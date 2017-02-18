Для Плишковой нет плохой погоды. Каролина покорила Доху

В Дохе построят крышу
Погода в последнее время нещадно мучила теннисистов. «Ролан Гаррос» и Уимблдон в прошлом сезоне были настоящим испытанием и для болельщиков. Но никто не ожидал, что турнир, проводимый в таком регионе, как Катар, превратится в парад дождя.
В конце концов соревнование удалось закончить в сроки, но организаторам и теннисисткам пришлось изрядно помучиться. Директор турнира даже признался: в какой-то момент не было уверенности в том, что соревнование вообще удастся завершить. WTA была готова выделить дополнительный день, но если бы турнир не закончили к воскресенью, то он остался бы без победителя.
Организаторы отреагировали на подобные капризы погоды проектом нового стадиона. К 2021 году в Дохе будет новая 12-тысячная арена с выдвижной крышей.
Qatar Open. Женщины. Катар, Доха
Четвертьфиналы
Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Саманта Стосур (Австралия) — 7:5, 6:4.
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:0.
Каролина Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США, Q) — 7:5, 6:1.
Полуфиналы
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — 6:4, 4:6, 6:3.
Каролина Возняцки (Дания) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1, 6:2.
Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:3, 6:4.
Четвертьфиналы
Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Саманта Стосур (Австралия) — 7:5, 6:4.
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4.
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:0.
Каролина Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США, Q) — 7:5, 6:1.
Полуфиналы
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — 6:4, 4:6, 6:3.
Каролина Возняцки (Дания) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1, 6:2.
Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:3, 6:4.
Сложный график утомил Касаткину
Начиная со среды организаторы постоянно пытались нагнать расписание, но никак не успевали. Разумеется, в таком хаосе кому-то из игроков везло больше, а у кого-то график получался тяжелее. Про сложные встречи Дарьи Касаткиной с Ириной Бегу и Анжеликой Кербер мы рассказали в предыдущем материале об этом турнире.
В свою очередь Моника Пуиг куда проще дошла до четвертьфинала. Она провела две встречи в среду, но первая закончилась за 40 минут, а во второй Юлия Путинцева не смогла доиграть встречу из-за травмы. Кстати, Путинцева в тот день тоже играла второй матч, а первый сама выиграла на отказе Тими Бачински.
Касаткина неплохо смотрелась в матче с олимпийской чемпионкой. Моника действовала активнее, но Дарья не давала ей простых атак. Победа над Кербер ранее в тот день явно добавила ей куража, что помогало в сложные моменты первого сета. Касаткина первой сделала брейк. Затем у Пуиг было немало шансов вернуть брейк, но она ни один не использовала. Дарья подала на сет, выиграв продолжительный гейм, а пуэрториканка в конце сета приложила ракетку об корт.
Затем погода испортилась и пошли регулярные остановки из-за дождя. К тому моменту эти паузы не слишком помогали Касаткиной, так как полноценного отдыха они всё равно не давали. Хотя после получасового перерыва Дарья даже повела с брейком — 4:3, но в концовке сета Пуиг добавила. Серия атак позволила ей выиграть вторую партию. А в начале третьего сета матч отложили уже на следующий день.
Касаткина лучше начала доигровку в пятницу. Она повела со счётом 4:2 и имела двойной брейк-пойнт на второй брейк. В ключевой момент у Пуиг прошла пара атак и она перехватила инициативу. Россиянке не хватало свежести в концовке партии, которая осталась за Моникой.
Несколько обидное поражение, поскольку Дарья вела с брейком и во втором, и в третьем сетах, но всё равно неделю можно записать ей в актив. Слишком тяжёлым получился график у 19-летней теннисистки, но в любом случае Доху она покинула с победой над Кербер.
Двойная нагрузка для Каролин
Пуиг провела десять часов, ожидая своего следующего матча. Её соперница определилась во встрече Возняцки и Дэвис. Лорен в этом сезоне уже выиграла десять матчей, а поражение во встрече с Каролиной стало лишь вторым в 2017-м. И даже тут у американки были шансы, но она упустила двойной сетбол на своей подаче в первой партии.
Возняцки, которая теперь работает с Сашей Бажином (бывшим спаррингом Серены Уильямс и Виктории Азаренко), закончила свой матч в 21:38 по местному времени. В 11 вечера она уже вышла на полуфинальную встречу с Пуиг. У Каролины не было особого времени задуматься, а вот Моника выглядела так, будто она психологически перегорела. Лишь во втором сете у олимпийской чемпионки стала получаться игра, но всё равно она взяла лишь три гейма — 1:6, 2:6.
Напряжённой получилась пятница и для Каролины Плишковой. Сначала чешка играла с Чжан Шуай. Китаянка преподнесла один из главных сюрпризов турнира во втором круге, обыграв Гарбинье Мугурусу. Но с Плишковой у Чжан игра не пошла и она взяла лишь два гейма.
Такой быстрый матч был явно на руку Каролине, ведь ей нужно было играть с Цибулковой. У Доминики было одно из самых сбалансированных расписаний на этом турнире. Словачке ни разу не приходилось играть больше одного матча в день. В четвертьфинале она сумела победить Саманту Стосур, у которой за предыдущие пять матчей не выиграла ни сета.
В полуфинале у Цибулковой уже было преимущество по личным встречам над Плишковой — 3-0. Но надо понимать, что Каролина постоянно добавляет и постепенно становится всё более мастеровитым игроком. В первом сете чешка сумела отыграться с 2:4. Во второй партии она пыталась спастись с 0:4, но такой гандикап отыграть не удалось. Решающий сет прошёл в равной борьбе. Плишковой сильно помогала подача. За матч она подала 21 эйс, что является её личным рекордом по количеству подач навылет за матч.
В ключевой момент третьего сета Каролина свою подачу спасла, а затем в следующем гейме сделала победный брейк. Цибулкова проиграла второй финал кряду. Причём и в Санкт-Петербурге, и в Дохе она имела шансы улучшить свой рейтинговый рекорд, но пока что Доминика остаётся на пятой позиции.
Хладнокровная Плишкова
Перед решающим матчем обе получили возможность отоспаться, так как матч проходил вечером по местному времени. Осадков уже не было, правда стало холоднее и ветрено. Но Плишкову на этом турнире ничто не могло испугать.
Чешка неспроста получила прозвище «робот», потому что демонстрирует минимум эмоций. Особенно это заметно на фоне женского тура. Но это здорово помогает во многих аспектах игры. И дело не только в её поведении. Она просто добавляет во всех компонентах. Она уже лучше играет в движении, а её подаче и форхенду большинство вообще может только позавидовать.
В финале Плишкова почти не дала шансов датчанке. В первом сете преимущество было огромным, даже если учитывать небольшой спад чешки в середине партии. Во втором сете Возняцки стала лучше подавать. Она легко брала свои подачи и имела пару зацепок на приёме, но в важные моменты чешка действовала безупречно. В концовке партии Плишкова была совершенно спокойна и её планомерное давление принесло ей второй титул в сезоне.
В 2017 году у Плишковой уже 15 побед и всего одно поражение (в матче с Лучич-Барони в четвертьфинале Australian Open). В чемпионской гонке чешка уже на втором месте. В общем рейтинге она осталась третьей, но укрепила свои позиции. С такой игрой она выглядит едва ли не самой убедительной претенденткой на то, чтобы стать следующей первой ракеткой мира, хотя это всё же потребует какого-то времени.
Уже 19 февраля начнётся турнир в Дубае, у которого более престижный статус — «Премьер-5». Плишкова первый круг пропустит и сыграет с Младенович или Синяковой. А вот Возняцки уже на старте ждёт матч с Касаткиной.
Все титулы Каролины Плишковой (8): 2017 — Доха, Брисбен; 2016 — Цинциннати, Ноттингем; 2015 — Прага; 2014 — Линц, Сеул; 2013 — Куала-Лумпур.