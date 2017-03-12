Джокович-саксофонист и Шарапова-боксёрша

Все ведущие теннисисты сейчас находятся в Индиан-Уэллсе. Именно в этом городе проходит объединённый крупный турнир. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят время между матчами.
Мария Шарапова пока ещё не имеет права выходить на корт, но зато она может заниматься другими видами спорта. Марии идут боксёрские перчатки!А здесь Шарапова, видимо, отрабатывает технику метания диска.Мария не выступает в Индиан-Уэллсе, но она приехала в этот город, чтобы встретиться с новым президентом Федерации тенниса Франции.Готовится к возвращению и Виктория Азаренко, но она это делает в Беларуси.Не играет в Индиан-Уэллсе и Серена Уильямс, которая напомнила нам 8 марта, что сильные люди не делятся по половому признаку.Там выступают Александр Бублик и Роджер Федерер. Представитель Казахстана уже проиграл, но зато он провёл время со швейцарцем и даже предложил ему как-нибудь выступить вместе в парном разряде. Правда, Роджер ответил, что его парная карьера практически завершена.А Новак Джокович изобразил игру на саксофоне, когда зазвучала музыка с другого корта.Мы знаем про умение Светланы Кузнецовой чеканить футбольный мяч. Оказывается, она ещё и умеет жонглировать авокадо!Ещё Светлана не боится встать на крышу машины.Как видно на этих фотографиях и роликах, в Калифорнии очень жарко. Это подтверждает и Елена Веснина: «Погода — просто огонь! Нужно поскорее принять ледяную ванну».Вечером же так прохладно, что нужно надевать курточку. Дарья Касаткина, Дарья Гаврилова, Кристина Младенович, Белинда Бенчич, Юлия Путинцева и Ана Конюх разучивают танец.А Элина Свитолина весело проводит время со своим братом.Виталия Дьяченко находится в Доминиканской Республике — там тоже жарко.Екатерина Макарова проиграла на старте турнира, зато хорошо прошлась по магазинам.В приподнятом настроении и Анжелика Кербер — она вернётся на первое место в рейтинге!