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175 лет назад 2016
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Анонс теннисных турниров недели 19-26 февраля: Дубай, Рио, Марсель
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

В центре внимания: Дубай, Будапешт, Рио, Марсель и Делрэй Бич

На последней неделе февраля пройдут мужские турниры в Рио-де-Жанейро, Марселе и Делрэй Бич, а также женские – в Дубае и Будапеште.
20 февраля 2017, понедельник. 15:45. Теннис
Турнир WTA/Premier. Дубай (ОАЭ). Dubai Duty Free Tennis Championships.

Призовой фонд: $ 2 365 250.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 19-25 февраля.
Разница во времени с Москвой: +1 час.

Участники: Анжелика Кербер (1), Агнешка Радваньска (3), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Элина Свитолина (13), Елена Веснина (17), Роберта Винчи (18), Дарья Касаткина (26), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (33).

Полный список участников.

Отказались от участия: Симона Халеп (4), Светлана Кузнецова (9), Карла Суарес-Наварро (12), Тимя Бачински (15), Ализе Корне (31), Моника Никулеску (40), Эжени Бушар (49), Сара Эррани (50), Луиза Чирико (65), Карин Кнапп (SR).
Снялись с турнира: Йоханна Конта (10).
Действующий победитель: Сара Эррани.

Это первый в сезоне турнир категории Premier 5, в которых топовые игроки обязаны сыграть четыре раза из пяти за год. Турнир в крупнейшем городе ОАЭ разыгрывается с 2001 года. С реформой календаря в 2009 году
он приобрёл этот высокий статус Premier 5, которые периодически передавал ещё одному турниру из этого региона – Дохе (2012-2014, 2016). Один раз чемпионкой Дубая становилась россиянка – Елена Дементьева (2008). Также до финала доходили Светлана Кузнецова (2004, 2008, 2011) и Мария Шарапова (2006).

Турнир печально знаменит скандалом 2009 года, когда израильской теннисистке Шахар Пеэр отказали в визе для въезда в ОАЭ. Организаторам турнира был выписан самый на тот момент крупный в истории WTA штраф – $ 300 тыс. Кроме того, их обязали обеспечить теннисистке место в сетке следующего года, даже если она не будет проходить в состав по рейтингу. Шахар успешно прошлась по сетке-2010, а организаторы, «по соображениям безопасности», отправляли все её матчи на второстепенные корты, включая полуфинал против Винус Уильямс.
В нынешнем году сетку возглавили Анжелика Кербер и Каролина Плишкова. Также в сетке значатся и представительницы России – Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова, правда, Павлюченкова уже проиграла в первом круге. Веснина как высоко сеяная начнёт борьбу со второго раунда. Должна была сыграть в Дубае и Светлана Кузнецова, но из-за травмы она взяла паузу в выступлениях. Первой в очереди на получения статуса лаки-лузера стоит Наталья Вихлянцева.

Турнир WTA/International. Будапешт (Венгрия). Hungarian Ladies Open.

Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 20-26 февраля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Тимя Бабош (28), Анника Бек (53), Юлия Гёргес (56), Янина Викмайер (59), Люси Шафаржова (62), Полин Пармантье (66), Данка Ковинич (67), Осеан Доден (71), Евгения Родина (84), Ирина Хромачёва (92), Екатерина Александрова (107, LD), Анна Блинкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Андреа Петкович (55), Мария Саккари (94).
Действующий победитель (2013): Симона Халеп.

Турнир в столице Венгрии проводился с 1993 по 2013 года, после чего бы заменён в календаре турниром в Бухаресте. В 2016-м соревнование возродилось в статусе ITF с призовым фондом $ 100 тыс. С этого года это снова турнир WTA категории International, только проводится он теперь в зале и на харде, а не на грунте, как было ранее. Под первым номером здесь посеяна местная гордость – Тимя Бабош. В сетке значатся и четыре россиянки – Евгения Родина, Ирина Хромачёва, Екатерина Александрова и Анна Блинкова (Q).
Турнир ATP World Tour 500. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Rio Open presented by Claro

Призовой фонд: $ 1 461 560.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 20-26 февраля.
Разница во времени с Москвой: -6 часов.
Участники: Кей Нисикори (5), Доминик Тим (8), Давид Феррер (21), Пабло Куэвас (22), Альберт Рамос (26), Пабло Карреньо-Буста (30), Паоло Лоренци (41), Федерико Дельбонис (42), Янко Типсаревич (WC).

Полный список участников.

Действующий победитель: Пабло Куэвас.

Турнир ATP в Рио-де-Жанейро проводился ранее в 1989 и 1990 году в апреле на ковре. Оба раза чемпионом становился местный мастер Луис Маттар. Новый турнир, причём объединённый, появился в 2014-м в рамках подготовки к Олимпиаде-2016 в Рио. Мужской сразу же получил высокую категорию ATP 500 – единственный среди соревнований в Южной Америке. Первым чемпионом возрождённого соревнования стал знаменитый Рафаэль Надаль. Затем побеждали Давид Феррер и Пабло Куэвас. С нынешнего сезона в Рио женский турнир отменён, остался только мужской. Под двумя первыми номерами в этом году посеяны представители топ-10 – Кей Нисикори и Доминик Тим.
Турнир ATP World Tour 250. Марсель (Франция). Open 13

Призовой фонд: € 620 660.
Покрытие: хард, помещение.
Дата проведения: 20-26 февраля.
Разница во времени с Москвой: -2 часа.
Участники: Гаэль Монфис (6), Жо-Вильфрид Цонга (12), Ник Кирьос (14), Люка Пуи (16), Ришар Гаске (18), Александр Зверев (24), Жиль Симон (25), Николя Маю (38), Андрей Кузнецов (48), Карен Хачанов (51), Михаил Южный (59), Даниил Медведев (65), Стефанос Циципас (WC), Денис Шаповалов (WC), Андрей Рублёв (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Григор Димитров (15), Миша Зверев (50).
Действующий победитель: Ник Кирьос.

Турнир Open 13 называется так в честь департамента Буш-дю-Рон, который в кодировке INSEE имеет как раз номер 13, а центром является город Марсель. Соревнования проводятся с 1993 года. В 2001-м чемпионом тут стал россиянин Евгений Кафельников, который также был и финалистом в 1998-м. Действующим победителем является австралиец Ник Кирьос, который приехал защищать титул, а под двумя первыми номерам посеяны местные любимцы – Гаэль Монфис и Жо-Вильфрид Цонга. В сетке значится и внушительный десант из России – Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Михаил Южный и Даниил Медведев. До финала квалификации тут также добрались Андрей Рублёв и Евгений Донской.
Турнир ATP World Tour 250. Делрэй Бич (Флорида, США). Delray Beach Open

Призовой фонд: $ 534 625.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 20-26 февраля.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Милош Раонич (3), Иво Карлович (20), Джек Сок (23), Сэм Куэрри (WC), Бернард Томич (27), Стив Джонсон (33), Хуан-Мартин дель Потро (39), Кайл Эдмунд (45), Борна Чорич (57), Константин Кравчук (88).

Полный список участников.

Отказались от участия: Даниэль Эванс (67), Адам Павлашек (72), Райан Харрисон (89), Танаси Коккинакис (SR).
Действующий победитель: Сэм Куэрри.

Этот турнир также появился в календаре ATP в 1993 году. Сначала он разыгрывался в Корал-Спрингз, штат Флорида, а с 1999-го переехал в другой город штата – Делрэй Бич. Действующим чемпионом является американец Сэм Куэрри, а под двумя первыми номерами посеяны в этом году Милош Раонич и Иво Карлович. Значится в сетке и россиянин Константин Кравчук.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Андрей Кузнецов Андрей Рублёв Анна Блинкова Даниил Медведев Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина Елена Дементьева Карен Хачанов Михаил Южный Светлана Кузнецова
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