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175 лет назад 2016
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Бернард Томич
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Неисправимый Томич. Бернард снова угодил в историю

Бернард Томич на этой неделе провёл очередной странный матч и не проявил достаточного стремления для того, чтобы победить.
24 февраля 2017, пятница. 12:15. Теннис
Бернард Томич взялся за старое. На турнире в Делрэй-Бич он получил шестой номер посева и на старте проиграл Стиву Дарси. Нет, не в одну калитку, но счёт 6:3, 1:6, 4:6 не должен вводить в заблуждение. В отдельных розыгрышах Томич откровенно не бежал за мячом или выполнял странные удары. Складывалось полное ощущение, что австралиец не старается и просто перекидывает мяч на чужую сторону. Конечно, это только отдельные фрагменты. Общий счёт говорит о том, что Бернард всё-таки выигрывал геймы, но даже небольшая нарезка позволяет утверждать, что в полную силу Томич не играл.


В правилах ATP существует пункт, в котором описывается подобная ситуация. Если игрок не прикладывает максимальных усилий для победы в матче, его ожидает наказание. Мы пока не знаем, заплатит ли
Томич штраф, но в данной ситуации это не так важно. Важнее то, что 24-летний Бернард (уже совсем не мальчик) позволяет себе снова и снова вытворять что-то подобное. С какой целью Томич вообще приезжал на необязательный турнир в Делрэй-Бич, если откровенно не хотел играть? На этот вопрос ответа нет.

Напоминаем, что он далеко не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Так, в прошлом сезоне на турнире в Мадриде он попытался принять мяч на матчболе соперника (Фабио Фоньини) рукояткой ракетки. Почему он так поступил? «Да мне было плевать на тот матчбол. А вам было бы не всё равно в 23 года, если вы стоите более $ 10 млн?». Позднее он извинился за эти слова. «Это была моя вина. Я не должен был так говорить. Это произошло под влиянием момента». Томич исправился? Сразу после этих слов он произнёс очень странную фразу, которая ставит под сомнение искренность извинений.

«На самом деле мне действительно всё равно. Может быть, если бы у меня было 100 миллионов, то я бы говорил иначе».
Делрэй Бич 2017 . 1-й круг
21 февраля 2017 года, вторник. 20:30 МСК
Бернард
Томич
Стив
Дарси
6:3 1:6 4:6

История Томича


В недостаточном стремлении к победе Бернарда уличали на протяжении последних 10 лет не раз. Так, в 2007 году он был оштрафован австралийской федерацией тенниса за матч против Рикардаса Беранкиса на юниорском «Ролан Гаррос». Был и матч на крупном турнире в Майами, который Томич проиграл за 28 минут! Яркко Ниеминен взял верх со счётом 6:0, 6:1 в самой быстрой встрече в истории ATP. Точнее, с 1991 года, когда организация стала вести учёт подобной статистики. Кроме того, Бернарда упрекали в недостаточном старании и во время турнира в Сиднее в 2016 году, и ещё на US Open-2012.
Бернард Томич. Избранные скандальные истории

2012 — штраф в 1750 долларов за превышение скорости и неповиновение полиции.
2013 — был замечен на вечерниках для выпускников школы, на которых он не имел права находиться.
2014 — матч, проигранный за 28 минут.
2016 — попытался принять подачу на матчболе рукояткой ракетки.
2016 — оскорбление болельщика во время матча US Open.
2012, 2016, 2017 — проигранные матчи без достаточного стремления к победе.
В общем, ничего нового зрители в Делрэй-Бич не увидели. Неприятно, что на Томича нет никакой управы и нет гарантии, что подобные матчи не повторятся. Всё-таки не будем забывать, что у Бернарда есть болельщики, и их достаточно много. Интересно, как им переживать за своего любимца, когда он сам особо не хочет выигрывать? Да и зрители на трибуне. Они заплатили деньги, чтобы посмотреть любопытный матч и насладиться игрой 31-го теннисиста планеты. Всё-таки когда Томич старается, его игра бывает даже увлекательной. Однако Бернард фактически просто отбыл номер.

Надо отметить, что австралиец вёл 4:1 в третьем сете, после чего проиграл пять геймов подряд. Те самые «странные» розыгрыши, попавшие в нарезку, в основном случились в концовке матча. Может быть, всё-таки мы зря так критикуем Бернарда? Возможно, его что-то беспокоило в третьем сете? Журналист и комментатор Дэвид Лоу даже понадеялся, что на самом деле у Томича была травма. «Никогда не желал кому-то травмы, но в данном случае я надеюсь, что именно по этой причине Бернард не играл в полную силу». Но никакого подтверждения этой версии не последовало.
Томич: Да мне было плевать на тот матчбол. А вам было бы не всё равно в 23 года, если вы стоите более $ 10 млн?

По стопам Кирьоса


На защиту своего соотечественника встал Пэт Кэш, который считает, что Томич заслуживает нового шанса. Собственно, этих шансов Бернарда никто и не лишал — о дисквалификации речи пока не идёт. Вот только кардинально изменить свою репутацию ему будет трудно. Помимо тех случаев, о которых мы рассказали, Томич публично критиковал руководителей австралийской федерации (за что был отлучён на один матч сборной), обозвал болельщика на US Open, а также несколько раз был оштрафован полицией за превышение скорости и повиновение. Так, более пяти лет назад Бернард оторвался от полицейской машины и закрылся в своём доме.

Томич по поведению очень похож на другого австралийца, Ника Кирьоса. Может быть, у Кирьоса скандальных выходок меньше, зато они гораздо взрывоопаснее. Прежде всего речь идёт о матче со Стэном Вавринкой, когда Кирьос позволил себе некорректный комментарий в отношении девушки швейцарца. Второй случай напоминает историю с Томичем. В октябре прошлого года Ник откровенно отдал победу Мише Звереву. Он не вкладывался в подачу, а один раз даже пошёл на смену сторон, не дожидаясь окончания розыгрыша. Кирьос просил судью быстрее произносить слово «время», чтобы матч поскорее закончился.

Ника в результате оштрафовали и дисквалифицировали. Он также несколько раз сходил к психологу. Если сравнивать два этих случая, то Кирьос, конечно, переплюнул Томича — Бернард всё-таки сделал всё тоньше и такого безразличия к исходу матча не демонстрировал. Так или иначе, подобные встречи бросают тень на ATP, поэтому в интересах организации сделать всё возможное, чтобы Томич, как и Кирьос после октябрьского скандала, получил справедливое наказание. К Нику, по крайней мере пока, никаких претензий после того случая не было. Хочется верить, что и Бернард осознает всё произошедшее и поймёт, что такими матчами он не только дискредитирует себя, но и оскорбляет тех, ради кого профессиональный спорт и существует — болельщиков и зрителей.
Предмет спора

Делрэй-Бич. ATP-250. Томич — Стив Дарси — 6:3, 1:6, 4:6.

Не приложил максимальных усилий для победы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бернард Томич Ник Кирьос
Новости. Теннис
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