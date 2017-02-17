Тройной удар. Серена, Бушар и Возняцки – в пляжном выпуске SI

Небольшое видео с рассказом о том, как проходили съёмки с участием Марии 11 лет назад.
Своё первое попадание в этот журнал отпраздновала Эжени Бушар. «Для меня настоящая честь попасть в SI», — написала Эжени. Последние пару лет дела у канадки на корте шли не лучшим образом, так что её модельные успехи порой встречают лучшие отклики, чем отзывы о её матчах.
Эжени рассказала, как её учили специальной технике, чтобы прикрывать свою грудь.Третьей представительницей WTA стала Каролина Возняцки. Для неё это уже третье кряду попадание в специальный выпуск. Датчанка когда-то обещала, что не снимется обнажённой, но затем приняла участие в фотосессии в нарисованном купальнике. В этом году она вернулась к обычному купальнику. Возняцки уже давно выступает в WTA, но ей только 26 лет. Каролина призналась, что вряд ли будет играть так долго, как сёстры Уильямс, а скорее закончит карьеру до 30 лет.
А так выглядел смелый нарисованный наряд Каролины в SI год назад.
В предыдущие годы в подобных фотосессиях участвовали Иванович, В. Уильямс, Курникова, Кириленко, Гантухова и другие.
Девушками дело не ограничилось. В 2012-м в компанию к модели Бар Рафаэли затесался Рафаэль Надаль.