Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову

«Мария в «уайлд кард» не нуждается»
Мария Шарапова продолжает получать «уайлд кард» на различные турниры. Вслед за Штутгартом и Мадридом специальное приглашение ей выдали организаторы соревнования в Риме. Однако не все игроки считают, что руководители этих турниров поступают правильно. Так, Энди Маррей полагает, что теннисисты, которые отбыли дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, не должны получать «уайлд кард».
«Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением. Но большинство организаторов делает то, что, по их мнению, приносит наибольшую пользу их турнирам. Если они считают, что громкие имена помогут продать больше билетов, то поступают именно так. У Шараповой есть возможность постараться улучшить своё положение в рейтинге. Потенциально она в «уайлд кард» не нуждается. Но если у неё не получится, то тому же Уимблдону придётся принимать решение самостоятельно. Уверен, они будут долго думать о том, как люди отнесутся к этой ситуации. В итоге они примут правильное решение», — таково мнение первой ракетки мира.
С его позицией не согласна Мартина Навратилова, которая считает, что Мария по окончании дисквалификации будет иметь те же права, что и все остальные игроки. «В теннисе есть обоснованные правила. Мария нарушила их и до сих пор расплачивается за это. Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться «уайлд кард». Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать».
«Ролан Гаррос» пока думает
Позиция организаторов абсолютно понятна. Мария — одна из главных звёзд мирового тенниса. Её участие прибавляет популярности любому турниру и способствует продажам билетов. Так что, конечно, все турниры заинтересованы в том, чтобы Мария играла. Если бы речь шла даже о теннисисте топ-20, который при этом не слишком популярен, то, возможно, организаторы не стали бы выдавать такому игроку «уайлд кард» после допинг-скандала. Особенно если мы говорим о крупном турнире, который дорожит своей репутацией. Так, новый президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдицелли дал понять, что выдача «уайлд кард» Шараповой может бросить тень на антидопинговую политику ФТФ.
Однако трудно не согласиться с позицией Навратиловой: Мария понесла наказание за приём мельдония и не должна платить двойную цену. С 26 апреля Шарапова возвращается в WTA-тур и может на равных со всеми остальными девушками претендовать на «уайлд кард». Ситуацию можно сравнить с футболом. Многие считают, что если судья назначил пенальти, то красную карточку вратарю показывать уже не нужно: обороняющаяся команда и так получила наказание. Можно не сомневаться, что чем ближе будет дата возвращения Шараповой на корт, тем чаще мы будем слышать различные мнения по поводу того, стоит или нет ей предоставлять «уайлд кард».
Конечно, лучше всего, если Мария успешно сыграет на первых турнирах, быстро поднимется в рейтинге, и все эти разговоры станут бессмысленными. Но когда именно Шарапова сможет вернуться на свой уровень? По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это может произойти в течение полугода. «У Марии Шараповой спортивный характер, за счёт этого она выиграла много матчей. Психологически эта теннисистка очень стойкая. Что касается физических кондиций, то судить сейчас тяжело. Всё-таки прошёл год. Хочется, чтобы она вернула всё то, что у неё было. И если это произойдёт, то можно надеяться, что в течение полугода она вернётся в элиту», — заявил он в интервью Nation News.
Федерер нейтрален
Марию публично поддержал Новак Джокович. Он недавно сказал, что они с россиянкой находятся в хороших отношениях. Серб надеется, что Шарапова вернётся на вершину, потому что этого заслуживает. Но в принципе теннисисты стараются не затрагивать эту тему, потому что она достаточно скользкая, и любая позиция обязательно вызовет негодование у той или иной части общества. Мы это видим на примере Маррея и Навратиловой — у обоих есть единомышленники и противники. Иногда, правда, ничего не ответить нельзя, если тебя спрашивают об этом напрямую, как было с Роджером Федерером: «На эту ситуацию можно смотреть по-разному, в зависимости от того, кем ты являешься. Не знаю, имеет ли значение причина дисквалификации, потому что в целом это одно и то же. Дисквалификация есть дисквалификация. Это непростое решение. Честно говоря, не знаю, что ответить».
Навратилова: Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться «уайлд-кард». Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать.
Ситуация с Шараповой интересна ещё и тем, что её случай беспрецедентен. Да, 10 лет назад дисквалифицировали другую большую звезду — Мартину Хингис, но она в одиночный разряд так и не вернулась, поэтому мы не знаем, как бы поступали организаторы турниров. На небольшой срок отстраняли от тенниса Ришара Гаске и Марина Чилича, но они не так сильно падали в рейтинге. Чуть больше вынужденно отдыхал от игры Виктор Троицки. Он попросил «уайлд кард» на турнир в Гштааде и сначала получил отказ, но затем организаторы решение поменяли. При всём уважении к Виктору, Мария — птица совершенно другого полёта. Радостно, что три крупных соревнования с удовольствием хотят увидеть россиянку на своих кортах, но и ей, и её болельщикам надо быть готовым к продолжению полемики. Наверняка будут появляться новые мнения теннисистов и теннисных деятелей, поэтому мы продолжим следить за этой историей.