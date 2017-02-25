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175 лет назад 2016
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Флавия Пеннетта
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Флавия Пеннетта. От «Большого шлема» — к семье и материнству

Путь Флавии Пеннетты от тяжёлой болезни и разбитого Мойей сердца к чемпионству на «Большом шлеме» и счастливой семье с Фоньини.
25 февраля 2017, суббота. 11:30. Теннис

Незабываемая битва с Петровой


«Самый памятный матч? Есть один особенный для меня», — вспоминала Флавия Пеннетта, сидя напротив корреспондента «Чемпионата» на Кубке Кремля — 2015. Итальянка пожаловала в Москву вскоре после своего главного триумфа в карьере на US Open — 2015.

«Это была встреча против Надежды Петровой в Риме в 2004-м. Я тогда была ещё совсем молода, а она уже находилась в первой пятёрке. И я поначалу уступала – 1:6, 0:2. Дальше я зацепилась, и чем дольше шёл матч, тем больше приходило болельщиков. К концу встречи стадион был заполнен. Я никогда не видела на нём столько людей. А когда я в концовке одержала победу, то болельщики просто сошли с ума. Это было незабываемо», — рассказала Флавия.

Ту победу итальянка одержала в 22 года. За пару лет до этого она всерьёз задумывалась о завершении карьеры. По юниорам, правда, у Флавии всё было хорошо. Особенно в паре, где она добиралась до второй строчки рейтинга. Она даже выиграла юниорский «Ролан Гаррос» в паре, причём не с кем-то, а с Робертой Винчи, с которой она дружила с ранних лет.

Когда Пеннетта только начинала свой путь во взрослом теннисе, случилась беда. После поездки в Дубай теннисистка почувствовала себя нехорошо. Доктора решили, что это обычный вирус, но Флавии становилось всё хуже. В какой-то момент ей потребовалась «скорая помощь». В больнице диагностировали сыпной тиф и отправили её на карантин. После длительного лечения Пеннетта обнаружила, что сбросила 11 кг.

Первая итальянка в топ-10


«Я верю, что у всех есть талант к чему-то. Не использовать его — это грех. Но не стоит путать это со страстью к чему-либо. Мне кажется, что из-за страсти нет смысла мучиться, делая что-то, к чему у тебя нет таланта», — написала Флавия в своей автобиографии. Итальянка решила после болезни, что если не покажет ничего в теннисе до 21 года, то начнёт другую карьеру. К счастью, этого не произошло.

Флавия и в более поздние годы сталкивалась с ситуациями, когда ей не хотелось выходить на корт. В каких-то турнирах удавалось сконцентрироваться на 100%, но иногда она предпочла бы находиться в каком-то другом месте. Например, дома рядом со своей лошадью. Отец Пеннетты шутил, что она проводила с животным больше времени, чем на теннисных тренировках.

При этом Флавию нельзя назвать ленивой. Итальянка честно отрабатывала и на занятиях, и в матчах. Когда она действительно загоралась страстью к игре, то была способна на большие свершения.
Все одиночные титулы Флавии Пеннетты (11):

2015 — US Open; 2014 — Индиан-Уэллс; 2010 — Марбелья; 2009 — Лос-Анджелес, Палермо; 2008 — Акапулько, Винья-дель-Мар; 2007 — Бангкок; 2005 — Богота, Акапулько; 2004 – Сопот.

Лето 2009 года получилось для неё весьма ударным. Сначала она завоевала титул в домашнем Палермо, откуда отправилась в Лос-Анджелес. Там на пути к успеху Флавия победила несколько россиянок: Петрову, Звонарёву и Шарапову. «Что объединяло всех россиянок? С ними всегда было тяжело. Но при этом со многими я хорошо подружилась. Вот надеялась с Марией Кириленко увидиться на этой неделе. Мы с ней раньше играли в паре», — рассказала Флавия корреспонденту «Чемпионата» на Кубке Кремля — 2015. С Кириленко она так и не пересеклась на той неделе. Пришлось рано улетать на Итоговый турнир в Сингапур.

Из 2015-го возвращаемся в 2009-й, где успех в Лос-Анджелесе приблизил Пеннетту к попаданию в топ-10, на тот момент такая высота не покорялась ни одной итальянке. Итальянцы даже думали, что на них какое-то проклятье, потому что и Фарина, и Скьявоне доходили только до 11-го места, но не выше.

Первой в десятке стала именно Флавия, совершившая рывок в Цинциннати. И уже по её стопам пошли соотечественницы, которые через несколько лет тоже нашли своё место в первой десятке – Скьявоне, Эррани и Винчи.

Парные триумфы


Во второй половине карьеры Пеннетта стала чаще преуспевать в парном разряде. Самым успешным стал её союз с Хиселой Дулько. В 2010-м вместе они выиграли Итоговый чемпионат WTA. А в начале следующего сезона победили на турнире «Большого шлема»! В Мельбурне в 2011-м в решающем матче они обыграли Азаренко и Кириленко.

Такая серия результатов позволила Флавии 28 февраля стать первой ракеткой мира в паре. Сначала в течение семи недель она делила верхнюю строчку с Дулько, а потом ещё 11 недель была единоличным лидером. Опять же, среди итальянских теннисисток она была первой, кто добрался до вершины рейтинга. А уже через некоторое время последовали парные успехи Эррани и Винчи.

«Мои парные победы важны. И, конечно, приятно было занимать первое место в рейтинге, но всё-таки они никогда не будут более значимыми, чем результаты в одиночке», — говорила Флавия в 2011 году, ещё до своего главного успеха в одиночном разряде.

Хэппи-энд


Помимо сражений на корте, в последние годы своей карьеры Флавия вела немало сражений с самой собой на тему «сколько ещё стоит ей играть». Пару раз она всерьёз рассматривала уход, но затем неплохой результат убеждал её задержаться. Стабильности, конечно, уже недоставало, но отдельные выстрелы у Флавии получались.

Лучше всего у неё складывалось в Нью-Йорке. Три раза она уступала там в четвертьфинале, прежде чем в 2013-м с четвёртой попытки вышла в полуфинал, обыграв свою подругу Роберту Винчи.

В 2015-м Флавия уже в шестой раз дошла до четвертьфинала в Нью-Йорке. И пускай во многом её итоговая победа тогда стала неожиданностью, но подобные результаты говорили об определённой закономерности. Просто количество наконец-то перешло в качество.

В центре внимания на US Open — 2015 была Серена Уильямс. Она приехала на домашний турнир завершать свой путь к календарному «Большому шлему». Билеты на женский финал разлетелись быстрее, чем на мужской. Вот только в полуфинале произошла одна из самых значимых сенсаций в истории женского тенниса. За два шага до «Большого шлема» Серена оступилась в игре с Винчи. И вместо ожидаемого финала с участием американки публика получила первый в истории итальянский финал на турнирах «Большого шлема».
US Open 2015 . Финал
12 сентября 2015 года, суббота. 22:15 МСК
Роберта
Винчи
Флавия
Пеннетта
6:7 2:6

И это был совсем не тот матч, к которому привыкла публика, наблюдающая только за решающими играми. Всё-таки большинство лидеров предпочитают более силовой теннис, а соперничество Винчи и Пеннетты по своей стилистике больше напоминало ретро-финал.

В сражении двух подруг, которые за 16 лет до этого вместе выиграли юниорский «Ролан Гаррос», Пеннетта была крепче. В продолжительной карьере Флавии случился хэппи-энд. Многие могут только мечтать о такой красивой последней теннисной главе. Уже в победной речи Пеннетта призналась, что решила закончить карьеру при любом исходе этого турнира, но победа стала идеальным вариантом.

Правда, она не хотела уходить сразу после этого турнира. К финалу в Нью-Йорке не осталось других теннисисток, поэтому Пеннетта желала ещё вернуться на пару турниров, чтобы попрощаться со своими подругами по теннисному цеху. В своём прощальном турне она заехала и в Москву. А последней остановкой был Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре, куда она отобралась впервые. Свой заключительный матч в карьере Флавия провела против Шараповой.

Неудача с Карлосом, счастье с Фабио


После завершения карьеры Пеннетта сосредоточилась на семейных вопросах. Благо, с личной жизнью она решила вопрос ещё до ухода из тенниса.

Хотя всё было не так уж и просто. Около 10 лет назад она встречалась с Карлосом Мойей – бывшим лидером рейтинга. На тот момент они были главной теннисной парой. Однако счастье длилось до тех пор, пока папарацци не застали Карлоса с испанской фотомоделью. Испанец понял, что правда всё равно всплывёт наружу, и сам позвонил Пеннетте, чтобы разорвать отношения.

Тогда для Флавии это было настоящим шоком. Пеннетта ушла с головой в теннис и ещё долгое время не хотела думать о серьёзных отношениях. Но затем она встретила другого теннисиста – Фабио Фоньини. Фоньини на несколько лет младше, при этом на корте и за его пределами он часто ведёт себя как малый ребёнок, но в этом вероятно его итальянское очарование.

В июне 2016 года Флавия и Фабио поженились. «Я была бы не против, если он играл бы ещё несколько лет. Причём надеюсь, что к тому моменту он будет выступать уже в качестве отца», — рассказала Флавия журналистам во время визита на US Open — 2016. А уже через три месяца пришла новость, что Пеннетта ждёт ребёнка.

Совсем из тенниса Флавия не уходила. Она немного поработала комментатором, а в этом сезоне помогает своему мужу в качестве тренера. И даже за три месяца до предположительного появления ребёнка она всё ещё находит время для выхода на корт. Но совсем скоро Пеннетте предстоит окунуться в материнство, и она с нетерпением ждёт этого.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Фабио Фоньини Флавия Пеннетта
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