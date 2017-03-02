От Стаховского до Донского. Самые неожиданные поражения Федерера

Олимпиада-2004. Бердых – Федерер – 4:6, 7:5, 7:5.

Индиан-Уэллс/Майами-2007. Каньяс – Федерер — 7:5, 6:2 и 7:6, 2:6, 7:6.

Олимпиада-2008. Блэйк – Федерер — 6:4, 7:6.

Уимблдон-2011. Цонга – Федерер — 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон-2013. Стаховский – Федерер — 6:7, 7:6, 7:5, 7:6.

Гамбург-2013. Дельбонис – Федерер – 7:6, 7:6.

US Open-2013. Робредо – Федерер – 7:6, 6:3, 6:4.

Australian Open-2015. Федерер – Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.

Дубай-2017. Донской – Федерер – 3:6, 7:6, 7:6.

На протяжении своей карьерывыиграл 1088 матчей и уступил в 246. Поражение Роджера отво втором круге на турнире в Дубае вошло в число самых сенсационных поражений швейцарца.Мы решили вспомнить другие ситуации, когда Роджер шокировал неудачным результатом.Но это все те случаи, когда исключения подтверждают правила. Эти исходы были неожиданными только из-за того, что Федерер проигрывал редко. Некоторые из этих поражений были болезненными, про другие он наверняка забыл быстро, зато его соперник на всю жизнь запоминал миг триумфа над таким оппонентом.А если подборка этих матчей будет сильно огорчать болельщиков швейцарца, то, наверное, им достаточно вспомнить то, кто выиграл последний на данный момент турнир «Большого шлема», чтобы поднять себе настроение.В 2004 году в теннисе началась эра Федерера. Швейцарец вышел на первое место в рейтинге и стал штамповать победы на турнирах «Большого шлема». Роджер сам называет Олимпиаду-2004 своим лучшим шансом выиграть золото в одиночке, потому что на тот момент он играл прекрасно.Но в Греции что-то пошло не так. Швейцарцу противостоял 18-летний, который на тот момент ещё ничем особенным не отметился. Встреча получилась нервной и равной, но именно молодой теннисист в итоге прошёл дальше, хотя всё равно затем уступил в четвертьфинале. С тех пор Федерер 17 раз обыгрывал чеха, так что реванш он взял сполна, но шанс на золото это ему не вернуло.Здесь сделаем небольшое исключение и объединим сразу два матча. К 2007 году Федерер находился на первой позиции четвёртый год. Любое его поражение на харде на тот момент становилось событием. А чтобы он проиграл дважды на ранней стадии на «Мастерсах» одному и тому же сопернику – это было неслыханно.К тому же Гильермо Каньяс всегда славился игрой на грунте, а тут было два турнира на харде. Если в Калифорнии у Роджера просто не пошла игра и он уступил в двух сетах, то в Майами битва была долгой. Дело дошло до решающего тай-брейка, где в ключевой момент аргентинец внезапно выдал эйс. Впервые вообще пошли какие-то разговоры о спаде швейцарца, но вскоре он их развенчал, добравшись до финала «Ролан Гаррос» и выиграв Уимблдон и US Open.Ещё один упущенный шанс выиграть золотую награду. В 2008 году Роджер был первым сеяным на Олимпиаде, хотя ещё до турнира было известно, чтообойдёт его в рейтинге по окончании соревнований в Пекине.Роджер в этот раз дошёл до четвертьфинала, а по пути справился с Бердыхом. Счёт личных встреч с Блэйком до матча у него был 8-0. Именно это, пожалуй, и делает результат этой встречи столь неожиданным, ведь в рейтинге Джеймс находился в десятке, но у швейцарца никогда не было с ним проблем. Но тут опять что-то не сложилось именно на Олимпиаде. По крайней мере на тех же Играх у швейцарца был и успех – золото в паре со Стэном Вавринкой.Опять же на бумаге это не самое неожиданное поражение, ведь Цонга был около первой десятки на тот момент. Но здесь важно развитие матча, а кроме того это был Уимблдон, на котором Роджер к тому моменту уже выиграл шесть титулов.Кроме того это было первое и единственное поражение Роджера со счёта 2:0 по сетам. Очень существенный перевес тогда отыграл Цонга. Причём у швейцарца не было особо шансов дожать соперника, потому что француз доминировал во второй половине того поединка.Вообще, после Олимпиады-2008 у Роджера было не так много неожиданных сходов. Конечно, ожидания от него были чуть скромнее, чем во время беспрерывного лидерства в 2004-2008 годах. Но при этом чаще всего он проигрывал только серьёзным соперникам.Среди всех поражений в карьере Федерера именно это, пожалуй, главный претендент на самое сенсационное. На тот момент у Роджера была великолепная серия из 36 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». А тем более это произошло на его самом успешном «Шлеме» — Уимблдоне.Стаховский на тот момент был в конце первой сотни, и серьёзных ожиданий от него не было, но он провёл один из своих лучших матчей. Сергей сыграл смело, очень много выходил к сетке, и это сработало. Хотя там в конце четвёртого сета всё решалось буквально в паре розыгрышей. Да и по счёту и так видно, что борьба шла в каждом сете.В конце четвёртого сета Роджер выглядел свежее, но Сергею удавалось это компенсировать классными выходами к сетке. А в решающий момент на тай-брейке четвёртого сета швейцарца подвёл удар слева.Это был следующий турнир Федерера после Уимблдона. Вообще, в тот момент у него был заметный спад. Это единственное поражение Роджера на грунте, которое мы включили в наш список. Всё-таки земляное покрытие долго было слабой стороной швейцарца. Хотя при этом он всё равно показывал немало славных результатов и на нём, да и в итоге «Ролан Гаррос» тоже выиграл.И всё же поражения Федерера на грунте всегда были меньшей неожиданностью. Этот результат сильно выделялся, так как Роджер впервые за 10 с лишним летом уступил теннисисту не из первой сотни. Федерико тогда вообще только через квалификацию прошёл в сетку и шокировал Роджера в полуфинале. Кстати, в следующем турнире после Гамбурга Федерер в первой же игре уступил Брандсу.2013-й был непростым годом для Роджера, как вы уже могли заметить. В серию неудач вошёл и этот матч, который можно вполне назвать самым неожиданным поражением Роджера на US Open.Всё-таки Робредо всегда был менее опасен на харде, да и в тот момент Томми уже прошёл свой пик. По личным встречам испанец уступал сопернику – 0-10. Тем не менее в этой встрече Робредо здорово добавлял в необходимые моменты. Удивительным стала не только сама по себе победа Робредо, а то что ему удалось закончить матч с таким соперником в трёх сетах.А это, пожалуй, самое неожиданное поражение Роджера на другом турнире «Большого шлема» — Australian Open, и произошло оно сравнительно недавно. Кстати, ещё одна ситуация, когда Федерер до матча вёл по личным встречам – 10-0!Здесь, правда, присутствовал фактор недомогания у Роджера, ведь за матч до поединка с Сеппи он вызывал врача, чем швейцарец пользуется очень и очень редко. Большое количество неточностей со стороны Федерера сделало матч равным. А в таком поединке Андреас удачно сыграл на тай-брейках второго и четвёртого сетов, что принесло ему первую победу над Роджером.А завершил нашу подборку свежий матч Роджера. Довольно давно не было подобных поражений у швейцарца. В конце 2015-го он неожиданно оступился в Шанхае против Рамоса, но там оппонент был повыше в рейтинге. А здесь Донской в последний месяц бился в квалификациях, а Роджер прибыл в Дубай после своего триумфа на Открытом чемпионате Австралии.Мало кто ожидал равной борьбы от Донского, а он сражался весь матч и в итоге выиграл с трёх матчболов. Но, скорее всего, Федерер быстро забудет об этой игре или попытается по крайней мере. А вот для Евгения эта встреча запомнится на всю жизнь.