Федерер сыграл с Гриллсом, а Бушар пошла на свидание

Мария Шарапова продолжает активно тренироваться и готовиться к турниру в Штутгарте.
А после тренировок можно и отдохнуть — Мария наслаждается солнцем, океаном и пляжем.
Тоже океан, тоже солнце, но без пляжа. Виктория Азаренко, как и Мария, пока не играет, но при этом хорошо проводит время.
Ещё одна пляжная фотография от Анастасии Потаповой.
Совсем другая погода в швейцарских горах. Роджер Федерер сыграл в теннис с известным ведущим, путешественником и писателем Беаром Гриллсом.
Федерер даже захватил с собой кубок, завоёванный на Открытом чемпионате Австралии.
Мы подробно рассказывали о фотосессии Серены Уильямс, Эжени Бушар и Каролины Возняцки для пляжного выпуска Sports Illustrated. Серена поделилась ещё одной фотографией со съёмок.
Дополнительную фотографию опубликовала и Эжени Бушар.
А ещё канадка выполнила своё обещание и пошла на свидание с Джоном Герке. Эжени поспорила с ним во время Супербоула. Когда «Атланта» выигрывала с перевесом в 18 очков, Бушар написала в соцсети, что уверена в победе этой команды. Герке спросил: «Если выиграет «Нью-Ингленд», пойдёшь со мной на свидание?». Бушар согласилась, а победу в Супербоуле одержали именно «Пэтриотс». В итоге Эжени пошла вместе с молодым человеком на баскетбольный матч.
Вернёмся к выпуску Sports Illustrated. Несколько бонусных фотографий от Каролины Возняцки.
Прекрасный вид открывается для взора Анжелики Кербер, которая поднялась на высоту птичьего полёта, чтобы пообедать и насладиться красотами Дубая.
В Дубае находится и Елена Веснина.
А Хуан-Мартин дель Потро пребывает в Делрэй-Бич. Он начал своё возвращение с победы над Кевином Андерсоном.