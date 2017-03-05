Анна Чакветадзе. Теннис как смысл жизни

Умная как Хингис
Анну Чакветадзе называли одной из самых умных теннисисток своего поколения. Она не обладала мощными ударами или сильной подачей, зато думала на корте и плела комбинации. На пике своей карьеры прекрасно передвигалась и умело пользовалась слабыми местами своих соперниц. Её сравнивали с Мартиной Хингис за любовь к интеллектуальному теннису. В воскресенье Анне исполняется всего 30 лет, но свой заключительный матч она провела ещё в сентябре 2012 года. К сожалению, травмы — как физические, так и психологические — не позволили ей раскрыться в полной мере.
Чакветадзе довольно ярко заявила о себе. В 17 лет она прошла квалификацию на US Open и обыграла в первом круге третью ракетку мира — Анастасию Мыскину. Благодаря тому US Open она впервые вошла в топ-100, а уже в июне 2005 года оказалась и в топ-50. Прогресс Анны был стремительным, но не хватало титулов. Этот пробел восполнил скромный турнир в Гуанчжоу. А через две недели Чакветадзе выиграла уже первый большой титул на Кубке Кремля и вошла в число 20 лучших теннисисток мира. Путь от второй сотни до 16-й позиции она прошла чуть более чем за год — крейсерская скорость!
Анна Чакветадзе
Родилась 5 марта 1987 года в Москве.
Рост: 171 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2003, завершение: 2013.
Призовые за карьеру: $ 3 909 854.
В одиночном разряде 296 побед и 170 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 5 (10 сентября 2007).
Количество титулов: 8.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — четвертьфинал (2007).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2007).
Уимблдон — четвёртый круг (2008).
US Open — полуфинал (2007).
Родилась 5 марта 1987 года в Москве.
Рост: 171 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2003, завершение: 2013.
Призовые за карьеру: $ 3 909 854.
В одиночном разряде 296 побед и 170 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 5 (10 сентября 2007).
Количество титулов: 8.
Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — четвертьфинал (2007).
«Ролан Гаррос» — четвертьфинал (2007).
Уимблдон — четвёртый круг (2008).
US Open — полуфинал (2007).
Быстрый взлёт
Не замечать юную россиянку в тот момент было уже просто невозможно. По габаритам Анна уступала почти всем соперницам, но это не мешало ей их обыгрывать — не за счёт физики и мощи, а за счёт тактики и мысли. Специалисты восторгались тем, что в столь юном возрасте Анна уже так мыслит на корте. Сезон-2007 стал лучшим в её карьере. Она завоевала четыре титула, на трёх «Шлемах» доходила как минимум до четвертьфинала и заслуженно попала на Итоговый турнир. Камнем преткновения стала только Мария Шарапова. В одном сезоне-2007 они встречались четыре раза, и Мария выиграла все матчи в двух сетах. При этом пути двух россиянок сходились на важных стартах — дважды на «Шлемах» и ещё раз в полуфинале Итогового соревнования. Мало сомнений, что если бы не Мария, Чакветадзе завоевала бы хотя бы один по-настоящему крупный трофей. Но игра Шараповой Чакветадзе совсем не подходила: Мария выиграла во всех семи встречах.
Среди других топ-теннисисток никто так успешно не играл с Анной. По четыре победы над ней есть у Каролины Возняцки, Марион Бартоли и Флавии Пеннетты, а пять раз, кроме Шараповой, её среди ведущих спортсменок не обыгрывал никто. Сама же Анна была неудобной соперницей для Виктории Азаренко, Аны Иванович, Амели Моресмо, Ли На и многих других. При этом в основном все эти успехи пришли к Чакветадзе ещё в тинейджерском возрасте. К 20 годам она уже имела шесть титулов и на тот момент не проиграла ни одного финала. Анна успела даже побывать в первой пятёрке мирового рейтинга. В общем, как тогда казалось, мало что могло ей помешать стать полноценной звездой женского тенниса.
Ограбление
В декабре 2007 года шестеро грабителей ворвались в дом Анны в подмосковном посёлке. Теннисистку связали, а её отца избили. Преступники отлично знали, куда пришли: они потребовали часы, которые Анна недавно выиграла в выставочном матче. Перед уходом один из грабителей сказал: «Продолжай играть. Мы ещё придём». Только самой Анне известно, насколько тяжёлую психологическую травму она получила в тот момент. Физическую, кстати, тоже: у россиянки так долго были связаны запястья, что какое-то время ей было трудно вернуть чувство мяча на тренировках. И всё же психологическая рана оказалась сильнее.
Уже через несколько недель после случившегося Анна полетела в Австралию, а в феврале приняла участие в знаменитой встрече Израиль — Россия. Чакветадзе заряжалась отрицательной энергией стадиона. Чем больше израильские болельщики освистывали россиянку, тем лучше она играла. Этот заряд энергии помог ей спустя пару дней победить на престижном турнире в Париже, но в целом результаты Анны начали стремительно ухудшаться. До окончания карьеры она завоевала лишь один титул, да и тот довольно скромный — в Портороже в 2010 году. На «Шлемах» после четвёртого круга на Уимблдоне-2008 россиянка ни разу не выходила даже в третий раунд.
Теннисистка мечты
Подача — Серена Уильямс.
Удар слева — Виктория Азаренко.
Удар справа — Мэдисон Кис.
Игра с лёта — Агнешка Радваньска.
Передвижение по корту — Анжелика Кербер.
Приём — Каролина Возняцки.
Подача — Серена Уильямс.
Удар слева — Виктория Азаренко.
Удар справа — Мэдисон Кис.
Игра с лёта — Агнешка Радваньска.
Передвижение по корту — Анжелика Кербер.
Приём — Каролина Возняцки.
Обмороки и окончание карьеры
Практически так же быстро, как Анна поднялась в пятёрку, она начала опускаться в табели о рангах. Сезон-2008 оказался скомканным из-за отсутствия межсезонья. Сама теннисистка тогда говорила, что просто переезжает с турнира на турнир, но при этом не может должным образом тренироваться. Именно по этой причине она снялась с Олимпиады, так как не хотела ехать в Пекин не в оптимальной форме. Затем, как мы уже сказали, наступил небольшой прогресс и даже пришёл титул в Словении. Но в начале 2011 года Чакветадзе несколько раз упала в обморок прямо на корте.
Сначала считалось, что причина этих обмороков — боли в желудке. Затем врачи нашли у неё инфекционное заболевание. Американские врачи решили, что у Анны нейрокардиогенные обмороки. Россиянка несколько раз лечилась в Москве и Германии. Во время реабилитации в столице новое обследование выявило воспаление внутреннего уха. Врачи считали, что это могло влиять на работу сосудов и приводить к обморокам. Американские специалисты советовали Чакветадзе взять перерыв в карьере. Анна хотела играть, но помимо обмороков появились и другие проблемы — воспаление суставов и травма голеностопа.
Теннисная школа и комментаторский успех
Россиянка не играла полгода с Уимблдона-2011. В 2012-м она приняла участие всего в восьми соревнованиях, в которых выиграла в сумме три матча. В 2013-м Анна официально объявила о завершении карьеры. Безусловно, очень жаль, что она, по сути, провела всего два сезона на высоком уровне, а затем в силу разных обстоятельств уже не могла играть на 100%. Однако она раскрылась в других сферах и попробовала себя даже в политике, но, к счастью для теннисных болельщиков, осталась в нашей с вами любимой игре. Ещё по ходу карьеры Анна пробовала себя у микрофона, а по окончании выступлений стала полноценным комментатором. Как и в случае с теннисной карьерой, Чакветадзе очень быстро взобралась на вершину в журналисткой среде. Анна не просто теннисный эксперт, который помогает основному комментатору. Она сама стала полноценным комментатором и полюбилась зрителям за чистый русский язык, глубину знаний и профессиональные оценки.
Кроме того, пару лет назад открылась школа тенниса имени Анны Чакветадзе. Ещё Анна ведёт колонку на «Чемпионате», делает прогнозы на матчи и даже даёт консультации шахматисту Сергею Карякину. В частности, сегодняшняя именинница помогала ему во время матча за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Об этом и многом другом Анна рассказала во время визита в редакцию «Чемпионата» в конце прошлого года. Она с лёгкостью перескакивает с одноручного бекхэнда Вавринки на тренерский тандем Маррея и Лендла, с перспектив Шараповой на изменение формата Кубка Дэвиса… Для Чакветадзе журналистика — это не просто работа. Она с удовольствием следит за теннисом и делится своими профессиональными наблюдениями на страницах Интернета и в телевизионном эфире. «Мне очень интересно. Я никогда не могла подумать, что буду так следить за теннисом. Когда играла, я его почти не смотрела, как и очень многие теннисисты. Начинала я с комментирования — сначала была очень зажата, не знала, как себя вести. Но потом мне очень понравилось, и сейчас я слежу за всеми результатами».
Поздравляем Анну с днём рождения и желаем новых творческих побед!
Анна Чакветадзе
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"