Джон Макинрой. Хулиган и рок-музыкант

Он не стал величайшим теннисистом, хотя мог. Зато он покорил зрителей своим характером. 16 февраля родился знаменитый Джон Макинрой.

Попал в своё время

ДЖОН МАКИНРОЙ



Родился 16 февраля 1959 года в Висбадене, ФРГ.

Рост: 180 см. Правша. Двуручный удар слева.

Начало профессиональной карьеры: 1978, завершение: 1992 (возвращения в 1994 и 2006).

Призовые за карьеру: $ 12 547 797.

В одиночном разряде 877 побед и 198 поражений.

Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (3 марта 1980).

Количество титулов: 77.



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — полуфинал (1983).

«Ролан Гаррос» — финал (1984).

Уимблдон — титул (1981, 1983, 1984).

US Open — титул (1979, 1980, 1981, 1984).

Макинрой и джентльмен

Парный разряд.

530 победы и 103 поражения.

Наивысшая позиция в рейтинге — 1 (3 января 1983).

Количество титулов: 71.



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — полуфинал (1989).

«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (1992).

Уимблдон — титул (1979, 1981, 1983, 1984, 1992).

US Open — титул (1979, 1981, 1983, 1989).



Микст. «Ролан Гаррос» — титул (1977).



Кубок Дэвиса. 59 побед и 10 поражений. Помог сборной США завоевать пять титулов (1978, 1979, 1981, 1982, 1992).

По таланту Макинрою нет равных