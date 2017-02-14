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175 лет назад 2016
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Карен Хачанов
Фото: РИА Новости
Текст: Давид Авакян

Хачанов: я смелый парень, на 100% Карен и не хочу быть никем иным

Карен Хачанов – о дебюте в топ-50, ожиданиях от старта в Роттердаме, матче Кубка Дэвиса с Сербией, работе с Гало Бланко и армянских корнях.
14 февраля 2017, вторник. 15:45. Теннис
Россиянин Карен Хачанов 13 февраля обновил свой рейтинговый рекорд до 48-й позиции, впервые войдя в топ-50. На этой неделе первая ракетка России выступает на престижном турнире АТР-500 в Роттердаме. После отказов Рафаэля Надаля и Стэна Вавринки россиянин получил место в основной сетке одного из самых известных турниров в зале в мире. Хачанов один из пяти представителей нового поколения в сетке наряду с Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом, Таллоном Грикспором и Борной Чоричем, с которым он сыграет в первом круге. Накануне этой встречи корреспондент «Чемпионата» пообщался с российским теннисистом.

— Карен, поздравляем с попаданием в топ-50. В Роттердаме вы оказались в последний момент. Довольны, что вы в основной сетке?
— Большое спасибо. В прошлом году я был в одном шаге от попадания в сетку, но в итоге не повезло, так что это моё первое появление в Роттердаме. Это отличное соревнование, один из лучших турниров АТР-500 в туре.

— Как вы себя ощущаете после полутора месяцев, прошедших со старта сезона?
— Я чувствую, что улучшаю свою игру день за днём. В то же время мне приходится выходить против более сильных соперников. Необходимо быть готовым выкладываться на 100%. Посмотрим, как у меня получится закрепиться на этом уровне, но я чувствую, что играю всё лучше.

— Вы проиграли драматичный пятисетовый матч в Кубке Дэвиса Виктору Троицки, имея матчбол. Какие впечатления остались от той встречи?
— Это был тяжёлый матч для меня, да и вообще вся встреча со сборной Сербии для команды вышла непростой. Мы проиграли, но были не так уж и далеко от успеха. Жалко, что не удалось достичь желаемого результата, но матчи были напряжёнными и интересными.

— Можете рассказать о вашем происхождении и армянских корнях?
— Мой отец и дедушка родились в Ереване. Они переехали в Москву ещё во времена СССР. Я родился в 1996 году в России. По материнской линии мой дедушка был наполовину армянином, так что мама почти русская. В Москву мой дедушка переехал из-за работы. По профессии он уролог. Он закончил университет в Ереване, а в Москву они отправились, когда мой отец был ещё ребёнком.
Это был тяжёлый матч для меня, да и вообще вся встреча со сборной Сербии для команды вышла непростой. Мы проиграли, но мы были не так уж и далеко от успеха.

— Вы поддерживаете связь с вашей семьёй в Армении?
— Конечно. У нас множество родственников и друзей там, особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные.

— Как вы начали играть в теннис?
— Когда мне было три года, мои родители, игравшие в теннис для своего удовольствия, решили, что мне стоит попробовать играть после детского сада. Я ходил на тренировки три раза в неделю. С восьми лет со мной начали заниматься индивидуально, а потом я стал заниматься на «Спартаке». Я хотел, чтобы занятий было больше, так что просился в летний лагерь. Когда мне было 16, я переехал в Хорватию, где со мной полтора года работал Ведран Мартич, который ранее был тренером Горана Иванишевича. В 2014-м я вернулся в Москву и искал тренера, тогда мной занялся Игорь Куницын. Сейчас он сосредоточился на работе с командой в Кубке Дэвиса. Игорь путешествовал со мной два месяца, а потом мой агент нашёл Гало Бланко. Теперь я работаю с ним в Барселоне. Мы вместе уже почти три года.

— Есть кто-то, кто вдохновляет вас особым образом?
— Я сам (смеётся). Это идёт изнутри. Я люблю теннис и хочу стать одним из лучших. Всегда нужно иметь мотивацию, чтобы усердно работать и стремиться к поставленным целям.

— Вы живёте в Дубае. У вас есть возможность проводить там время?
— Я пытаюсь, но теннисный сезон настолько плотный, что тяжело долго задерживаться на одном месте. Я постоянно нахожусь в движении. Когда есть перерыв, тогда можно отправиться домой.
У нас множество родственников и друзей в Армении, особенно у моего дедушки и отца. У меня самого там не так много друзей. Армянские семьи обычно очень большие и дружные.

— Чему вы научились в свои первые сезоны в АТР-туре?
— Нужно быть решительным, чтобы работать над своей игрой и соревноваться с лучшими теннисистами. Важно быть готовым физически и психологически. Психология значит очень многое. Поведение на корте и психологическое состояние – очень важная составляющая игры. На самом высоком уровне постоянно нужно над чем-то работать. Иногда на это требуется время. Мне важно двигаться в правильном направлении. Невозможно каждую неделю играть хорошо, поэтому очень важно побеждать в тех матчах, когда игра порой не идёт. Над этими моментами я сейчас много работаю.

— Каковы ваши долгосрочные и краткосрочные цели?
— Я не ставлю перед собой краткосрочные задачи, потому что никогда не знаешь, сколько времени понадобится, чтобы достичь главной цели. Конечно, всегда хочется стать лучшим. Я доволен тем, где нахожусь сейчас, но в то же время стремлюсь оказаться выше. В конечном счёте мне хочется стать лучшим в мире. Так что в этом смысле я не могу сказать, что текущая позиция меня устраивает (смеётся).


— АТР активно продвигает новое поколение. То, что вы являетесь одним из игроков этой группы, как-то вас волнует?
— Это здорово, что моё поколение сражается с лучшими представителями АТР-тура. Хотя пока не все из нас высоко в рейтинге. Приятно находиться в этой группе игроков. Мы стараемся подбадривать друг друга и продолжаем работать над собой.

— Как бы вы могли сравнить ваш уровень игры с другими игроками нового поколения?
— У каждого свои умения и индивидуальность. Саша Зверев – лучший среди нас в рейтинге. Он на несколько шагов впереди меня и остальных. Другие ребята, правда, тоже добавляют. Посмотрим, где мы в итоге окажемся.
Когда мне было 16, я переехал в Хорватию, где со мной полтора года работал Ведран Мартин, который ранее был тренером Горана Иванишевича.

— Вы проходили обучение в Российском государственном университете физической культуры. У вас было достаточно времени на это?
— Это было непросто, но университет подстраивается под профессиональных спортсменов. Я посещал занятия в режиме онлайн, когда у меня было время. Не только я, кстати, ведь со мной вместе учились Андрей Кузнецов и Евгений Донской. Пока занимаешься теннисом, проще выбрать что-то, что близко тебе. А уже после окончания карьеры можно подобрать то, чем хочется заниматься.

— Какой ваш главный страх?
— У меня нет каких-то страхов, честно говоря. Я – смелый парень (смеётся).

— Если бы вы на день могли стать другим человеком, кого бы выбрали из всех людей на планете?
— Никого. Мне нравится быть собой. Я на 100% Карен (смеётся). Я не хотел бы быть никем другим.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Андрей Кузнецов Евгений Донской Игорь Куницын Карен Хачанов Рафаэль Надаль Станислас Вавринка ATP Кубок Дэвиса
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