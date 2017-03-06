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175 лет назад 2016
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Серена Уильямс
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Поймай меня, если сможешь. Серена защищает первое место

Лидеры АТР по выступлению на АТР-500, сюрприз от Куэрри и грядущая борьба за первое место в WTA – в выпуске рубрики «Табель о рангах».
6 марта 2017, понедельник. 16:45. Теннис

Маррей коллекционирует АТР-500


В марте в АТР пройдут первые турниры «Мастерс» в сезоне, а после Открытого чемпионата Австралии уже состоялось четыре турнира АТР-500. При более серьёзном анализе можно заметить, что эти соревнования один из лучших способов прилично пополнить очковую копилку, особенно, если речь идёт не о лидерах.

Как и на «Большом шлеме», три победы на турнире принесут 180 баллов. Только на «Шлемах» и состав всегда плотнее, да и матчи из пяти сетов. А здесь периодически можно встретить соревнования вроде Рио-де-Жанейро или Гамбурга, которые открывают шанс для теннисистов из второй половины топ-100 (а то и дальше) сделать серьёзный рывок в рейтинге. В Дубае, к примеру, этим воспользовался Евгений Донской. Две победы в квалификации и ещё две в основе принесли ему 110 баллов.

Больше всех очков на «пятисотниках» в АТР-туре в данный момент у Энди Маррея. За последние 52 недели он выиграл сразу четыре подобных турнира, что равняется баллам за один «Большой шлем» — 2000.

Вторым является Марин Чилич. Хорват как раз на минувшей неделе был в полуфинале Акапулько. Всего у хорвата три полуфинала на АТР-500, плюс ещё один титул в Базеле. «Пятисотники» составляют 30% рейтинга седьмой ракетки мира.

В тройку благодаря выступлению на прошлой неделе вошёл Рафаэль Надаль. У испанца на турнирах АТР-500 имеются титул, финал и четвертьфинал – 890 очков. Также в пятёрке два француза – Жо-Вильфрид Цонга и Гаэль Монфис.

А вот у Новака Джоковича и Стэна Вавринки всего по 90 очков на «пятисотниках». В прошлом году ситуация у Стэна была получше, ведь он выиграл Дубай. Серб свои единственные очки на АТР-500 набрал как раз в Акапулько, где его в четвертьфинале обыграл Ник Кирьос.
Топ-10 рейтинг-листа WTA на 6 марта:

1 (=). Серена Уильямс (США) — 7780 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7405.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5640.
4 (=). Симона Халеп (Румыния) — 5172.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5075.
6 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4670.
7 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4585.
8 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915.
9 (=). Мэдисон Кис (США) – 3897.
10 (=). Элина Свитолина (Украина) — 3795.

Меньше баллов на этих турнирах в первом «полтиннике» только у Райана Харрисона и Стива Дарси. Последний вообще находится в топ-50, не сыграв ни одного турнира АТР-500. Рейтинг Стива основан на его успехах на челленджерах – 6 финалов (из них 3 титула).

Вряд ли кого-то удивит, что больше всех соревнований сыграл Доминик Тим. Вот только из шести АТР-500 у него в учёт идут только два. Хотя благодаря титулу в Рио-де-Жанейро в общем списке он находится на восьмом месте. И всё же 225 очков за АТР-500 у него просто не учитываются. Вообще, его список неучитываемых турниров впечатляет.

АТР. Надаль вернул второе место в гонке


У мужчин состоялись сразу два турнира АТР-500 на одной неделе. Причём раньше составы в Дубае всегда собирались получше, а теперь Акапулько примерно подравнялся. В ОАЭ Маррей выиграл свой первый титул в сезоне. При этом в четвертьфинале ему пришлось отыгрывать у Филиппа Кольшрайбера семь матчболов. Энди укрепил своё преимущество в рейтинге, ведь Новак в Акапулько набрал на 410 баллов меньше. И в гонке британец вошёл в топ-10. А вот Джокович по очкам за 2017 год пока только 20-й.

Раннее поражение Федерера от Донского поставило под угрозу его место в первой десятке, но конкуренты дружно оступились. Свои шансы вытеснить легенду из топ-10 упустили Давид Гоффен и Гаэль Монфис. В итоге Давид погостил в десятке всего неделю, а сейчас вернуться ему будет уже непросто, потому что в марте на «Мастерсах» ему защищать два полуфинала.
Лидеры по набранным очкам на турнирах АТР-500 среди теннисистов топ-50

1. Энди Маррей – 2000 очков.
2. Марин Чилич – 1130.
3. Рафаэль Надаль – 890.
4. Жо-Вильфрид Цонга – 800.
5. Гаэль Монфис – 770.
6-7. Кей Нисикори, Давид Гоффен – по 690.
8-9. Доминик Тим, Ник Кирьос – 680.
10. Сэм Куэрри – 590…
26. Роджер Федерер – 225…
40. Новак Джокович – 90.
40. Стэн Вавринка – 90.

До финала в Дубае дошёл Фернандо Вердаско, который поднялся на 29-е место, что является его лучшей позицией с июня 2014 года. А проигравший ему в полуфинале Робин Хасе поднялся на 19 строчек и вернулся в топ-50.

В Акапулько всех удивил Сэм Куэрри, обыгравший подряд четырёх игроков топ-20. В финале американец остановил Рафаэля Надаля. Теперь победа в Мексике составляет больше трети рейтинга Сэма, который с 40-го места рванул на 26-е. Рафаэль проиграл уже второй финал в этом сезоне, но зато в гонке он идёт на втором месте, уступая только Федереру. После Акапулько Надаль отобрал вторую строчку у Димитрова.

Среди россиян отличился Евгений Донской. Конечно, главным событием стала победа над Федерером. Но не стоит забывать и о существенных рейтинговых улучшениях. Четвертьфинал из квалификации принёс ему 110 очков. Евгений поднялся на 17 мест и стал 99-м. Возвращение в первую сотню улучшает шансы попасть напрямую на «Ролан Гаррос». Кстати, Евгений не отправился играть квалификацию на крупные турниры в США. У него запланирована серия челленджеров в Китае, где на каждом турнире он будет одним из лидеров посева.


Зато в Индиан-Уэллс напрямую попал Константин Кравчук. 31-летний россиянин впервые в карьере сыграет в основной сетке на турнире «Мастерс-1000». При этом ранее на «Мастерсах» он даже в квалификациях играл лишь однажды — в 2016 году.

WTA. Барти ворвалась в сотню


У девушек было настоящее затишье перед калифорнийской бурей – два турнира International. В Куала-Лумпур приехала Элина Свитолина, но снялась там уже перед вторым кругом. Да и вообще другие сеяные выступили не так удачно. Свободной сеткой воспользовалась австралийка Эшли Барти, выигравшая свой первый турнир в одиночке. Пару лет назад она уходила из тенниса в крикет. Однако Эшли снова вернулась и её вторая карьера уже куда успешнее первой. Триумф в Малайзии позволил ей впервые войти в сотню.
Топ-10 рейтинг-листа ATP на 6 марта:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 12040 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 9825.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5195.
4 (=). Милош Раонич (Канада) – 5080.
5 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4730.
6 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4415.
7 (+1). Марин Чилич (Хорватия) — 3590.
8 (-1). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3480.
9 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3375.
10 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 3305.

В Акапулько трофей выиграла Леся Цуренко. Украинцы в последнее время очень здорово выступают, причём как в WTA (Цуренко и Свитолина), так и в АТР (Долгополов). Леся поднялась на 41-е место, а проигравшая ей в финале Кристина Младенович стала 26-й, что для неё является рекордом. Всего на одно место выше находится Каролин Гарсия, с которой они объявили о прекращении сотрудничества в паре. А ведь француженки там делили третью строчку.

Расклады грядущих недель


В среду в Индиан-Уэллсе стартует женский турнир, а на день позже начнут мужчины. В теории в Калифорнии у нас возможна смена первых ракеток мира в трёх разрядах. Ничего не грозит только Энди Маррею. У него и так был неплохой запас, так ещё и Джокович ничего добавить не может, ведь защищает титул.

В парном разряде тысяча баллов сгорает у лидера рейтинга – Николя Маю. В теории его могут обойти братья Брайан, а также финн Хенри Континен. В женском парном рейтинге такая же ситуация – титул защищает первая ракетка мира – Бетани Маттек-Сэндс. В теории правда её обойти могли только Гарсия и Младенович. Но теперь с учётом их разрыва надо вообще понять, будут ли они играть в паре. Макарова и Веснина пока ещё не могут выйти на первое место, но имеют шанс подобраться поближе.

И наконец самая интересная борьба нас ждёт в женском одиночном разряде. Серена Уильямс в Калифорнии защищает 650 баллов за финал. С учётом вычета баллов Анжелика Кербер даже впереди на 265 очков. То есть чтобы сохранить первое место американке надо выступить лучше, чем Анжелика. Победа на турнире гарантирует Серене, что первое место останется у неё.

Кстати, год назад в финале американка уступила Виктории Азаренко. Белоруска не играла в туре с «Ролан Гаррос», но долго держалась в топ-20 благодаря своей связке титулов в Индиан-Уэллсе и Майами. Понятно, что через несколько недель у Виктории совсем не останется баллов. Но когда она вернётся, у неё в любом случае будет возможность использовать высокий защищённый рейтинг, да и со специальными приглашениями тоже наверняка ей помогут, если потребуется.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Евгений Донской Новак Джокович Рафаэль Надаль Серена Уильямс Сэм Куэрри Энди Маррей
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