждом отдельно взятом матче человек может выложиться. Рейтинг больше характерен для одиночных соревнований, когда ты играешь весь турнир, и играешь стабильно. Ни молодые, ни люди, стоящие низко по рейтингу, стабильно нигде играть не могут. Поэтому я от всей души поздравляю нашу команду. Во-первых, она молодая и перспективная. Особого волнения не было, потому что у нас сейчас не стоит задача ни в мужской, ни в женской команде обязательно выиграть. Стоит задача вырастить команды, которые в перспективе смогут выиграть и Кубок Дэвиса, и Кубок Федерации. Чтобы выиграть такие соревнования, надо как минимум иметь двойной состав, чтобы не нарушать календарь спортсменок. Это такой шахматное расположение. Если вспомнить, когда мы выиграли за 10 лет четыре Кубка Федерации, то было задействовано 14 спортсменок. И 13 из них стали обладателями Кубка, не попала только Мария Кириленко. Естественно, любой матч сложный, формирование состава – это сложно, но надо через это пройти. Я благодарен девочкам за самоотдачу. Настя молодец, но я хочу ей посоветовать так уж не нервничать совсем (улыбается). Неоценимый опыт каждого матча неминуемо скажется в будущем.
Хочу персонально поблагодарить Катю [Макарову], потому что ясно, что при её календаре было сложнее всего собраться и сыграть здесь. Она это сделала, была лидером. Ты умница, так держать. Будет сложно – мы тебя поддержим.
— Вопрос Анне Блинковой: вы вчера были очень расстроены. Насколько сегодняшняя победа в паре подняла вам настроение и повысила уверенность в себе?
— Конечно, когда вчера я проиграла, то очень расстроилась, что не смогла принести очко своей команде. Но сегодня я сидела на скамейке, болела за наших девочек. Я очень рада, что наша команда выиграла.
— Анастасия, понятно, что рейтинг у соперниц был ниже, и вроде как побеждать мы должны были легко. Но первый день сложился очень непросто. Вы сами ожидали, что будет такая тяжёлая борьба?
— Я всегда говорила, что может быть очень сложно. Мы уже споткнулись на голландках, когда рейтинг так же показывал, что мы намного сильнее. Но как уже сказал Шамиль Анвярович, иногда в командных матчах игроки выстреливают так, что диву даёшься. В этот раз мы настраивались на очень серьёзный матч и прекрасно понимали, что так и будет.
— Задумывались ли вы о следующих соперниках и с кем бы хотелось сыграть в плей-офф?
Мыскина: Честно, перед матчем мы не задумывались об этом, мы решили, что сначала его отыграем, а потом уже посмотрим сетку.
— Шамиль Анвярович, откуда сложнее наблюдать за матчем – со скамейки капитана или с трибун?
— Я могу сказать, что сидеть на месте капитана гораздо легче, потому что во время матча пристаёт один человек или двое (смеётся). А так по жизни гораздо больше. Нет, реально, конечно, играть намного легче. Спортсмены это понимают, потому что ты можешь вольно-невольно… На трибунах ещё сложнее сидеть, потому что ты не можешь участвовать, ну никак, и помочь тоже не можешь. Лучше всего, конечно, играть.
Мыскина: Молодые девчонки очень хорошо играли, продемонстрировали именно командный теннис. Мне кажется, мы очень старались, поэтому заслужили эту победу.