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175 лет назад 2016
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Серена Уильямс
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Серена оставила трон. Индиан-Уэллс пройдёт без первой ракетки

В ближайшие две недели пройдёт один из крупнейших турниров в мире – Индиан-Уэллс, общий призовой фонд которого составляет около $ 14 млн.
9 марта 2017, четверг. 14:50. Теннис
В профессиональном теннисном календаре есть всего шесть соревнований, которые длятся не одну неделю, а две – это четыре турнира «Большого шлема», а также два мартовских супертурнира в США: калифорнийский Индиан-Уэллс и идущий следом на противоположном побережье Америки – Майами. Сетка на двух этих весенних «супермастерсах», как и на «шлемах», рассчитана на семь кругов, только отличие в том, что сеяные пропускают первый раунд. То есть участников в обоих разрядах не по 128, а по 96. Призовой фонд в Индиан-Уэллсе в этом году в очередной раз вырос. Теперь у мужчин и женщин разыгрывается по $ 6 993 450, то есть суммарно около 14 млн, а победители получат по $ 1 175 505.

Турнир WTA/Premier Mandatory. Индиан-Уэллс (Калифорния, США). BNP Paribas Open.

Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 8-19 марта.
Разница во времени с Москвой: -11 часов (с 12 марта – 10 часов).
Участники: Анжелика Кербер (1), Агнешка Радваньска (3), Симона Халеп (4), Каролина Плишкова (5), Доминика Цибулкова (6), Гарбинье Мугуруса (7), Мэдисон Кис (8), Йоханна Конта (9), Светлана Кузнецова (10), Елена Веснина (18), Дарья Касаткина (25), Анастасия Павлюченкова (27), Екатерина Макарова (34), Евгений Родина (LL).
Полный список участников.
Отказались от участия: Ализе Корне (43), Карин Кнапп (SR).
Снялись с турнира: Серена Уильямс (2).
Действующий победитель: Виктория Азаренко.

Женский турнир в калифорнийском городе Индиан-Уэллсе проводится с 1989 года. Удивительно, но за почти три десятка лет проведения женского Индиан-Уэллса никому из теннисисток не удалось выиграть его хотя бы трижды. По две победы на счету у целого ряда известных спортсменок – Мартина Навратилова (1990, 1991), Мэри-Джо Фернандес (1993, 1995), Штеффи Граф (1994, 1996), Линдсей Дэвенпорт (1997, 2000), Серена Уильямс (1999, 2001), Ким Клейстерс (2003, 2005), Даниэла Гантухова (2002, 2007), Мария Шарапова (2006, 2013) и Виктория Азаренко (2012, 2016). Действующая чемпионка Азаренко защищать титул в этом году не приехала, поскольку она в декабре стала мамой. Не сыграет в Калифорнии и Мария Шарапова, продолжающая отбывать дисквалификацию за употребление мельдония. Под первым номером в нынешнем розыгрыше была посеяна Серена Уильямс, но она снялась с соревнований из-за травмы, в результате в уже готовой сетке произошли большие перестановки с участием Плишковой, Цибулковой, Кис, Возняцки, Стрыцовой и Бабош. 33-й номер посева и освобождение от первого круга получила россиянка Дарья Касаткина, а Евгения Родина стала лаки-лузером и уже успела выиграть стартовый матч в основной сетке.


Вообще, отношения Серены и Индиан-Уэллса далеко не безоблачные. В теннисном мире в 2001 году прогремел расистский скандал, за которым последовал многолетний бойкот этого турнира со стороны сестёр Уильямс. Лишь в 2015 году Серена возобновила там выступления, в 2016-м вернулась и Винус. В прошлом году Уильямс-младшая добралась до финала, но её там остановила Азаренко. И вот теперь из-за отказа выступить Серена не сможет защитить 650 очков и в новом рейтинг-листе WTA, который будет опубликован 20 марта, американка гарантированно уступит первую строчку Анжелике Кербер.
Фавориты Индиан-Уэллса-2017, по мнению букмекеров. Женщины:

1. Кар. Плишкова – 5.00,
2. Кербер – 7.00,
3. Свитолина – 9.00,
4. Конта – 13.00,
5-6. Мугуруса, Халеп – по 15.00,
7-8. А. Радваньска, Возняцки – по 19.00.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Индиан-Уэллс (Калифорния, США). BNP Paribas Open.

Призовой фонд: $ 6 993 450.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 9-19 марта.
Разница во времени с Москвой: -11 часов (с 12 марта – 10 часов).
Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Станислас Вавринка (4), Кей Нисикори (5), Гаэль Монфис (6), Марин Чилич (7), Доминик Тим (8), Рафаэль Надаль (9), Андрей Кузнецов (45), Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (63), Михаил Южный (70), Константин Кравчук (88), Дмитрий Турсунов (SR).
Полный список участников.
Отказались от участия: Милош Раонич (3), Давид Феррер (23), Жиль Симон (25), Маркос Багдатис (36), Николас Альмагро (42), Флориан Майер (49), Стив Дарси (71), Поль-Анри Матьё (75).
Снялись с турнира: Ришар Гаске (18).
Действующий победитель: Новак Джокович.
Фавориты Индиан-Уэллса-2017, по мнению букмекеров. Мужчины:

1. Джокович – 2.70,
2. Маррей – 3.00,
3. Федерер – 7.50,
4. Надаль – 10.00,
5-6. Вавринка, дель Потро – по 15.00,
7. Кирьос – 17.50,
8. Димитров – 20.00.

Мужской турнир впервые был проведён в городке Тусон (штат Аризона) – в 1974-м и 1975-м. Затем он проводился в калифорнийских городах Палм-Спрингс в 1976-1978 годах, Ранчо-Мираж (1979, 1980) и Ла-Квинта (1981-1986). С 1987-го турнир обосновался в своём нынешнем месте – Индиан-Уэллсе, а в 1990-м был включён в образованную в тот год «Мастерс-серию», которую тогда он открыл и с тех пор неизменно является стартовым в сезоне соревнованием так называемой супердевятки. С 2009 года серия получила своё нынешнее название ATP Masters 1000. По три раза на турнире побеждали Джимми Коннорс (1976, 1981, 1984), Майкл Чанг (1992, 1996, 1997) и Рафаэль Надаль (2007, 2009, 2013), четыре – Роджер Федерер (2004-2006, 2012). Ну а единоличным рекордсменом в прошлом году стал Новак Джокович – пять титулов (2008, 2011, 2014-2016). Серба называют фаворитом и нынешнего розыгрыша, правда, не единственным, а на пару с первой ракеткой мира Энди Марреем. Из ведущих теннисистов не выступят только Милош Раонич и снявшийся в последний момент Ришар Гаске. Россиян в сетке шестеро – Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Михаил Южный, Константин Кравчук и Дмитрий Турсунов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович Серена Уильямс
Новости. Теннис
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