«Мне пора взрослеть». Касаткина снова обыграла Кербер

Дожди в пустыне

Двухдневный матч с Бегу

«Поговорила с зеркалом»

«Пора взрослеть»

Доха всегда выглядела перспективным местом для тенниса. Понятно, что турниры в Катаре проводятся зимой, ведь летом было бы слишком жарко. Зато в этом регионе осадков почти не бывает. Вообще, встречалось и такое, что в Дохе целый год не было дождей. И вот надо же было такому случиться, что нынче выдалась одна из самых дождливых недель за всю историю ведения погодной статистики!С учётом того, что большинство игроков прибыли в Катар поздно (из-за матчей Кубка Федерации), а финал был запланирован уже на субботу, расписание турнира быстро приобрело хаотический характер.За первые два дня удалось завершить всего две встречи первого круга. В итоге со среды теннисистки перешли на дополнительные нагрузки. Многим пришлось играть два матча. Хотя до некоторых очередь не дошла, так как и в среду тоже были осадки. Конечно, здесь уже игроки были не совсем в равных условиях. Дождь кому-то мог помочь отдохнуть, а кто-то из-за этих пауз мог перегореть.изначально планировала играть в Кубке Федерации, но скромный старт сезона изменил её планы. Россиянке требовалось набирать очки, поэтому она пораньше приехала в Катар. В первом круге она играла против, которая как раз выступала в Кубке Федерации и за два дня до этого провела продолжительный матч против Мертенс. Румынки проиграли сборной Бельгии, которая как раз теперь сыграет с Россией.Касаткина отлично начала встречу против Бегу, поведя с двойным брейком, но потом уступила шесть геймов кряду. Правда, эта серия растянулась на два дня. Ещё 14 февраля матч был остановлен пару раз. А на следующий день они возобновили его при счёте 5:3 и 40:40. Бегу сразу взяла два очка и закончила сет. Затем, впрочем, румынка выглядела уже не так здорово. Касаткина быстро взяла вторую партию. В третьем сете она постоянно вырывалась вперёд с брейком, но никак не могла закрепить успех. Лишь с четвёртой попытки Даша смогла подтвердить брейк, подав на матч. Немного помогла соперница, которая на ошибках уступила последние 10 мячей во встрече.Касаткина должна была встретиться св тот же день, но из-за осадков встречу перенесли на следующий день.Касаткина уже играла с Кербер в этом году, более того, она её победила на турнире в Сиднее. Тогда немка ещё была первой ракеткой мира. Анжелика в той встрече сыграла не слишком удачно, да и вообще по ходу сезона она пока выглядит весьма скромно.Вот и в этой встрече Кербер поначалу не показывала того уровня игры, который принёс ей два турнира «Большого шлема» в прошлом сезоне. У немки были шансы на приёме, но она упустила брейк-пойнты в трёх разных геймах, а вот Касаткина свои возможности использовала и взяла сет.Но уже в концовке первой партии Кербер постепенно начала играть лучше. У неё заработал форхенд и чаще стал проходить атаки. На старте второго сета немка взяла пару равных геймов, после чего почувствовала себя очень комфортно. Касаткина при этом сама почти не ошибалась во второй партии, но у Кербер было много ударов навылет. В итоге очень быстро вторая ракетка мира выиграла сет под ноль.После матча россиянка рассказала, что во время туалетного перерыва между сетами посмотрела в зеркало и сказала себе пару слов, что помогло настроиться на решающий сет. А вот Анжелика явно потеряла концентрацию после лёгкой партии. Возможно, просто не ожидала, что соперница так резко прибавит. Немка уступила четыре первых гейма, а потом с брейк-пойнта с трудом взяла свою подачу при 0:4. Сдаваться Анжелика не собиралась и начала оказывать игровое давление на соперницу. Первая сеяная была очень близка к тому, чтобы отыграться. Она взяла три гейма кряду, а затем на подаче Дарьи было 0:30.Любопытно, что перед важным восьмым геймом Касаткина не стала звать тренера и вообще не обращалась к Платенику по ходу третьего сета. «Это мой второй сезон в WTA, мне пора взрослеть», — сказала россиянка сразу после окончания встречи. И концовка встречи во многом показала, что постепенно Дарья действительно взрослеет. Она сама здорово действовала в завершении встречи. В нужные моменты у неё проходили атаки, а где-то она упорно отработала в обороне. У россиянки было много обидных поражений в напряжённых поединках, но здесь она выиграла в равной встрече.А у Кербер в этом сезоне пока мало что ладится. В чемпионской гонке она и в топ-20 не входит. Немке не хватает той уверенности в себе, что была у неё ещё незадолго до выхода на первое место. Но с тех пор как она стала первой, её результаты пошли по наклонной. Исключением был финал Итогового чемпионата WTA, но и там она провела блёклый решающий матч против Цибулковой.Однако пока позади только полтора месяца, так что у Кербер ещё достаточно времени, чтобы исправить недочёты и найти свою игру. В теории она вообще может снова стать первой после турнира в Дубае, но ей надо добавлять в игроком плане.Что касается Касаткиной, то у неё времени праздновать победу над Кербер на этом турнире нет. Сегодня же вечером её ждёт поединок с олимпийской чемпионкой. Пуэрториканка накануне сыграла два матча, но в четверг для неё это будет первая встреча, так что перевес в свежести будет за ней.Более того, Дарья заявлена и на парный турнир и в теории ещё может сыграть два матча в тот же день в паре, но всё-таки такое вряд ли произойдёт. От парного выступления Касаткиной (особенно в случае успеха в четвертьфинале) будет логично отказаться.Другие россиянки до этой стадии не дошли.в стартовом круге обыграла, которая на этом турнире впервые за 13 лет играла в квалификации, но во втором раунде Анастасия не справилась с. Особенно обидно было упустить первый сет, в котором Павлюченкова вела 5:2. Схожая история приключилась с. Она в среду проигралапервую партию, хотя вела в ней 5:1. Правда, для Елены это был уже второй матч за день, а в первом она одолелалишь за три часа. После первого сета встречу Весниной перенесли на четверг, но в доигровке россиянка не смогла переломить ход игры.В четверг и в пятницу в Дохе всё ещё возможны осадки. Остаётся надеяться, что аномальная погода для этого региона не помешает завершить турнир в срок.