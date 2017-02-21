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175 лет назад 2016
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Анжелика Кербер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Шанс для Кербер. Анжелика может обогнать Серену после Дубая

Неудачные серии Нисикори и Гоффена, продвижение Димитрова и Плишковой и шанс Кербер на первое место — в выпуске рубрики «Табель о рангах».
21 февраля 2017, вторник. 10:45. Теннис

Последние финалы элиты АТР


На прошедшей неделе и Давид Гоффен, и Кей Нисикори проиграли свои шестые финалы кряду. Мы решили подробнее взглянуть на то, как обстоят дела с решающими матчами у других теннисистов из топ-10 АТР. Однако нет смысла пытаться подвести под один знаменатель те финалы, которые Роджер Федерер играл 10 лет назад, поэтому мы взяли последние 10 финалов.
Результаты последних 10 финалов теннисистов топ-10 АТР

Энди Маррей — (8-2)
Новак Джокович — (7-3)
Стэн Вавринка — (9-1)
Милош Раонич — (3-7)
Кей Нисикори — (3-7)
Рафаэль Надаль – (5-5)
Марин Чилич – (7-3)
Доминик Тим (7-3)
Роджер Федерер (5-5)
Давид Гоффен (2-6).

Лучшие показатели в десятке у Стэна Вавринки – 9-1. Причём проиграл он последний на данный момент финал в Санкт-Петербурге-2016 Александру Звереву, а до этого выиграл 11 подряд! Стэн действительно отличается тем, что здорово набирает ход уже по турниру. Иногда он может скромно смотреться на старте, зато к решающей стадии будет в порядке. Наглядным примером является тот факт, что у него равное количество «Больших шлемов» с Энди Марреем – по 3. При этом Стэн сыграл всего три финала, а Энди – 11.

Хотя у самого Маррея в последнее время с финалами проблем нет. Во второй половине прошлого года он разогнался и собирал один титул за другим. Исключение составил «Мастерс» в Цинциннати, где он уступил Марину Чиличу. Но то соревнование прошло на следующей неделе после утомительной Олимпиады. Ещё одно поражение в финале он потерпел уже в 2017-м от Джоковича в Дохе.

Неплохие показатели у Джоковича, Чилича и Тима – 7-3. Хотя понятно, что двое последних играли финалы на чуть более скромных соревнованиях. У серба два поражения пришлись на достаточно существенные матчи – US Open-2016 и Итоговый чемпионат АТР, где в финале разыгрывалось первое по место по итогам сезона. Хотя в целом его спад эту статистику затронул мало, ведь он чаще стал проигрывать ещё до финалов.

50-процентный показатель Федерера и Надаля смущать никого не должен. Оба в последние сезоны не всегда находились в идеальной форме, а несколько раз просто не могли ничего поделать с Новаком Джоковичем, который был на пике в 2015-м.

Отрицательные показатели у трёх представителей топ-10 – Раонича, Нисикори и Гоффена. У Давида пока ещё и 10 финалов в карьере не было, так что далекоидущие выводы делать рано, но тем не менее шесть проигранных финалов кряду вызывают опасения. Такая же статистика и у Нисикори – шесть неудачных финалов подряд.

Раоничу и Нисикори дают немало авансов, но пока им не удаётся добраться до реальных высот и завоевать турнир «Большого шлема». В последнее время были, конечно, у них финалы, где они попадали на разбушевавшихся лидеров вроде Маррея или Джоковича, но проигрывали они и финалы, когда были явными фаворитами. Может быть, со временем и с опытом им удастся улучшить свои выступления в решающих матчах и выйти на тот уровень, который демонстрирует 31-летний Вавринка.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 20 февраля

1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7115.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5150.
6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4915.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705.

ATP. Гоффен добрался до топ-10


Почти целый год Давид Гоффен находился неподалёку от топ-10. Бельгиец мог войти в десятку ещё во время «Ролан Гаррос-2016», но проиграл очный матч за место в топ-10 Доминику Тиму. Австриец, кстати, с тех пор так и закрепился в десятке, хотя вскоре может потерять свою позицию. Что касается Гоффена, то он очень долго был на расстоянии одного рывка, который ему удалось сделать в Софии и Роттердаме.

Два финала кряду позволили бельгийцу набрать недостающие очки. Ключевым матчем в Роттердаме стала игра против Григора Димитрова, которого до этого он никогда не обыгрывал и даже уступил ему дважды только в 2017-м. На сей раз Давид нашёл подход к Григору, а победа над Эрбером в полуфинале официально принесла ему место в топ-10.

В решающем матче он уступил Цонге. Француз выиграл свой второй турнир АТР-500 и первый за восемь лет. При этом Жо-Вильфрид оказался всего в 15 очках позади Гоффена на 11-м месте. Цонга стал первой ракеткой Франции, опередив вылетевшего из десятки Гаэля Монфиса.

Димитров в Нидерландах обыграл австралийских обидчиков лидеров АТР – Мишу Зверева и Дениса Истомина. Этого было достаточно, чтобы обойти в чемпионской гонке Рафаэля Надаля. Впереди болгарина теперь только Роджер Федерер. На четвёртом месте в чемпионской гонке расположился Цонга.

В десятку в гонке после своего титула вошёл Райан Харрисон. Американец в Мемфисе сыграл свой первый финал АТР, в котором он обыграл Николоза Басилашвили. Райан разом поднялся на 19 мест и впервые стал 43-м. Басилашвили тоже обновил свой рекорд — до 53-й позиции.

В Буэнос-Айресе свой первый титул за пять лет (и третий всего) завоевал Александр Долгополов. Украинец в решающем матче обыграл Нисикори, который до этого не проиграл ему ни сета в пяти очных встречах. У Александра было много проблем с травмами в последние пару лет, но этот титул позволил ему вернуться в топ-50.

Из остальных рывков отметим Эрбера, который из квалификации дошёл до полуфинала АТР-500 в Роттердаме. Француз поднялся на 41 место и стал 68-м. В одиночке это его лучшее место, а вот в паре он сейчас находится на второй строчке.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 20 февраля

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11 540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.
4 (=). Милош Раонич (Канада) – 4930.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115.
7 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3410.
8 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
9 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
10 (+1). Давид Гоффен (Бельгия) — 3245.

WTA. Плишкова опередила Винус в гонке


У женщин прошёл крупный турнир в Дохе, который ежегодно меняется статусами с турниром в Дубае. В 2017-м больше очков разыгрывается в ОАЭ, но и в Дохе проходил «Премьер». Хотя много рейтинговых изменений он не принёс.

В первой десятке всё вообще без изменений. Доминика Цибулкова упустила ещё один шанс подняться выше пятой позиции. И в Санкт-Петербурге, и в Дохе победа приносила ей выход на третью строчку, но оба раза она оступилась в полуфиналах. Хотя Цибулкова проиграла будущей победительнице Каролине Плишковой. Чешка выиграла уже второй «Премьер» в сезоне. Она укрепилась на третьей строчке, а в чемпионской гонке вышла на второе место, уступая лишь Серене Уильямс.

Дошедшая до финала Каролина Возняцки улучшила своё место до 15-го. Датчанке в ближайшие месяцы практически нечего защищать, так что у неё будет возможность продолжить своё движение обратно к топ-10.

Пожалуй, свой лучший турнир после Олимпиады в Рио-де-Жанейро провела Моника Пуиг. Олимпийская чемпионка дошла до полуфинала, что позволило ей подняться на 42-ю позицию. Не повезло пуэрториканке, что очков за Олимпиаду не давали, а так бы она явно находилась повыше.

Титул в Дубае сгорел у Сары Эррани. Итальянка рухнула на 44 места и оказалась на 93-й строчке. К тому же сейчас она не играет из-за травмы. Такими темпами бывшая финалистка «Ролан Гаррос» вынуждена будет играть в Париже квалификацию.

Расклады грядущей недели


У мужчин снова пройдут три турнира – два АТР-250 в Марселе и Делрэй-Бич, а также АТР-500 в Рио-де-Жанейро. 500 очков на этой неделе защищает Доминик Тим. В случае, если он не выиграет титул в Бразилии, то он покинет топ-10. На его место претендуют играющие в Марселе Цонга и Монфис.

У девушек уже вовсю идёт первый в сезоне «Премьер-5». 900 очков сгорят у Суарес-Наварро, которая не играет из-за травмы. Испанка потеряет место в топ-20. Не смогла защитить финал Елена Остапенко. С 34-й позиции она рухнет в район 68-го места.

Зато набрать можно сразу 900 очков. Это может привести в теории даже к смене первой ракетки мира. Победа в Дубае вернёт Анжелике Кербер первую строчку. Хотя подобный исход турнира на момент выхода материала выглядит маловероятным. Анжелика в этом сезоне пока выступает блёкло, да и вообще у неё не слишком складывается с турнирами на Ближнем Востоке. И тем не менее у Кербер есть теоретический шанс сместить Уильямс с трона, пока американка взяла паузу до Индиан-Уэллса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Долгополов Анжелика Кербер Григор Димитров Давид Гоффен Жо-Вильфрид Цонга Каролина Плишкова
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