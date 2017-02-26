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175 лет назад 2016
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Жо-Вильфрид Цонга
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Цонга поставил титулы на поток

Жо-Вильфрид Цонга за две недели завоевал два титула, а Тимя Бабош выиграла второй турнир ровно через пять лет после первого.
26 февраля 2017, воскресенье. 20:45. Теннис
ATP-250. Марсель, Франция. Хард… Финал
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 2) — Люка Пуи (Франция, 4) — 6:4, 6:4.

ATP-500. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Грунт. Финал
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — Доминик Тим (Австрия, 2).

ATP-250. Делрэй-Бич, США. Хард. Финал
Милош Раонич (Канада, 1) — Джек Сок (США, 3).

WTA International. Будапешт, Венгрия. Хард. Финал
Тимя Бабош (Венгрия, 1) — Люси Шафаржова (Чехия, 2) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Рууд — новая звезда?


Теннисный календарь предложил игрокам на этой неделе турниры в Делрэй-Бич, Марселе и Рио-де-Жанейро. Формально самым престижным был старт в Бразилии, который имел статус ATP-500. Однако на деле этот турнир является одним из самых скромных в данной категории, поэтому игроки средней руки имеют отличный шанс заработать неплохие очки. Этим прежде всего воспользовались Тьяго Монтейро, Николас Киккер и особенно Каспер Рууд. Молодой норвежец получил wild card и проводил лишь свой третий турнир ATP в карьере. 18-летний Каспер проиграл в двух первых соревнованиях на самом старте, но в Рио он воспользовался отличной сеткой и дошёл до полуфинала.

Более того, у Каспера был отличный шанс пройти и Пабло Карреньо-Бусту. Рууд вёл 6:2, 5:4 и имел матчбол на приёме, но испанец его отыграл и выиграл девять геймов подряд. Конечно, норвежцу не хватило опыта, но в любом случае он провёл блестящую неделю и обратил на себя внимание. Каспер стал самым молодым полуфиналистом турнира ATP с 2014 года. Тогда на турнире в Базеле до этой стадии добрался 17-летний Борна Чорич.
Рио-де-Жанейро 2017 . Финал
26 февраля 2017 года, воскресенье. 23:00 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Доминик
Тим
0:1

Есть все основания считать, что Рууд — это звезда будущего. В Рио же играла одна звезда настоящего — Кей Нисикори. Но японец неожиданно уступил уже в стартовом раунде. Неделю назад он дошёл до финала в Буэнос-Айресе и потерпел шестое подряд поражение в решающих встречах. Тогда его обидчиком стал Александр Долгополов. В Рио Кея огорчил Томас Беллуччи. Да, бразилец опасен на грунте, да, он играл дома, но Нисикори был не похож сам на себя и допускал очень много ошибок. Впервые с US Open-2015 он проиграл уже в первом раунде.

Из верхней половины, как мы уже сказали, до решающего матча дошёл Пабло Карреньо-Буста, а из нижней — Доминик Тим. Австриец уверенно выиграл все четыре матча в двух сетах. Отметим успешный турнир Долгополова, который продлил свою победную серию до семи матчей (его лучший результат в карьере). Украинец вышел в четвертьфинал, но там снялся с матча против Карреньо-Бусты в начале третьей партии.

Второй подряд успех Цонги


Кстати о сериях. Жо-Вильфрид Цонга победил в девятом матче подряд и завоевал второй титул за две недели. В Марселе он получил второй номер посева и испытал трудности только во встрече с Ником Кирьосом в полуфинале. Неплохой турнир провёл и Даниил Медведев, который дошёл до четвертьфинала. Он обыграл двух соперников на решающем тай-брейке и был близок к ещё одной тяжёлой победе и в игре с Люкой Пуи, но при 4:4 он отдал свою подачу. А геймом ранее Даниил был недоволен решением линейного и даже попросил главного судью поменять его. В результате россиянин впустую потратил эмоции и настроил зал против себя.
Марсель 2017 . Финал
26 февраля 2017 года, воскресенье. 17:10 МСК
Люка
Пуи
Жо-Вильфрид
Цонга
4:6 4:6

Пуи же дошёл до финала. В субботу он обыграл Ришара Гаске, но в решающем матче Цонга оказался сильнее — 6:4, 6:4. Отметим второй матч в основной сетке турнира ATP Стефаноса Циципаса. 18-летний грек неделей ранее проиграл как раз Цонге, а в Марселе навязал борьбу Михаилу Южному, но опыт россиянина сказался в концовке третьего сета. А вот Норберт Гомбош, который ранее не выигрывал в ATP вообще, сразу дошёл до четвертьфинала. Словацкий квалифаер обыграл Евгения Донского и Николя Маю прежде чем уступить Кирьосу.

Раонич и Сок сразятся за титул в Делрэй-Бич


В Делрэй-Бич в основной сетке выступал один россиянин — Константин Кравчук, но он сразу же проиграл Дамиру Джумхуру. Главным событием турнира стало возвращение Хуана-Мартина дель Потро, который не играл с октября прошлого года. Аргентинец не без труда дошёл до полуфинала, но там его одолел Милош Раонич, который выполнил 17 эйсов. В финале канадец встретится с Джеком Соком. Американец на пути к решающем матчу не отдал ни сета. А Иво Карлович проиграл четвёртый матч подряд. На сей раз он уступил Дональду Янгу на двух тай-брейках. Неделей ранее хорват проиграл Николозу Басилашвили. Грузин в результате дошёл до финала. В Делрэй-Бич он одолел Томми Хааса. Ветеран тура был близок к первой победе с Уимблдона-2015. Он находился от неё в двух очках, но Басилашвили взял упорный тай-брейк второго сета и уверенно выиграл третью партию.
Делрэй Бич 2017 . Финал
26 февраля 2017 года, воскресенье. 21:30 МСК
Милош
Раонич
Джек
Сок

26 февраля — день Бабош


Главный женский старт прошёл в Дубае, и о нём мы рассказывали накануне. В Будапеште же состоялся более скромный турнир. Больших неожиданностей не произошло — до полуфинала дошли три первые сеяные. Из россиянок порадовала Анна Блинкова, которая прошла квалификацию и вышла во второй раунд, но там не справилась с будущей чемпионкой — Бабош. Отметим, что у россиянки было 10 брейк-пойнтов, но она их все упустила. В полуфинале Тимя победила Юлию Гёргес, а в главной встрече одержала тяжёлую победу над Люси Шафаржовой — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3. Отметим, что Тимя завоевала лишь второй титул в карьере, а первый пришёл ровно пять лет назад в Монтеррее. В этом мексиканском городе она победила в этот же день — 26 февраля.
Будапешт 2017 . Финал
26 февраля 2017 года, воскресенье. 15:10 МСК
Тимя
Бабош
Люси
Шафаржова
6:7 6:4 6:3

На следующей неделе у мужчин пройдут крупные старты в Акапулько и Дубае. Женщины тоже сыграют в Акапулько, а ещё одно соревнование пройдёт в Куала-Лумпуре.
Все одиночные титулы Жо-Вильфрида Цонги (14): 2017 — Марсель, Роттердам; 2015 — Мец; 2014 — Торонто; 2013 — Марсель; 2012 — Мец, Доха; 2011 — Вена, Мец; 2009 — Токио, Марсель, Йоханнесбург; 2008 — Париж, Бангкок.

Все одиночные титулы Тими Бабош (2): 2017 — Будапешт; 2012 — Монтеррей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Медведев Жо-Вильфрид Цонга Кей Нисикори Люка Пуи Люси Шафаржова Ришар Гаске Тимя Бабош
Новости. Теннис
26 февраля 2017, воскресенье
22:00 Раонич не сыграет в финале турнира в Делрэй-Бич, Сок — победитель
21:09 Павлюченкова не сыграет в Акапулько из-за травмы
20:53 Бабош: на этой неделе в Будапеште я нашла себя и свою игру
19:58 Монова разгромила Силич и выиграла турнир ITF в Москве
18:42 Победив в Марселе, Цонга выиграл второй турнир подряд в 2017 году
17:51 Бабош выиграла турнир в Будапеште, завоевав второй титул в карьере
16:52 Беннето и Маю завоевали титул на турнире в Марселе в парном разряде
15:05 Калинская сыграет с Гарсией на старте турнира в Куала-Лумпуре
14:43 Се Шувэй и Калашникова — чемпионки турнира в Будапеште в парном разряде
12:44 Тим: сейчас я лучше, чем был год назад
12:39 Сок: я чувствую себя сильным и физически, и психологически
11:52 Дель Потро: трудно обыгрывать топ-теннисистов, когда не готов на 100 %
11:47 Раонич: старался не давать дель Потро времени и бить ему под левую руку
11:06 Пуи: не хочу довольствоваться финалом турнира в Марселе
10:37 Калинская вышла в основную сетку турнира в Куала-Лумпуре
10:33 Цонга: хочу, чтобы Пуи победил в Марселе, но не в этот раз
10:04 Карреньо-Буста и Куэвас выиграли турнир в Рио-де-Жанейро в паре
09:52 Кравчук проиграл Фритцу в квалификации турнира в Акапулько
06:05 Раонич победил дель Потро на пути в финал турнира в Делрэй-Бич
03:11 Карреньо-Буста и Тим сразятся за победу на турнире в Рио-де-Жанейро
01:06 Макарова: в Дубае мы получали удовольствие от пребывания на корте, от своей игры
01:04 Сок победил Янга в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
00:51 Тим легко обыграл Рамоса в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро
00:47 Веснина: после дождя было ощущение, что я не вижу мяч и мне нужны очки
00:23 Возняцки: для меня это были две очень хорошие недели
25 февраля 2017, суббота
23:48 Свитолина: войти в топ-10 невероятно само по себе, а после титула — ещё лучше
23:27 На старте турнира в Сан-Паулу Карреньо-Буста сыграет с Себальосом либо Соузой
22:34 Благодаря победе в Дубае Свитолина впервые в карьере войдёт в топ-10
22:08 Пуи стал вторым финалистом турнира в Марселе, победив Гаске
21:48 Свитолина уверенно победила Возняцки в финале турнира в Дубае
20:52 Бабош вышла в финал турнира в Будапеште и сыграет с Шафаржовой
20:19 Донской вышел в финальный раунд квалификации в Дубае
20:00 Макарова и Веснина выиграли турнир в Дубае в парном разряде
19:44 Цонга вышел в финал турнира в Марселе, несмотря на 16 эйсов Кирьоса
19:18 Мугуруса: теннисисткам всё равно, будет Шарапова выступать или нет
18:49 Шафаржова обыграла Виттёфт и вышла в финал турнира в Будапеште
16:26 Текстовая онлайн-трансляция финала Возняцки — Свитолина в Дубае
16:20 Рублёв проиграл на старте квалификации турнира в Дубае
16:12 Симон снялся с турнира в Индиан-Уэллсе из-за психологической усталости
14:59 Сок: прошлые победы над Янгом придают мне уверенности в себе
14:49 Кирьос: я здорово подавал и принимал в матче с Гомбошем
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