Азаренко готовится вернуться. С тренером от Шараповой

Декрет Азаренко

Подготовка к возвращению

Азаренко: Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остаётся. Играть в теннис куда проще.

Кто такой Майкл Джойс?

В профиле Майкла в «Твиттере» написано: «Бывший игрок АТР, а сейчас тренирую теннисисток… Да, я знаю, о чём я только думал?».

Скандал с Муратоглу

Год назад март в женском теннисе стал месяцем. Белоруска сделала «солнечный дубль», выиграв два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Майами. Этому предшествовал довольно долгий период, когда Виктория никак не могла вернуться на свой уровень. Не покидало ощущение, что сейчас она ворвётся обратно в десятку, но чаще всего травмы вставали на пути.Двойной триумф в марте вывел её на лидирующие позиции в чемпионской гонке. Казалось, что в 2016-м Виктория способна снова сражаться за первую строчку. Однако затем последовал неудачный грунтовый отрезок и вылет в первом круге «Ролан Гаррос». Только позже стало известно, что Виктория проводила тот матч, уже находясь «в положении».После «Ролан Гаррос» Азаренко лечила травму колена, но получила сообщение от врача с совсем другим известием – она была беременна. 20 декабря белоруска родила сына , которого назвала Лео Александр. Сама Виктория описала это событие как главную победу в жизни.На материнство у тенниситки уходит немало времени и сил. «Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остаётся. Играть в теннис куда проще», — призналась Азаренко в интервью Tennis Channel.Сразу после объявления о беременности Виктория постаралась успокоить своих поклонников тем, что планирует возвращение на корт, как только это станет возможно. Она явно скучала по игре. Во время крупных турниров Азаренко нередко появлялась в «Твиттере»: комментировала различные матчи и отвечала на вопросы читателей.В январе белоруска впервые обозначила примерные даты возвращения. «Мне уже хочется взять в руки ракетку и выйти на корт, бить по мячу. Пока я смирилась с тем, что сейчас не играю, но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть. Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться — как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета», — сказала Виктория.В феврале бывший спарринг-партнёр Азаренко и Серены Уильямс Саша Бажин начал работать с Каролиной Возняцки. Правда, продолжительность их соглашения неизвестна, и существуют варианты, что в какой-то момент Саша вернётся в команду белоруски. А эту команду Азаренко постепенно начала собирать. 12 марта в своём «твиттере» она объявила, что её новым тренером будет Майкл Джойс. Выбор наставника можно смело назвать первым шагом к возвращению в тур.Наверное, прежде всегоизвестен как бывший тренер. В профиле Майкла в «Твиттере» написано: «Бывший игрок АТР, а сейчас тренирую теннисисток… Да, я знаю, о чём я только думал?». У самого Джойса карьера в теннисе была скромной. Он не поднимался выше 64-го места, не выигрывал титулов, а самым примечательным результатом на «Больших шлемах» стал четвёртый круг на Уимблдоне-1995.Вместе с Марией он начал работать с US Open-2005. Тогда команду Шараповой покинул, а Джойс был его учеником, и уже он стал путешествовать вместе с Марией. Вместе они проработали больше шести лет, что в принципе достаточно много для женского тура, где тренерские смены происходят регулярно.«Майкл мне как брат. Он, разумеется, был в курсе всего происходящего, как и вся команда, мы говорили об этом. Конечно, в его отсутствие турнир кажется каким-то неестественным, как будто чего-то не хватает. Но смена тренера – неотъемлемая часть карьеры практически любого спортсмена», — говорила Шарапова на первом турнире после расставания с Джойсом в 2011 году.Шарапова начала работать с, а Майкл немного ушёл в тень, хотя продолжал сотрудничать с теннисистками. В частности, в последнее время он помогалЗато Джойс громко напомнил о себе в 2016 году во время US Open, выразив сомнения в компетентности тренера. «Никогда не видел, чтобы тренер, особенно тренер девушки, так быстро давал комментарий после поражения. У него даже не было времени поговорить с Сереной. И он сразу начал находить оправдания для её поражения. Очень некрасивый поступок, на мой взгляд.Я слышал от уважаемых людей, что на самом деле это он платит Серене, чтобы быть её тренером. После такого интервью я начинаю в это верить. Потому что иначе его бы уже уволили. Я ещё никогда не видел тренера, который бы себя так много рекламировал, как Муратоглу. Он очень долго работает тренером, но при этом реально никому не помог», — написал Джойс в своём «фейсбуке».Муратоглу и правда любит внимание со стороны камер. Недаром он работает на «Больших шлемах» и на Eurosport, и на ESPN. Причём без проблем он даёт анализ (до и после матча) на поединки своей подопечной. И всё же слова про то, что он платит американке, которая зарабатывает миллионы, вряд ли соответствуют реальности. Да и вообще продолжения или публичного ответа не последовало. Тем не менее если в этом году Азаренко и Уильямс встретятся на корте, то Джойс явно добавит остроты в этом противостоянии со стороны тренеров.Но это, конечно, второстепенные моменты. А главной задачей Джойса будет подготовить бывшую первую ракетку мира к возвращению на корт. Майкл работал с Шараповой, когда та пропустила чуть меньше года из-за травмы. Здесь немного другая причина, но ситуация похожая. Для Майкла это будет первая за шесть лет работа со спортсменкой такого калибра. По плану Азаренко первые результаты их союза мы сможем оценить уже летом.