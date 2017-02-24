Неисправимый Томич. Бернард снова угодил в историю

штраф в 1750 долларов за превышение скорости и неповиновение полиции.был замечен на вечерниках для выпускников школы, на которых он не имел права находиться.матч, проигранный за 28 минут.попытался принять подачу на матчболе рукояткой ракетки.оскорбление болельщика во время матча US Open.проигранные матчи без достаточного стремления к победе.