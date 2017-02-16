«Мне пора взрослеть». Касаткина снова обыграла Кербер

Дожди в пустыне
Доха всегда выглядела перспективным местом для тенниса. Понятно, что турниры в Катаре проводятся зимой, ведь летом было бы слишком жарко. Зато в этом регионе осадков почти не бывает. Вообще, встречалось и такое, что в Дохе целый год не было дождей. И вот надо же было такому случиться, что нынче выдалась одна из самых дождливых недель за всю историю ведения погодной статистики!
С учётом того, что большинство игроков прибыли в Катар поздно (из-за матчей Кубка Федерации), а финал был запланирован уже на субботу, расписание турнира быстро приобрело хаотический характер.
За первые два дня удалось завершить всего две встречи первого круга. В итоге со среды теннисистки перешли на дополнительные нагрузки. Многим пришлось играть два матча. Хотя до некоторых очередь не дошла, так как и в среду тоже были осадки. Конечно, здесь уже игроки были не совсем в равных условиях. Дождь кому-то мог помочь отдохнуть, а кто-то из-за этих пауз мог перегореть.
Двухдневный матч с Бегу
Дарья Касаткина изначально планировала играть в Кубке Федерации, но скромный старт сезона изменил её планы. Россиянке требовалось набирать очки, поэтому она пораньше приехала в Катар. В первом круге она играла против Ирины Бегу, которая как раз выступала в Кубке Федерации и за два дня до этого провела продолжительный матч против Мертенс. Румынки проиграли сборной Бельгии, которая как раз теперь сыграет с Россией.
Касаткина отлично начала встречу против Бегу, поведя с двойным брейком, но потом уступила шесть геймов кряду. Правда, эта серия растянулась на два дня. Ещё 14 февраля матч был остановлен пару раз. А на следующий день они возобновили его при счёте 5:3 и 40:40. Бегу сразу взяла два очка и закончила сет. Затем, впрочем, румынка выглядела уже не так здорово. Касаткина быстро взяла вторую партию. В третьем сете она постоянно вырывалась вперёд с брейком, но никак не могла закрепить успех. Лишь с четвёртой попытки Даша смогла подтвердить брейк, подав на матч. Немного помогла соперница, которая на ошибках уступила последние 10 мячей во встрече.
Касаткина должна была встретиться с Анжеликой Кербер в тот же день, но из-за осадков встречу перенесли на следующий день.
«Поговорила с зеркалом»
Касаткина уже играла с Кербер в этом году, более того, она её победила на турнире в Сиднее. Тогда немка ещё была первой ракеткой мира. Анжелика в той встрече сыграла не слишком удачно, да и вообще по ходу сезона она пока выглядит весьма скромно.
Вот и в этой встрече Кербер поначалу не показывала того уровня игры, который принёс ей два турнира «Большого шлема» в прошлом сезоне. У немки были шансы на приёме, но она упустила брейк-пойнты в трёх разных геймах, а вот Касаткина свои возможности использовала и взяла сет.
Но уже в концовке первой партии Кербер постепенно начала играть лучше. У неё заработал форхенд и чаще стал проходить атаки. На старте второго сета немка взяла пару равных геймов, после чего почувствовала себя очень комфортно. Касаткина при этом сама почти не ошибалась во второй партии, но у Кербер было много ударов навылет. В итоге очень быстро вторая ракетка мира выиграла сет под ноль.
После матча россиянка рассказала, что во время туалетного перерыва между сетами посмотрела в зеркало и сказала себе пару слов, что помогло настроиться на решающий сет. А вот Анжелика явно потеряла концентрацию после лёгкой партии. Возможно, просто не ожидала, что соперница так резко прибавит. Немка уступила четыре первых гейма, а потом с брейк-пойнта с трудом взяла свою подачу при 0:4. Сдаваться Анжелика не собиралась и начала оказывать игровое давление на соперницу. Первая сеяная была очень близка к тому, чтобы отыграться. Она взяла три гейма кряду, а затем на подаче Дарьи было 0:30.
Доха, Катар. Qatar Open. Женщины. Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Янкович (Сербия, Q) — 6:1, 6:4.
Елена Веснина (Россия, 6) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 5:7, 6:3, 7:6 (9:7).
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 3:6, 6:1, 7:5.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Янкович (Сербия, Q) — 6:1, 6:4.
Елена Веснина (Россия, 6) — Кристина Макхэйл (США, Q) — 5:7, 6:3, 7:6 (9:7).
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 3:6, 6:1, 7:5.
«Пора взрослеть»
Любопытно, что перед важным восьмым геймом Касаткина не стала звать тренера и вообще не обращалась к Платенику по ходу третьего сета. «Это мой второй сезон в WTA, мне пора взрослеть», — сказала россиянка сразу после окончания встречи. И концовка встречи во многом показала, что постепенно Дарья действительно взрослеет. Она сама здорово действовала в завершении встречи. В нужные моменты у неё проходили атаки, а где-то она упорно отработала в обороне. У россиянки было много обидных поражений в напряжённых поединках, но здесь она выиграла в равной встрече.
А у Кербер в этом сезоне пока мало что ладится. В чемпионской гонке она и в топ-20 не входит. Немке не хватает той уверенности в себе, что была у неё ещё незадолго до выхода на первое место. Но с тех пор как она стала первой, её результаты пошли по наклонной. Исключением был финал Итогового чемпионата WTA, но и там она провела блёклый решающий матч против Цибулковой.
Однако пока позади только полтора месяца, так что у Кербер ещё достаточно времени, чтобы исправить недочёты и найти свою игру. В теории она вообще может снова стать первой после турнира в Дубае, но ей надо добавлять в игроком плане.
Второй круг
Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 2:6, 6:2.
Дарья Касаткина (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 0:6, 6:4.
Лорен Дэвис (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 6) — 7:5, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:5, 2:6, 6:2.
Дарья Касаткина (Россия) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:4, 0:6, 6:4.
Лорен Дэвис (США, Q) — Елена Веснина (Россия, 6) — 7:5, 6:2.
Что касается Касаткиной, то у неё времени праздновать победу над Кербер на этом турнире нет. Сегодня же вечером её ждёт поединок с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг. Пуэрториканка накануне сыграла два матча, но в четверг для неё это будет первая встреча, так что перевес в свежести будет за ней.
Более того, Дарья заявлена и на парный турнир и в теории ещё может сыграть два матча в тот же день в паре, но всё-таки такое вряд ли произойдёт. От парного выступления Касаткиной (особенно в случае успеха в четвертьфинале) будет логично отказаться.
Другие россиянки до этой стадии не дошли. Анастасия Павлюченкова в стартовом круге обыграла Елену Янкович, которая на этом турнире впервые за 13 лет играла в квалификации, но во втором раунде Анастасия не справилась с Доминикой Цибулковой. Особенно обидно было упустить первый сет, в котором Павлюченкова вела 5:2. Схожая история приключилась с Еленой Весниной. Она в среду проиграла Лорен Дэвис первую партию, хотя вела в ней 5:1. Правда, для Елены это был уже второй матч за день, а в первом она одолела Кристину Макхэйл лишь за три часа. После первого сета встречу Весниной перенесли на четверг, но в доигровке россиянка не смогла переломить ход игры.
В четверг и в пятницу в Дохе всё ещё возможны осадки. Остаётся надеяться, что аномальная погода для этого региона не помешает завершить турнир в срок.