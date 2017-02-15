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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: instagram.com/mariasharapova
Текст: Илья Рывлин

Шарапова готовится к возвращению

Джокович танцует с супругой, Веснина уступила Гавриловой по скорости, Возняцки жонглирует блином и другие фотографии из соцсетей.
15 февраля 2017, среда. 12:00. Теннис
После матчей за свои страны теннисисты вернулись к личным турнирам. У мужчин проходит крупный старт в Роттердаме, а у девушек — в Дохе. Посмотрим на самые интересные фотографии теннисистов из социальных сетей.

Мария Шарапова в данный момент тренируется в академии Ника Боллетьери. Россиянка готовится к возвращению на апрельском турнире в Штутгарте.

В свободное время Мария наслаждается видами Флориды.

Серена Уильямс пока тоже не играет, хотя и тренируется. На этой фотографии американка позирует рядом с шикарным автомобилем.

Отдыхает от тенниса в связи с рождением ребёнка и Виктория Азаренко.

А вот кто играет, так это Виктор Эстрелья-Бургос. Представитель Эквадора в третий раз подряд победил на турнире в Кито. Любопытно, что ни на одном другом соревновании он не становился чемпионом, а здесь выиграл уже 15 матчей из 15.

Перейдём к романтике. Елена Веснина показала, что ей подарил супруг на День святого Валентина.

А вот супруг Аны Иванович — немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер.

Ещё одни влюблённые — Новак Джокович и Елена Ристич. Пару дней назад стало известно, что они ожидают рождения второго ребёнка.

Поздравляет всех с праздником и Светлана Кузнецова.

Каролина Плишкова со своим молодым человеком.

Агнешка Радваньска в таком виде пришла на вечеринку игроков в Дохе.

Вернёмся к Елене. Она занимает пока второе место в шуточном конкурсе — кто быстрее добежит с задней линии до сетки и обратно. Первая пока Дарья Гаврилова.

Каролина Возняцки соревнуется за право называться лучшим жонглёром среди теннисисток.

Российские звёздочки — Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Женская сборная России в выходные победила команду Китайского Тайбэя.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ана Иванович Виктория Азаренко Елена Веснина Каролина Возняцки Каролина Плишкова Мария Шарапова Серена Уильямс
Новости. Теннис
15 февраля 2017, среда
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14 февраля 2017, вторник
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