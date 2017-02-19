Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Долгополов
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Долгополов продлил безвыигрышную серию Нисикори в финалах

Кей Нисикори проиграл в шестом подряд финале ATP. На сей раз его победил Александр Долгополов. В Роттердаме Цонга оказался сильнее Гоффена.
19 февраля 2017, воскресенье. 23:30. Теннис

13-й титул Цонги


Три турнира, три континента. На этой неделе ATP-тур предложил своим игрокам соревнования на грунте и харде в Буэнос-Айресе, Роттердаме и Мемфисе. Главный старт прошёл в Нидерландах. Состав этого турнира
украсили Марин Чилич, Доминик Тим, Давид Гоффен, Томаш Бердых и лучший игрок нынешнего сезона Григор Димитров. Болгарин до этой недели проиграл всего один матч: Рафаэль Надаль в пяти сетах взял верх на Australian Open в одном из самых ярких поединков сезона.

В Роттердаме Григор, только что завоевавший титул в Софии, был одним из фаворитов, но свой лучший теннис показать не сумел и уступил Гоффену в четвертьфинале. А в первом круге бельгиец обыграл Андрея Кузнецова — 6:3, 6:2. На самом старте уступил и Карен Хачанов. Он не справился с Борной Чоричем и проиграл оба тай-брейка, хотя имел четыре сетбола на втором из них. Вообще, в этом сезоне Карен крайне неудачно проводит тай-брейки: он выиграл только 2 из 10. Борну же можно поздравить с первой победой с августа прошлого года.
Роттердам 2017 . Финал
19 февраля 2017 года, воскресенье. 17:40 МСК
Жо-Вильфрид
Цонга
Давид
Гоффен
4:6 6:4 6:1

Из россиян во второй круг вышел только Евгений Донской. Он, пройдя квалификацию, в первом матче победил Марселя Гранольерса, но затем уступил Пьеру-Югу Эрберу. Француз в свою очередь неожиданно переиграл Доминика Тима в четвертьфинале, но у Гоффена взял всего четыре гейма. Из верхней половины в финал вышел Жо-Вильфрид Цонга. Француз выиграл первые четыре матча в двух сетах, в том числе и у Чилича (на двух тай-брейках). В полуфинале Жо-Вильфрид оказался сильнее Бердыха, а в игре за титул одержал волевую победу над Гоффеном — 4:6, 6:4, 6:1. Цонга выполнил 10 эйсов и отлично действовал на своей подаче. Брейк-пойнты оба реализовывали с низким процентом, но всё же Цонга в концовке матча действовал лучше и завоевал свой 13-й титул в карьере. Отметим, что на церемонии награждения Гоффен оговорился и поблагодарил своих девушек, но затем поправился: «Девушку. В единственном числе».
Цонга: Я очень доволен. Я завоевал этот титул в очень правильное время. В последние несколько месяцев я упорно работал, чтобы вновь выйти на свой уровень.

Басилашвили вышел на пик формы


Ещё один турнир прошёл в Мемфисе. Первый номер посева получил Иво Карлович, но хорват проиграл на самом старте. На прошлой неделе в эквадорском Кито Иво тоже был первым сеяным и тоже уступил в первом матче. При этом Карловича обыграл будущий чемпион Виктор Эстрелья-Бургос. В Мемфисе же обидчиком Иво стал грузин Николоз Басилашвили. Николоз отлично сыграл неделей ранее в Софии и дошёл до полуфинала. В США он даже улучшил свой результат. За шаг до финала грузин оказался сильнее Михаила Кукушкина. Таким образом, за две недели Басилашвили выиграл семь матчей из восьми. До того за всю карьеру у него было всего 14 побед и 21 поражение.
Мемфис 2017 . Финал
20 февраля 2017 года, понедельник. 00:00 МСК
Николоз
Басилашвили
Райан
Харрисон
1:6 2:3

В решающем матче он встретится с Райаном Харрисоном. Американец в первом круге обыграл Константина Кравчука — 6:3, 7:5. Трёх следующих соперников, в том числе и Сэма Куэрри, он победил даже легче. В полуфинале Райан встречался с Дональдом Янгом, который кругом ранее в очень тяжёлой встрече переиграл второго сеяного Джона Иснера. Любопытно отметить, что Харрисон проиграл в семи предыдущих полуфиналах, но на сей раз пробился в свой первый финал. Басилашвили и Райан будут бороться за дебютный титул на соревнованиях ATP.
→ ATP-500. Роттердам, Нидерланды. Хард. Финал

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 6) — Давид Гоффен (Бельгия, 3) — 4:6, 6:4, 6:1.

→ ATP-250. Буэнос-Айрес, Аргентина. Грунт. Финал

Александр Долгополов (Украина) — Кей Нисикори (Япония, 1) — 7:6 (7:4), 6:4.

→ ATP-250. Мемфис, США. Хард. Финал

Николоз Басилашвили (Грузия) — Райан Харрисон (США).

Долгополов встал на победные рельсы


Грунтовое покрытие было представлено в Буэнос-Айресе. Россиян в основной сетке не оказалось, но приехала большая зарубежная звезда — Кей Нисикори. Японец проводил свой второй турнир в Южной Америке за всю карьеру. Уже в первом матче у него возникли трудности с Диего Шварцманом. Затем он легко победил Жоау Соуза, а Карлоса Берлока вновь пришлось обыгрывать в трёх сетах. Тем не менее, не показав своего лучшего тенниса, японец дошёл до решающего матча.
Буэнос-Айрес 2017 . Финал
19 февраля 2017 года, воскресенье. 20:15 МСК
Кей
Нисикори
Александр
Долгополов
6:7 4:6


Там его ожидал «клиент» Александр Долгополов. Нисикори не только выиграл все пять матчей, но и не отдал в них ни одной партии. Украинец провёл прекрасный турнир и обыграл второго и четвёртого сеяных в двух сетах. В финале он тоже играл на высоком уровне и сумел завоевать титул, не проиграв ни одной партии — 7:6 (7:4), 6:4. Отметим, что Нисикори имел три брейк-пойнта, но ни один не реализовал, а Долгополов использовал один из восьми. Да, Кей действовал медленно и допускал много ошибок, но это не умаляет заслуг Александра. Он впервые с 2014 года победил игрока топ-5, а Нисикори проиграл шестой подряд финал в карьере.

На следующей неделе теннисисты продолжат выступать на трёх континентах. Пройдут турниры в Марселе, Рио-де-Жанейро и Делрэй-Бич.
Все одиночные титулы Жо-Вильфрида Цонги (13): 2017 — Роттердам; 2015 — Мец; 2014 — Торонто; 2013 — Марсель; 2012 — Мец, Доха; 2011 — Вена, Мец; 2009 — Токио, Марсель, Йоханнесбург; 2008 — Париж, Бангкок.

Все одиночные титулы Александра Долгополова (3): 2017 — Буэнос-Айрес; 2012 — Вашингтон; 2011 — Умаг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Александр Долгополов Григор Димитров Давид Гоффен Евгений Донской Жо-Вильфрид Цонга Карен Хачанов Кей Нисикори
Новости. Теннис
20 февраля 2017, понедельник
00:38 Гоффен: в Роттердаме испытал много положительных эмоций
00:27 Блинкова обыграла Савиных в квалификации Будапешта, Куличкова выбыла
00:12 Цонга: в последнее время я приложил много усилий для возвращения на этот уровень
19 февраля 2017, воскресенье
23:27 Свитолина: моя основная цель — стать первой ракеткой мира
22:46 Бартель разгромила Янкович и вышла на Кербер, Кр. Плишкова победила Винчи
22:04 Долгополов победил Нисикори в Буэнос-Айресе, завоевав первый титул с 2012 года
20:14 Донской сыграет с Росолом за право выступить в основной сетке турнира в Марселе
19:52 Цонга переиграл Гоффена в финале турнира в Роттердаме
17:57 Павлюченкова проиграла Жабер на старте турнира в Дубае
17:50 Додиг и Гранольерс выиграли турнир в Роттердаме в парном разряде
15:57 Макарова сыграет с Цибулковой во втором круге турнира в Дубае
15:28 Басилашвили: мне очень нравится находиться на корте
14:55 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Жабер в Дубае
14:46 Рублёв одержал волевую победу над Сатралом на старте квалификации Марселя
14:31 Стосур и Гарсия вышли во второй круг турнира в Дубае
14:16 Нисикори: постараюсь восстановиться и побороться за титул
13:16 Харрисон: были моменты, когда думал, что больше не буду играть на таком уровне
12:05 Долгополов: очень рад выходу в финал после пары непростых лет
12:00 Возняцки: в следующий раз попробую взять реванш у Плишковой
11:52 Плишкова: победы над Цибулковой и Возняцки — это невероятно
11:03 Цонга: в матче с Бердыхом я хорошо подавал, что очень важно для моей игры
10:59 Гоффен: даже не знал, что в случае победы войду в топ-10
10:47 Хачанов сыграет с Симоном, а Медведев — с Пэром на старте турнира в Марселе
09:42 Цонга одержал 400-ю победу в карьере
09:22 Нисикори сыграет с Беллуччи, а Тим — с Типсаревичем на турнире в Рио-де-Жанейро
06:16 Харрисон и Басилашвили сразятся в финале турнира в Мемфисе
03:03 Басилашвили стал первым финалистом турнира в Мемфисе, обыграв Кукушкина
01:00 Нисикори одержал волевую победу над Берлоком в полуфинале Буэнос-Айреса
18 февраля 2017, суббота
23:11 Гоффен разгромил Эрбера и обеспечил себе дебют в топ-10
22:36 Свитолина: надеюсь, успех в Тайване поможет мне лучше играть на крупных турнирах
22:19 Павлюченкова: во время моей первой тренировки в Дубае была песчаная буря
22:02 Веснина: Макарова начинает нервничать, если узнаёт, с кем играет в первом круге
21:51 Долгополов обыграл Карреньо-Бусту, став первым финалистом Буэнос-Айреса
20:56 10-я ракетка мира Конта не выступит на турнире в Дубае
19:48 Плишкова обыграла Возняцки в финале и взяла титул на турнире в Дохе
18:59 Цонга обыграл Бердыха и первым вышел в финал турнира в Роттердаме
17:56 Спирс и Среботник выиграли финал турнира в Дохе в парном разряде
16:07 Текстовая онлайн-трансляция финала Плишкова — Возняцки в Дохе
16:02 Кукушкин: рад, что спустя несколько лет вновь вышел в полуфинал турнира АТР
14:57 Нисикори: всегда приятно играть при полных трибунах
13:59 Гёрке: очень надеюсь, что второе свидание с Бушар всё-таки состоится
13:52 Григор Димитров снялся с турнира в Марселе
12:36 Вихлянцева взяла лишь 3 гейма у Кайлинь в финале квалификации в Дубае
12:09 Касаткина сыграет с Возняцки в первом круге турнира в Дубае
11:59 Янг: очень хотел наконец обыграть Иснера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+