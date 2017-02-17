Тройной удар. Серена, Бушар и Возняцки – в пляжном выпуске SI

В феврале Sports Illustrated традиционно выпустил специальное Swimsuit издание, где известные девушки снялись для журнала в бикини. В этом году сразу три теннисистки попали в этот выпуск. В таком количестве за один год теннис раньше представлен не был.У пляжного выпуска солидная история. Впервые он вышел ещё в 1964-м. Первой теннисисткой, которая в него попала, была. Именно достижение Граф по количеству «Больших шлемов» в этом году перекрылаПосле победы на Открытом чемпионате Австралии-2017 Уильямс взяла небольшую паузу. Свой следующий турнир она проведёт только в марте в Индиан-Уэллсе.На обложку выпуска в бикини теннисистки ещё не попадали. Зато там была жена Энди Роддика – Бруклин. Серена в свою очередь была на обложке другого выпуска, когда её признали спортсменкой года.До этого Серена была в SI в 2004 году.появилась там в 2006-м (в 19 лет).Небольшое видео с рассказом о том, как проходили съёмки с участием Марии 11 лет назад.Своё первое попадание в этот журнал отпраздновала. «Для меня настоящая честь попасть в SI», — написала Эжени.Последние пару лет дела у канадки на корте шли не лучшим образом, так что её модельные успехи порой встречают лучшие отклики, чем отзывы о её матчах.Эжени рассказала, как её учили специальной технике, чтобы прикрывать свою грудь.Третьей представительницей WTA стала. Для неё это уже третье кряду попадание в специальный выпуск.Датчанка когда-то обещала, что не снимется обнажённой, но затем приняла участие в фотосессии в нарисованном купальнике. В этом году она вернулась к обычному купальнику.Возняцки уже давно выступает в WTA, но ей только 26 лет. Каролина призналась, что вряд ли будет играть так долго, как сёстры Уильямс, а скорее закончит карьеру до 30 лет.А так выглядел смелый нарисованный наряд Каролины в SI год назад.В предыдущие годы в подобных фотосессиях участвовалии другие.Девушками дело не ограничилось. В 2012-м в компанию к модели Бар Рафаэли затесался