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175 лет назад 2016
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Индиан-Уэллс
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Поспишил не опешил. Маррей сенсационно проиграл в Индиан-Уэллсе

Сенсационный вылет Маррея, успехи россиянок и новый опыт Карена Хачанова – в обзоре стартовых кругов супертурнира в Индиан-Уэллсе.
13 марта 2017, понедельник. 11:30. Теннис

Предстартовое волнение


Соревнования в Индиан-Уэллсе можно по праву считать пятым турниром «Большого шлема»: во-первых, сетка здесь рассчитана на 128 игроков (правда, участвуют 96); во-вторых, центральный стадион уступает по вместительности лишь главной площадке US Open; в-третьих, это самый посещаемый — после мэйджоров — турнир.

Успехи BNP Paribas Open не могли быть не отмечены теннисным руководством, которые вот уже третий год подряд вручают ему приз за лучший «Мастерс» сезона. Игроки тоже любят эти корты, выросшие посреди пустыни, даже несмотря на несколько скандалов, связанных с Индиан-Уэллсом, — речь о бойкоте турнира сёстрами Уильямс и о сексистском выпаде экс-директора турнира Рэймонда Мура в прошлом году.

Перед началом турнира стало известно, что на нём из-за травмы колена не выступит Серена Уильямс, таким образом снова позволив Анжелике Кербер возглавить рейтинг WTA. В мужской сетке сразу 10 человек были вынуждены отказаться от участия, среди них и третья ракетка мира Милош Раонич.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. ATP-1000. Хард (открытые корты).
2 круг.

Фабио Фоньини (Италия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 7) — 7:6, 3:6, 6:4.
Доминик Тим (Австрия, 8) — Жереми Шарди (Франция) — 6:2, 6:4.
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 3:6, 6:3.
Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:4.
Вашек Поспишил (Канада, Q) — Энди Маррей (Великобритания, 1) — 6:4, 7:6.
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Гидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 2) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 7:6.
Роджер Федерер (Швейцария, 9) — Стефан Робер (Франция) — 6:2, 6:1.

BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
2-й круг.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) — 6:4, 6:4.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Юханна Ларссон (Швеция) — 7:6, 6:4.
Елена Веснина (Россия, 14) — Шелби Роджерс (США) — 6:4, 7:5.
Кристина Плишкова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 33) — 6:0, 6:3.
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Евгения Родина (Россия, LL) — 6:3, 6:3.
Люси Шафаржова (Чехия) — Коко Вандевеге (США, 20) — 4:6, 6:4, 6:1.
Полин Пармантье (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27) — 6:2, 6:3.

Хачанов прерывает серию


Одним из первых матчей турнира стал поединок Карена Хачанова и Томми Робредо. Испанец, возвращающийся после травмы, вывалился за пределы топ-400, да и проводил всего четвёртый матч в сезоне. У россиянина статистика была тоже не самая воодушевляющая – шесть поражений подряд сулили проблемы в рейтинге и с попаданием на турниры.

С первых же ударов стало очевидно, что Томми не готов к игре на высоких скоростях. Уже спустя 20 минут Хачанов выиграл первый сет 6:1. Во второй партии Робредо удалось прибавить и сразу же сделать брейк. Он вышел подавать на сет при счёте 5:4, но дрогнул – несколько ошибок вкупе с активной игрой соперника привели к потере трёх геймов подряд. Во втором круге Карену предстояло сразиться с Давидом Гоффеном, пока что блестяще проводящим сезон.

Но уже в первом гейме россиянин получил звонкую оплеуху, отдав подачу. Было заметно, как дёргается и суетится Карен, что приносило его оппоненту лёгкие очки. Тем не менее, уступая в счёте, Хачанов вдруг прибавил, заиграл активнее и не только вернул брейк, но и сам уже повёл в счёте 4:2. Увы, сказалось отсутствие опыта и умения придержать себя в нужный момент — Гоффен выиграл четыре гейма подряд по сути на ошибках соперника.

Второй сет сразу же начался со счёта 0:40 на подаче Хачанова, и казалось, что на этом всё закончится. Но Карен не только отыгрался, но и прибавил в уровне игры, заработала подача. Гоффена же настиг неожиданный спад, и вернуться в игру он уже не смог. 12-6 по виннерам/невынужденным у россиянина впечатляли и настраивали на положительный лад в преддверии решающей партии.

В пятом гейме Хачанову удался брейк. Причём всё к этому шло с самого начала, было заметно преимущество мощного россиянина. Но тут снова произошло то, что можно было наблюдать в начале матча – не выдержав давления, Карен тут же отдал гейм на своей подаче. А потом и ещё три гейма подряд… Безусловно, молодо-зелено, но практически на протяжении всего матча россиянин не уступал по уровню игры 12-й ракетке мира, и тем обиднее это поражение.

Россиянки прибавляют


В мужской сетке из россиян не осталось никого – последним покинул турнир Михаил Южный, без шансов уступив Григору Димитрову. Константин Кравчук в первом в карьере матче в основе «Мастерса» потрепал нервы Фабио Фоньини, но уступил. Такая же участь постигла Андрея Кузнецова, который в двух партиях проиграл Федерико Дельбонису. Даниил Медведев покинул Индиан-Уэллс после поражения от всё того же Южного.

И совсем иначе складывается пока турнир для российских девушек, став пока чуть ли не самым успешным для них в нынешнем сезоне. К понедельнику в четвёртом круге уже оказались две теннисистки – Анастасия Павлюченкова не отдала ни сета Анетте Контавейт и Барборе Стрыцовой, а Светлана Кузнецова поочерёдно разобралась с Юханной Ларссон и в матче-триллере с Робертой Винчи. Теперь россиянки могут встретиться друг с другом в четвертьфинале, для это Светлане нужно переиграть Каролин Гарсию, а Анастасии – Доминику Цибулкову.


В нижней части сетки в борьбе остаётся Елена Веснина, которая в двух партиях переиграла Шелби Роджерс, а теперь сыграет с Тимей Бабош. Екатерина Макарова не смогла преодолеть барьер первого круга и без шансов уступила Саре Соррибес-Тормо, Дарья Касаткина была разгромлена во втором раунде Кристиной Плишковой, а лаки-лузер Евгения Родина в первом матче отдала всего гейм Кристине Макхейл, но во втором не совладала с Каролин Гарсией.
BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс, США. WTA Premier. Хард (открытые корты).
3-й круг.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 19) — Барбора Стрыцова (Чехия, 17) — 6:3, 6:2.
Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Роберта Винчи (Италия, 26) — 6:2, 2:6, 6:1.
Каролин Гарсия (Франция, 21) — Йоханна Конта (Великобритания, 11) — 3:6, 6:3, 7:6.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) — Кейла Дей (США, WC) — 3:6, 7:5, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия, 5) — Кристина Плишкова (Чехия) — 2:6, 7:6, 7:6.
Элина Свитолина (Украина, 10) — Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — 6:2, 6:1.
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Ирина Бегу (Румыния, 29) — 6:4, 7:6.

Никаких по-настоящему больших сенсаций в женской сетке пока не произошло, а из важных событий стоит отметить первые победы в сезоне Белинды Бенчич и Мэдисон Киз, которая и вовсе вышла на корт впервые после Итогового турнира.

Маррей шокирует болельщиков


После победы в Дубае Энди Маррей и без того ехал в Индиан-Уэллс в качестве одного из главных фаворитов, а тут ещё и звёзды сошлись на небе так, что слепой жребий поместил в одну часть сетки Маррея и Вавринку, а в другую – Джоковича, Федерера, Надаля, дель Потро и нескольких других опасных оппонентов. Всё было в руках первой ракетки мира, которому предстояло провести свой первый матч против квалифаера Вашека Поспишила.

Матч начинался для британца в спокойном ключе – уже в четвёртом гейме он сделал брейк. Но вскоре оказалось, что это ещё ничего Энди не гарантирует, и даже наоборот, — это только завело канадца. У Поспишила весь вечер блестяще работала подача, что, безусловно, только добавляло ему уверенности. Он без устали выходил вперёд и выигрывал очки у сетки, Маррей же отвечал слишком пассивно и играл явно от обороны. Четыре гейма подряд теннисисты не могли взять свои подачи, первым прервал эту неприятную серию Вашек и тут же сделал решающий в первой партии брейк.
Индиан-Уэллс 2017 . 2-й круг
12 марта 2017 года, воскресенье. 06:15 МСК
Энди
Маррей
Вашек
Поспишил
4:6 6:7

Во втором сете канадец не сбавил оборотов и продолжал рисковать. Он сразу же взял подачу Маррея, правда, при счёте 1:2 Энди ситуацию выравнял. Игра без брейк-пойнтов затянулась до тай-брейка, где канадцу удался решающий рывок.


2017 год пока получается очень непростым для всех без исключения фаворитов. Тем не менее других по-настоящему больших сенсаций в сетке до понедельника пока не произошло. Турнир покинул Жо-Вилфрид Цонга, в трёх сетах уступивший Фабио Фоньини. 19-й сеянный Иво Карлович не справился с лаки-лузером Йосихито Нисиокой, а Тэйлор Фритц нокаутировал 6-го номера посева Марина Чилича.

Дружно шагнули в третий круг Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, не испытал проблем и Стэн Вавринка. Уже в понедельник верхняя часть сетки определит, кто выйдет в 1/8 финала, а во вторник на кортах Индиан-Уэллса состоится несколько ослепительно-ярких матча – Джокович сразится с дель Потро, Надаль – с Вердаско, а Ник Кирьос проэкзаменует Александра Зверева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашек Поспишил Карен Хачанов Энди Маррей
Новости. Теннис
13 марта 2017, понедельник
11:05 Надаль: в этом сезоне я ещё не провёл ни одной по-настоящему слабой игры
10:51 Фритц: в матче с Чиличем я действовал на приёме лучше, чем обычно
10:24 Федерер: проблемы с коленом остались в прошлом, и это здорово
10:17 Дель Потро: жду, что моё положение в рейтинге в этом году будет улучшаться
10:03 Джокович: в матче с дель Потро мне нужно будет отдать все силы на корте
09:30 Цибулкова стала соперницей Павлюченковой по 4-му кругу турнира в Индиан-Уэллсе
09:09 Пары Макарова/Веснина и Кузнецова/Младенович вышли в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
09:03 Кирьос, Сок, Вердаско вышли в 3-й круг в Индиан-Уэллсе, Куэрри выбыл
08:31 Чилич уступил Фритцу в своём стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе
08:05 Федерер отдал Роберу три гейма на пути в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
06:25 Кар. Плишкова обыграла Бегу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
05:21 Джокович сразится с дель Потро за выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
05:12 Павлюченкова обыграла Стрыцову на пути в 4-й раунд турнира в Индиан-Уэллсе
03:43 Мугуруса одержала волевую победу над Дей и сыграет со Свитолиной в Индиан-Уэллсе
01:30 Южный легко проиграл Димитрову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
01:01 Кузнецова одолела Винчи на турнире в Индиан-Уэллсе и сыграет с Гарсией
00:52 Бачински вышла в 4-й круг в Индиан-Уэллсе, сломив сопротивление Бертенс
00:40 Надаль и Пуи без труда вышли в третий круг на турнире в Индиан-Уэллсе
12 марта 2017, воскресенье
23:44 Гарсия одолела Конту и первой вышла в 4-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
23:16 А. Зверев и Жазири вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
22:58 Нисикори вышел в 3-й круг на турнире в Индиан-Уэлсе и сыграет с Мюллером
22:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Винчи — Кузнецова в Индиан-Уэллсе
21:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Южный — Димитров в Индиан-Уэллсе
20:06 В. Уильямс: если турниры хотят давать Шараповой «уайлд кард», это их право
18:57 Хромачёва отдала Пигосси только три гейма в финале турнира ITF в Бразилии
17:41 Свитолина: стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре
15:47 М. Зверев: два года назад я выиграл девять матчей, чтобы сыграть в Индиан-Уэллсе
15:07 Возняцки: участие Шараповой в турнире в Штутгарте — неуважение к другим игрокам
13:48 Кис: очень соскучилась по игре на высоком уровне
13:28 Турнир в Индиан-Уэллсе получил приз за лучший «Мастерс-1000» 2016 года
12:53 Кербер: очень рада, что впервые за четыре года выиграла матч в Индиан-Уэллсе
12:11 Донской завоевал титул на челленджере в Чжухае
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11:44 Возняцки: первые матчи в Индиан-Уэллсе всегда получаются трудными
11:37 Халеп: не ожидала от себя такой хорошей игры в первом матче в Индиан-Уэллсе
10:48 Федерер ответил на вопросы детей на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе
10:38 Поспишил: победа над Марреем — один из самых значимых моментов в карьере
10:33 Шафаржова одолела Вандевеге и сыграет с В. Уильямс в 3-м круге в Индиан-Уэллсе
09:29 Филипп Кольшрайбер одержал 400-ю победу в карьере
09:22 Вавринка: рад своей первой победе с Открытого чемпионата Австралии
09:15 Маррей: в матче с Поспишилом у меня не работала подача
08:15 Маррей уступил Поспишилу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
07:55 Веснина обыграла Роджерс во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе
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04:11 Радваньска стала участницей третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе
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