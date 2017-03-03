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175 лет назад 2016
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Как могла бы пройти теннисная церемония вручения наград «Оскар»
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Теннисный «Оскар». Голливуд слезам не верит

Одновременно с «Оскаром» прошла теннисная церемония «Твиннер». Рассказываем об этом мероприятии, не забыв про обладателей «Золотых ракеток».
3 марта 2017, пятница. 12:00. Теннис

Первый «Твиннер»


Свой вечер раз в году есть у актёров, музыкантов, работников телевидения, да много у кого. Именно на таких мероприятиях путём голосования определяются лучшие работы и выявляются имена главных триумфаторов года. В спорте же голосование не требуется: медали, кубки и первые места достаются тем, кто выиграл по объективным критериям. Но спортсменам, и в частности теннисистам, порой тоже хочется примерить шикарные платья и пройтись по красной дорожке под непрекращающиеся звуки затворов камер. Мало кто знает, но в прошедшее воскресенье одновременно с «Оскаром» состоялась и пробная теннисная церемония. Конечно, она не получила такой огласки из-за сильного конкурента, но нам удалось разузнать некоторые подробности пробного «Твиннера».

Почему «Твиннер»? Как и в случае с «Оскаром», достоверно неизвестно, как именно появилось такое название, но существует несколько версий. По одной из них, «Твиннер» — это компиляция слова «виннер» (победитель) и первой буквы этого вида спорта. По другой, «твиннер», как известно, это удар между ногами — то, что многие пытаются сделать, но получается у единиц. Так и заветную статуэтку хотят выиграть все, однако удаётся лишь избранным. Наконец, есть версия, что это просто красивое и звучное слово, которое отлично подходит для данной церемонии. Со статуэткой организаторы решили не выдумывать: на золотом постаменте красовалась золотая ракетка уменьшенного размера.

***


Примерно к полудню теннисные звёзды стали съезжаться на Голливудский бульвар. Конечно, красная дорожка у теннисистов была другой, нежели у актёров, да и сама премия прошла не в театре «Долби», а в соседнем здании. Первыми приехали Мария Шарапова и Виктория Азаренко, которые и живут недалеко, и в данный момент имеют больше свободного времени, чем их коллеги.

— Вика, какой сюрприз! А ты разве на что-то номинирована?
— Да. «Лучшая теннисная мама года».
— Подожди, а разве у тебя были конкурентки?
— Ну, хорошо, «Единственная теннисная мама года». Это же не моя вина, что я одна такая. Вот у мужчин настоящая борьба будет — Джокович, Маррей, Фритц, Фоньини. А ты просто покрасоваться или тоже чего вручат?
— Я же диплом Гарварда получила. Мне специальный приз академии дадут — «Самая умная теннисистка года».
— Ну и что тебе дал этот Гарвард? — с ехидством спросила Виктория.
— Вика, это же бизнес-школа, я поняла, как бренд развивать! Видела фотосессию Каролины? Это моя идея вставить скрытую рекламу своих конфет.


— По-моему, это антиреклама, но тебе виднее, я гарварды не кончала.
— Плохой рекламы не бывает. Мне даже сказали, что сегодня на «Оскаре» собираются в конце какой-то саботаж устроить. Всё ради повышения внимания.
— Так было уже на каком-то конкурсе красавиц недавно. Ничего нового, что ли, не могут придумать?
— Вика, сразу видно, что ты не сечёшь фишку. Именно из-за того, что то же самое уже было, никто не подумает, что всё подстроено.
— Ой, да ну тебя с этими сложными схемами. Давай лучше быстрее на корты возвращаться и что-то настоящее выигрывать.

Красная дорожка


Через полчаса Мария на красной дорожке оказалась рядом с Гарбинье Мугурусой. Обе девушки были не очень рады встретить друг друга, но вежливо улыбались в сторону фотокорреспондентов.

— Я тут читала, что теннисистам, дескать, всё равно, буду я выступать или нет. Да и вообще ты меня не помнишь. А три наших матча помнишь, где я тебя обыграла?
— Маша, да это всё неправильный перевод бульварных журналюг. Мы все тебя очень ждём в туре.
— Ну конечно, особенно ты, Цибулкова и Младенович. Вон, кстати, и Доминика идёт – пытается визуально удлинить ноги вызывающими нарядами. Проще было в одном нижнем белье прийти. Полная безвкусица.
— А направо посмотри — чем лучше Леди Гага? Синие волосы, чёрная помада, безразмерное платье, футбольные гетры и кроссовки. Ну кто так приходит на церемонию?
— Да какая Гага? Это наша Бетани Маттек-Сэндс.


— Ой, и правда. Но тут же я не обозналась: это настоящий Дензел Вашингтон?
— Где?
— Ну вон, спиной к нам. Или всё-таки Сэмюэл Л. Джексон? А может этот, из «Матрицы», Лоуренс Фишборн?
— Ага, ещё скажи Морган Фримэн. Я смотрю, они все у тебя на одно лицо. Это Цонга!
— Ну только не говори, что вот это не Уилл Смит. Посмотри, какие трюки выполняет: и в толпу бросается, и кульбиты делает. Как не боится-то!
— Смит бы побоялся, а Монфису всё нипочём. Ты лучше переведи, что там на испанском какой-то парень орёт? И почему все смеются?
— А, это Сантьяго Гонсалес. Пытается протест устроить. Говорит, если возведут стену с Мексикой, он будет бойкотировать все турниры в США, включая US Open. Вот и смеются. Так, ну это, должно быть, Дженнифер Лоуренс, кто ещё мог так откровенно одеться?
— Нет, это Возняцки. Она не успела ещё все свои купальники в той фотосессии показать, вот решила здесь блеснуть.
— Ой, Маш, обернись. Наконец-то настоящая звезда приехала! Не узнаю со спины, но ты посмотри, какой костюм, какие туфли, какая причёска, всё с иголочки. Может, Райана Гослинга заманили? Или это Ди Каприо?
— Да они все на «Оскаре», Гарби. Это наш Ди Каприо — Роджер. Между прочим, самый стильный мужчина года. И сразу тебе скажу, это не помолодевший Де Ниро, а Новак. И слева от тебя Нисикори, а не Джеки Чан. Вон там не Бандерас, а Рафа. А это не Эндрю Гарфилд, а наш Эндрю — Маррей.


— Кто ещё такой Гарфилд?
— Ну как можно не знать «Человека-Паука»? А в этом году его номинировали за «По соображениям совести», он ещё с Эммой Стоун встречался, стыдно таких актёров не знать.
— Вот и Стоун, кстати. Смотри, вон её рыжая голова.
— Да ну тебя, это Джим Курье. Ещё скажи, что перед нами сейчас Куценко стоит.
— Куценко? Я такого не знаю.
— Ну, это российский актёр. Почти как Тим — везде играет и никогда не отказывается. Но это не он, а Агасси, ему сегодня объявлять лучший фильм. А ты вообще никого не знаешь. Вот поэтому на афтепати после «Оскара» зовут меня, а не тебя. Пойду я, скучно с тобой.
Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Reuters
Организаторы хотели, чтобы ведущим был профессиональный шоумен, но Джимми Киммел был занят на «Оскаре», а Джимми Фэллон запросил слишком большой гонорар. Так, перебирая фамилии, добрались до Ивана Урганта, тем более члены оргкомитета — бывшие теннисисты из разных стран — вспомнили, что у него была отличная шутка про братьев и сестёр. Но Иван оказался слишком занят на съёмках возвращающегося в эфир «Прожекторапэрисхилтон», поэтому приглашение отклонил. Не найдя подходящих кандидатур среди профессионалов, на эту роль организаторы пригласили Энди Роддика. Американец отпускал много политических шуток, а также не гнушался шутить и на более скользкие темы, поэтому приводить его высказывания не станем. Саму церемонию он провёл отлично и несколько раз за вечер приводил теннисистов в экстаз своими остротами.

Вручение наград


В номинации «Лучший актёр» были представлены Денис Шаповалов за главную роль в фильме ужасов «Я страшен в гневе», Бернард Томич за комедию «Симулируй это», Роджер Федерер за фильм в категории «35+» «Старикам тут место», Доминик Тим за марафонский триллер «Ненасытный», а также Денис Истомин и Миша Зверев за совместную работу во вдохновляющей австралийской драме «Неистовый зверь». Победа досталась Федереру. Если Тим, Истомин и Зверев вежливо поаплодировали и сделали вид, что рады за Роджера, то австралийцы не скрывали своего разочарования и пообещали сняться в ещё более скандальных фильмах. Уже через несколько дней после окончания церемонии Бернард начал работу над продолжением франшизы «Симулируй это». Его герой снялся после первого сета, заявив, что играть при такой жаре невозможно, но при этом вернулся на корт через пару часов для парной встречи. Кирьос же начал съёмку в триллере под рабочим названием «Закрой свой рот». Именно эти слова он адресовал болельщику в игре с Дуди Селой, с которым, к слову, тоже повздорил. Букмекеры уже назвали Томича и Кирьоса основными фаворитами премии «Золотой футфолт» — аналога «Золотой малины».
Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Reuters
В главной женской категории основная борьба развернулась между Светланой Кузнецовой за роль в ужастике «Света Руки-ножницы», Сереной Уильямс за работу в предстоящей картине «Моя большая армянская свадьба» и Коко Вандевеге за драму «Ко-Ко Лэнд» (рабочее название — «Ой, я ходить не могу. А, нет, я даже бегаю!»). Члены академии отметили большой талант Вандевеге и оценили её умение перевоплощаться из одного образа в другой буквально за считанные секунды, но посчитали, что отсутствие темнокожих теннисистов в числе победителей воспримут как проявление расизма. Именно по этой причине золотая ракетка досталась Серене.

Наконец, дело дошло и до главной номинации. В ней были представлены эротическая драма «Пляж» (в главных ролях — Серена Уильямс, Каролина Возняцки и Эжени Бушар), социальная драма «Ваши ожидания — ваши проблемы» с Ником Кирьосом (в российском прокате его персонажа озвучивает Андрей Аршавин), сериал «Водный теннис» (съёмки первой части проходили в Дохе, второй — в Дубае, третьей — в Куала-Лумпуре, а съёмки четвёртой запланированы в Индиан-Уэллсе), романтическая комедия «Свидание с незнакомцем» с Эжени Бушар и мюзикл «Забытые гимны» с участием оркестра Ассоциации тенниса США. Для объявления победителя на сцену вышли Андре Агасси и Штеффи Граф. Андре достал карточку из конверта, и на его лице появилось плохо скрываемое недоумение. Он проверил, нет ли в конверте ещё одной карточки. Убедившись, что карточка одна, он передал её своей супруге.
— И «Золотую ракетку» получает… «Пляж»!


Серена, Каролина и Эжени вышли на сцену и начали произносить победные речи. Серена успела поблагодарить своих родителей и сестру, но в этот момент к ней подошёл Роддик и передал другой конверт. После небольшой заминки выяснилось, что к Агасси и Граф попал уже использованный конверт с фамилией обладательницы награды за лучшую женскую роль, которая досталась Уильямс. Серена в камеру показала карточку с настоящим фильмом-победителем — «Свидание с незнакомцем». Американка и датчанка покинули сцену, а Бушар подошла к микрофону.

— Вы знаете, за час до начала церемонии я поспорила в «Твиттере» с Джоном Гёрке. Тем самым парнем, который снимался в «Свидании с незнакомцем». Я ему сказала, что ни за что не получу «Твиннер». Он ответил: «А если получишь, пойдёшь со мной на второе свидание?». Я согласилась. В отличие от первого спора, на сей раз я очень хотела проиграть. Нет, не ради статуэтки. Я хотела проиграть спор, чтобы выиграть в любви.

В зале раздались вздохи и всхлипывания. Томича после слов «Не верю» быстро вывели из зала. Дарья Касаткина и Белинда Бенчич обнялись и начали вытирать потёкшие по щекам слёзы. Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини поцеловались и выкрикнули: «Эжени, посмотри на нас и тоже иди за своим счастьем!». Церемония завершилась под аплодисменты и овации зала. Теннисисты вернулись к своим привычным делам и начали создавать новые работы для следующего «Твиннера».
Виктория Азаренко

Виктория Азаренко

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Гарбинье Мугуруса Доминика Цибулкова Каролина Возняцки Мария Шарапова Роджер Федерер Серена Уильямс Эжени Бушар
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