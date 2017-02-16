Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дарья Касаткина
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

«Мне пора взрослеть». Касаткина снова обыграла Кербер

На турнире в Дохе Анжелика Кербер, выиграв сет под ноль, всё равно не сумела справиться с Дарьей Касаткиной. Во второй раз в сезоне.
16 февраля 2017, четверг. 14:45. Теннис

Дожди в пустыне


Доха всегда выглядела перспективным местом для тенниса. Понятно, что турниры в Катаре проводятся зимой, ведь летом было бы слишком жарко. Зато в этом регионе осадков почти не бывает. Вообще, встречалось и такое, что в Дохе целый год не было дождей. И вот надо же было такому случиться, что нынче выдалась одна из самых дождливых недель за всю историю ведения погодной статистики!

С учётом того, что большинство игроков прибыли в Катар поздно (из-за матчей Кубка Федерации), а финал был запланирован уже на субботу, расписание турнира быстро приобрело хаотический характер.

За первые два дня удалось завершить всего две встречи первого круга. В итоге со среды теннисистки перешли на дополнительные нагрузки. Многим пришлось играть два матча. Хотя до некоторых очередь не дошла, так как и в среду тоже были осадки. Конечно, здесь уже игроки были не совсем в равных условиях. Дождь кому-то мог помочь отдохнуть, а кто-то из-за этих пауз мог перегореть.

Двухдневный матч с Бегу


Дарья Касаткина изначально планировала играть в Кубке Федерации, но скромный старт сезона изменил её планы. Россиянке требовалось набирать очки, поэтому она пораньше приехала в Катар. В первом круге она играла против Ирины Бегу, которая как раз выступала в Кубке Федерации и за два дня до этого провела продолжительный матч против Мертенс. Румынки проиграли сборной Бельгии, которая как раз теперь сыграет с Россией.
Доха 2017 . 1-й круг
15 февраля 2017 года, среда. 12:55 МСК
Ирина
Бегу
Дарья
Касаткина
6:3 1:6 5:7

Касаткина отлично начала встречу против Бегу, поведя с двойным брейком, но потом уступила шесть геймов кряду. Правда, эта серия растянулась на два дня. Ещё 14 февраля матч был остановлен пару раз. А на следующий день они возобновили его при счёте 5:3 и 40:40. Бегу сразу взяла два очка и закончила сет. Затем, впрочем, румынка выглядела уже не так здорово. Касаткина быстро взяла вторую партию. В третьем сете она постоянно вырывалась вперёд с брейком, но никак не могла закрепить успех. Лишь с четвёртой попытки Даша смогла подтвердить брейк, подав на матч. Немного помогла соперница, которая на ошибках уступила последние 10 мячей во встрече.

Касаткина должна была встретиться с Анжеликой Кербер в тот же день, но из-за осадков встречу перенесли на следующий день.

«Поговорила с зеркалом»


Касаткина уже играла с Кербер в этом году, более того, она её победила на турнире в Сиднее. Тогда немка ещё была первой ракеткой мира. Анжелика в той встрече сыграла не слишком удачно, да и вообще по ходу сезона она пока выглядит весьма скромно.
Доха 2017 . 2-й круг
16 февраля 2017 года, четверг. 11:10 МСК
Анжелика
Кербер
Дарья
Касаткина
4:6 6:0 4:6

Вот и в этой встрече Кербер поначалу не показывала того уровня игры, который принёс ей два турнира «Большого шлема» в прошлом сезоне. У немки были шансы на приёме, но она упустила брейк-пойнты в трёх разных геймах, а вот Касаткина свои возможности использовала и взяла сет.

Но уже в концовке первой партии Кербер постепенно начала играть лучше. У неё заработал форхенд и чаще стал проходить атаки. На старте второго сета немка взяла пару равных геймов, после чего почувствовала себя очень комфортно. Касаткина при этом сама почти не ошибалась во второй партии, но у Кербер было много ударов навылет. В итоге очень быстро вторая ракетка мира выиграла сет под ноль.

После матча россиянка рассказала, что во время туалетного перерыва между сетами посмотрела в зеркало и сказала себе пару слов, что помогло настроиться на решающий сет. А вот Анжелика явно потеряла концентрацию после лёгкой партии. Возможно, просто не ожидала, что соперница так резко прибавит. Немка уступила четыре первых гейма, а потом с брейк-пойнта с трудом взяла свою подачу при 0:4. Сдаваться Анжелика не собиралась и начала оказывать игровое давление на соперницу. Первая сеяная была очень близка к тому, чтобы отыграться. Она взяла три гейма кряду, а затем на подаче Дарьи было 0:30.
Доха, Катар. Qatar Open. Женщины. Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Янкович (Сербия, Q) — 6:1, 6:4.
Елена Веснина (Россия, 6) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 5:7, 6:3, 7:6 (9:7).
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 3:6, 6:1, 7:5.

«Пора взрослеть»


Любопытно, что перед важным восьмым геймом Касаткина не стала звать тренера и вообще не обращалась к Платенику по ходу третьего сета. «Это мой второй сезон в WTA, мне пора взрослеть», — сказала россиянка сразу после окончания встречи. И концовка встречи во многом показала, что постепенно Дарья действительно взрослеет. Она сама здорово действовала в завершении встречи. В нужные моменты у неё проходили атаки, а где-то она упорно отработала в обороне. У россиянки было много обидных поражений в напряжённых поединках, но здесь она выиграла в равной встрече.


А у Кербер в этом сезоне пока мало что ладится. В чемпионской гонке она и в топ-20 не входит. Немке не хватает той уверенности в себе, что была у неё ещё незадолго до выхода на первое место. Но с тех пор как она стала первой, её результаты пошли по наклонной. Исключением был финал Итогового чемпионата WTA, но и там она провела блёклый решающий матч против Цибулковой.

Однако пока позади только полтора месяца, так что у Кербер ещё достаточно времени, чтобы исправить недочёты и найти свою игру. В теории она вообще может снова стать первой после турнира в Дубае, но ей надо добавлять в игроком плане.
Второй круг

Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 2:6, 6:2.
Дарья Касаткина (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 0:6, 6:4.
Лорен Дэвис (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 6) — 7:5, 6:2.

Что касается Касаткиной, то у неё времени праздновать победу над Кербер на этом турнире нет. Сегодня же вечером её ждёт поединок с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг. Пуэрториканка накануне сыграла два матча, но в четверг для неё это будет первая встреча, так что перевес в свежести будет за ней.

Более того, Дарья заявлена и на парный турнир и в теории ещё может сыграть два матча в тот же день в паре, но всё-таки такое вряд ли произойдёт. От парного выступления Касаткиной (особенно в случае успеха в четвертьфинале) будет логично отказаться.

Другие россиянки до этой стадии не дошли. Анастасия Павлюченкова в стартовом круге обыграла Елену Янкович, которая на этом турнире впервые за 13 лет играла в квалификации, но во втором раунде Анастасия не справилась с Доминикой Цибулковой. Особенно обидно было упустить первый сет, в котором Павлюченкова вела 5:2. Схожая история приключилась с Еленой Весниной. Она в среду проиграла Лорен Дэвис первую партию, хотя вела в ней 5:1. Правда, для Елены это был уже второй матч за день, а в первом она одолела Кристину Макхэйл лишь за три часа. После первого сета встречу Весниной перенесли на четверг, но в доигровке россиянка не смогла переломить ход игры.

В четверг и в пятницу в Дохе всё ещё возможны осадки. Остаётся надеяться, что аномальная погода для этого региона не помешает завершить турнир в срок.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Анастасия Павлюченкова Анжелика Кербер Дарья Касаткина Елена Веснина Моника Пуиг
Новости. Теннис
16 февраля 2017, четверг
15:17 Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Дохе, обыграв А. Радваньскую
14:56 Веснина и Бондаренко проиграли в первом круге турнира в Дохе в парном разряде
14:43 Бердых обыграл Гаске во втором круге турнира в Роттердаме
14:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Пуиг в Дохе
13:48 Американский студент: не мог представить, что Бушар согласится на свидание
13:26 Касаткина: во время туалетного перерыва я сказала себе пару слов. Это помогло
13:24 Стосур одолела Стрыцову и сыграет с Цибулковой на турнире в Дохе
13:16 Димитров: сейчас я абсолютно чётко понимаю, чего хочу
13:13 Касаткина победила вторую ракетку мира Кербер и вышла в четвертьфинал в Дохе
12:33 11 эйсов помогли Плишковой победить Гарсию на турнире в Дохе
12:11 Бушар: парень, которому я проспорила свидание, оказался очень милым
12:02 Веснина проиграла Дэвис во втором круге турнира в Дохе
11:48 Харрисон: в начале матча я набрал ход и старался просто продолжать в том же духе
11:24 Иснер: может, и хорошо, что перед игрой с Янгом я сразился с левшой
11:09 Плишкова: не думаю, что идея Гарсии об отказе от участия в КФ плохая
10:22 Возняцки: мне было важно победить Бертенс как можно быстрее
10:13 Мугуруса: хочу поскорее отправиться в Дубай, чтобы восстановиться как следует
09:22 Текстовая онлайн-трансляция матча Дэвис — Веснина в Дохе
09:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Касаткина в Дохе
09:16 26 эйсов помогли Иснеру обыграть Нисиоку во втором круге турнира в Мемфисе
08:58 Нисикори сразится с Соузой за выход в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
03:39 А. Зверев: условия игры для меня были ужасными
03:20 Соуза и Карреньо-Буста стали четвертьфиналистами турнира в Буэнос-Айресе
03:13 Тим: А. Зверев — один из лучших игроков мира на данный момент
02:57 Янг может встретиться с Иснером, Джумхур — с Куэрри в 1/4 финала в Мемфисе
02:15 Цонга победил Мюллера и может сыграть с Чиличем на турнире в Роттердаме
00:20 Цибулкова: играть с Павлюченковой всегда непросто
15 февраля 2017, среда
23:30 Тим одолел А. Зверева на старте соревнований в Роттердаме
23:24 Орсанич будет тренировать дель Потро на турнире в Делрэй-Бич
23:00 Рамос на отказе Л. Майера вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе
21:48 Пуиг: Шарапова очень хороший и скромный человек
21:16 Эррани и Бушар отказались от участия в соревнованиях в Дубае
21:11 Димитров: просыпаюсь среди ночи и начинаю пересматривать матч с Надалем
20:48 Нисикори: когда прилетаю в Японию, за мной следует множество людей
20:32 Светлана Кузнецова не выступит на турнире в Дубае
19:44 Димитров одержал волевую победу над М. Зверевым в Роттердаме
18:19 Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре
18:15 Мугуруса проиграла Чжан Шуай во втором круге турнира в Дохе
17:17 Клижан одолел Кольшрайбера и вышел в четвертьфинал в Роттердаме
16:59 Путинцева снялась с матча с Пуиг во втором круге турнира в Дохе
16:44 С. Уильямс, Возняцки и Бушар снялись в купальниках для SI Swimsuit
16:31 Гаске победил Троицки и сыграет с Бердыхом на турнире в Нидерландах
16:20 Гоффен: мне было бы тяжело работать с братом
15:24 Возняцки победила Бертенс и встретится с А. Радваньской на турнире в Дохе
15:18 Текстовая онлайн-трансляция матча Дэвис — Веснина в Дохе
Все новости RSS
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+