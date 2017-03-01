Оскароносное появление Шараповой

Теннисисты постепенно перебираются поближе к США. Именно в этой стране в марте пройдёт два крупных турнира — в Индиан-Уэллсе и Майами. Посмотрим и почитаем социальные сети ведущих игроков, чтобы узнать, как они проводят своё свободное время.
Мария Шарапова побывала на специальной вечеринке по окончании «Оскара».
Здесь Марию вполне можно принять за голливудскую актрису.
Сёстры Уильямс побывали совсем не на таком гламурном мероприятии.
Вместе с Сереной в фотосессии для журнала SI приняла участие Эжени Бушар. Уже как опытная модель канадка показала Хуану-Мартину дель Потро, как надо позировать.
Почти братья. Андрей Рублёв потренировался с Роджером Федерером.
Эжени Бушар, игравшая на турнире в Акапулько, в свой день рождения искупалась в Тихом океане.
Ещё один прекрасный вид на город — им помимо Эжени нам помогают насладиться Марин Чилич и Моника Пуиг.
А Елена Веснина показала нам красоты Сочи.
На прошлой неделе, кстати, Веснина и Макарова победили в паре на турнире в Дубае.
Светлана Кузнецова тоже находится в России. Она в воскресенье отметила Масленицу.
Перенесёмся в Индию. Здесь во время матча на корт вышла корова.
Вечерний Дубай с Агнешкой Радваньской.
Из тёплой погоды обратно в холод. Доминика Цибулкова и зимняя Братислава.