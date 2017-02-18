Тест. Что вы знаете о Евгении Кафельникове?

В день рождения Евгения Кафельникова проверяем ваши знания о нём. Чему позавидует даже Рафаэль Надаль и кому Евгений подарил ракетку?

18 февраляисполняется 43 года. Первооткрыватель российского тенниса, Кафельников первым выиграл турнир «Большого шлема» и Олимпиаду и возглавил мировой рейтинг. Сегодня Евгений – активный пользователь соцсетей, любящий отец и вице-президент Федерации тенниса России.В день рождения спортсмена мы решили проверить болельщиков на знание фактов о карьере и увлечениях россиянина. В каком ещё виде спорта Кафельников преуспел, за какой футбольный клуб переживает и что помешало его матчу с Марком Филиппуссисом на Уимблдоне – на эти и другие вопросы вам предстоит ответить в нашем тесте.