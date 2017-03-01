Тушите свет! Донской обыграл Федерера в Дубае

Один в горах, другой – в квалификациях

Первая встреча с Федерером

Евгений Донской Фото: Reuters

Три отыгранных матчбола

Красивое спасение третьего сета

Роджер Федерер Фото: Reuters

В январесовершил долгожданное возвращение на корт. И оно вышло по-настоящему триумфальным, ведь швейцарец, не будучи фаворитом, выиграл свой 18-й турнир «Большого шлема». Роджер серьёзно выложился в Мельбурне и взял логичную передышку. За это время он успел отправиться в горы вместе со своим трофеем. Он даже стал называть его по имени – «Норман».А в это времяпытался справиться со своим спадом. Старт сезона вышел не слишком удачным. В квалификации Открытого чемпиона Австралии он проиграл в заключительном раунде Ноа Рубину. Тот, кстати, потом в основной сетке сыграл против Федерера.Затем в феврале Евгений отправился играть квалификации к турнирам АТР, и там пошла удачная полоса. Он прошёл квалификации на трёх турнирах подряд – Роттердам, Марсель и Дубай. Потихоньку он собирал очки и набирал уверенность. В первом круге Дубая он обыграл. Причём он переиграл его уже во второй раз за месяц. Любопытно, что у них один тренер –Если Южный уже 16 раз играл с Роджером и во всех случаях уступал, то Донской впервые получил шанс сразиться с таким соперником. У него вообще не так много было матчей против подобных игроков. Разве что можно вспомнить встречу противв Индиан-Уэллсе.Федерер в Дубае в первом круге меньше чем за час разобрался с Бенуа Пэром и в принципе выглядел в полном порядке. Всё благополучно начиналось для чемпиона Australian Open 2017 и в этой встрече. Уже через 13 минут после начала поединка он повёл 5:1. Причём в какой-то момент швейцарец выиграл 13 очков кряду. Евгений немного взбодрился в конце первого сета, что позволило ему даже отыграть один брейк, но общий перевес Федерера был велик.Но по крайней мере Евгений немного расслабился и начал лучше действовать на подаче, что помогло во втором сете. Роджер ошибался с приёма достаточно часто, что позволяло Донскому уверенно держать подачу. Всего один гейм вышел тяжёлым во втором сете, когда Евгений отыгрался с 0:30, зато четырежды он брал свои геймы под ноль.В середине партии в Дубае погасла одна из световых мачт. Один из углов корта стал тёмным. Зрители пытались помочь, зажигая фонарики на своих мобильных телефонах. Быстро поправить ситуацию с мачтой не удалось, но теннисисты у сетки пришли к обоюдному соглашению продолжить игру.Второй сет дошёл до тай-брейка, хотя Донской не просто выиграл больше мячей на приёме, но ещё и сетбол имел. В 10-м гейме россиянин получил шанс после ошибки соперника при ударе с лёта. На сетболе Евгений снова ждал неточности, но тут пассивная стратегия не сработала.На тай-брейке Федерер первым сделал мини-брейк, и всё приближалось к окончанию. Роджер заработал матчболы. Вышел подавать и направил мяч косо, а Донской просто принял наотмашь и попал в самый угол! В таком стиле однажды отыграл матчбол у Федерерав их памятном матче на US Open.На тай-бейке швейцарец упустил три матчбола, два из которых были на его подаче. А затем Донской обвёл соперника с задней линии и заработал свою возможность закончить сет, что он и сделал – 7:6 (9:7).На старте третьего сета Федерер так и не мог наладить игру на приёме. Ему это удалось только в середине партии. Полтора сета у него вообще не было брейк-пойнтов, а тут швейцарец реализовал первую же возможность и оторвался в счёте – 5:2.Вроде бы всё снова вернулось к тому положению, которого все ожидали. До встречи на победу Евгения, занимающего 116-е место в рейтинге, принимались ставки с коэффициентом в районе 18 к 1. Не лучше расценивались его шансы и в концовке третьего сета.Тем не менее он вцепился на приёме: где-то сам отличился, а где-то Федерер помог. Так россиянин отыграл подачу на матч. Но на этом он не остановился и вскоре сделал ещё один брейк на подаче швейцарца. Болельщики Федерера не могли поверить в то, что происходит.Перед подачей на матч Евгений занервничал, да и Роджер добавил — пару раз пробил в линии, а потом на брейк-пойнте уже Донской допустил двойную ошибку. Зрители в тот момент рьяно поддерживали швейцарца, так что бурно радовались двойной россиянина. В итоге судьба встречи решалась на тай-брейке.Вообще, после счёта 6:5 Евгений проиграл девять очков из 10. Россиянин выглядел немного потерянным, но и при счёте 1:5 ещё не сдался. Снова в очень важный момент прошёл приём навылет с форхенда. В этот раз он удался при счёте 3:5. Потом у Роджера не задался приём, что привело к матчболу Донского. И на первом же матчболе Федерер отправил удар справа в коридор.Конечно, швейцарец провёл на самый удачный матч. Он много ошибался с приёма, да и на задней линии брака хватало. Но тем не менее стоит отметить игру Донского, который в ключевых эпизодах встречи с таким соперником действовал здорово. Трижды в важные моменты он принимал навылет справа – на первом матчболе, на подаче оппонента на матч и в концовке тай-брейка третьего сета.Евгений одержал свою самую значимую победу в карьере. Кроме того он впервые обыграл соперника из топ-10. Кстати, Роджер после этой недели может вылететь из первой десятки. А вот Донской существенно поправил своё положение. Четыре победы в Дубае (вместе с квалификационным турниром) позволят ему вернуться в топ-100. То есть совсем близко прямое попадание на «Ролан Гаррос».Теперь Донской ведёт у Федерера по личным встречам – 1-0. Такой же счёт личных встреч у него с Люкой Пуи, с которым россиянин сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае.