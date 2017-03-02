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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Роджер Федерер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

От Стаховского до Донского. Самые неожиданные поражения Федерера

Роджер Федерер сенсационно оступился в матче с Евгением Донским в Дубае. Мы вспомнили другие неожиданные неудачи великого чемпиона.
2 марта 2017, четверг. 10:19. Теннис
На протяжении своей карьеры Роджер Феререр выиграл 1088 матчей и уступил в 246. Поражение Роджера от Евгения Донского во втором круге на турнире в Дубае вошло в число самых сенсационных поражений швейцарца.
Мы решили вспомнить другие ситуации, когда Роджер шокировал неудачным результатом.

Но это все те случаи, когда исключения подтверждают правила. Эти исходы были неожиданными только из-за того, что Федерер проигрывал редко. Некоторые из этих поражений были болезненными, про другие он наверняка забыл быстро, зато его соперник на всю жизнь запоминал миг триумфа над таким оппонентом.

А если подборка этих матчей будет сильно огорчать болельщиков швейцарца, то, наверное, им достаточно вспомнить то, кто выиграл последний на данный момент турнир «Большого шлема», чтобы поднять себе настроение.

Олимпиада-2004. Бердых – Федерер – 4:6, 7:5, 7:5.


В 2004 году в теннисе началась эра Федерера. Швейцарец вышел на первое место в рейтинге и стал штамповать победы на турнирах «Большого шлема». Роджер сам называет Олимпиаду-2004 своим лучшим шансом выиграть золото в одиночке, потому что на тот момент он играл прекрасно.

Но в Греции что-то пошло не так. Швейцарцу противостоял 18-летний Томаш Бердых, который на тот момент ещё ничем особенным не отметился. Встреча получилась нервной и равной, но именно молодой теннисист в итоге прошёл дальше, хотя всё равно затем уступил в четвертьфинале. С тех пор Федерер 17 раз обыгрывал чеха, так что реванш он взял сполна, но шанс на золото это ему не вернуло.

Индиан-Уэллс/Майами-2007. Каньяс – Федерер — 7:5, 6:2 и 7:6, 2:6, 7:6.


Здесь сделаем небольшое исключение и объединим сразу два матча. К 2007 году Федерер находился на первой позиции четвёртый год. Любое его поражение на харде на тот момент становилось событием. А чтобы он проиграл дважды на ранней стадии на «Мастерсах» одному и тому же сопернику – это было неслыханно.

К тому же Гильермо Каньяс всегда славился игрой на грунте, а тут было два турнира на харде. Если в Калифорнии у Роджера просто не пошла игра и он уступил в двух сетах, то в Майами битва была долгой. Дело дошло до решающего тай-брейка, где в ключевой момент аргентинец внезапно выдал эйс. Впервые вообще пошли какие-то разговоры о спаде швейцарца, но вскоре он их развенчал, добравшись до финала «Ролан Гаррос» и выиграв Уимблдон и US Open.

Олимпиада-2008. Блэйк – Федерер — 6:4, 7:6.

Олимпиада (м) 2008 . 1/4 финала
14 августа 2008 года, четверг. 15:50 МСК
Роджер
Федерер
Джеймс
Блэйк
4:6 6:7
Ещё один упущенный шанс выиграть золотую награду. В 2008 году Роджер был первым сеяным на Олимпиаде, хотя ещё до турнира было известно, что Рафаэль Надаль обойдёт его в рейтинге по окончании соревнований в Пекине.

Роджер в этот раз дошёл до четвертьфинала, а по пути справился с Бердыхом. Счёт личных встреч с Блэйком до матча у него был 8-0. Именно это, пожалуй, и делает результат этой встречи столь неожиданным, ведь в рейтинге Джеймс находился в десятке, но у швейцарца никогда не было с ним проблем. Но тут опять что-то не сложилось именно на Олимпиаде. По крайней мере на тех же Играх у швейцарца был и успех – золото в паре со Стэном Вавринкой.

Уимблдон-2011. Цонга – Федерер — 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон 2011 . 1/4 финала
29 июня 2011 года, среда. 16:10 МСК
Жо-Вильфрид
Цонга
Роджер
Федерер
3:6 6:7 6:4 6:4 6:4

Опять же на бумаге это не самое неожиданное поражение, ведь Цонга был около первой десятки на тот момент. Но здесь важно развитие матча, а кроме того это был Уимблдон, на котором Роджер к тому моменту уже выиграл шесть титулов.

Кроме того это было первое и единственное поражение Роджера со счёта 2:0 по сетам. Очень существенный перевес тогда отыграл Цонга. Причём у швейцарца не было особо шансов дожать соперника, потому что француз доминировал во второй половине того поединка.

Вообще, после Олимпиады-2008 у Роджера было не так много неожиданных сходов. Конечно, ожидания от него были чуть скромнее, чем во время беспрерывного лидерства в 2004-2008 годах. Но при этом чаще всего он проигрывал только серьёзным соперникам.

Уимблдон-2013. Стаховский – Федерер — 6:7, 7:6, 7:5, 7:6.

Уимблдон 2013 . 2-й круг
26 июня 2013 года, среда. 20:15 МСК
Сергей
Стаховский
Роджер
Федерер
6:7 7:6 7:5 7:6

Среди всех поражений в карьере Федерера именно это, пожалуй, главный претендент на самое сенсационное. На тот момент у Роджера была великолепная серия из 36 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». А тем более это произошло на его самом успешном «Шлеме» — Уимблдоне.

Стаховский на тот момент был в конце первой сотни, и серьёзных ожиданий от него не было, но он провёл один из своих лучших матчей. Сергей сыграл смело, очень много выходил к сетке, и это сработало. Хотя там в конце четвёртого сета всё решалось буквально в паре розыгрышей. Да и по счёту и так видно, что борьба шла в каждом сете.

В конце четвёртого сета Роджер выглядел свежее, но Сергею удавалось это компенсировать классными выходами к сетке. А в решающий момент на тай-брейке четвёртого сета швейцарца подвёл удар слева.

Гамбург-2013. Дельбонис – Федерер – 7:6, 7:6.

Гамбург 2013 . 1/2 финала
20 июля 2013 года, суббота. 16:20 МСК
Роджер
Федерер
Федерико
Дельбонис
6:7 6:7

Это был следующий турнир Федерера после Уимблдона. Вообще, в тот момент у него был заметный спад. Это единственное поражение Роджера на грунте, которое мы включили в наш список. Всё-таки земляное покрытие долго было слабой стороной швейцарца. Хотя при этом он всё равно показывал немало славных результатов и на нём, да и в итоге «Ролан Гаррос» тоже выиграл.


И всё же поражения Федерера на грунте всегда были меньшей неожиданностью. Этот результат сильно выделялся, так как Роджер впервые за 10 с лишним летом уступил теннисисту не из первой сотни. Федерико тогда вообще только через квалификацию прошёл в сетку и шокировал Роджера в полуфинале. Кстати, в следующем турнире после Гамбурга Федерер в первой же игре уступил Брандсу.

US Open-2013. Робредо – Федерер – 7:6, 6:3, 6:4.

US Open 2013 . 4-й круг
03 сентября 2013 года, вторник. 01:35 МСК
Роджер
Федерер
Томми
Робредо
6:7 3:6 4:6

2013-й был непростым годом для Роджера, как вы уже могли заметить. В серию неудач вошёл и этот матч, который можно вполне назвать самым неожиданным поражением Роджера на US Open.

Всё-таки Робредо всегда был менее опасен на харде, да и в тот момент Томми уже прошёл свой пик. По личным встречам испанец уступал сопернику – 0-10. Тем не менее в этой встрече Робредо здорово добавлял в необходимые моменты. Удивительным стала не только сама по себе победа Робредо, а то что ему удалось закончить матч с таким соперником в трёх сетах.

Australian Open-2015. Федерер – Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.

Australian Open 2015 . 3-й круг
23 января 2015 года, пятница. 06:55 МСК
Андреас
Сеппи
Роджер
Федерер
6:4 7:6 4:6 7:6

А это, пожалуй, самое неожиданное поражение Роджера на другом турнире «Большого шлема» — Australian Open, и произошло оно сравнительно недавно. Кстати, ещё одна ситуация, когда Федерер до матча вёл по личным встречам – 10-0!

Здесь, правда, присутствовал фактор недомогания у Роджера, ведь за матч до поединка с Сеппи он вызывал врача, чем швейцарец пользуется очень и очень редко. Большое количество неточностей со стороны Федерера сделало матч равным. А в таком поединке Андреас удачно сыграл на тай-брейках второго и четвёртого сетов, что принесло ему первую победу над Роджером.

Дубай-2017. Донской – Федерер – 3:6, 7:6, 7:6.

Дубай 2017 . 2-й круг
01 марта 2017 года, среда. 19:30 МСК
Роджер
Федерер
Евгений
Донской
6:3 6:7 6:7

А завершил нашу подборку свежий матч Роджера. Довольно давно не было подобных поражений у швейцарца. В конце 2015-го он неожиданно оступился в Шанхае против Рамоса, но там оппонент был повыше в рейтинге. А здесь Донской в последний месяц бился в квалификациях, а Роджер прибыл в Дубай после своего триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

Мало кто ожидал равной борьбы от Донского, а он сражался весь матч и в итоге выиграл с трёх матчболов. Но, скорее всего, Федерер быстро забудет об этой игре или попытается по крайней мере. А вот для Евгения эта встреча запомнится на всю жизнь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Донской Роджер Федерер Сергей Стаховский Томаш Бердых
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