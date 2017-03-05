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175 лет назад 2016
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Акапулько
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Акапулько, ай-яй-яй-яй! Надаль проиграл второй финал в сезоне

Проблемы Джоковича, новый проигранный финал Надаля, стабильность Цуренко и прорыв Барти – в обзоре турниров недели.
5 марта 2017, воскресенье. 16:30. Теннис
В отличие от турнира ATP в Дубае, расписание которого было составлено так, чтобы финал пришёлся на субботу, другой крупный турнир недели – в Акапулько – размеренно шёл к решающим матчам в воскресенье. Да и сложно уложить все поединки в шесть дней, когда параллельно проходят мужской и женский турниры.

Непростой старт фаворитов


Мужской турнир представлял огромный интерес – в Акапулько впервые собрался такой представительный состав. В последний момент в заявку попал Новак Джокович, решивший сменить ОАЭ на Мексику, таким образом окончательно укомплектовав и без того мощную сетку. В результате в Акапулько приехали сразу четверо представителей топ-10: Джокович, Рафаэль Надаль, Марин Чилич и Доминик Тим – а вместе с ними Давид Гоффен, Ник Кирьос и Хуан Мартин дель Потро.

Уже в первом круге многим фаворитам пришлось потрудиться, чтобы одержать победы. Тяжелее всех пришлось дель Потро, которому достался в соперники 19-летний американец Фрэнсис Тиафо. Первый сет Хуан Мартин выиграл не без проблем, во втором же сразу отдал оппоненту подачу. Решающая партия длилась больше часа и подарила зрителям тай-брейк, который, впрочем, уже и не был таким напряжённым – 7:1, опыт дель Потро взял верх.


Марину Чиличу и Нику Кирьосу также пришлось выигрывать в трёх сетах, а Новак Джокович, пусть и переиграл Мартина Клижана в двух, но оставил от своей игры тяжёлое впечатление. Как оказалось, опасениям болельщиков вскоре предстояло оправдаться.

Новая драма Джоковича и дель Потро


Во втором круге слепой жребий свёл хороших друзей и принципиальных соперников – Джокович и дель Потро играли друг с другом 15 раз, и практически каждый матч между ними был если не упорным, то, по крайней мере, драматичным и запоминающимся.

Дель Потро сразу сделал брейк, но тут же отдал его, причём двойной ошибкой. Игра на какое-то время стабилизировалась, но в девятом гейме аргентинец сделал решающий рывок. Как ни странно, но Джокович в первом сете играл активнее соперника, впрочем, и ошибок у него было много больше, что и предопределило исход сета. Вторая партия начиналась ровно, и первым брейк сделал уже серб. Он заиграл чуть стабильнее, раскованнее, поэтому даже спад, пришедшийся на один из геймов на своей подаче, не помешал ему завершить сет в свою пользу.

Настоящая драма развернулась в решающей партии. Первым брейк, причём в седьмом гейме, сделал аргентинец. Но уже спустя несколько минут счёт на табло был снова равным – 4:4. Дель Потро неожиданно накрыла волна усталости, у него заметно просела подача, чем не преминул воспользоваться первый сеянный. 4:6, 6:4, 6:4 – Новак вышел в четвертьфинал, одержав принципиальную победу, которая, казалось, должна была придать ему дополнительной уверенности. Но в 1/4-й сербская коса неожиданно нашла на австралийский камень.

Ноль эмоций


Ник Кирьос до турнира в Акапулько сыграл со всей «большой четвёркой», кроме Джоковича, более того, австралиец уже обыгрывал Надаля и Федерера. В мексиканском четвертьфинале Нику впервые предстояло сыграть против Новака, и он настроился на этот матч удивительным образом.

Единственный брейк-пойнт за час игры в первом сете возник у Новака, но Ник отыграл его эйсом. Этот технический элемент в итоге и стал определяющим. Кирьос потрясающе подавал и на одном лишь тай-брейке пять раз подал навылет. Такая стабильность соперника выбила Новака из колеи, и он допустил ошибку на сетболе австралийца.


Известно, что серб не очень любит играть с хорошо подающими теннисистами – есть в его активе поражения и от Иво Карловича, и от Джона Иснера. И это на самом деле очень интересная особенность, ведь Новак по праву считается одним из лучших принимающих в туре. Совладать с подачей Кирьоса Джокович так и не сумел. Второй сет шёл до первой ошибки, и допустил её именно Новак. Сломленный 25 эйсами Кирьоса (повторение личного рекорда Ника в матчах их трёх сетов), серб под ноль отдал заключительный гейм на своей подаче и покинул Акапулько. Начало сезона для Джоковича пока складывается из рук вон плохо.

Джокер Куэрри


Верхняя часть сетки, оставшаяся вдруг без главного фаворита, открыла двери для Сэма Куэрри. Турнирный путь американца был очень сложен – в первом круге ему достался Кайл Эдмунд, во втором Куэрри разгромил Давида Гоффена, а в четвертьфинале отдал лишь шесть геймов Доминику Тиму, действующему победителю турнира. Полуфинал против Кирьоса стал битвой двух подач, и победу в ней одержал великан из США.

В нижней части сетки в финал на крыльях влетел Рафаэль Надаль, который не отдал соперникам ни сета, а в полуфинале и вовсе камня на камне не оставивший от Марина Чилича – 6:1, 6:2. В финале безусловным фаворитом был именно испанец, который мог завоевать 70-й титул в карьере.


Но с первых же геймов Куэрри продемонстрировал, что подача у него будет работать как часы. Сделав брейк в концовке первого сета, американец взял и партию. Во втором сете у Надаля было сразу пять брейк-пойнтов при счёте 4:3 в свою пользу, но реализовать их он не сумел. Дело дошло до тай-брейка, где гораздо увереннее себя чувствовал Сэм, наколотивший 19 эйсов за полтора часа. Рафаэль потерпел уже второе поражение в финалах этого сезона, а Куэрри завоевал девятый титул в карьере и первый на турнирах ATP-500.
Abierto Mexicano Telcel. Акапулько, Мексика. ATP-500. Хард (открытые корты).
Финал.

Сэм Куэрри (США) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:3, 7:6 (7:3).

Abierto Mexicano Telcel. Акапулько, Мексика. WTA International. Хард (открытые корты).
Финал.

Леся Цуренко (Украина, 7) — Кристина Младенович (Франция, 2) — 6:1, 7:5. (7:3).

BMW Malaysian Open. Куала-Лумпур, Малайзия. WTA International. Хард (открытые корты).
Финал.
Эшли Барти (Австралия, Q) — Нао Хибино (Япония) — 6:3, 6:2.

Стабильность Цуренко


Женский турнир в Акапулько несколько потерялся на фоне состава мужского – первая сеянная Мирьяна Лючич-Барони занимала в понедельник 34-е место в рейтинге. Но борьба за титул получилась здесь не менее принципиальной. Почти все фавориты дошли до четвертьфинала, неожиданно уступила в первом круге лишь Эжени Бушар, которая пала от ракетки Айлы Томлянович.

В результате не самых упорных четвертьфиналов (все матчи закончились в двух сетах) сложилась решающая четвёрка – Мирьяна Лючич-Барони встречалась с Лесей Цуренко, а в битве двух Кристин Макхейл сражалась с Младенович. Украинка очень быстро повела в счёте 5:0, когда её 34-летняя соперница была вынуждена сняться из-за подхваченного ею желудочного вируса. Младенович и Макхейл провели на центральном корте 2 часа 22 минуты, и только после этого француженка смогла склонить чашу весов на свою сторону – 7:5, 4:6, 6:2.

В финале безусловной фавориткой была Младенович, которая проводит пока лучший сезон в карьере, но корты Акапулько за неделю уже приучили к тому, что преимущество на бумаге не даёт преимущества и в матче. Лишь при счёте 0:5 француженка смогла взять гейм престижа и уступила первый сет со счётом 1:6.


Второй сет напомнил, почему болельщики иногда позволяют себе шутки о «типичном женском теннисе». Первые восемь (!) геймов теннисистки не могли взять свои подачи. Первой при счёте 4:4 это сумела сделать Кристина, вот только преимущества ей это никакого не дало. Три последних гейма подряд остались за Цуренко, которая выиграла свой третий титул в карьере, причём, что примечательно, в третьем же финале.
Все титулы Сэма Куэрри (9): 2017 — Акапулько; 2016 — Делрэй Бич; 2012 — Лос-Анджелес; 2010 — Лос-Анджелес, Лондон, Белград, Мемфис; 2009 — Лос-Анджелес; 2008 — Лас-Вегас.

Все титулы Леси Цуренко (3): 2017 — Акапулько; 2016 — Гуанчжоу; 2015 — Стамбул.

Все титулы Эшли Барти (1): 2017 – Куала-Лумпур.

Возвращение Эшли Барти


Главной фавориткой турнира в Куала-Лумпуре была его действующая чемпионка Элина Свитолина, но усталость, накопленная ею за триумфальный февраль, помешала украинке продолжить борьбу во втором круге. Получив невероятный шанс, Нао Хибино после снятия опасной соперницы поочерёдно переиграла Лесли Керкхове и Магду Линетт и добралась до финала в верхней части сетки.


Её соперницей стала австралийка Эшли Барти. Чемпионка юниорского Уимблдона-2011, в 18 лет Эшли неожиданно завершила теннисную карьеру и на год ушла в крикет. Уже вскоре она попыталась вернуться в тур и закончила сезон-2016 на 271-м месте рейтинга. Однако уже в Мельбурне Барти, специализирующаяся в первую очередь на парном теннисе, впервые вышла в третий круг одиночки на Шлеме, а в Малайзии продолжила своё сказочное восхождение. Пройдя квалификацию, она вышла в первый финал в карьере. Борьбы в решающем матче, прерывавшемся дождём, не получилось – Барти разгромила японку и завоевала дебютный титул. С понедельника 20-летняя Эшли впервые в карьере войдёт в топ-100.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Леся Цуренко Новак Джокович Рафаэль Надаль Сэм Куэрри
Новости. Теннис
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