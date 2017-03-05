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175 лет назад 2016
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Анна Чакветадзе
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Анна Чакветадзе. Теннис как смысл жизни

Анна Чакветадзе была одной из самых умных теннисисток на корте, а по завершении карьеры стала одним из лучших комментаторов.
5 марта 2017, воскресенье. 11:45. Теннис

Умная как Хингис


Анну Чакветадзе называли одной из самых умных теннисисток своего поколения. Она не обладала мощными ударами или сильной подачей, зато думала на корте и плела комбинации. На пике своей карьеры прекрасно передвигалась и умело пользовалась слабыми местами своих соперниц. Её сравнивали с Мартиной Хингис за любовь к интеллектуальному теннису. В воскресенье Анне исполняется всего 30 лет, но свой заключительный матч она провела ещё в сентябре 2012 года. К сожалению, травмы — как физические, так и психологические — не позволили ей раскрыться в полной мере.

Чакветадзе довольно ярко заявила о себе. В 17 лет она прошла квалификацию на US Open и обыграла в первом круге третью ракетку мира — Анастасию Мыскину. Благодаря тому US Open она впервые вошла в топ-100, а уже в июне 2005 года оказалась и в топ-50. Прогресс Анны был стремительным, но не хватало титулов. Этот пробел восполнил скромный турнир в Гуанчжоу. А через две недели Чакветадзе выиграла уже первый большой титул на Кубке Кремля и вошла в число 20 лучших теннисисток мира. Путь от второй сотни до 16-й позиции она прошла чуть более чем за год — крейсерская скорость!
Анна Чакветадзе

Родилась 5 марта 1987 года в Москве.
Рост: 171 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2003, завершение: 2013.
Призовые за карьеру: $ 3 909 854.
В одиночном разряде 296 побед и 170 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 5 (10 сентября 2007).
Количество титулов: 8.

Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — четвертьфинал (2007).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2007).
Уимблдон — четвёртый круг (2008).
US Open — полуфинал (2007).

Быстрый взлёт


Не замечать юную россиянку в тот момент было уже просто невозможно. По габаритам Анна уступала почти всем соперницам, но это не мешало ей их обыгрывать — не за счёт физики и мощи, а за счёт тактики и мысли. Специалисты восторгались тем, что в столь юном возрасте Анна уже так мыслит на корте. Сезон-2007 стал лучшим в её карьере. Она завоевала четыре титула, на трёх «Шлемах» доходила как минимум до четвертьфинала и заслуженно попала на Итоговый турнир. Камнем преткновения стала только Мария Шарапова. В одном сезоне-2007 они встречались четыре раза, и Мария выиграла все матчи в двух сетах. При этом пути двух россиянок сходились на важных стартах — дважды на «Шлемах» и ещё раз в полуфинале Итогового соревнования. Мало сомнений, что если бы не Мария, Чакветадзе завоевала бы хотя бы один по-настоящему крупный трофей. Но игра Шараповой Чакветадзе совсем не подходила: Мария выиграла во всех семи встречах.

Среди других топ-теннисисток никто так успешно не играл с Анной. По четыре победы над ней есть у Каролины Возняцки, Марион Бартоли и Флавии Пеннетты, а пять раз, кроме Шараповой, её среди ведущих спортсменок не обыгрывал никто. Сама же Анна была неудобной соперницей для Виктории Азаренко, Аны Иванович, Амели Моресмо, Ли На и многих других. При этом в основном все эти успехи пришли к Чакветадзе ещё в тинейджерском возрасте. К 20 годам она уже имела шесть титулов и на тот момент не проиграла ни одного финала. Анна успела даже побывать в первой пятёрке мирового рейтинга. В общем, как тогда казалось, мало что могло ей помешать стать полноценной звездой женского тенниса.

Ограбление


В декабре 2007 года шестеро грабителей ворвались в дом Анны в подмосковном посёлке. Теннисистку связали, а её отца избили. Преступники отлично знали, куда пришли: они потребовали часы, которые Анна недавно выиграла в выставочном матче. Перед уходом один из грабителей сказал: «Продолжай играть. Мы ещё придём». Только самой Анне известно, насколько тяжёлую психологическую травму она получила в тот момент. Физическую, кстати, тоже: у россиянки так долго были связаны запястья, что какое-то время ей было трудно вернуть чувство мяча на тренировках. И всё же психологическая рана оказалась сильнее.

Уже через несколько недель после случившегося Анна полетела в Австралию, а в феврале приняла участие в знаменитой встрече Израиль — Россия. Чакветадзе заряжалась отрицательной энергией стадиона. Чем больше израильские болельщики освистывали россиянку, тем лучше она играла. Этот заряд энергии помог ей спустя пару дней победить на престижном турнире в Париже, но в целом результаты Анны начали стремительно ухудшаться. До окончания карьеры она завоевала лишь один титул, да и тот довольно скромный — в Портороже в 2010 году. На «Шлемах» после четвёртого круга на Уимблдоне-2008 россиянка ни разу не выходила даже в третий раунд.
Теннисистка мечты
Подача — Серена Уильямс.
Удар слева — Виктория Азаренко.
Удар справа — Мэдисон Кис.
Игра с лёта — Агнешка Радваньска.
Передвижение по корту — Анжелика Кербер.
Приём — Каролина Возняцки.

Обмороки и окончание карьеры


Практически так же быстро, как Анна поднялась в пятёрку, она начала опускаться в табели о рангах. Сезон-2008 оказался скомканным из-за отсутствия межсезонья. Сама теннисистка тогда говорила, что просто переезжает с турнира на турнир, но при этом не может должным образом тренироваться. Именно по этой причине она снялась с Олимпиады, так как не хотела ехать в Пекин не в оптимальной форме. Затем, как мы уже сказали, наступил небольшой прогресс и даже пришёл титул в Словении. Но в начале 2011 года Чакветадзе несколько раз упала в обморок прямо на корте.

Сначала считалось, что причина этих обмороков — боли в желудке. Затем врачи нашли у неё инфекционное заболевание. Американские врачи решили, что у Анны нейрокардиогенные обмороки. Россиянка несколько раз лечилась в Москве и Германии. Во время реабилитации в столице новое обследование выявило воспаление внутреннего уха. Врачи считали, что это могло влиять на работу сосудов и приводить к обморокам. Американские специалисты советовали Чакветадзе взять перерыв в карьере. Анна хотела играть, но помимо обмороков появились и другие проблемы — воспаление суставов и травма голеностопа.

Теннисная школа и комментаторский успех


Россиянка не играла полгода с Уимблдона-2011. В 2012-м она приняла участие всего в восьми соревнованиях, в которых выиграла в сумме три матча. В 2013-м Анна официально объявила о завершении карьеры. Безусловно, очень жаль, что она, по сути, провела всего два сезона на высоком уровне, а затем в силу разных обстоятельств уже не могла играть на 100%. Однако она раскрылась в других сферах и попробовала себя даже в политике, но, к счастью для теннисных болельщиков, осталась в нашей с вами любимой игре. Ещё по ходу карьеры Анна пробовала себя у микрофона, а по окончании выступлений стала полноценным комментатором. Как и в случае с теннисной карьерой, Чакветадзе очень быстро взобралась на вершину в журналисткой среде. Анна не просто теннисный эксперт, который помогает основному комментатору. Она сама стала полноценным комментатором и полюбилась зрителям за чистый русский язык, глубину знаний и профессиональные оценки.

Кроме того, пару лет назад открылась школа тенниса имени Анны Чакветадзе. Ещё Анна ведёт колонку на «Чемпионате», делает прогнозы на матчи и даже даёт консультации шахматисту Сергею Карякину. В частности, сегодняшняя именинница помогала ему во время матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Об этом и многом другом Анна рассказала во время визита в редакцию «Чемпионата» в конце прошлого года. Она с лёгкостью перескакивает с одноручного бекхэнда Вавринки на тренерский тандем Маррея и Лендла, с перспектив Шараповой на изменение формата Кубка Дэвиса… Для Чакветадзе журналистика — это не просто работа. Она с удовольствием следит за теннисом и делится своими профессиональными наблюдениями на страницах Интернета и в телевизионном эфире. «Мне очень интересно. Я никогда не могла подумать, что буду так следить за теннисом. Когда играла, я его почти не смотрела, как и очень многие теннисисты. Начинала я с комментирования — сначала была очень зажата, не знала, как себя вести. Но потом мне очень понравилось, и сейчас я слежу за всеми результатами».

Поздравляем Анну с днём рождения и желаем новых творческих побед!
Анна Чакветадзе

Анна Чакветадзе

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анна Чакветадзе
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