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175 лет назад 2016
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Александр Зверев
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Новое поколение. Зверев перехватил лидерство у Медведева

Смена лидера в гонке за Милан, небольшой прогресс Федерера, рекорды Хачанова, Медведева и Вихлянцевой — в выпуске рубрики «Табель о рангах».
14 февраля 2017, вторник. 10:45. Теннис

Смена лидерства в молодёжной гонке


В женском теннисе уже на протяжении долгого времени организуется два Итоговых турнира. Сначала вспомогательным был «Турнир чемпионок», а потом просто получился второй Итоговый для теннисисток из второй десятки в Чжухае. Предложения с аналогичной идеей давно поступали в АТР, однако мужской тур пошёл по своему пути.

В 2017 году в качестве альтернативного итогового турнира пройдёт соревнование в Милане, где выступят лучшие молодые теннисисты. Чтобы иметь возможность выступить на этом соревновании, нужно быть не старше 21 года, а также пройти рейтинговый отбор. Напрямую туда попадают семь лучших представителей NextGen, а вот ещё одно место достанется по приглашению организаторов.

Если на обычный Итоговый турнир россияне в последнее время не претендовали, то здесь сразу несколько представителей России могут пройти отбор. Даниил Медведев возглавил эту гонку со старта сезона, благодаря выходу в финал Ченная. Неплохой старт сезона выдал и Андрей Рублёв, что позволило ему оказаться в первой семёрке. На 11-м месте находится Александр Бублик, который, правда, с этого года представляет Казахстан.

Не так удачно начал сезон Карен Хачанов (14-е место), но он тоже среди очевидных претендентов на место на этом турнире. Он, кстати, в Роттердаме в первом круге сыграет с Борной Чоричем. Хорват тоже имеет шанс отобраться в Милан, но у него явный спад после травмы колена.

А вот лидером после шести игровых недель является Александр Зверев. На прошлой неделе он в Монпелье завоевал свой второй титул в карьере. Это подняло его в молодёжной гонке с шестого места на первое.

Понятно, что далеко идущие выводы делать рано, ведь даже четверти сезона ещё не прошло, но приятно, что с самого начала нового теннисного рейтинга россияне ведут активную борьбу за попадание в первую семёрку.
Топ-10 рейтинг-листа гонки за Милан на 13 февраля:
1. Александр Зверев (Германия) – 340 очков.
2. Даниил Медведев (Россия) – 205.
3. Ноа Рубин (США) – 165.
4. Андрей Рублёв (Россия) – 159.
5. Чхун Хён (Южная Корея) – 157.
6. Омар Джасика (Австралия) – 135.
7. Фрэнсис Тиафо (США) – 111.
8. Алекс де Минор (Австралия) – 84.
9. Блэйк Мотт (Австралия) – 83.
10. Эрнесто Экскобедо (США) – 82.

АТР. Федерер продолжил подъём


После Открытого чемпионата Австралии наступило небольшое затишье. Сначала прошли встречи Кубка Дэвиса, а на предыдущей неделе состоялись три турнира АТР-250. Правда, календарь не совпадает с прошлым годом, поэтому очки за АТР-500 в Роттердаме были вычтены неделей ранее. Прошлогодний чемпион Мартин Клижан рухнул с 36-го места на 73-е. А финал сгорел у Гаэля Монфиса. Француз потерял одно место и пропустил на девятую строчку Роджера Федерера. Чемпион Открытого чемпионата Австралии-2017 пока на корт возвращаться не торопится, но это не мешает ему улучшать позицию в рейтинге.

Из-за различий в календаре по сравнению с прошлым сезоном 36-летний Эстрелья-Бургос на неделю вылетел из топ-100, но затем он в третий раз подряд выиграл турнир в Кито. Это помогло ему взлететь на 63 позиции и снова войти в сотню сильнейших.

Мы уже отмечали успехи Зверева в гонке за Милан, но он обновил свой рекорд и в рейтинг-листе 52 недель, поднявшись на 18-е место. Карен Хачанов выступил во Франции неудачно, но из-за потерь очков у конкурентов сумел впервые в карьере подняться в топ-50. Обновил свой рекорд и Медведев, поднявшись на 60-е место. Стоит выделить Николоза Басилашвили. Грузин в Софии одержал свою первую победу над теннисистом топ-10 (Домиником Тимом). Это помогло ему рвануть на 20 позиций и стать 67-м.

А титул в Софии достался Григору Димитрову. В новом сезоне это уже его второй турнирный успех. В 2017-м у болгарина весьма впечатляющая статистика побед и поражений – 14-1. Григор поднялся на 12-е место. Он всё ближе к топ-10. А в гонке он на третьем месте, причём всего в 25 очках от Рафаэля Надаля.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 13 февраля:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.
4 (=). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4625.
6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295.
7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3470.
8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3405.
9 (+1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
10 (-1). Гаэль Монфис (Франция) — 3145.

WTA. Крах Бенчич


У девушек на этой неделе прошли матчи Кубка Федерации, так что набора очков не было. А вот вычет баллов шёл за Санкт-Петербург-2015. У Белинды Бенчич вычли финал, а это была существенная часть его рейтинга. Она потеряла ещё 48 мест и стала 129-й. Ей срочно надо набирать очки, если она хочет попасть в основную сетку «Ролан Гаррос» и Уимблдона.


А неделей ранее девушки набирали баллы в Санкт-Петербурге, где Кристина Младенович выиграла свой первый титул. Француженка вернулась в топ-30, также туда вошла финалистка питерского соревнования – Юлия Путинцева.

Прекрасную неделю провела Наталья Вихлянцева. Полуфинал в Санкт-Петербурге позволил молодой россиянке впервые войти в топ-100. К 13 февраля она уже поднялась на 87-ю позицию.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 13 февраля:

1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7115.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.
6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.

Расклады грядущей недели


У девушек проходит турнир в Дохе, который по традиции меняется статусом с Дубаем. В прошлом году Карла Суарес-Наварро получила в Катаре за победу 900 очков, а в 2017-м победительница этого соревнования заработает 470 очков.

Анжелика Кербер имеет шанс приблизиться к Серене Уильямс. В случае победы в Дохе она будет всего в 255 очках от первой позиции. Удачное выступление в Дохе и Дубае может вернуть немке первую строчку.

От выступления Плишковой, Цибулковой, Радваньской и Мугурусы будут зависеть перестановки в первой пятёрке. Из этой рейтинговой зоны в Дохе не играет только травмированная Халеп.

У мужчин по итогам турнира в Роттердаме есть шанс увидеть новые лица в первой десятке. Главными претендентами являются Гоффен и Димитров, хотя есть шансы и у Цонги с Бердыхом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Белинда Бенчич Даниил Медведев Карен Хачанов Роджер Федерер ATP WTA
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