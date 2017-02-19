Долгополов продлил безвыигрышную серию Нисикори в финалах

13-й титул Цонги
Три турнира, три континента. На этой неделе ATP-тур предложил своим игрокам соревнования на грунте и харде в Буэнос-Айресе, Роттердаме и Мемфисе. Главный старт прошёл в Нидерландах. Состав этого турнира украсили Марин Чилич, Доминик Тим, Давид Гоффен, Томаш Бердых и лучший игрок нынешнего сезона Григор Димитров. Болгарин до этой недели проиграл всего один матч: Рафаэль Надаль в пяти сетах взял верх на Australian Open в одном из самых ярких поединков сезона.
В Роттердаме Григор, только что завоевавший титул в Софии, был одним из фаворитов, но свой лучший теннис показать не сумел и уступил Гоффену в четвертьфинале. А в первом круге бельгиец обыграл Андрея Кузнецова — 6:3, 6:2. На самом старте уступил и Карен Хачанов. Он не справился с Борной Чоричем и проиграл оба тай-брейка, хотя имел четыре сетбола на втором из них. Вообще, в этом сезоне Карен крайне неудачно проводит тай-брейки: он выиграл только 2 из 10. Борну же можно поздравить с первой победой с августа прошлого года.
Из россиян во второй круг вышел только Евгений Донской. Он, пройдя квалификацию, в первом матче победил Марселя Гранольерса, но затем уступил Пьеру-Югу Эрберу. Француз в свою очередь неожиданно переиграл Доминика Тима в четвертьфинале, но у Гоффена взял всего четыре гейма. Из верхней половины в финал вышел Жо-Вильфрид Цонга. Француз выиграл первые четыре матча в двух сетах, в том числе и у Чилича (на двух тай-брейках). В полуфинале Жо-Вильфрид оказался сильнее Бердыха, а в игре за титул одержал волевую победу над Гоффеном — 4:6, 6:4, 6:1. Цонга выполнил 10 эйсов и отлично действовал на своей подаче. Брейк-пойнты оба реализовывали с низким процентом, но всё же Цонга в концовке матча действовал лучше и завоевал свой 13-й титул в карьере. Отметим, что на церемонии награждения Гоффен оговорился и поблагодарил своих девушек, но затем поправился: «Девушку. В единственном числе».
Цонга: Я очень доволен. Я завоевал этот титул в очень правильное время. В последние несколько месяцев я упорно работал, чтобы вновь выйти на свой уровень.
Басилашвили вышел на пик формы
Ещё один турнир прошёл в Мемфисе. Первый номер посева получил Иво Карлович, но хорват проиграл на самом старте. На прошлой неделе в эквадорском Кито Иво тоже был первым сеяным и тоже уступил в первом матче. При этом Карловича обыграл будущий чемпион Виктор Эстрелья-Бургос. В Мемфисе же обидчиком Иво стал грузин Николоз Басилашвили. Николоз отлично сыграл неделей ранее в Софии и дошёл до полуфинала. В США он даже улучшил свой результат. За шаг до финала грузин оказался сильнее Михаила Кукушкина. Таким образом, за две недели Басилашвили выиграл семь матчей из восьми. До того за всю карьеру у него было всего 14 побед и 21 поражение.
В решающем матче он встретится с Райаном Харрисоном. Американец в первом круге обыграл Константина Кравчука — 6:3, 7:5. Трёх следующих соперников, в том числе и Сэма Куэрри, он победил даже легче. В полуфинале Райан встречался с Дональдом Янгом, который кругом ранее в очень тяжёлой встрече переиграл второго сеяного Джона Иснера. Любопытно отметить, что Харрисон проиграл в семи предыдущих полуфиналах, но на сей раз пробился в свой первый финал. Басилашвили и Райан будут бороться за дебютный титул на соревнованиях ATP.
→ ATP-500. Роттердам, Нидерланды. Хард. Финал
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 6) — Давид Гоффен (Бельгия, 3) — 4:6, 6:4, 6:1.
→ ATP-250. Буэнос-Айрес, Аргентина. Грунт. Финал
Александр Долгополов (Украина) — Кей Нисикори (Япония, 1) — 7:6 (7:4), 6:4.
→ ATP-250. Мемфис, США. Хард. Финал
Николоз Басилашвили (Грузия) — Райан Харрисон (США).
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 6) — Давид Гоффен (Бельгия, 3) — 4:6, 6:4, 6:1.
→ ATP-250. Буэнос-Айрес, Аргентина. Грунт. Финал
Александр Долгополов (Украина) — Кей Нисикори (Япония, 1) — 7:6 (7:4), 6:4.
→ ATP-250. Мемфис, США. Хард. Финал
Николоз Басилашвили (Грузия) — Райан Харрисон (США).
Долгополов встал на победные рельсы
Грунтовое покрытие было представлено в Буэнос-Айресе. Россиян в основной сетке не оказалось, но приехала большая зарубежная звезда — Кей Нисикори. Японец проводил свой второй турнир в Южной Америке за всю карьеру. Уже в первом матче у него возникли трудности с Диего Шварцманом. Затем он легко победил Жоау Соуза, а Карлоса Берлока вновь пришлось обыгрывать в трёх сетах. Тем не менее, не показав своего лучшего тенниса, японец дошёл до решающего матча.
Там его ожидал «клиент» Александр Долгополов. Нисикори не только выиграл все пять матчей, но и не отдал в них ни одной партии. Украинец провёл прекрасный турнир и обыграл второго и четвёртого сеяных в двух сетах. В финале он тоже играл на высоком уровне и сумел завоевать титул, не проиграв ни одной партии — 7:6 (7:4), 6:4. Отметим, что Нисикори имел три брейк-пойнта, но ни один не реализовал, а Долгополов использовал один из восьми. Да, Кей действовал медленно и допускал много ошибок, но это не умаляет заслуг Александра. Он впервые с 2014 года победил игрока топ-5, а Нисикори проиграл шестой подряд финал в карьере.
На следующей неделе теннисисты продолжат выступать на трёх континентах. Пройдут турниры в Марселе, Рио-де-Жанейро и Делрэй-Бич.
Все одиночные титулы Жо-Вильфрида Цонги (13): 2017 — Роттердам; 2015 — Мец; 2014 — Торонто; 2013 — Марсель; 2012 — Мец, Доха; 2011 — Вена, Мец; 2009 — Токио, Марсель, Йоханнесбург; 2008 — Париж, Бангкок.
Все одиночные титулы Александра Долгополова (3): 2017 — Буэнос-Айрес; 2012 — Вашингтон; 2011 — Умаг.
Все одиночные титулы Александра Долгополова (3): 2017 — Буэнос-Айрес; 2012 — Вашингтон; 2011 — Умаг.