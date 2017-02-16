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175 лет назад 2016
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Джон Макинрой
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Джон Макинрой. Хулиган и рок-музыкант

Он не стал величайшим теннисистом, хотя мог. Зато он покорил зрителей своим характером. 16 февраля родился знаменитый Джон Макинрой.
16 февраля 2017, четверг. 11:50. Теннис

Попал в своё время


Актёр, ведущий, комментатор, писатель. А ещё один из лучших игроков в истории. Джона Макинроя можно любить или ненавидеть, но нельзя не признать, что он сыграл выдающуюся роль в популяризации тенниса. В первую очередь благодаря своим теннисным достижениям. Но не только. Невозможно не заряжаться энергией и эмоциями Макинроем, наблюдая за его игрой, а ещё интереснее слушать его перепалки с арбитрами и разговоры с самим собой и соперником. Расцвет Джона пришёлся как раз на тот период, когда телевидение смогло полностью раскрыть его яркий характер. Показ тенниса несколькими камерами позволил не упустить ни одну выходку скандалиста, а шумовые микрофоны фиксировали все его выкрики.

Если бы он играл, например, в 50-х-60-х, то эффект был бы совершенно другим. Например, известно, что очень буйным нравом обладал Панчо Гонсалес, однако его выходки могли наблюдать только зрители на стадионе, а телевизионных записей почти не осталось. Потом появились Гильермо Вилас, Илие Настасе, Джимми Коннорс. Каждый из них обладал харизмой, но всё-таки бенефисы Макинроя были на порядок заразительнее. Да и атакующий стиль с выходами к сетке в сочетании с тонкой техникой делали Джона находкой для телевидения.

При этом Макинрой попал именно в своё время. Введение видеоповторов лишило теннис частички драмы. Если бы он играл в ATP-туре сейчас, то мир бы так и не узнал знаменитую фразу «Не может быть, что вы это всерьёз» (You cannot be serious). Фраза стала крылатой, поскольку Джон с её помощью регулярно пытался доказать арбитрам, что мяч после удара соперника в корт не попал. Именно такое название носит и его автобиография. К счастью, в Ветеранском туре технологии Hawk-Eye нет, и Макинрой по-прежнему может спорить с судьями. Болельщики с улыбкой наблюдают, как седовласый американец кричит на судей, и считают, что он переигрывает, но на самом деле страсть Джона к теннису с годами совершенно не уменьшилась, поэтому он по-прежнему так эмоционально на всё реагирует.
ДЖОН МАКИНРОЙ

Родился 16 февраля 1959 года в Висбадене, ФРГ.
Рост: 180 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 1978, завершение: 1992 (возвращения в 1994 и 2006).
Призовые за карьеру: $ 12 547 797.
В одиночном разряде 877 побед и 198 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (3 марта 1980).
Количество титулов: 77.

Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — полуфинал (1983).
«Ролан Гаррос» — финал (1984).
Уимблдон — титул (1981, 1983, 1984).
US Open — титул (1979, 1980, 1981, 1984).

Макинрой и джентльмен


Любопытно, но по юниорам Макинрой был совершенно другим. Он проявлял джентльменское поведение и даже просил арбитров отдавать спорные очки в пользу соперника. Но всё изменилось после игры с Филом Дентом. Австралиец победил в пяти партиях и сказал, что профессионалы так не поступают. Молодой Джон послушал совета и стал биться за каждое очко, оспаривая все неоднозначные мячи. Более того, он порой начал оскорблять даже соперников и иногда явно переходил черту. Правда, было исключение из правил — американец слишком уважал Бьорна Борга, поэтому в очных встречах со шведом вёл себя спокойнее. Макинроя за его характер и буйный нрав многие не любят. Но есть и те, кого подобные черты характера восхищают.

Джона можно уважать за честность. По окончании карьеры он признал, что принимал кокаин. В автобиографической книге он тоже намекает на употребление различных наркотических средств. Брак с голливудской актрисой Татум О’Нил вряд ли помогал его теннисной карьере, скорее мешал. Сам Джон называл Татум своей женской версией, она тоже обладала очень взрывным характером. Пара стала настоящим кладом для журналистов и папарацци. Макинрою было непросто справляться с таким давлением, и в какой-то момент он решил сделать перерыв в карьере.

В 1986 году произошло два больших события в жизни Макинроя, не связанных с теннисом — он узаконил свои отношения с О’Нил, а также у пары родился первый сын Кевин. Джону было всего 27 — вся карьера впереди, но теннис отошёл на второй план. Спонсоры подтолкнули его к возвращению на корт, но проблема была в том, что Макинрой полностью растерял форму. Его современники отмечают, что Джон не любил тренироваться. Он очень много играл — как в одиночке, так и в паре. Именно этим от заменял часы тренировок и матчи со спарринг-партнёрами.
Парный разряд.
530 победы и 103 поражения.
Наивысшая позиция в рейтинге — 1 (3 января 1983).
Количество титулов: 71.

Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — полуфинал (1989).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (1992).
Уимблдон — титул (1979, 1981, 1983, 1984, 1992).
US Open — титул (1979, 1981, 1983, 1989).

Микст. «Ролан Гаррос» — титул (1977).

Кубок Дэвиса. 59 побед и 10 поражений. Помог сборной США завоевать пять титулов (1978, 1979, 1981, 1982, 1992).

По таланту Макинрою нет равных


Специалисты считают, что по природной одарённости Макинрою нет равных, но свой талант он реализовал не до конца, поскольку занимался меньше, чем его коллеги. В этом по крайней мере убеждён Матс Виландер, который как-то сказал, что Джон должен был стать величайшим теннисистом всех времён. Как бы то ни было, семь побед на турнирах «Большого шлема» в одиночке и 76 титулов в ATP — это тоже достижения серьёзные. По окончании карьеры Макинрой пробовал организовать собственную рок-группу (после нескольких лет гастролей он понял, что стать рокером ему не удастся), вёл несколько шоу на телевидении, регулярно участвовал в различных программах в роли гостя, снялся в десятках сериалов и фильмов (в том числе в 30 Rock, CSI: NY, «Миллионер поневоле», Saturday Night Live, «Уимблдон» и других), но всё-таки основным занятием стала профессия телекомментатора. У микрофона Джон вежлив и скромен — он старается не вспоминать о своих успехах и не делает сравнений с лучшими игроками нового века. Обладая прекрасным чувством юмора, американец может украсить любой репортаж.

Сейчас он действительно вещает на весь мир. Его можно услышать на разных каналах в США и Великобритании, а теперь и в остальной Европе, в том числе и России, благодаря сотрудничеству с главным спортивным каналом Старого Света. Кроме того, Макинрой продолжает играть в теннис — и в показательных матчах, и в турнирах легенд на «Больших шлемах», и в ветеранских турах. Джон по-прежнему в хорошей форме и периодически обыгрывает соперников, которые младше его на 10 и более лет. Пожелаем Макинрою ещё долго радовать зрителей своим изящным теннисом и не терять страсть к игре.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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