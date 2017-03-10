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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову. Эпизод II

История про «уайлд кард» для Шараповой получила продолжение после того, как Кербер, Азаренко и другие выразили мнение о возвращении Марии.
10 марта 2017, пятница. 11:46. Теннис

«Это странная ситуация»


До возвращения Марии Шараповой около полутора месяцев, а страсти вокруг неё накаляются с каждым днём. На стартовавшем в Индиан-Уэллсе крупном турнире ведущие теннисисты были опрошены на тему предоставления Марии Шараповой специальных приглашений на крупные грунтовые турниры. И вопросы шли от американских журналистов. То есть Мария остаётся в центре внимания не только в России, но и по всему миру. А после этого на сайте WTA вышла статья с названием «Мария нужна теннису».
Хотя на самом деле ответы там были разные – и поддерживающие, и не очень.

Были воздержавшиеся, как Каролина Плишкова. Она сказала, что у неё есть мнение, но она оставит его при себе. Роджер Федерер тоже отказался комментировать эту ситуацию. На прошлой неделе мы рассказали об остром мнении Энди Маррея. А в Калифорнии на эту тему негативно высказались Анжелика Кербер и Жо-Вильфрид Цонга.

Анжелика, которая через полторы недели вернётся на первое место, сказала: «Это странная ситуация. Шараповой разрешили сыграть в первый день же после окончания дисквалификации, но до этого ей запрещено даже находиться на территории стадиона. „Уайлд кард“ вместо Шараповой вполне можно было предоставить молодой немецкой теннисистке».

Не хочется придираться к словам, но нет ничего странного в том, что после окончания дисквалификации спортсмен получает возможность сыграть на турнире. И нет речи о том, что матч первого круга специально перенесут для Марии на среду. Турнир в Штутгарте проходит после недели Кубка Федерации, то есть некоторые участницы могут приехать в Германию поздно. По этой причине в любом случае несколько матчей первого круга прошли бы в среду. В 2016-м, к примеру, пять матчей первого раунда в Штутгарте были проведены в этот день.
Стив Саймон: По-моему, всё понятно. Она отбыла свою дисквалификацию, с апреля она имеет право играть, и мы ждём её возвращения.

Что касается «уайлд кард» для местной спортсменки, то здесь турнир в Штутгарте в последнее время действительно придерживался политики выдачи приглашений для немецких спортсменок. Хотя достаточно других соревнований, которые пользуются возможностью пригласить на свой турнир звезду, чтобы поднять статус турнира. А Мария и бывшая первая ракетка мира, и трёхкратная чемпионка Штутгарта. Да и зачем далеко идти за примером, если даже турнир в Майами (принадлежащий IMG) раздаёт приглашения теннисисткам и теннисистам из разных стран, а не только американкам.

Когда было объявлено, что Шарапова сыграет на турнире в Штутгарте, билеты на этот игровой день были сметены вмиг. Турнир получит куда больше внимания, чем когда-либо, и это то, что греет душу организаторов. И для тенниса в Германии вряд ли бесполезно, что крупнейший турнир в стране посетят больше болельщиков и увидит большая телеаудитория.

«Это как дать провинившемуся ребёнку конфету»


Жо-Вильфрид Цонга решил воспользоваться аналогией, рассказывая про эту ситуацию. Иронично, что для примера он использовал конфеты, с чем Мария знакома не понаслышке. «Я считаю, что предоставление „уайлд кард“ Шараповой на «Ролан Гаррос» не имеет никакого смысла. Это то же самое, что дать конфету провинившемуся ребёнку», — считает Жо-Вильфрид.

Аналогии – прекрасный способ посмотреть на проблему с другого угла и лучше её понять, но в данном случае она не слишком верна. Вы же не будете наказывать ребёнка за проступок, за который он уже был наказан и сделал свои выводы? Если ребёнок не пошёл гулять, лишился выхода в Интернет или остался без телефона (выбрать нужное), то почему после того, как наказание было снято, его права на конфеты должны быть иными?

Хотя всё-таки эту аналогию тяжело воспринимать серьёзно, есть много несоответствий. В первую очередь то, что Мария не единственное заинтересованное лицо. Организаторы множества турниров просто мечтают, чтобы Шарапова сыграла на их турнире. Так было и до дисквалификации, а после неё ничего не изменилось. Шарапова остаётся одной из самых узнаваемых теннисисток в мире. Появление Марии на любом турнире приносит лучшую посещаемость и более широкое освещение, а это то, о чём должен думать любой продуктивный турнирный директор.
Жо-Вильфрид Цонга: Я считаю, что предоставление „уайлд кард“ Шараповой на «Ролан Гаррос» не имеет никакого смысла. Это то же самое, что дать конфету провинившемуся ребёнку.

Почему бы не взять другой пример, ведь Мария – одна из лучших в мире в том, что она делает – бывшая первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров «Большого шлема». Поэтому логичнее будет сравнить её с полезным работником в своей сфере (какой именно, можете выбрать на свой вкус), который совершил проступок и был отстранён. Причём было доказано, что это была халатность, а не умышленное нарушение. Разве будет справедливо, если человек, отбыв наказание, не возвращался на своё рабочее место, хотя он и приносил пользу на этом месте?

По крайней мере Виктория Азаренко считает, что возвращение Шараповой пойдёт на пользу теннису: «Возвращение Шараповой — это хорошо для нашего вида спорта с точки зрения развлекательной составляющей. У неё огромное число поклонников, плюс множество людей будут с интересом наблюдать за её результатами после возвращения», — рассказала белоруска.

Здорово данную ситуацию разобрала Светлана Кузнецова: «Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Я понимаю, когда речь идёт о том, чтобы не давать «уайлд кард» тем, кто намеренно принимал допинг. А если речь идёт об ошибке, то это совсем другая ситуация. Хотя я прекрасно понимаю обе стороны, так что это непростое положение».

Действительно, не стоит забывать, что в решении по «делу Марии» было чётко написано, что речь не идёт о намеренном употреблении допинга. В этом случае наказание было бы совсем другим. Кстати, не так давно IMG в своей рассылке напомнило об этом факте и именно о формулировке, что Мария не принимала запрещённый препарат умышленно.

Переговоры Шараповой и Гьюдичелли


Тем временем, по информации Tennis Magazine, Мария Шарапова побывала в Индиан-Уэллсе, чтобы встретиться с главой Федерации тенниса Франции – Бернардом Гьюдичелли, который выражал сомнения насчёт предоставления Марии «уайлд кард». Детали встречи не разглашаются.

Разумеется, организаторы турниры имеют полное право решать, кому давать приглашения. Однако отказывать по причине предыдущей дисквалификации — это уже как раз против правил. А по правилам после отбытия дисквалификации Шарапова имеет такие же права, как и другие теннисистки. Более того, её количество специальных приглашений не ограничено, так как Мария — бывшая чемпионка турниров «Большого шлема».

«Думаю, Мария может получать „уайлд кард“, потому что была первой ракеткой мира, она победительница турниров „Большого шлема“. Но даже и без „уайлд кард“ она может вернуться легко», — считает Симона Халеп.


Большинства теннисисток ситуация с «уайлд кард» Шараповой на «Ролан Гаррос» напрямую не касается, но Франческу Скьявоне в теории это может задеть. Итальянка пока не проходит по рейтингу на свой последний в карьере Открытый чемпионат Франции. «Возможно, мне удастся попасть в основную сетку напрямую. В любом случае не думаю, что мне дадут „уайлд кард“, потому что некоторые личности уже попросили об этом и, вероятно, получат приглашение (как это уже было в Риме и Мадриде). Но у меня нет такого веса, как у других игроков. Несмотря на то что я была финалисткой и чемпионкой, я ничего не стою», — сказала Франческа. Хотя в теории ничего не мешает дать приглашение и Шараповой, и Скьявоне.

Но даже если Мария не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции, то пропуск турнира «Большого шлема» не станет концом света. Достаточно других соревнований, организаторы которых мечтают о приезде россиянки, где она смогла бы восстановить свой рейтинг.

Президент WTA Стив Саймон по этому поводу высказался весьма однозначно: «По-моему, всё понятно. Она отбыла свою дисквалификацию, с апреля она имеет право играть, и мы ждём её возвращения. Она понесла серьёзное наказание, но теперь может выступать. И специальные приглашения, которые она получает, основаны на многочисленных достижениях, которых она добилась по ходу своей карьеры».

Шарапова вернётся на корт через 47 дней. И впереди нас ждёт ещё немало разных мнений о том, что и кому следует делать в связи с этим. Но, честно говоря, хочется поскорее оставить это позади и просто дождаться, когда россиянка наконец-то выйдет на корт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжелика Кербер Виктория Азаренко Допинг Шарапова Жо-Вильфрид Цонга Мария Шарапова Светлана Кузнецова
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