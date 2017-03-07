Мистер Теннис. Что ты знаешь о Шамиле Тарпищеве?

7 мартаисполняется 69 лет. Президент Федерации тенниса России и бессменный капитан нашей команды в Кубке Дэвиса помог поднять отечественный теннис на новый уровень. Под его руководством сборная дважды выигрывала КД (2002 и 2006 годы), а в Кубке Федерации и вовсе стала гегемоном, за 12 лет сыграв в семи финалах и выиграв в четырёх из них (2004-05, 2007-08).В день рождения Шамиля Анвяровича мы решили проверить болельщиков на знание фактов из капитанской карьеры и интересных случаев из его жизни. Знаете ли вы, кого ему тренировать легче – девушек или мужчин? Какие достижения принадлежат ему в сборной? Сколько теннисных академий носят его имя?