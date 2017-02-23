Кербер выстояла в Дубайском звездопаде

Солидный список отказов
Турнир в Дубае – первый в сезоне обязательный «Премьер». Взглянув на список отсутствующих, можно, конечно, в этом засомневаться. Оказывается, вариант проигнорировать турнир имеется. Причём легальный. Игроки топ-10 должны сыграть на четырёх «Премьерах-5» из пяти. При этом пропускать один и тот же турнир два года подряд не разрешается.
Хотя вот Серена Уильямс вообще не игрок топ-10 согласно статусу WTA. Она отказалась от этого, что позволено ветеранам. Сделала она это уже не первый раз. В случае с другими лидерами были иные причины для пропуска соревнования в ОАЭ. Кто-то действительно просто не включил его в календарь, но у большинства были проблемы со здоровьем.
Мэдисон Кис из-за травмы ещё не начинала сезон. Светлана Кузнецова после турнира в Санкт-Петербурге залечивает травму пресса. У Симоны Халеп проблемы с коленом. Йоханну Конту тоже беспокоит нога после матчей Кубка Федерации. Британка снялась в последний момент уже после выхода сетки.
Не смогла защитить титул из-за травмы и Карла Суарес-Наварро. Точнее, испанка год назад выиграла в Дохе, но эти соревнования ежегодно меняются статусами. То есть 900 баллов у Карлы сгорят именно на этой неделе. В результате впервые за 197 недель она покинет топ-20.
В итоге получилось, что из топ-20 на турнир в ОАЭ приехали только 10 теннисисток, а из тех, кто добрался, некоторые были не в лучшей форме. Но об этом чуть позже.
Упущенные шансы Макаровой и Весниной
А для начала о том, как в Дубае сыграли россиянки. Их на турнире было четыре. Могла ещё отобраться Вихлянцева, но проиграла в финальном раунде квалификации, а потом ей не досталась единственная путёвка лаки-лузера.
Ещё в первый день турнир покинула Анастасия Павлюченкова. Она провела неудачный матч против Онс Жабер. Тунисская спортсменка поначалу ничего не могла сделать на приёме, но потом россиянка стала слишком часто ошибаться. Завязался равный матч, в котором в концовке уже Анастасия неудачно действовала на приёме.
Турнир WTA/Premier. Дубай (ОАЭ). Dubai Duty Free Tennis Championships.Дарье Касаткиной не повезло с жребием. Уже в первом раунде ей досталась финалистка Дохи Каролина Возняцки. Датчанка выглядела немного уставшей, но и Касаткина не была слишком свежей. В первом сете россиянка была потерянной в тактическом плане. Она даже тренеру призналась, что запуталась относительно своей игры. Во второй партии Дарья вроде бы стала лучше понимать, что делать, но Возняцки прошла через пару сложных моментов и допустила меньше неточностей в ключевые моменты.
Женщины. Одиночный разряд. Первый круг
Екатерина Макарова (Россия) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:3, 6:1.
Онс Жабер (Тунис, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:4.
Катрин Беллис (США, LD) — Юлия Путинцева (Казахстан, 17) — 6:1, 7:5.
Каролина Возняцки (Дания, 10) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 7:5.
Женщины. Одиночный разряд. Первый круг
Екатерина Макарова (Россия) — Чжу Линь (Китай, Q) — 6:3, 6:1.
Онс Жабер (Тунис, Q) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:4.
Катрин Беллис (США, LD) — Юлия Путинцева (Казахстан, 17) — 6:1, 7:5.
Каролина Возняцки (Дания, 10) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 7:5.
Чуть лучше турнир сложился для олимпийских чемпионок – Макаровой и Весниной, хотя они могли пройти и дальше. Елена Веснина попала в восьмёрку посева, так что сразу начинала со второго круга, где она обыграла Мисаки Дои. В третьем раунде Елена вела у Аны Конюх – 6:3, 2:0. Хорватка взяла медицинский тайм-аут, чтобы ей наложили пластырь на мизинец. После этой паузы Конюх перехватила инициативу. Веснина добралась до решающего тай-брейка, но на протяжении всего третьего сета Конюх выглядела активнее, и это помогло ей в концовке дожать соперницу в долгом сражении.
Макарова во втором раунде вышла на Доминику Цибулкову, которую она обыграла на Открытом чемпионате Австралии. Как и в Мельбурне, эта встреча тоже продолжалась три сета. В решающей партии Доминика вела 2:0, но потом Екатерина взяла шесть геймов кряду и оформила вторую победу в сезоне над победительницей Итогового чемпионата WTA. У Макаровой был провал во втором сете, но в целом она показала качественную игру в этой встрече.
Но провести и следующий матч на таком уровне не удалось. Её оппоненткой была Лорен Дэвис, которая в Дохе обидела Веснину. Конечно, только в рамках результата, но наверняка у Елены было что посоветовать своей подруга. Однако это Екатерине не помогло, так как у неё барахлила игра в атаке. В первом сете соперница ошибалась больше, так что это было простительно. Но затем неточности Макаровой стали перевешивать. В итоге при 9 ударах навылет она допустила 40 невынужденных ошибок. Стоит отметить, что у Дэвис неплохой сезон: баланс побед и поражений – 13-2.
Неудачный день Радваньской и травма Мугурусы
Анжелика Кербер в прошлом году провалила азиатскую серию. В этом сезоне в принципе на спаде, но в Дубае ей уже удалось одержать парочку побед. Одна из главных интриг турнира в том, сможет ли Анжелика вернуть себе первое место в рейтинге (в случае победы в ОАЭ).
В третьем круге немка взяла реванш у Моники Пуиг за поражение в финале Олимпиады. На сей раз пуэрториканка слишком много ошибалась и больших сложностей Кербер не доставила. Сетка у немки благоприятная, да и вообще из топ-20 на турнире помимо Анжелики остались всего две теннисистки – Элина Свитолина и Каролина Возняцки. И то обе едва не проиграли в третьем круге. Свитолина с трудом прошла Кристину Макхэйл, а Возняцки еле-еле справилась с Катериной Бондаренко.
Второй кругУкраинка кругом ранее не затратила много сил в матче с Гарбинье Мугурусой. Испанка отыграла несколько геймов, прежде чем снялась из-за травмы голеностопа. Мугуруса в ближайшее время пройдёт МРТ, чтобы узнать серьёзность полученного повреждения.
Екатерина Макарова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — 6:2, 4:6, 6:2.
Елена Веснина (Россия, 8) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 7:5.
Катерина Бондаренко (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 4:1, — отказ.
Кристина Младенович (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:2, 6:4.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Мона Бартель (Германия, WC) — 6:4, 6:3.
Екатерина Макарова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — 6:2, 4:6, 6:2.
Елена Веснина (Россия, 8) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 7:5.
Катерина Бондаренко (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — 4:1, — отказ.
Кристина Младенович (Франция) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:2, 6:4.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Мона Бартель (Германия, WC) — 6:4, 6:3.
Также рано покинула турнир Каролина Плишкова. Ей не удалось продолжить свою победную серию после уверенного триумфа в Дохе. В первом же матче ей пришлось играть с победительницей «Премьера» в Санкт-Петербурге – Кристиной Младенович. В прошлом году у них было захватывающее сражение в Кубке Федерации, в котором чешка выиграла 16:14. В этот раз Плишкова выглядела измотанной и уступила француженке в двух партиях.
Но Младенович при этом не воспользовалась хорошей сеткой и на следующий день уступила китаянке Ван Цян. В той же части сетки рано покинули турнир Барбора Стрыцова и Коко Вандевеге. В результате мы получили весьма неожиданный четвертьфинал – Севастова – Ван. Кстати, год назад в финале «Премьера-5» на Ближнем Востоке была другая представительница Латвии – Елена Остапенко. Здесь она как раз проиграла Цян уже в первом раунде.
Третий круг.Ещё одной неожиданной четвертьфиналисткой стала Катрин Беллис. В третьем раунде молодая американка одержала самую громкую победу в карьере. В трёхсетовом сражении она остановила Агнешку Радваньскую. Как и многие другие высокие сеяные, полька не показала хорошей игры. Впрочем, она вообще в этом году пока выступает скромно и уже вылетела из первой пятёрки. А вот Беллис действовала здорово. Агнешка похвалила 17-летнюю соперницу (Катрин исполнится 18 в апреле), заметив, что та играет очень стабильно для своего возраста. Следующей соперницей молодой теннисистки будет Возняцки.
Лорен Дэвис (США) — Екатерина Макарова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:3.
Ана Конюх (Хорватия) — Елена Веснина (Россия, 8) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:2, 6:3.
Катрин Беллис (США, LD) — Агнешка Радваньска (Польша, 4) — 6:4, 2:6, 6:2.
Каролина Возняцки (Дания, 10) — Катерина Бондаренко (Украина) — 3:6, 6:2, 6:3.
Лорен Дэвис (США) — Екатерина Макарова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:3.
Ана Конюх (Хорватия) — Елена Веснина (Россия, 8) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4).
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:2, 6:3.
Катрин Беллис (США, LD) — Агнешка Радваньска (Польша, 4) — 6:4, 2:6, 6:2.
Каролина Возняцки (Дания, 10) — Катерина Бондаренко (Украина) — 3:6, 6:2, 6:3.
В итоге до четвертьфинала на первом «Премьере-5» дошли всего три сеяных теннисистки. Соревнование в Дубае даёт возможность существенно поправить своё рейтинговое положение, ведь за победу положено сразу 900 очков. И если до них доберётся Кербер, то снова станет первой ракеткой мира.