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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

В центре внимания: Доха, Роттердам, Мемфис и Буэнос-Айрес

На третьей неделе февраля, после завершения кубковых матчей, пройдут мужские турниры в Роттердаме, Мемфисе, Буэнос-Айресе и женский в Дохе.
13 февраля 2017, понедельник. 17:00. Теннис
Турнир WTA/Premier. Доха (Катар). Qatar Total Open.

Призовой фонд: $ 710 900.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 13-18 февраля.
Разница во времени с Москвой: нет.
Участники: Анжелика Кербер (1), Агнешка Радваньска (3), Доминика Цибулкова (5), Каролина Плишкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Тимя Бачински (15), Елена Веснина (16), Роберта Винчи (18), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27).
Полный список участников.
Отказались от участия: Светлана Кузнецова (9), Йоханна Конта (10), Карла Суарес-Наварро (12).
Действующий победитель: Карла Суарес-Наварро.

Турнир в Дохе разыгрывается с 2001 года. Он быстро рос в статусе, пока в 2008-м не достиг наивысшей на тот момент 1-й категории, отобрав её у Цюриха. С этого же года в течение трёх сезонов в столице Катара проводился и Итоговый чемпионат WTA, из-за чего в 2009-м и 2010-м регулярный турнир не проводился. В 2012-2014 и 2016 годах турнир в Дохе на время поднимался в статусе, забирая престижную категорию Premier 5 у Дубая. В этом году в Катаре снова проводится обычный Premier – аналог Кубка Кремля и питерского турнира.

Здесь успешно выступали российские теннисистки: побеждали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарёва (2011). До финала доходили Елена Лиховцева (2003), Светлана Кузнецова (2004, 2007) и та же Звонарёва (2008). Действующей чемпионкой является испанка Карла Суарес-Наварро, но она после поражения во втором круге Australian Open пропускает пока все турниры. Под первым номером в этом году посеяна немка Анжелика Кербер, пропустившая неделю Кубка Федерации, как и участвующие в Дохе-2017 россиянки Елена Веснина, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Была заявлена и ещё одна представительница России – Светлана Кузнецова, но она из-за травмы снялась.



Турнир ATP World Tour 500. Роттердам (Нидерланды). ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд: €1 724 930.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 13-19 февраля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Марин Чилич (6), Доминик Тим (8), Томаш Бердых (10), Давид Гоффен (11), Жо-Вильфрид Цонга (12), Люка Пуи (15), Григор Димитров (17), Ришар Гаске (18), Андрей Кузнецов (46), Карен Хачанов (53, LD), Евгений Донской (Q).
Полный список участников.
Отказались от участия: Стэн Вавринка (4), Рафаэль Надаль (9), Маркос Багдатис (36).
Снялись с турнира: Роберто Баутиста-Агут (14).
Действующий победитель: Мартин Клижан.

Турнир в Роттердаме разыгрывается с 1972 года. Рекордсменом по количеству титулов является американец Артур Эш – три. Побеждали здесь и россияне – Евгений Кафельников (1999) и Михаил Южный (2007), а до финала добирались Александр Волков (1992) и те же Кафельников (1996) с Южным (2010). Действующим чемпионом является Мартин Клижан, а под первыми двумя номерами в этом году посеяны Марин Чилич и Доминик Тим. Сыграют на этот раз и три представителя России – Андрей Кузнецов, Карен Хачанов и Евгений Донской (Q).



Турнир ATP World Tour 250. Мемфис (Теннесси, США). Memphis Open

Призовой фонд: $ 642 750.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 13-19 февраля.
Разница во времени с Москвой: -9 часов.
Участники: Джон Иснер (19), Иво Карлович (20), Бернард Томич (26), Сэм Куэрри (31), Стив Джонсон (33), Адриан Маннарино (60), Лу Яньсюнь (64), Кевин Андерсон (67), Константин Кравчук (85).
Полный список участников.
Отказались от участия: Даниэль Эванс (66).
Действующий победитель: Кей Нисикори.

Этот турнир проводился с 1971 года в Солсбери (штат Мэриленд), после чего с 1976-го неизменно проводится в Мемфисе. С 2001 по 2013 год здесь разыгрывался и женский турнир, который ранее базировался в Оклахоме. Из-за проблем с финансированием в 2014 году женское соревнование прекратило существование, а мужское понизило категорию с 500 до 250. Чемпионом последних четырёх лет был японец Кей Нисикори (2013-2016), который в этом году решил сыграть на этой неделе в Буэнос-Айресе. А под первыми двумя номерами посеяны Джон Иснер и Иво Карлович. В сетке значится и россиянин Константин Кравчук.


Турнир ATP World Tour 250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Argentina Open

Призовой фонд: $ 546 680.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 13-19 февраля.
Разница во времени с Москвой: -6 часов.
Участники: Кей Нисикори (5), Давид Феррер (21), Пабло Куэвас (22), Альберт Рамос (27), Пабло Карреньо-Буста (30), Паоло Лоренци (40), Федерико Дельбонис (41), Жоау Соуза (43), Янко Типсаревич (WC).
Полный список участников.
Действующий победитель: Доминик Тим.

Турнир в столице Аргентины проводится с 1966 года. Наибольшее количество титулов завоевал здесь местная легенда Гильермо Вилас – восемь (1973-1977 (два), 1979, 1982). В 2015 году чемпионом здесь стал Рафаэль Надаль, решивший в том сезоне провести южноамериканское турне. Действующий победитель Доминик Тим решил титул не защищать, а решил поехать в Роттердам. Под двумя первыми номерами в Буэнос-Айресе посеяны Кей Нисикори и Пабло Куэвас.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Елена Веснина Кей Нисикори Светлана Кузнецова
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