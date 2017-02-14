Новое поколение. Зверев перехватил лидерство у Медведева

Смена лидерства в молодёжной гонке

АТР. Федерер продолжил подъём

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 13 февраля:



1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.

2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.

3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.

4 (=). Милош Раонич (Канада) – 4930.

5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4625.

6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295.

7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3470.

8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3405.

9 (+1).

10 (-1). Гаэль Монфис (Франция) — 3145. 1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.4 (=). Милош Раонич (Канада) – 4930.5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4625.6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4295.7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3470.8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3405.9 (+1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.10 (-1). Гаэль Монфис (Франция) — 3145.

WTA. Крах Бенчич

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 13 февраля:



1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.

2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7115.

3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.

4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.

5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.

6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.

7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.

8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.

9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.

10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705. 1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7115.3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270.4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070.6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.

Расклады грядущей недели

В женском теннисе уже на протяжении долгого времени организуется два Итоговых турнира. Сначала вспомогательным был «Турнир чемпионок», а потом просто получился второй Итоговый для теннисисток из второй десятки в Чжухае. Предложения с аналогичной идеей давно поступали в АТР, однако мужской тур пошёл по своему пути.В 2017 году в качестве альтернативного итогового турнира пройдёт соревнование в Милане, где выступят лучшие молодые теннисисты. Чтобы иметь возможность выступить на этом соревновании, нужно быть не старше 21 года, а также пройти рейтинговый отбор. Напрямую туда попадают семь лучших представителей NextGen, а вот ещё одно место достанется по приглашению организаторов.Если на обычный Итоговый турнир россияне в последнее время не претендовали, то здесь сразу несколько представителей России могут пройти отбор.возглавил эту гонку со старта сезона, благодаря выходу в финал Ченная. Неплохой старт сезона выдал и, что позволило ему оказаться в первой семёрке. На 11-м месте находится Александр Бублик, который, правда, с этого года представляет Казахстан.Не так удачно начал сезон(14-е место), но он тоже среди очевидных претендентов на место на этом турнире. Он, кстати, в Роттердаме в первом круге сыграет с. Хорват тоже имеет шанс отобраться в Милан, но у него явный спад после травмы колена.А вот лидером после шести игровых недель является. На прошлой неделе он в Монпелье завоевал свой второй титул в карьере. Это подняло его в молодёжной гонке с шестого места на первое.Понятно, что далеко идущие выводы делать рано, ведь даже четверти сезона ещё не прошло, но приятно, что с самого начала нового теннисного рейтинга россияне ведут активную борьбу за попадание в первую семёрку.После Открытого чемпионата Австралии наступило небольшое затишье. Сначала прошли встречи Кубка Дэвиса, а на предыдущей неделе состоялись три турнира АТР-250. Правда, календарь не совпадает с прошлым годом, поэтому очки за АТР-500 в Роттердаме были вычтены неделей ранее. Прошлогодний чемпионрухнул с 36-го места на 73-е. А финал сгорел у. Француз потерял одно место и пропустил на девятую строчку. Чемпион Открытого чемпионата Австралии-2017 пока на корт возвращаться не торопится, но это не мешает ему улучшать позицию в рейтинге.Из-за различий в календаре по сравнению с прошлым сезоном 36-летний Эстрелья-Бургос на неделю вылетел из топ-100, но затем он в третий раз подряд выиграл турнир в Кито. Это помогло ему взлететь на 63 позиции и снова войти в сотню сильнейших.Мы уже отмечали успехи Зверева в гонке за Милан, но он обновил свой рекорд и в рейтинг-листе 52 недель, поднявшись на 18-е место.выступил во Франции неудачно, но из-за потерь очков у конкурентов сумел впервые в карьере подняться в топ-50. Обновил свой рекорд и Медведев, поднявшись на 60-е место. Стоит выделить. Грузин в Софии одержал свою первую победу над теннисистом топ-10 (Домиником Тимом). Это помогло ему рвануть на 20 позиций и стать 67-м.А титул в Софии достался. В новом сезоне это уже его второй турнирный успех. В 2017-м у болгарина весьма впечатляющая статистика побед и поражений – 14-1. Григор поднялся на 12-е место. Он всё ближе к топ-10. А в гонке он на третьем месте, причём всего в 25 очках от Рафаэля Надаля.У девушек на этой неделе прошли матчи Кубка Федерации, так что набора очков не было. А вот вычет баллов шёл за Санкт-Петербург-2015. Увычли финал, а это была существенная часть его рейтинга. Она потеряла ещё 48 мест и стала 129-й. Ей срочно надо набирать очки, если она хочет попасть в основную сетку «Ролан Гаррос» и Уимблдона.А неделей ранее девушки набирали баллы в Санкт-Петербурге, гдевыиграла свой первый титул. Француженка вернулась в топ-30, также туда вошла финалистка питерского соревнования –Прекрасную неделю провела. Полуфинал в Санкт-Петербурге позволил молодой россиянке впервые войти в топ-100. К 13 февраля она уже поднялась на 87-ю позицию.У девушек проходит турнир в Дохе, который по традиции меняется статусом с Дубаем. В прошлом году Карла Суарес-Наварро получила в Катаре за победу 900 очков, а в 2017-м победительница этого соревнования заработает 470 очков.имеет шанс приблизиться к. В случае победы в Дохе она будет всего в 255 очках от первой позиции. Удачное выступление в Дохе и Дубае может вернуть немке первую строчку.От выступлениябудут зависеть перестановки в первой пятёрке. Из этой рейтинговой зоны в Дохе не играет только травмированнаяУ мужчин по итогам турнира в Роттердаме есть шанс увидеть новые лица в первой десятке. Главными претендентами являются, хотя есть шансы и у