Вихлянцева: французы думали, что я выучила язык в Париже

— Какое место займёт эта победа в ряду ваших последних успехов?
— Мне кажется, эта победа займёт очень важное место в моём сердце, потому что я помогла своей стране в Москве на Кубке Федерации, при счёте 2-1 в нашу пользу. То есть это очко могло принести нам досрочную победу. И мне удалось выйти, справиться с эмоциями и выиграть.
— Когда вы узнали, что сыграете в воскресенье? Накануне или прямо перед матчем?
— О том, что я буду играть, узнала накануне.
— В последнем гейме вы подавали на матч, но смогли завершить его только с третьего матчбола. Это нервы?
— Всё-таки было чуть-чуть тяжеловато удерживать эмоции. Они проявили себя чуть-чуть, но я собралась с мыслями, подумала, что, если отпущу, будет намного тяжелее, а сейчас надо немного дожать и принести победу своей стране.
Здесь совершенно другая атмосфера, не сравнится ни с каким индивидуальным турниром.
— Что вам сказал судья на вышке, когда вы попытались оспорить мяч? Показалось, что что-то не очень позитивное.
— В последнем гейме? Нет, просто он показал, что был аут — и большой. Мне было чуть-чуть не видно, мяч летел, и я не понимала, вроде бы, он попадал по ширине, но по длине, видимо, уходил. И я решила взять «челлендж», всё равно уже последние геймы. Но судья сказал, что аут приличный и не стоит этого делать.
«Когда Катя выиграла, мне стало полегче»
— Какое у вас было состояние после первого дня и счёта 1-1 и уже после победы Екатерины Макаровой в воскресенье? Как вообще готовились к матчу?
— Ещё накануне я увидела игру второго номера сборной Китайского Тайбэя. Я была немного удивлена, потому что она стоит 258-й в рейтинге, но играла очень прилично, показывала хороший теннис. Конечно, я немного нервничала. Вчера вечером мне сказали несколько слов и Настя Мыскина, и Евгения Александровна Манюкова, и Катя Макарова, которая уже выиграла свой матч против этой соперницы. И сегодня утром я почувствовала большое напряжение, потому что счёт 1:1, и если Катя выиграет, а я проиграю, будет решающая пара. То есть я очень серьёзно настраивалась на матч. И когда Катя выиграла, вытащила второй сет со счёта 2:5, уже стало как-то полегче. Я решила выйти и показать всё, на что способна.
— Победа команды Мыскиной выглядит как выигрыш Кутузова – сначала немножко пощекотала нервы, а потом выпустила Наташу Вихлянцеву, которая поставила победную точку. Что вы испытывали, когда по приезду из Питера оказались в заявке на парный матч? Вы знали, что для вас припасена роль джокера?
— Не знаю, была ли такая схема у нашей команды, была ли у Насти в голове такая идея. Наверное, на тот момент, когда решался вопрос, кто будет играть, может быть, я не очень хорошо себя проявила на тренировках или ещё не до конца выздоровела. В пятницу нам сказали, что состав на воскресенье может быть изменён. И, конечно, мы все готовились, потому что каждый может выйти, это команда, каждый может сыграть свой матч и должен демонстрировать всё своё лучшее. И уже вчера утром, когда я тренировалась с Аней Калинской, я уже получше почувствовала этот корт, настроение этого стадиона, мне стало как-то получше, всё складывалось. И, может быть, тогда Настя решила после матча Ани Блинковой, что меня стоит поставить сегодня. Мне и сегодня утром удалось показать такой же настрой – и уже на матч.
— Есть игроки, в том числе и в нашей сборной, которых такая ответственность выступления за команду немножко закрепощает. А есть игроки, которые, наоборот, воодушевляются. Вы к каким себя относите как дебютантка?
— Дебют у меня сложился, получилось не закрепоститься. Но меня воодушевили это настроение и командный дух. Здесь совершенно другая атмосфера, не сравнится ни с каким индивидуальным турниром. Конечно, я считаю, что такие турниры должны проводиться, и я думаю, что они помогают спортсмену, играют значимую роль. Ты должен демонстрировать свою игру не только в эти выходные, но и во время подготовки к этим выходным. Это значит, что на данный момент ты хорошо подготовился, хорошо выступаешь, хорошо чувствуешь себя. Это же не твоё решение, когда тебе выйти на корт, – это решение капитана и всего штаба, который рассматривает, как ты играешь, и уже решает, стоит ли тебе давать играть. Если у тебя получается, ты выходишь на корт, они в тебя верят. И уже тогда ты более воодушевлён и продолжаешь на той же волне.
— Мы часто видим в последнее время, как молодой игрок с большим энтузиазмом дебютирует за сборную, добивается больших успехов и достаточно скоро, через пару-тройку лет, он уже выборочно играет матчи, и не так просто заполучить его в команду. С вами такого не произойдёт?
— Нет, как я уже сказала, для меня эти матчи занимают очень важную часть в моём сердце. Я всегда буду находить время, если меня будут приглашать в сборную, если я буду хорошо играть. Я считаю, что можно выкроить неделю в своём графике, чтобы помочь команде, это не такое большое время. Несмотря на упорный график, думаю, что я всё успею.
— Как вы думаете, были бы эмоции от решающей победы ещё ярче, если бы это случилось не в одиночном матче, а в последнем парном?
— Я думаю, что сейчас эмоции сильнее, потому что эта победа позволила нам не играть пару и победить досрочно. Сейчас наши девочки (я надеюсь, что у них сложится игра) – Аня Калинская и Аня Блинкова – будут играть и не задумываться о каких-то нервах. Потому что у наших соперниц очень сильная пара, я уже слышала. И при счёте 2:2 никто не знает, как всё сложилось бы. И сейчас у меня нереальные эмоции, потому что получилось принести победу.
«Видимо, у меня хорошо получается играть в теннис»
— Многие зрители сегодня спрашивали у меня: кто такая Наталья Вихлянцева, откуда она? Вы ведь не были замечены, например, на чемпионате Европы среди юниоров в Москве и на многих других крупных соревнованиях. Что бы вы сами ответили на этот вопрос обывателя?
— Я из Волгограда, родилась там. У меня замечательная семья — мама с папой, два брата, которые всегда меня поддерживают. И они поддерживают каждое моё начинание, иногда советуют мне, как правильно поступить. Большую часть времени я провожу в Волгограде, потому что продолжаю учиться. Я закончила гимназию с углублённым изучением французского языка, владею им на высоком уровне. Даже во Франции удивляются: где же ты выучила такой французский язык? А я сделала это в Волгограде в обычной гимназии (улыбается). Для них это большое удивление, потому что они думают, что я училась в частной школе где-нибудь в Париже или в Монте-Карло. Сейчас я продолжаю учиться на очной форме в Волгоградской государственной академии физической культуры и планирую получить ещё какое-то образование, но уже на заочном. Может быть, дизайн или архитектура. И я также играю в теннис, и, видимо, у меня это хорошо получается, если я сижу сейчас перед вами, отвечаю на вопросы и даю интервью.
— Кто вас здесь поддерживает в эти дни?
— Вся семья, кроме старшего брата. Мама тут, папа и младший брат.
К концу года ставлю целью попасть в топ-50.
— Один из организаторов турнира WTA в Санкт-Петербурге сказал о вас так: «Это девочка с хорошей современной техникой, но самое главное – у неё не дёрганная родителями психика». У вас действительно родители такие талантливые педагоги?
— Мои родители очень сильно любят меня. Мама считает, что папа даже чересчур баловал меня. Потому что это всегда куклы и море каких-то подарков, и никогда на меня ни рука не поднималась, ни каких-то слов не я выслушивала. Выросла в замечательной семье. И брат у меня годом постарше, ещё рос младший, я помогала, и бабушка с дедушкой. Какая-то атмосфера была в семье, которая не сломала психику. И я считаю, что родители должны помогать маленьким будущим теннисистам – я ещё не забыла ощущения из детства, мне только 19 лет, да и такое, наверное, не забывают – всё-таки не нужно бросать учёбу, ограничивать какие-то другие хобби и при этом позволять играть турниры неделя за неделей. Нужно больше времени проводить с ребёнком. Это очень важно, и я и по сей день горжусь своей семьёй.
— Какие у вас дальнейшие цели на этот сезон?
— До начала года я ставила себе целью топ-100, топ-70. Сейчас я уже вошла в сотню, удачно дебютировала в сборной. Я ставлю целью войти через полгода в топ-70, а к концу года буду загадывать попасть в топ-50. Хочется, чтобы складывался год, чтобы каждый турнир был памятен, чтобы я хорошо его проводила. Чтобы всё было хорошо. И результат придёт, если будешь постоянно работать и на корте, и вне корта.
— Вы говорите, что большую часть времени проводите в Волгограде, а академия Патрика Муратоглу представляет вас на сайте как своего элитного спортсмена. Можете как-то разъяснить эту ситуацию?
— Я провожу большую часть дома, но до турниров… Например, до Санкт-Петербурга я была неделю в академии. Я стараюсь приезжать в Волгоград и люблю проводить там время, вот и Новый год встречала там. Но в академии Муратоглу я тренируюсь. Ещё буквально два года назад я тренировалась в IMG, и сейчас на американской серии турниров тоже туда поеду. То есть я стараюсь комбинировать, не оставаться на одном месте. Ну вот сейчас я была в академии Муратоглу, поэтому да, они выставляют меня как своего игрока. Так что я там правда тренируюсь, и мне тоже там нравится.