Свитолина ворвалась в десятку, а Гоффен её покинул

Суарес-Наварро покинула топ-20
Карла Суарес-Наварро из-за травмы не сыграла в Дубае, и у неё сгорело 900 очков. Испанка достаточно долго находилась в топ-20, но после потери этих баллов она скатилась в третий десяток. Карла находилась в первой двадцатке 197 недель кряду.
Показатели Агнешки впечатляют. Она уже больше девяти лет находится в топ-20. Недалеко находится Петра Квитова, которая едва не покинула первую двадцатку в концовке прошлого сезона. Но вовремя подоспели победные результаты на азиатских турнирах. К концу текущего года её место снова окажется под угрозой, ведь она много пропустит из-за вынужденной операции на руке.
Серена находится в топ-20 только 285 недель, потому что несколько лет назад у неё были проблемы со здоровьем, из-за которых она потеряла место в двадцатке. Можно заметить, что её лучшая беспрерывная серия нахождения в двадцатке составляла 359 недель. Но у её старшей сестры было и лучше – 442 недели.
Халеп, Плишкова и Мугуруса ещё достаточно молоды, так что в теории ещё долго могут продолжать серии. Хотя Гарбинье была весьма нестабильна и ей будет не так уж и просто, если не защитить очки на «Ролан Гаррос». У Халеп баллов пока хватает, но просто беспокоит тенденция регулярных проблем со здоровьем.
Топ-10 рейтинг-листа гонки за Милан на 27 февраля:
1 (=). Александр Зверев (Германия) – 340 очков.
2 (=). Даниил Медведев (Россия) – 250.
3 (+14). Каспер Рууд (Норвегия) – 225.
4 (=). Андрей Рублёв (Россия) – 171.
5 (-2). Ноа Рубин (США) – 165.
6 (-1). Чхун Хён (Южная Корея) – 163.
7 (+5). Александр Бублик (Казахстан) – 160.
8 (-2). Омар Джасика (Австралия) – 135.
9 (-2). Фрэнсис Тиафо (США) – 111.
10 (-1). Тейлор Фритц (США) – 110.
1 (=). Александр Зверев (Германия) – 340 очков.
2 (=). Даниил Медведев (Россия) – 250.
3 (+14). Каспер Рууд (Норвегия) – 225.
4 (=). Андрей Рублёв (Россия) – 171.
5 (-2). Ноа Рубин (США) – 165.
6 (-1). Чхун Хён (Южная Корея) – 163.
7 (+5). Александр Бублик (Казахстан) – 160.
8 (-2). Омар Джасика (Австралия) – 135.
9 (-2). Фрэнсис Тиафо (США) – 111.
10 (-1). Тейлор Фритц (США) – 110.
WTA. Дебют Свитолиной в топ-10
У женщин состоялся первый в сезоне «Премьер-5» в Дубае. Половина представителей топ-20 не сыграла на турнире по разным причинам. Анжелика Кербер могла вернуть себе первое место, но только в случае победы, а она проиграла в полуфинале. Немка уступила будущей победительнице – Элине Свитолиной.
У украинки до этого все титулы были на небольших турнирах, а тут она выиграла весьма крупный титул. Свитолина выиграла 12 матчей кряду. Такая серия позволила сделать ей рывок в топ-10, откуда она вытеснила Йоханну Конту. Элине потребовалось 210 недель, чтобы после её первого попадания в топ-100 войти в топ-10. А в Чемпионской гонке она вышла на вторую позицию!
Среди последних 36 дебютанток топ-10 это примерно средний показатель. У Скьявоне, Шафаржовой и Винчи этот путь занял больше 500 недель. Рекордсменкой была Шарапова, которая по сути через год после дебюта в топ-100 уже вошла в десятку. Бушар отстала всего на 10 недель. Хотя при схожей начальной траектории у карьер Бушар и Шараповой дальше наблюдаются серьёзные различия.
Вернёмся к текущим событиям. Прошлогодняя финалистка Дохи Елена Остапенко вылетела в первом круге и потеряла 37 позиций. А вот другая представительница Латвии – Анастасия Севастова – воспользовалась благоприятной сеткой и дошла до полуфинала. Она поднялась на рекордное 24-е место.
Если Севастова рванула на 11 мест, то Суарес-Наварро потеряла 11 строчек и, как мы уже отметили, вылетела из топ-20. Также сильно тряхнуло в рейтинге Андреа Петкович. Она потеряла 29 мест и приземлилась на 82-й строчке, позади Вихлянцевой.
17-летняя Катрин Беллис дошла в Дубае до четвертьфинала, выбив из турнира Агнешку Радваньскую. Самая молодая теннисистка топ-100 уже улучшила своё положение до 56-й строчки. О турнирах ITF пора забывать. Теперь Беллис будет попадать на большинство соревнований WTA.
Отметим продолжение подъёма Лорен Дэвис, которая на турнирах на Ближнем Востоке обыграла и Макарову, и Веснину. 23-летняя американка уже поднялась на 37-е место и находится непосредственно за Макаровой.
Зато Екатерина и Елена выиграли этот турнир в паре. В финале они обыграли Главачкову и Пэн, которые огорчили их в Мельбурне. Кстати, именно Андреа и Шуай возглавляют чемпионскую гонку, где россиянки занимают третью строчку. В общем парном рейтинге Макарова обошла Веснину и стала пятой. Но с середины апреля их рейтинг станет равным, именно с того момента год назад они возобновили сотрудничество.
В теории в марте россиянки могут включиться за борьбу за первое место. Пока Макарова отстаёт на 2220 баллов от Бетани Маттек-Сэндс, но американке в марте защищать 2000 очков, а вот у россиянок сгорает не так много.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 27 февраля:
1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7405.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075.
6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4670.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3890.
1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7405.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075.
6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4670.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Йоханна Конта (Великобритания) — 3890.
ATP. Гоффен уже покинул топ-10
Не успели привыкнуть к Давиду Гоффену в топ-10, как бельгиец уже покинул десятку через неделю после дебюта. Поспособствовали этому Доминик Тим и Жо-Вильфрид Цонга. Доминик защищал 500 очков за Акапулько-2016 (очки за него сгорели на неделю раньше). Австриец воспользовался скромным составом пятисотника в Рио-де-Жанейро и защитил важные 500 баллов. А Цонга выиграл второй титул кряду (после Роттердама он преуспел в Марселе) и выбил Гоффена из топ-10. Причём француз разом поднялся на седьмую строчку.
Бразильский турнир позволил многим игрокам серьёзно изменить положение в рейтинге. Так, норвежец Рууд после выхода в полуфинал совершил прорыв с 208-го места на 133-е! В гонке за Милан он поднялся сразу на 14 мест и стал третьим, уступая только Даниилу Медведеву и Александру Звереву.
Ещё одно соревнование АТР прошло в Делрэй-Бич. Там Милош Раонич снялся c финала из-за травмы. Без борьбы титул взял Джек Сок. Он улучшил свой рейтиновый рекорд до 18-й позиции. Дошедший до полуфинала Хуан-Мартин дель Потро добавил 10 мест и стал 32-м. Это поможет ему оказаться в посеве в Индиан-Уэллсе.
Из представителей России в последние недели удачно выступал только Медведев. Россиянин выиграл два матча на решающем тай-брейке в Марселе. Четвертьфинал позволил ему подняться на 57-е место и обойти Андрея Кузнецова, то есть он стал второй ракеткой России. Хотя стоит ещё отметить Евгения Донского, который три недели кряду прошёл квалификацию на турнирах АТР. В Марселе он проиграл в первом круге, а в Дубае сыграет против Михаила Южного.
Свой первый челленджер выиграл представляющий с этого сезона Казахстан Александр Бублик. Он отправился в Мексику, где первенствовал в Морелосе. Бублик впервые вошёл в топ-150, причём сразу на 137-е место.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 27 февраля:
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9735.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5195.
4 (=). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115.
7 (+4). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
8 (-1). Марин Чилич (Хорватия) — 3410.
9 (-1). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (-1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9735.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5195.
4 (=). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4115.
7 (+4). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
8 (-1). Марин Чилич (Хорватия) — 3410.
9 (-1). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (-1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3260.
Расклады грядущей недели
Если у девушек будет настоящее затишье, так как пройдут только скромные турниры в Акапулько и Куала-Лумпуре, то у мужчин состоятся два АТР-500. В Дубае выступят Федерер, Маррей и Вавринка, а Акапулько – Джокович и Надаль.
В теории на этой неделе места в топ-10 могут вернуть себе Монфис и Гоффен. Плотность в районе 7-12-го мест очень высока, так что возможны самые разные изменения. При этом защищать никому ничего не надо, так как год назад на этой неделе проходили матчи Кубка Дэвиса.