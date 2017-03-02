Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову

Марии Шараповой выдают «уайлд кард» на крупные турниры. Кто-то считает, что она не нуждается в таких приглашениях. Слово — обеим сторонам.
2 марта 2017, четверг. 13:30. Теннис

«Мария в «уайлд кард» не нуждается»


Мария Шарапова продолжает получать «уайлд кард» на различные турниры. Вслед за Штутгартом и Мадридом специальное приглашение ей выдали организаторы соревнования в Риме. Однако не все игроки считают, что руководители этих турниров поступают правильно. Так, Энди Маррей полагает, что теннисисты, которые отбыли дисквалификацию за применение запрещённых препаратов, не должны получать «уайлд кард».

«Думаю, этим игрокам нужно самим потрудиться над своим возвращением. Но большинство организаторов делает то, что, по их мнению, приносит наибольшую пользу их турнирам. Если они считают, что громкие имена помогут продать больше билетов, то поступают именно так.
У Шараповой есть возможность постараться улучшить своё положение в рейтинге. Потенциально она в «уайлд кард» не нуждается. Но если у неё не получится, то тому же Уимблдону придётся принимать решение самостоятельно. Уверен, они будут долго думать о том, как люди отнесутся к этой ситуации. В итоге они примут правильное решение», — таково мнение первой ракетки мира.

С его позицией не согласна Мартина Навратилова, которая считает, что Мария по окончании дисквалификации будет иметь те же права, что и все остальные игроки. «В теннисе есть обоснованные правила. Мария нарушила их и до сих пор расплачивается за это. Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться «уайлд кард». Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать».

«Ролан Гаррос» пока думает


Позиция организаторов абсолютно понятна. Мария — одна из главных звёзд мирового тенниса. Её участие прибавляет популярности любому турниру и способствует продажам билетов. Так что, конечно, все турниры заинтересованы в том, чтобы Мария играла. Если бы речь шла даже о теннисисте топ-20, который при этом не слишком популярен, то, возможно, организаторы не стали бы выдавать такому игроку «уайлд кард» после допинг-скандала. Особенно если мы говорим о крупном турнире, который дорожит своей репутацией. Так, новый президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдицелли дал понять, что выдача «уайлд кард» Шараповой может бросить тень на антидопинговую политику ФТФ.

Однако трудно не согласиться с позицией Навратиловой: Мария понесла наказание за приём мельдония и не должна платить двойную цену. С 26 апреля Шарапова возвращается в WTA-тур и может на равных со всеми остальными девушками претендовать на «уайлд кард». Ситуацию можно сравнить с футболом. Многие считают, что если судья назначил пенальти, то красную карточку вратарю показывать уже не нужно: обороняющаяся команда и так получила наказание. Можно не сомневаться, что чем ближе будет дата возвращения Шараповой на корт, тем чаще мы будем слышать различные мнения по поводу того, стоит или нет ей предоставлять «уайлд кард».


Конечно, лучше всего, если Мария успешно сыграет на первых турнирах, быстро поднимется в рейтинге, и все эти разговоры станут бессмысленными. Но когда именно Шарапова сможет вернуться на свой уровень? По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это может произойти в течение полугода. «У Марии Шараповой спортивный характер, за счёт этого она выиграла много матчей. Психологически эта теннисистка очень стойкая. Что касается физических кондиций, то судить сейчас тяжело. Всё-таки прошёл год. Хочется, чтобы она вернула всё то, что у неё было. И если это произойдёт, то можно надеяться, что в течение полугода она вернётся в элиту», — заявил он в интервью Nation News.

Федерер нейтрален


Марию публично поддержал Новак Джокович. Он недавно сказал, что они с россиянкой находятся в хороших отношениях. Серб надеется, что Шарапова вернётся на вершину, потому что этого заслуживает. Но в принципе теннисисты стараются не затрагивать эту тему, потому что она достаточно скользкая, и любая позиция обязательно вызовет негодование у той или иной части общества. Мы это видим на примере Маррея и Навратиловой — у обоих есть единомышленники и противники. Иногда, правда, ничего не ответить нельзя, если тебя спрашивают об этом напрямую, как было с Роджером Федерером: «На эту ситуацию можно смотреть по-разному, в зависимости от того, кем ты являешься. Не знаю, имеет ли значение причина дисквалификации, потому что в целом это одно и то же. Дисквалификация есть дисквалификация. Это непростое решение. Честно говоря, не знаю, что ответить».
Навратилова: Её дисквалификация скоро подойдёт к концу, и правила гласят, что она может воспользоваться «уайлд-кард». Если мы как игроки не согласны с этим, то правила надо менять, а до этого их следует соблюдать.



Ситуация с Шараповой интересна ещё и тем, что её случай беспрецедентен. Да, 10 лет назад дисквалифицировали другую большую звезду — Мартину Хингис, но она в одиночный разряд так и не вернулась, поэтому мы не знаем, как бы поступали организаторы турниров. На небольшой срок отстраняли от тенниса Ришара Гаске и Марина Чилича, но они не так сильно падали в рейтинге. Чуть больше вынужденно отдыхал от игры Виктор Троицки. Он попросил «уайлд кард» на турнир в Гштааде и сначала получил отказ, но затем организаторы решение поменяли. При всём уважении к Виктору, Мария — птица совершенно другого полёта. Радостно, что три крупных соревнования с удовольствием хотят увидеть россиянку на своих кортах, но и ей, и её болельщикам надо быть готовым к продолжению полемики. Наверняка будут появляться новые мнения теннисистов и теннисных деятелей, поэтому мы продолжим следить за этой историей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 11
Теги
Мария Шарапова Новак Джокович Роджер Федерер
Новости. Теннис
2 марта 2017, четверг
14:03 Мыскина: хотела бы видеть в сборной Касаткину и Павлюченкову в матче с Бельгией
13:44 Дуань Инъин и Ван Цян вышли в четвертьфинал турнира в Куала-Лумпуре
13:17 Хромачёва, Мельникова и Потапова победили на старте турнира в Куритибе
12:36 Джокович: горжусь тем, что сумел вырвать победу в матче с дель Потро
12:18 Младенович и Уотсон провели второй по продолжительности матч в сезоне
12:01 Надаль: к сожалению, и я когда-нибудь проиграю в Акапулько
11:56 Уволенный за оскорбление В. Уильямс комментатор перенёс сердечный приступ
11:37 Калинская взяла всего 3 гейма в матче с Хань Синьюнь на турнире в Куала-Лумпуре
11:30 Гьюдичелли: приглашение Шараповой на РГ может негативно сказаться на имидже ФТФ
11:21 Федерер: не знаю, как я упустил победу, но Донской сыграл отлично
10:43 Тарпищев: Донской одержал грандиозную победу над Федерером
10:35 Младенович: думаю, нам с Уотсон обеим было тяжело физически
10:21 Пуиг: моей целью является прибавлять с каждым матчем и не ощущать давления
10:02 Джокович одержал волевую победу над дель Потро во 2-м круге турнира в Акапулько
09:51 Федерер — о предоставлении WC отстранённым за допинг: не знаю, что ответить
09:50 Тим победил Маннарино и сыграет с Куэрри на турнире в Акапулько
09:08 Гоффен проиграл Куэрри во втором круге турнира в Акапулько
09:06 Лучич-Барони и Младенович вышли в четвертьфинал турнира в Акапулько
08:50 Рамос сыграет с Пельей в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу
07:30 Донской: если бы Федерер сыграл лучше, у меня было бы мало шансов даже на сет
07:01 Надаль отдал Лоренци два гейма на пути в 1/4 финала турнира в Акапулько
05:38 Чилич обыграл Чорича на пути в четвертьфинал турнира в Акапулько
05:26 Остапенко сразится с Цуренко за выход в полуфинал турнира в Акапулько
03:41 Пуиг и Цуренко вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько
03:09 Дельбонис и Пелья — в четвертьфинале турнира в Сан-Паулу
02:29 Кирьос вышел в 1/4 финала в Акапулько, где сыграет с Джоковичем или дель Потро
01:52 Бычкова: победа Донского над Федерером — это настоящее чудо!
00:57 Тарпищев: Шарапова может вернуться в элиту через полгода после возвращения
00:41 Дьяченко: Донской провёл лучший матч в жизни и заслуженно победил Федерера
1 марта 2017, среда
23:53 Навратилова: правила позволяют Шараповой получать WC после дисквалификации
23:39 Донской — первый с 2013 года теннисист не из топ-100, победивший Федерера
23:14 Донской: победив Федерера, я удивил всех
22:26 Маррей: следующие матчи будут сложнее, но я доволен своей игрой
22:05 Соуза вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Паулу
21:54 Донской отыграл три матчбола и победил Федерера на турнире в Дубае
21:23 Керкхове: мне нравится быть аутсайдером
21:10 Свитолина: хотела защитить титул в Куала-Лумпуре, но вынуждена была сняться
19:49 Джумхур вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, победив Гранольерса
19:41 Маррей отдал лишь 2 гейма Гарсия-Лопесу во втором круге турнира в Дубае
18:57 Вердаско: победы над такими игроками, как Баутиста-Агут, придают уверенности
18:50 Бердых проиграл Хасе в Дубае, реализовав 1 брейк-пойнт из 9
17:45 Монфис одолел Эванса и сыграет с Вердаско в 1/4 финала турнира в Дубае
16:43 Маррей: игроки, дисквалифицированные за допинг, не должны получать «уайлд-кард»
16:21 Тарпищев: пока окончательно мы не выбрали места, где пройдёт матч с Бельгией
15:54 Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Копила
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто из нового поколения россиян сможет первым пробиться в топ-20?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+