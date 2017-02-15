Шарапова готовится к возвращению

После матчей за свои страны теннисисты вернулись к личным турнирам. У мужчин проходит крупный старт в Роттердаме, а у девушек — в Дохе. Посмотрим на самые интересные фотографии теннисистов из социальных сетей.
Мария Шарапова в данный момент тренируется в академии Ника Боллетьери. Россиянка готовится к возвращению на апрельском турнире в Штутгарте.
В свободное время Мария наслаждается видами Флориды.
Серена Уильямс пока тоже не играет, хотя и тренируется. На этой фотографии американка позирует рядом с шикарным автомобилем.
Отдыхает от тенниса в связи с рождением ребёнка и Виктория Азаренко.
А вот кто играет, так это Виктор Эстрелья-Бургос. Представитель Эквадора в третий раз подряд победил на турнире в Кито. Любопытно, что ни на одном другом соревновании он не становился чемпионом, а здесь выиграл уже 15 матчей из 15.
Перейдём к романтике. Елена Веснина показала, что ей подарил супруг на День святого Валентина.
А вот супруг Аны Иванович — немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер.
Ещё одни влюблённые — Новак Джокович и Елена Ристич. Пару дней назад стало известно, что они ожидают рождения второго ребёнка.
Поздравляет всех с праздником и Светлана Кузнецова.
Каролина Плишкова со своим молодым человеком.
Агнешка Радваньска в таком виде пришла на вечеринку игроков в Дохе.
Вернёмся к Елене. Она занимает пока второе место в шуточном конкурсе — кто быстрее добежит с задней линии до сетки и обратно. Первая пока Дарья Гаврилова.
Каролина Возняцки соревнуется за право называться лучшим жонглёром среди теннисисток.
Российские звёздочки — Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Женская сборная России в выходные победила команду Китайского Тайбэя.