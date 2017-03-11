Цибулкова: из-за роста приходится работать в 100 раз больше

В этой колонке я хочу показать вам кусочек первого в году «Большого шлема», рассказать о его особенностях. Отсняла, что успела и смогла. Также поделюсь с вами разговором с Доминикой Цибулковой, ну и подведу какой-то итог.
В 2013 году на территории Australian Open Австралийская федерация тенниса построила НТЦ. Масштаб и функциональность этого проекта просто поражают. Там просто грех не тренироваться. Огромный тренажёрный зал, закрытые корты хард, на улице хард и грунт, восстановительный центр. Невозможно не позавидовать. Хочется заметить, что в каждом крупном городе этой страны есть, может быть, не столь инновационные, но тоже очень крутые теннисные базы. В Мельбурне в этом году вдобавок ко всему игроки получили в распоряжение новую огромную зону отдыха для игроков (players lounge), оборудованную удобными диванами и телевизорами, где можно расслабиться, перекусить и следить за счётом на кортах. Вообще, проблема «шлема», или такого турнира как Индиан-Уэллс, заключается в том, что там собирается ооочень много людей. Получается тесновато, несмотря на то что аккредитации на каждого игрока ограничены. На квалификацию: игрок + тренер + один гость, а в основе – два гостя. Поэтому дополнительные квадратные метры на турнирах такого уровня всегда приветствуются.
Второй год подряд австралийцы преподносят, наверное, самый приятный сюрприз – бесплатный ресторан. На сегодня они первопроходцы. 99% игроков приезжают с тренером, многие берут и тренера по ОФП или физио. Так что в итоге получается хорошая экономия. Чуть не забыла о ещё одном большом плюсе в копилке AO – это возврат денег за билет: получаешь чек на 1500 австралийских долларов за билет эконом-класса туда-обратно.
Ну а теперь о Цибулковой. Доминику я не видела с питерского турнира-2016. Считаю, что именно там и началось её возвращение после травмы в мировую элиту. Как результат – феерическая концовка в Сингапуре и долгожданный для неё возврат в топ-10. Прошлый сезон стал для Доми самым успешным на сегодняшний день в карьере, и мне было интересно узнать её ощущения, мысли и о том, как она готовилась к новому сезону. Я искренне считаю, что Доминика – одна из немногих, кто по-настоящему любит теннис и при этом наслаждается жизнью за пределами корта. Она всегда улыбчива, доброжелательна, излучает позитив. Разговор наш начался странно: я сменила её в ледяной купели (ice bath), где теннисисты проводят максимум 10 минут для восстановления мышц (температура всего 13 градусов).
Цибулкова спросила, как я себя чувствую после такого перерыва, и понеслось! Она рассказала, как ей повезло, что с ней постоянно ездит муж, который, по её мнению, самый позитивный человек на свете. Он всегда поддержит, поднимет настроение, когда тяжело, и без него она бы не была на том месте сегодня. Рассказала, что работать из-за роста ей приходится в 100 раз больше, чем другим, что устала и, возможно, этот сезон станет последним, если не будет лучше прежнего. Стала задумываться о детях, хочет пожить для себя, хотя её мама считает, что она ещё слишком молода (28-й год), и нужно продолжать играть, зарабатывать. «Пресизон» Доминика каждый год проводит в Майами: привозит тренера по теннису, по ОФП, спарринг-партнёра, физио, папу, мужа и двух собак.
Тренировались они по трёхдневной системе. День первый: подъём в 7 и час йоги, затем завтрак. С 9:30 на час физическая работа на корте на скорость, затем сразу два часа тенниса. Обед, дневной сон. С 3-5 ещё одна теннисная тренировка, затем 1,5 часа работы в тренажёрном зале. Второй день: подъём в 7 и час йоги, завтрак. Часов в 10 начинался 10-километровый кросс на скорость, вечером теннисная тренировка на 2,5 часа. День третий: лёгкая утренняя тренировка и полдня заслуженного отдыха. Лично мне стало плохо только от одного рассказа, но Доми говорит, что на корте во время матча она совершенно не знает усталости.
В общем, значимость физической подготовки, как снежный ком, слишком быстро набирает свои обороты. Даже в сравнении с тем, что было двумя годами ранее. Увидеть игрока женского тура, делающего небольшие прыжки со свободным весом 80 кг, было просто невозможно. А сейчас это сплошь и рядом. Вот такой сегодня теннис – сильный, мощный и беспощадный.
На этом, пожалуй, всё. Хочется сказать: Австралия, я люблю тебя и обязательно вернусь. А сейчас мы ждём нерасторопную весну. Наши координаты…
Ксения Первак — чемпионка юниорского Australian Open-2009
Фото: Reuters