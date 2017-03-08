8 марта. Всё ли вы знаете про российских теннисисток?

Теннис — один из немногих видов спорта, где внимание к женскому разряду ничуть не меньше, чем к мужскому. А для многих и вовсе существует только женский теннис. Он эмоциональнее, непредсказуемее и драматичнее. Но мы не будем противопоставлять ATP и WTA, тем более в праздник 8 марта. В этот день мы хотим поздравить всех представительниц прекрасного пола и предложить небольшой тест на знание российского женского тенниса. На рубеже веков о нём узнал весь мир сначала благодаря Анне Курниковой, а затем благодаря победам, которые следовали одна за другой. Российский финал «Ролан Гаррос» Мыскина — Дементьева, уимблдонский трофей Шараповой, российский пьедестал в Пекине (Дементьева, Сафина, Звонарёва), два «Шлема» Кузнецовой, бразильское парное золото Весниной и Макаровой, многократные победы сборной России в Кубке Федерации… К счастью, различных достижений и титулов так много, что перечисление займёт много времени, да и основные вехи развития российского женского тенниса вы наверняка и так знаете. В Международный женский день мы бы хотели поговорить о лучших теннисистках страны через призму женского счастья — любви и семьи.